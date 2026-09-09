Crise bancária no Líbano Ep.4: liquidez real dos bancos em abril de 2026
Abril 2026: o banco central tem $54.26 bilhões em ativos externos. Mas remova o ouro (42,71 Md) Dois outros testes confirmam isso: o rácio regulamentar de 14% aplicado aos depósitos em moeda estrangeira já excederia os ativos líquidos publicados, e a liquidez real dos bancos comerciais (líquidos após as dívidas correspondentes) representa apenas 4,89% dos depósitos em moeda estrangeira — pouco acima do limite prudencial de 3%. O resíduo real: 1,59 mil milhões de dólares, mesmo antes dos requisitos operacionais. Entretanto, os depósitos dos bancos no banco central (89,90% dos depósitos de clientes em moeda estrangeira) continuam a ser uma dívida interna, não uma liquidez externa independente.
Fontes: balanço externo do Banco Central do Líbano (2026), balanço consolidado dos bancos comerciais (2026).
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