Bancos libaneses: os activos caem (de novo) para 100,42 mil milhões, dos quais menos de 6 novos

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Os bancos comerciais libaneses terminaram em julho de 2026 com US$ 100,42 bilhões em ativos consolidados, abaixo de 2,18% ano-a-ano e 1,84% desde dezembro de 2025. No entanto, por detrás deste declínio relativamente moderado, encontra-se uma realidade muito mais grave: o sistema bancário continua massivamente dolorido, os depósitos continuam a erodir e o crédito ao sector privado quase desapareceu. Acima de tudo, os $85,09 bilhões em depósitos em moeda estrangeira não correspondem a 85,09 bilhões frescos e imediatamente disponíveis. O volume continua a ser composto por depósitos anteriores bloqueados desde a crise de 2019, os « lollars », enquanto a verdadeira participação líquida permanece muito menor.

Um balanço de $100,42 bilhões, mas uma capacidade bancária muito pequena

O balanço consolidado dos bancos comerciais no final de julho atingiu 8.98777 bilhões de libras libanesas. Convertido à taxa oficial de £89.500 por dólar, este montante é equivalente a $100.42 bilhões. No final de dezembro de 2025, os ativos ascenderam a £9,156,11 bilhões, ou $102,30 bilhões na mesma taxa de conversão.

A contração atingiu assim cerca de US $1,88 bilhões desde o início do ano. Ao longo de 12 meses, os ativos diminuíram 2,18%, representando 9,188,30 bilhões de libras em julho de 2025. Este declínio prolonga a lenta compressão de um setor bancário que, desde 2019, já não cumpre plenamente as suas funções tradicionais de poupança, processamento de depósitos e financiamento da economia.

O valor total do balanço também deve ser interpretado com cautela. Os activos bancários registados em dólares ou convertidos à taxa oficial não são necessariamente activos líquidos, recuperáveis ao valor nominal ou imediatamente disponíveis para reembolsar depositantes. No caso libanês, esta distinção é fundamental devido às perdas acumuladas de investimentos com o Banco do Líbano, à exposição à dívida pública e à ausência, até agora, de uma reestruturação bancária completa.

Indicador Julho de 2026 Alterar Activos consolidados $100,42 mil milhões – 2,18% ano após ano Depósitos de clientes $86,23 bilhões equivalente – 3,36% ano após ano Depósitos em moeda estrangeira 85,09 mil milhões de dólares – 1,87% desde dezembro Depósitos em livros LBP 101 720 mil milhões 8.61% desde dezembro Empréstimos privados 5,01 mil milhões de dólares equivalentes -7,76 % durante um ano Fundos próprios contabilísticos $5,38 bilhões +12,59% ano-a-ano Rácio crédito/depósito 5,81 % 6.09 % em julho de 2025

Depósitos caem para US $ 86,23 bilhões

O total de depósitos de clientes diminuiu 1,96% desde o início de 2026, atingindo £717,29 bilhões até o final de julho. À taxa oficial, isto representa cerca de US $ 86,23 bilhões. Um ano antes, os depósitos atingiram £ 7.985,92 bilhões, o que representa uma diminuição anual de 3,36 por cento.

A repartição por categoria mostra que os depósitos dos residentes continuam a ser predominantes. Eles chegam a £ 5.756.54 bilhões, ou cerca de $64.32 bilhões na taxa oficial. Os depósitos não residentes ascendem a £ 1.901,80 bilhões, ou aproximadamente $ 21,25 bilhões, enquanto os depósitos do setor público ascendem a aproximadamente $659 milhões.

Desde Dezembro, os depósitos dos residentes diminuíram 2,22%, os depósitos não residentes 0,75% e os depósitos do sector público 13,55 %. Este último declínio é o maior em percentagens, mas envolve um stock muito inferior ao dos depósitos privados. A tendência geral continua a ser a gradual erosão dos recursos bancários, alimentada pelas retiradas permitidas ao abrigo das circulares do Banco do Líbano e pela limitada capacidade do sector para atrair novos depósitos numa base sustentável.

85,09 mil milhões em moeda estrangeira: o número mais confuso

No final de julho, os depósitos em moeda estrangeira ascenderam a 85,09 bilhões de dólares. Eles diminuíram 1,87 por cento desde dezembro, uma diminuição de 1,62 bilhões de dólares e 179,9 milhões de dólares apenas em julho. Os depósitos de libra diminuíram 8,61 por cento desde dezembro para £110.720 bilhões, ou cerca de $1,14 bilhões à taxa oficial.

Essa estrutura eleva a taxa de dólarização dos depósitos para 98,68%. Na prática, portanto, quase todos os passivos de depósitos do sistema bancário libanês são denominados em moeda estrangeira, principalmente em dólares. Mas esta taxa de dolarização não significa que os bancos detenham o equivalente a 98,68 % dos seus depósitos sob a forma de liquidez em dólares disponível para os clientes.

O ponto principal é que as estatísticas de depósitos em moeda estrangeira combinam categorias económicas muito diferentes. Inclui depósitos em dólares antigos que estão sujeitos a restrições desde 2019, comumente referidos como « lollars », mas também contas em « dólares novos », financiados por fundos inseridos no sistema após a crise ou por certos mecanismos de restituição fornecidos pelo Banco do Líbano.

Lollars e dólares frescos: dois dólares não valem o mesmo

Um lollar é uma dívida bancária denominada em dólares, mas que o depositante não pode dispor livremente como um dólar em dinheiro ou um dólar transferível no exterior. Desde 2019, os bancos têm retiradas e transferências limitadas para essas contas antigas. Por conseguinte, o seu valor económico depende dos mecanismos de retirada, das circulares aplicáveis e da taxa a que os depositantes podem recuperar os seus fundos.

O dólar fresco é diferente. Em princípio, corresponde a novo dinheiro, depositado após o início da crise ou transferido do exterior, que permanece disponível em dólares ou transferível nos termos da conta. É este tipo de depósito que ainda funciona como um depósito bancário real em moeda estrangeira no sentido econômico do termo.

A mais recente desagregação detalhada disponível do Banco do Líbano indicou que, em novembro de 2025, os depósitos qualificados como « fresco » ascenderam a cerca de US $ 5 bilhões. No entanto, 3,2 bilhões desse montante já correspondiam aos saldos dos mecanismos das circulares 158 e 166. Em outras palavras, apenas cerca de US $ 1,8 bilhões poderiam então ser considerados como novos depósitos totalmente líquidos e independentes dos mecanismos de devolução de ativos antigos.

Estes números não fornecem uma desagregação precisa de julho de 2026, uma vez que o Banco do Líbano não publica em seu balanço mensal uma série separando dólares antigos de dólares novos. No entanto, dão uma ordem de grandeza útil. Se o estoque de depósitos novos permanecesse próximo de $5 bilhões, cerca de 80 bilhões dos 85,09 bilhões de depósitos em moeda estrangeira ainda consistiria em depósitos antigos ou saldos não comparáveis a novos dólares livres.

Uma estimativa útil, mas não confundir com dados oficiais

O cálculo é simples: 85,09 bilhões de depósitos em moeda estrangeira, menos cerca de 5 bilhões de depósitos novos, dá cerca de 80,09 bilhões de dólares de depósitos antigos e outros saldos não frescos. Sob esse pressuposto, os dólares frescos representariam apenas cerca de 5,9% dos depósitos cambiais, contra cerca de 94,1% para outros depósitos.

Mas mesmo esta estimativa provavelmente superestima a liquidez realmente nova do sistema. Se subtraíssemos dos 5 bilhões de novos depósitos os 3,2 bilhões dos saldos das circulares 158 e 166 observados em novembro de 2025, a participação real nova e totalmente líquida seria então próxima de US$ 1,8 bilhões. Em comparação com os 85,09 mil milhões de depósitos em Julho, este montante seria pouco mais de 2%.

Por conseguinte, há que distinguir três níveis. O primeiro é o valor contabilístico dos depósitos em moeda estrangeira, ou 85,09 bilhões de dólares. O segundo é o estoque de contas classificados como frescos, que estava perto de US $ 5 bilhões na última data detalhada disponível. A terceira é a parte realmente nova e não relacionada com os mecanismos de restituição de depósitos antigos, que era muito mais fraca.

Esta distinção explica por que seria errado apresentar 85,09 bilhões de dólares como reserva bancária. A maioria continua a ser uma reivindicação dos depositantes sobre um sistema que ainda não pode cumprir totalmente esses compromissos pelo valor nominal.

Desde 2019, quase metade dos depósitos desapareceram dos balanços

A comparação com a situação pré-crise dá a medida do choque. A partir de junho de 2019, os depósitos bancários atingiram aproximadamente US$ 172,1 bilhões. No final de julho de 2026, eles representam apenas cerca de US $ 86,23 bilhões na taxa oficial.

A contração está se aproximando de $85,9 bilhões, ou quase 50% do estoque de depósito. É explicado por uma combinação de retiradas, conversões, reembolsos de empréstimos com depósitos bloqueados, depreciação de depósitos em libras e uma redução gradual dos saldos antigos através dos mecanismos estabelecidos pelo Banco do Líbano.

Os depósitos em moeda estrangeira também diminuíram drasticamente. Eles estavam perto de $123,1 bilhões em junho de 2019 e agora chegam a $85,09 bilhões. A redução é de mais de $38 bilhões, ou quase 31%.

Este declínio, no entanto, não significa que $38 bilhões em dinheiro saiu dos bancos. Parte do movimento reflete transações contábeis, compensações entre empréstimos e depósitos, bem como reembolsos progressivos a taxas ou em condições que nem sempre correspondem a um reembolso integral em dólares frescos.

Crédito colapsa para apenas $5.01 bilhões

O outro valor importante em Julho diz respeito aos empréstimos ao sector privado. Seu estoque diminuiu em 3,63% desde dezembro para £ 448.470 bilhões, ou cerca de $5.01 bilhões. Ao longo de um ano, a diminuição é de 7,76%.

Os créditos em moeda estrangeira representam, por si só, cerca de 4,86 mil milhões de dólares, após uma diminuição de 4,49 por cento desde Dezembro. Os créditos de libra atingem £13.930 bilhões, ou aproximadamente $156 milhões na taxa oficial. Embora tenham aumentado 33,71% desde o início do ano, o seu peso permanece marginal no balanço global.

O rácio entre empréstimos e depósitos caiu para 5,81%, de 5,91 % em Dezembro e 6,09 % em Julho de 2025. Em outras palavras, por $100 equivalente de depósitos registrados em bancos, menos de $6 é agora empréstimos do setor privado.

Este rácio é excepcionalmente baixo para um sistema bancário normal. Um banco tradicionalmente recolhe depósitos para transformar parte deles em empréstimos às famílias e empresas. No Líbano, esta função de intermediação tornou-se quase residual.

Os empréstimos diminuíram mais de 90% desde o período pré-crise

Antes do colapso financeiro, os empréstimos bancários ao setor privado atingiram aproximadamente $54,5 bilhões em setembro de 2019. Com apenas $5.01 bilhões no final de julho de 2026, o estoque diminuiu em cerca de $49.5 bilhões.

Isso corresponde a uma contração de mais de 90%. Isto é muito mais grave do que o declínio dos depósitos e ilustra a natureza em mudança do setor bancário libanês. Os bancos continuam a gerir contas e pagamentos, mas financiam muito pouco investimento empresarial, habitação, consumo ou requisitos de capital de giro.

O rácio entre os empréstimos em moeda estrangeira e os depósitos em moeda estrangeira foi de apenas 5,71%, contra 6,05 % ao ano anterior. Para os empréstimos em livros, o rácio é de 13,70 por cento, mas este aumento deve-se principalmente à debilidade extrema da base de depósitos em moeda nacional e a um aumento pontual de alguns empréstimos, especialmente para o sector financeiro residente.

O desaparecimento do crédito bancário ajudou a impulsionar uma parte crescente da economia para o autofinanciamento, pagamento em numerário e financiamento fora do banco. As empresas de investimento devem contar mais com os seus fundos próprios, accionistas, transferências do estrangeiro ou credores privados.

Retorno do capital ainda não significa recapitalização

As contas de capital dos bancos cresceram 9,3% desde o início do ano para chegar a £481.630 bilhões, ou cerca de $5,38 bilhões. Mais de um ano, o aumento foi de 12,59 por cento, e julho viu um aumento mensal significativo de 29,600 bilhões de libras, ou cerca de 331 milhões de libras.

Isto poderia dar a impressão de uma rápida melhoria da força bancária. No entanto, uma leitura detalhada mostra que se deve em grande parte aos efeitos da avaliação contabilística. Em Julho, o aumento do capital principal beneficiou de um aumento do valor contabilístico da carteira de Euro-obrigações libanesas e de títulos estrangeiros detidos pelos bancos.

Um aumento dos fundos próprios ligados à valorização dos activos não constitui uma injecção de capital novo pelos accionistas. Também não significa que as perdas acumuladas desde 2019 tenham sido absorvidas. A solvência efectiva das instituições só pode ser devidamente avaliada após reconhecimento de perdas, avaliação realista dos activos e definição de um quadro de reestruturação.

Além disso, o contraste permanece considerável entre $5,38 bilhões em fundos próprios e mais de $86 bilhões em depósitos. Este relatório, por si só, não é suficiente para medir um défice de capital, mas mostra porque é que a qualidade e a avaliação dos activos constituem uma questão central.

A taxa oficial dá uma unidade de conta, não um valor de salvamento

Usando a taxa de £89.500 para converter o balanço permite comparar as diferentes linhas contábeis. No entanto, não resolve o problema fundamental do valor económico dos activos e passivos.

Assim, $100.42 bilhões em ativos contábeis não podem ser comparados diretamente com $86.23 bilhões em depósitos para concluir que o sistema tem um excedente suficiente. Alguns activos podem ser difíceis de recuperar, altamente depreciados ou relacionados com as próprias contrapartes em dificuldade.

O mesmo raciocínio aplica-se aos depósitos. Um lollar de $100,000 ainda é reconhecido como um dólar a receber, mas sua disponibilidade imediata para o cliente é muito diferente da de uma conta de $100,000 fresh. Por conseguinte, a existência de uma unidade de conta comum não elimina a diferença de liquidez e de valor económico.

É esta assimetria que torna as estatísticas bancárias libanesas particularmente difíceis de ler sem reprocessamento. Eles descrevem corretamente as entradas contábeis, mas eles não se dizem quantos depositantes de dólares reais podem recuperar ou quanto dinheiro os bancos podem mobilizar imediatamente.

Os dólares novos voltam, mas ainda não reparam o sistema

No entanto, a actividade em contas novas mostra que uma pequena parte da intermediação bancária está a começar a funcionar de novo. No final de julho de 2026, 76.180 cheques em dólares frescos haviam sido liberados desde a introdução do novo sistema de compensação, com um valor acumulado de aproximadamente 960,7 milhões de dólares.

Este valor representa um fluxo de pagamentos desde 2023 e não um stock de depósitos. Por conseguinte, não é necessário acrescentar aos 5 mil milhões de novos depósitos ou utilizá-los para estimar directamente os montantes das contas. Mostra, no entanto, que os reais dólares utilizáveis circulam novamente através dos bancos.

O Banco do Líbano estabeleceu um sistema de compensação separado para esses cheques distinguir entre depósitos frescos e antigos. Esta separação institucional em si confirma que um dólar novo e um antigo dólar bancário não podem ser analisados como um único produto financeiro.

O aumento destes instrumentos reflecte uma recuperação limitada em alguns serviços bancários. Ainda não representa um retorno de confiança suficiente para restaurar o crédito ou atrair dezenas de bilhões de dólares de novas economias.

Julho mostra sobretudo um sector que continua a contratar

Os números de julho de 2026, portanto, descrevem menos um setor bancário de US $ 100 bilhões do que um sistema que ainda está na fase de redução. Os activos estão a cair, os depósitos estão a cair e os empréstimos estão a contrair-se ainda mais rapidamente. O aumento dos fundos próprios contabilísticos proporciona um sinal positivo limitado, mas não altera o problema central da avaliação dos activos e do reembolso do depositante.

Os 85,09 mil milhões de dólares em depósitos em moeda estrangeira continuam a ser o melhor exemplo da diferença entre as estatísticas contabilísticas e a realidade económica. A grande maioria deste montante não é composta de novos dólares livremente disponíveis. Na mais recente desagregação detalhada disponível, as novas contas ascenderam a apenas alguns bilhões de dólares e sua parte atual era ainda menor.

A próxima edição será, portanto, se o balanço bancário varia em alguns pontos percentuais de um mês para o outro, em vez de como as perdas serão reconhecidas e distribuídas. Até que um quadro de reestruturação distinga claramente os activos recuperáveis, os lollars, os dólares frescos e as perdas a absorver, os $100,42 mil milhões colocados pelos bancos continuarão a ser mais uma fotografia contabilística do que uma medida da sua capacidade financeira real.