HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Crise bancária no Líbano Ep.4: liquidez real dos bancos em abril de 2026

Notícias
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
29 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Crise bancária no Líbano Ep.4: liquidez real dos bancos em abril de 2026

Abril 2026: o banco central tem $54.26 bilhões em ativos externos. Mas remova o ouro (42,71 Md) Dois outros testes confirmam isso: o rácio regulamentar de 14% aplicado aos depósitos em moeda estrangeira já excederia os ativos líquidos publicados, e a liquidez real dos bancos comerciais (líquidos após as dívidas correspondentes) representa apenas 4,89% dos depósitos em moeda estrangeira — pouco acima do limite prudencial de 3%. O resíduo real: 1,59 mil milhões de dólares, mesmo antes dos requisitos operacionais. Entretanto, os depósitos dos bancos no banco central (89,90% dos depósitos de clientes em moeda estrangeira) continuam a ser uma dívida interna, não uma liquidez externa independente.

Fontes: balanço externo do Banco Central do Líbano (2026), balanço consolidado dos bancos comerciais (2026).

Assista ao vídeo original no YouTube

- Advertisement -
Article précédent
Eletricidade no Líbano: promessas contra cortes
Eletricidade no Líbano: promessas contra cortes
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi