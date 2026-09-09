Eletricidade no Líbano: promessas contra cortes

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Mais de um ano após a chegada de Joe Saddi ao Ministério da Energia e da Água, as reformas institucionais avançaram, mas a eletricidade pública no Líbano permanece profundamente deficiente. A eletricidade no Líbano (EDL) ainda reconhecia em julho de 2026 uma média de cerca de quatro horas por dia, em comparação com sete a nove horas alcançadas em fevereiro. A rede carece de quase 1.000 megawatts de capacidade disponível e a própria instituição pública avisa que um colapso geral do sistema pode ocorrer diariamente. O contraste é impressionante: o governo finalmente estabeleceu a autoridade reguladora planejada desde 2002, adotou uma nova política setorial e abriu a porta para novos investimentos, mas as famílias permanecem dependentes de geradores privados e solares para suprir a maioria de suas necessidades.

Sete a nove horas em fevereiro, cerca de quatro horas em julho

Só a figura resume a persistência da crise. Segundo Joe Saddi, a EDL conseguiu fornecer entre sete e nove horas de eletricidade por dia até o final de fevereiro de 2026. Esta melhoria foi conseguida sem uma nova contribuição financeira directa do Fundo Fiduciário Consolidado para a instituição pública, resultado que o Ministro apresentou como um passo importante para uma operação mais sustentável.

Alguns meses depois, este progresso tinha sido em grande parte apagado. Em 13 de julho, EDL informou oficialmente que a dieta média nacional era de cerca de quatro horas por dia. Ou seja, uma família média recebeu apenas cerca de um sexto da eletricidade pública do dia e teve que encontrar outra fonte para as 20 horas restantes.

A média também mascara diferenças geográficas e técnicas. As linhas que fornecem instalações essenciais beneficiam de condições especiais. O aeroporto, o porto, os tribunais, as prisões centrais ou algumas estações de bombeamento de água devem manter uma fonte de energia maior. Por razões de configuração da rede, algumas áreas residenciais ligadas às mesmas partidas também podem desfrutar de um maior tempo de fornecimento de energia.

EDL começou a publicar dados de medidores eletrônicos instalados em partidas de distribuição para documentar as horas reais fornecidas. Esta abordagem melhora a transparência, mas não altera o problema subjacente: em 2026, a rede pública continua incapaz de fornecer energia contínua.

Eletricidade no Líbano: quase 1.000 MW faltando na rede

A queda nas horas de alimentação deve-se principalmente a um problema físico de produção disponível. Durante o verão, EDL relatou que faltavam cerca de 1.000 megawatts de capacidade da rede. Este défice enfraquece o equilíbrio entre produção e consumo e reduz significativamente a margem disponível para o gestor absorver um incidente.

Uma rede eléctrica deve manter sempre um equilíbrio muito preciso. Quando a capacidade disponível se torna muito baixa, mudanças de frequência e tensão tornam-se mais difíceis de controlar. Uma usina que pára, uma linha que desencadeia ou um aumento súbito da demanda pode então causar ruptura da cadeia.

A própria EDL utilizou um vocabulário alarmante. O estabelecimento advertiu que a falta de capacidade tornou possível um « apagamento », ou seja, um colapso geral da rede, a qualquer momento e potencialmente todos os dias. Essa fragilidade também impede que a empresa garanta horários normais de alimentação quando vários incidentes ocorrem simultaneamente.

O problema, portanto, não reside apenas no número teórico de plantas construídas no Líbano. É devido à potência real disponível, o combustível acessível, o estado das unidades de produção, a manutenção e a capacidade do sistema de transporte para fornecer eletricidade. Uma central eléctrica existente em papel não representa necessariamente uma capacidade imediatamente móvel.

Esta situação torna o alvo de DC muito distante. Antes mesmo de cobrir 24 horas, EDL deve ter produção suficiente para aumentar gradualmente a potência sem pôr em perigo a estabilidade do sistema.

As promessas de Joe Saddi foram, em primeiro lugar, promessas de reforma

Quando Joe Saddi assumiu o cargo em fevereiro de 2025, ele herdou um setor marcado por décadas de déficits, investimentos incompletos e decisões políticas adiadas. Desde sua primeira grande intervenção pública em 26 de março de 2025, o novo ministro insistiu em uma ruptura com as soluções provisórias e prometeu aplicar as leis restantes.

O seu primeiro projecto diz respeito à governação. A Lei n.o 462 de 2002 previa uma autoridade independente para regular o sector da electricidade. Durante mais de 20 anos, esta instituição nunca tinha sido efectivamente criada, embora tivesse de regular as licenças, promover a concorrência e separar ainda mais as funções regulamentares das decisões políticas do ministério.

O governo finalmente nomeou a Autoridade Reguladora da Eletricidade em 11 de setembro de 2025. Joe Saddi então apresentou esta decisão como uma pedra angular da reorganização do setor. O atraso antes de sua chegada é considerável: mais de duas décadas separam a adoção da lei do estabelecimento efetivo de seu regulador.

Esta reforma é real e mensurável. No entanto, não produz imediatamente megawatts adicionais. A instalação de uma autoridade reguladora pode melhorar a licitação, investimento e fiscalização do mercado a médio prazo, mas não reativa imediatamente uma instalação ou unidade não disponível.

É precisamente aqui que reside a lacuna sentida pelos consumidores. A arquitetura institucional avança enquanto o serviço diário permanece muito insuficiente. Para uma família que recebe quatro horas de LED, o sucesso de uma reforma administrativa não substitui as vinte horas durante as quais ele tem que confiar em uma bateria, painéis solares ou gerador.

Uma nova política aprovada em julho de 2026

O governo deu outro passo em 23 de julho de 2026, aprovando uma nova política de eletricidade. O texto centra-se na regulamentação, no quadro de transição e no modelo a longo prazo. Pretende alterar gradualmente a organização de um sistema há muito dominado pela EDL e directamente liderado pelo Estado.

No entanto, esta política não é um programa pormenorizado para a construção de centrais eléctricas. O ministério declarou explicitamente em agosto, após críticas do ex-ministro Walid Fayad. A questão da nova capacidade deve ser abordada num plano de produção separado ao menor custo.

Este documento é elaborado com a Autorité de régulation, a Électricité de France e o financiamento da Agence française de développement. Deve determinar as capacidades adicionais necessárias, o seu calendário e a melhor combinação entre as diferentes fontes de energia. Deve também integrar os custos, a segurança do abastecimento, as restrições de rede e a flexibilidade necessária para o sistema.

Este método visa evitar uma prática antiga: decidir sobre investimentos ou tecnologias sem ter um esquema global atualizado. Mas também confirma que em setembro de 2026 uma parte essencial da futura arquitetura de produção permanece na fase de planejamento.

Um setor que acumulou mais de 30 bilhões de dólares em déficit

A actual crise não pode ser compreendida apenas através dos cortes de 2026. O Ministério da Energia lembra que o déficit anual de LEDL atingiu cerca de US$ 1,8 bilhão em 2018. Ao longo de várias décadas, os déficits cumulativos associados ao setor ultrapassaram 30 bilhões de dólares.

Várias causas estão documentadas. Durante muito tempo, as tarifas foram mantidas muito abaixo do custo real de produção. O Estado compensou o défice através de transferências orçamentais, uma grande parte das quais foi utilizada para financiar a compra de combustível para centrais eléctricas.

A isso acrescentou o baixo desempenho das plantas de envelhecimento e seus altos custos operacionais. O departamento também estimou as perdas técnicas da rede em 16% e as perdas não técnicas em 21% em seu diagnóstico histórico. Além disso, estas duas categorias representavam uma parte considerável da electricidade injectada no sistema.

As perdas técnicas incluem o estado e a configuração das redes de transmissão e distribuição. As perdas não técnicas referem-se mais a ligações ilegais, fraudes, erros de contagem e dificuldades de facturação ou recuperação.

O ministério também historicamente estimou o consumo adicional associado à presença de refugiados sírios em cerca de 500 MW. Esse número pertence aos diagnósticos anteriores da indústria e não deve ser confundido com o atual déficit de capacidade disponível anunciado pela EDL em 2026.

Taxas aumentadas, mas a qualidade do serviço não seguiu

Durante anos, um dos paradoxos da EDL era vender eletricidade a um preço desconectado de seu custo. A grade foi baseada em uma taxa de câmbio oficial de £1500 por dólar e preços que não estavam mais relacionados com os custos de combustível após o colapso da moeda libanesa.

Uma grande reforma tarifária começou em 2022. Para alguns consumidores, o preço variável foi aumentado em torno de 27 centavos por quilowatt hora, antes de vários ajustes. O princípio era aproximar as receitas do custo de produção e permitir que a EDL financiasse as suas operações.

Isto mudou profundamente a conta das famílias. O consumidor paga agora a electricidade pública muito mais perto dos custos reais do que antes da crise, enquanto o número de horas fornecidas continua a ser muito inferior a um serviço normal.

A melhoria das receitas ainda não produziu uma melhoria proporcional dos alimentos. A reforma tarifária aborda o problema financeiro das EDL, mas não resolve apenas restrições de produção, investimentos necessários na rede, pagamentos não pagos ou perdas.

O resultado é particularmente difícil para as famílias. Apoiam um projeto de lei EDL que se tornou mais caro, continuando a financiar uma segunda infraestrutura de eletricidade privada. O custo efectivo da electricidade não se limita ao montante solicitado pela instituição pública.

O próprio Estado deve dezenas de milhões à EDL

Um dos obstáculos mais reveladores diz respeito às administrações públicas. Em julho de 2026, Joe Saddi exigiu publicamente que o Estado e suas instituições liquidassem os montantes devidos à EDL. O ministro estimou o efeito combinado de certas isenções e dívidas dos organismos públicos à instituição em aproximadamente US $ 50 milhões por mês.

O valor é considerável para uma empresa que tem que comprar seu combustível e financiar suas operações com suas receitas. Cinquenta milhões de dólares por mês equivaleriam a 600 milhões de dólares se essa taxa persistisse por mais de doze meses.

Joe Saddi apresentou o problema em termos de responsabilidade financeira do Estado. Considera que a EDL não pode ser necessária para alcançar o equilíbrio se as instituições públicas consumirem electricidade sem regularem total ou regularmente o que necessitam.

Esta pergunta mostra que a reforma não diz apenas respeito a indivíduos, ligações ilegais ou áreas em que a recuperação é difícil. O próprio Estado deve alterar o seu comportamento de consumidor e incluir nos orçamentos públicos o custo real da energia utilizada pelas suas administrações.

O contraste com Fevereiro é importante. Saddi salientou que a EDL conseguiu alcançar de sete a nove horas de poder sem pedir um dólar ou uma libra adicional do Tesouro. Alguns meses depois, desafiou a dívida pública e as isenções como um dos obstáculos à continuidade desta melhoria.

Solar aumentou porque a rede pública caiu

O colapso da EDL transformou profundamente a paisagem energética libanesa. Desde o início da crise econômica, os painéis fotovoltaicos têm aumentado em edifícios, casas, lojas, fazendas e instalações industriais.

Isso permitiu que alguns da população reduzisse sua dependência de geradores. Também criou uma capacidade de produção descentralizada que não existia nesta escala antes da crise.

Mas este desenvolvimento foi em grande parte realizado como uma resposta privada ao fracasso do serviço público. Famílias com recursos suficientes comprados painéis, inversores e baterias. Aqueles que não têm os meios para o fazer permanecem mais dependentes dos geradores LEDL e de vizinhança.

Nem os sistemas solares individuais podem substituir inteiramente uma rede nacional. Uma economia moderna precisa de um sistema que possa alimentar indústrias, infra-estruturas, hospitais, sistemas de água, transportes e serviços públicos com energia estável em larga escala.

O desafio de Joe Saddi é, portanto, integrar as energias renováveis no sistema em vez de deixar que dois mundos paralelos se desenvolvam: uma rede pública subnutrida e uma infinidade de instalações privadas independentes.

350 MW de energia solar e 1000 MWh de baterias

A estratégia começa a assumir uma forma mais concreta. Em 2026, a Autoridade Reguladora emitiu um convite à manifestação de interesse para identificar futuros projetos de produção. O prazo para arquivar arquivos foi finalmente prorrogado até 30 de setembro de 2026.

O obturador solar cobre uma capacidade total de até 350 MWc. Esta potência seria distribuída entre um máximo de cinco projectos ligados à rede, uma grande diferença com instalações de cobertura individuais.

Estas instalações devem ser acompanhadas de sistemas de armazenagem de pilhas até 1000 MWh. O armazenamento é essencial para absorver parte da produção solar durante o dia e restaurá-lo quando a produção diminui ou quando a demanda aumenta.

O convite também diz respeito a projetos térmicos descentralizados. Cada unidade poderia fornecer entre 20 e 100 MW de rede. O gás natural deve ser o principal combustível considerado, com a possibilidade de utilizar combustível pesado como solução de reserva.

Estes números mostram que o governo está a preparar novas capacidades significativas. Eles também mostram por que os efeitos ainda não são visíveis nas contas e horas de alimentação: a partir de 9 de setembro, o procedimento ainda está na fase de identificação de investidores e potenciais projetos.

250 milhões de dólares do Banco Mundial para reconstruir parte do sistema

Outro projeto importante é o financiamento do Banco Mundial de 250 milhões de dólares para energias renováveis e o fortalecimento do sistema elétrico. Deste total, 220 milhões devem voltar para EDL e 30 milhões para o Escritório Litani.

O projeto oferece US$ 65 milhões para fortalecer os sistemas operacionais e comerciais da EDL. Esta componente deve, em especial, melhorar as ferramentas de gestão e de controlo necessárias para operar uma empresa eléctrica moderna.

Um envelope de 170 milhões de dólares destina-se a aumentar a produção renovável ligada à rede e a reforçar a infra-estrutura. Neste contexto, aproximadamente 90 milhões de dólares serão utilizados para financiar uma usina solar de 150 MW em Bekaa.

O programa inclui também um centro nacional de acompanhamento. Este equipamento é crucial para a supervisão em tempo real da produção, transporte e distribuição, especialmente quando fontes renováveis mais variáveis são integradas na rede.

Medidores mais avançados também devem ser implantados. Seu interesse vai além do simples consumo de leitura: eles podem melhorar o faturamento, detectar certas anomalias, rastrear perdas e dar EDL uma visão muito mais precisa do que está acontecendo em sua rede.

A reabilitação do posto de Ashrafieh, danificada durante a explosão do porto de Beirute em 4 de agosto de 2020, é também um dos investimentos anunciados. Este trabalho mostra como a reconstrução do setor combina velhas necessidades com os danos causados por sucessivas crises.

O gerador privado continua a ser o verdadeiro serviço de resgate diário

Para os consumidores, o problema é muito mais imediato. Quando a eletricidade pública está disponível quatro horas por dia, as 20 horas restantes devem ser cobertas de outra forma. O gerador privado continua a desempenhar um papel central em muitos bairros.

O Ministério publica uma taxa indicativa mensal para regular o faturamento dos geradores. Em junho de 2026, o preço dos quilowatthours tinha sido fixado em 41.973 libras libanesas, acrescido de custos fixos relacionados, entre outros, com a ampliação abaixo assinado.

A este preço, 100 kWh consumido a partir de um gerador representa cerca de 4,2 milhões de libras antes de cargas fixas. Um consumo de 200 kWh representa cerca de 8,4 milhões de libras, sempre antes destes custos.

Estes montantes ilustram o peso do sistema paralelo no orçamento das famílias. Não devem ser directamente comparados com uma factura EDL sem ter em conta as diferenças de preços e taxas, mas mostram por que razão a ausência de uma corrente pública tem um custo económico concreto.

O sistema gerador é de facto uma produção descentralizada de gasóleo directamente financiada pelos consumidores. Responde a uma necessidade criada pelo racionamento, mas com custos financeiros, ambientais e de saúde significativos.

Real reforma institucional, mas ainda não reforma dos serviços

Por conseguinte, o balanço de Joe Saddi não pode ser reduzido à ausência de melhoria. Desde 2025, o setor passou por mudanças institucionais que estavam atrasadas há anos.