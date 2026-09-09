Líbano: Israel novamente acusado de fósforo branco

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Direitos Humanos Watch questiona o uso de Israel de munições de fósforo branco no Líbano e destaca os riscos legais associados ao seu uso em áreas habitadas. A organização dos direitos humanos considera que as recentes utilizações desta substância ilustram as deficiências do direito internacional que regem as armas incendiárias. Mas, no Líbano, a controvérsia vai além da questão do futuro regulamento: Israel já tem um pesado precedente documentado. Human Rights Watch tinha estabelecido que as forças israelenses tinham usado fósforo branco em áreas residenciais no sul do Líbano, expondo ilegalmente civis a queimaduras graves, incêndios e danos respiratórios.

Fósforo branco israelense novamente envolvido no Líbano

A nova posição da Human Rights Watch vem como o uso de Israel de munições de fósforo branco é novamente relatado no Líbano. Para a organização, esses eventos demonstram a necessidade de fortalecer as regras internacionais aplicáveis a tais armas.

O problema jurídico não é uma proibição absoluta do fósforo branco. Esta substância pode ser utilizada para produzir uma cortina de fumo, marcar um alvo ou iluminar uma área. No entanto, seu uso torna-se extremamente problemático quando ocorre acima ou perto de áreas onde civis estão presentes.

Fósforo branco inflama em contato com oxigênio e pode atingir uma temperatura de cerca de 815 graus Celsius. Seus fragmentos podem causar queimaduras profundas, atingir os ossos e continuar a queimar enquanto permanecerem expostos ao ar.

Numa área residencial, a dispersão de dezenas ou centenas de fragmentos incandescentes aumenta muito o risco para a população. Edifícios, culturas e outros materiais inflamáveis também podem disparar, estendendo os danos muito além do ponto de impacto inicial.

Human Rights Watch já tinha encontrado uso ilegal

A questão da legalidade do uso israelita de fósforo branco no Líbano não começa com os recentes acontecimentos. A Human Rights Watch já havia investigado vários ataques israelenses no sul do país após os confrontos fronteiriços terem começado em outubro de 2023.

A organização tinha concluído que Israel tinha usado fósforo branco em pelo menos17 municípios no sul do Líbanoentre outubro de 2023 e junho de 2024. Destes, cinco comunidades experimentaram explosões aéreas de munição sobre áreas residenciais povoadas.

A HRW considerou que essa utilização em áreas habitadas expunha civis a riscos injustificados. A organização pediu a Israel para cessar imediatamente o uso de fósforo branco projetado pela artilharia em áreas povoadas.

A ONG também concluiu que o uso de fósforo branco em algumas aldeias não cumpria as obrigações de precaução impostas aos beligerantes. A presença de populações civis torna particularmente difícil a utilização de uma munição cujos fragmentos se dispersam sobre uma grande área.

Esta distinção é essencial. Human Rights Watch não argumenta que qualquer uso de fósforo branco é automaticamente proibido. Ela afirma quealguns usos israelenses documentados no Líbano eram ilegais devido às circunstâncias em que foram realizados e aos riscos impostos aos civis.

Pelo menos 173 pessoas foram afetadas em Boustane

Um dos casos documentados mais importantes diz respeito à aldeia de Boustane, no distrito de Tiro. Um ataque israelense ao fósforo branco em 15 de outubro de 2023 causou efeitos em grande parte da população.

De acordo com dados coletados pela Human Rights Watch das autoridades locais, pelo menos173 pessoas necessitaram de cuidados médicosapós exposição ao fósforo branco. Estes foram principalmente sintomas respiratórios associados à inalação de fumo.

Os habitantes descreveram um cheiro forte e dificuldade para respirar após o ataque. A fumaça produzida pelo fósforo branco pode causar irritação grave nas vias aéreas, olhos e mucosas.

Por conseguinte, os danos não se limitavam aos directamente afectados pela queima de fragmentos. A utilização da substância dentro ou perto de uma aldeia pode afectar os residentes que não se encontrem no ponto de impacto.

Boustane é precisamente o tipo de situação que alimenta o argumento jurídico da HRW. Quando as munições produtoras de dispersão significativa de fósforo branco são usadas em um ambiente civil, seu usuário deve ter em conta a previsibilidade de danos.

Dhayra, Aïta al-Shaab e outras aldeias documentadas

Human Rights Watch também tinha documentado o uso de fósforo branco em Dhayra, a cidade fronteiriça de Tiro District. A organização havia analisado vídeos e coletado evidências para identificar o uso dessa substância.

Outras localidades do sul do Líbano haviam sido afetadas. A pesquisa HRW identificou usos em pelo menos 17 municípios, incluindo várias áreas onde a artilharia explosiva explodiu no ar sobre áreas residenciais.

Este método de dispersão é particularmente perigoso. Uma munição de fósforo branco que explode em altura projeta muitos fragmentos inflamados em uma área estendida, em vez de concentrar seus efeitos em um ponto específico.

Em uma área aberta sem civis, esta característica pode ser usada para produzir rapidamente uma cortina de fumaça. Numa aldeia, transforma uma grande área numa área potencialmente perigosa.

Como resultado, a Human Rights Watch havia chamado forças israelenses para se concentrarem em soluções alternativas que não representassem os mesmos riscos. Em particular, os exércitos têm munição de fumaça que não contém fósforo branco e permite que alguns dos mesmos efeitos táticos sejam alcançados.

Terras agrícolas também queimadas

No Sul do Líbano, o uso de fósforo branco também levanta a questão dos danos ambientais e agrícolas. Fragmentos incandescência podem causar incêndios em campos, olivais, florestas e áreas de vegetação seca.

Estas destruições têm consequências económicas directas para as aldeias fronteiriças. Grande parte da sua actividade depende da agricultura, incluindo azeitonas, tabaco e outras culturas.

Os incêndios também podem impedir que as pessoas voltem após um ataque. As munições inutilmente consumidas continuam a ser perigosas, uma vez que o fósforo pode re-ignit quando é novamente exposto ao oxigénio.

A contaminação de uma área requer, portanto, operações de segurança antes do retorno normal da população. No contexto de repetidos bombardeios, essas operações tornam-se mais difíceis para serviços de socorro e equipes especializadas.

Os efeitos do fósforo branco não necessariamente param com o fim do bombardeio. Podem prolongar os riscos para os habitantes e complicar a reabilitação da terra.

Por que seu uso pode ser ilegal

O fósforo branco ocupa uma situação particular na lei do conflito armado. Não existe nenhum tratado internacional que proíba totalmente a substância como arma, ao contrário das armas químicas ou de certas outras categorias de armas.

No entanto, a sua utilização continua sujeita às regras gerais do direito humanitário internacional. As forças armadas devem distinguir objectivos militares dos civis, evitar ataques indiscriminados, respeitar o princípio da proporcionalidade e tomar todas as precauções possíveis para reduzir os danos infligidos à população.

Por conseguinte, uma arma não precisa de ser completamente proibida para tornar ilegal a sua utilização numa situação específica. As munições autorizadas podem ser utilizadas de forma contrária ao direito humanitário internacional.

É precisamente neste terreno que a Human Rights Watch critica Israel. A organização considera que o uso de fósforo branco projetado pela artilharia em áreas densamente povoadas cria um risco tão alto de danos civis que as forças israelenses devem abandonar este método.

A HRW havia chamado Israel para proibir o uso de munições de fósforo branco explosivas em áreas habitadas. Considera que a existência de soluções de fumo menos perigosas reforça a obrigação de escolher formas de reduzir os riscos para os civis.

Uma falha na CCW

A nova intervenção Human Rights Watch também destaca uma falha no direito internacional. O Protocolo III da CCW regula o uso de armas incendiárias, especialmente em áreas onde os civis estão concentrados.

Mas sua definição de armas incendiárias inclui uma exceção para munições cujo efeito incendiário é considerado secundário. O fósforo branco utilizado oficialmente para criar fumo pode, assim, escapar a certas restrições específicas ao abrigo do protocolo.

Esta distinção é contestada pela Human Rights Watch. Para uma pessoa queimada com fósforo branco, a intenção declarada de produzir uma cortina de fumaça não altera as consequências físicas da exposição.

Durante vários anos, a organização tinha, portanto, solicitado que os Estados reforçassem o Protocolo III. Espera que as munições de fósforo branco sejam sujeitas a restrições mais rigorosas quando produzirem efeitos incendiários previsíveis.

A posição defendida hoje baseia-se precisamente nas práticas observadas no terreno. Para a HRW, o Líbano fornece um novo exemplo das consequências de um regulamento que não cobre suficientemente certas munições incendiárias.

Israel geralmente invoca o fumo

Israel tem historicamente mantido que suas munições de fósforo branco são usadas de acordo com o direito internacional, inclusive para produzir telas de fumaça. Isto é usado para mascarar movimentos de soldados ou para impedir o adversário de observar certas posições.

No entanto, esta justificação não esgota a questão jurídica. Mesmo quando uma munições prossegue um objectivo militar legítimo, a sua utilização continua sujeita às regras de protecção dos civis.

A localização do ataque, a presença de populações, o modo de dispersão e a existência de alternativas menos perigosas devem ser levadas em conta. É por isso que a HRW concentra suas críticas no uso de fósforo branco em áreas residenciais.

Investigações no Líbano usaram vários tipos de elementos para identificar essas munições. A organização analisou fotografias, vídeos, depoimentos e, em alguns casos, as características dos projéteis encontrados.

Outras organizações internacionais também documentaram o uso de fósforo branco israelense no Líbano desde 2023. Esses achados gradualmente transformaram o que poderia aparecer inicialmente como uma série de incidentes isolados em uma questão recorrente de proteção de civis.

A Amnistia Internacional mencionou um possível crime de guerra

Direitos do Homem Relógio não é a única organização que levantou a questão da legalidade. A Anistia Internacional havia investigado vários ataques de fósforo branco israelense no sul do Líbano em outubro de 2023.

No caso de Dhayra, a Anistia considerou que um ataque deveria ser investigado da seguinte forma:possível crime de guerraEntre outras coisas, a organização observou os danos infligidos aos civis e o contexto em que as munições foram utilizadas.

A definição de crime de guerra requer, no entanto, uma análise jurídica e factual precisa de cada ataque. Não basta estabelecer a presença de fósforo branco para concluir automaticamente um crime de guerra.

No entanto, a repetição de incidentes documentados reforça os apelos a investigações independentes. Também levanta a questão da responsabilidade dos comandantes que autorizaram o uso dessas munições em áreas habitadas.

Há muito que o Líbano pede contas

As autoridades libanesas denunciaram repetidamente o uso israelita de fósforo branco no seu território. Beirute também transmitiu queixas e evidências a organismos internacionais sobre ataques no Sul.

O sujeito agora excede o único dano físico imediato. O fogo, a contaminação da terra e a destruição dos meios de subsistência têm consequências duradouras para as comunidades fronteiriças.

A recente retomada do uso dessas munições também está ocorrendo em um contexto de acentuada escalada israelense no sul do Líbano. Nabatiyeh e várias comunidades vizinhas sofreram uma série de greves nos últimos dias, resultando em dezenas de mortes e ferimentos.

Esta concomitância reforça as preocupações com a protecção dos civis. Vem quando as Nações Unidas apelam à cessação imediata das hostilidades e apelam a todas as partes para que respeitem as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional.

HRW quer transformar precedente libanês em reforma internacional

Para Human Rights Watch, episódios documentados no Líbano mostram agora os limites concretos das regulamentações atuais. A organização quer que os estados preencham a lacuna que permite que certas munições de fósforo branco escapem das mais severas restrições às armas incendiárias.

Mas este pedido de reforma não altera as obrigações existentes. Mesmo na ausência de uma proibição universal do fósforo branco, Israel permanece vinculado aos princípios de distinção, proporcionalidade e precaução na condução de operações militares no Líbano.

Pesquisas anteriores do Human Rights Watch mostram que esta questão não é mais teórica. A organização documentou usos israelenses em pelo menos 17 municípios libaneses e observou tiros sobre áreas residenciais, com consequências significativas para a saúde de algumas populações.

O novo uso relatado em 2026 revive um arquivo que nunca foi fechado. As futuras verificações terão de determinar exactamente onde essas munições foram utilizadas, em que condições, quais os danos que causaram e se as circunstâncias da sua utilização constituem novas violações do direito humanitário internacional.