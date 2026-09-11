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O que foi temido desde quarta-feira foi produzido em Mansouri. Na manhã de sexta-feira, 11 de setembro, as forças israelenses detonaram a maior parte da escola pública da cidade de Tiro. Restaria apenas uma pequena parte. Esta destruição vem depois de um novo dia marcado pela dinamização de casas e infra-estruturas, ataques aéreos e fogo de artilharia em várias áreas do sul do Líbano. Na quinta-feira à noite, uma explosão de poder excepcional em Ali al-Taher produziu ondas sísmicas comparáveis às de um terremoto maior que a magnitude 4.

Em Mansouri, a ameaça à escola tornou-se uma realidade

A informação que caiu na sexta-feira 11 de setembro às 10:04 confirma o cenário temido por dois dias. Segundo a Agência Nacional de Informação, as forças israelitas detonaram a maior parte da escola pública de Mansuri. Apenas uma pequena parte do edifício ainda estaria de pé.

Esta destruição tornou-se previsível desde quarta-feira. Em 9 de setembro, uma aeronave israelense pequena e remotamente pilotada depositou material explosivo no telhado da instalação. Uma grande explosão foi então relatada nas proximidades. No entanto, as informações disponíveis naquela época não indicavam que a escola seria realmente destruída.

A escola acolheu 336 estudantes de acordo com dados do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Educacional. Sua destruição vem a poucos dias do ano escolar planejado para meados de setembro, enquanto o conflito já perturba muito a educação no sul do país.

O caso da escola assume agora outra dimensão. Já não é apenas um edifício ameaçado numa localidade exposta a operações militares. As infra-estruturas públicas para crianças foram amplamente destruídas numa área em que as demolições de edifícios estão a aumentar.

Sul do Líbano: Mansouri no centro da explosão

Nas últimas 24 horas, Mansuri permaneceu uma das principais fontes de operações israelenses no distrito de Tiro. Mais de dez explosões violentas já haviam sido registradas entre meia-noite e quinta-feira de manhã na cidade e suas áreas periféricas. As deflagrações causaram um choque a Tiro e várias aldeias circundantes.

As operações não se limitaram a ataques aéreos. Casas e infra-estruturas foram dinamitadas dentro da cidade. Os poços artesianos também foram destruídos, segundo relatos na quinta-feira. Ao mesmo tempo, os ataques visaram Mansouri e seu setor periférico para Majdel Zoun.

Nos últimos dias também foi relatado um processo específico. drones israelenses colocados em alguns prédios contendo explosivos antes de disparar. Esta técnica permite a destruição de casas sem uma unidade de terra necessariamente ter que entrar em cada edifício diretamente.

Estas operações explicam a sucessão de detonações ouvidas na região de Tiro. Eles diferem dos bombardeamentos convencionais: parte das explosões correspondem a cargas colocadas ou depositadas para causar a destruição de estruturas precisas.

A destruição da escola pública na manhã de sexta-feira faz agora parte desta sequência.

Uma noite de greves entre Tiro, Bint Jbeil e Nabatiyah

Mansouri não foi o único setor afetado. As últimas 24 horas foram marcadas por vários ataques e bombardeamentos num eixo muito mais amplo do sul do Líbano.

Artilharia disparada contra os vales de Houjeir e Saluki e em Zawtar al-Sharqiya na direção de Mayfadoun. Uma greve também foi relatada na área entre Zibqine e Chihine.

Vários ataques envolveram Qantara e as áreas adjacentes de Wadi Saluki. Ataques também visaram Nabatiyah al-Fawqa. Na área de Al-Arayes, perto de Haris e Haddatha, uma casa foi atingida e destruída.

Uma grande explosão também foi relatada a leste de Khiam. Outras operações de destruição foram registradas em várias localidades do sul durante esta sequência, enquanto aviões e drones israelenses continuaram sobrevoando diferentes áreas.

A corrente é importante. O Sul não está mais confinado a ataques separados por períodos de declínio. Ataques aéreos, fogo de artilharia e explosão de edifícios podem agora ter sucesso ou ocorrer simultaneamente em várias áreas.

Em Ali al-Taher, uma explosão registrada como um terremoto

O evento mais espetacular das últimas horas, no entanto, ocorreu na quinta-feira à noite na área de Ali al-Taher, perto de Nabatiyah. Por volta de 2108 horas, uma explosão extremamente poderosa abalou grande parte do sul do Líbano. As vibrações foram sentidas longe do ponto de explosão.

O fenômeno foi significativo o suficiente para ser detectado por estações sismológicas. O Centro Geofísico Nacional Libanês registrou ondas produzidas pela explosão, com uma energia comparável à de um terremoto de magnitude ligeiramente maior que 4. Portanto, não foi um terremoto natural, mas o sinal sísmico gerado pela destruição militar maciça.

O exército israelense anunciou que tinha destruído uma vasta rede de Hezbollah subterrânea abaixo das alturas de Ali al-Taher. De acordo com sua versão, o complexo incluía mais de dois quilômetros de túneis, bem como instalações de comando e armazenamento de armas. Nem todas estas reivindicações militares podem ser verificadas de forma independente.

O poder da deflagração, no entanto, indica a extensão da operação. A explosão foi registrada por instrumentos científicos e ouvida em grande parte do Sul. É um dos episódios mais importantes da sequência militar em curso em torno de Nabatiyah.

Destruições que vão além dos objetivos militares declarados

As últimas 24 horas mostram sobretudo uma evolução visível das operações terrestres. A destruição não se limita mais às posições apresentadas por Israel como diretamente relacionadas com o Hezbollah. Em Mansouri, casas, infraestrutura hidráulica e agora o pilar de uma escola pública foram destruídos.

Esta multiplicação de explosão também levanta a questão do retorno dos habitantes. Destruir uma casa não tem as mesmas consequências que uma presença militar temporária. O desaparecimento de habitações, sistemas de água, estradas ou escolas constitui uma mudança duradoura das condições de vida nas localidades em causa.

O problema é particularmente agudo à medida que a reentrada se aproxima. Dezenas de milhares de estudantes libaneses continuam afectados pela deslocação da população e danos à infra-estrutura educacional. As escolas ainda servem de abrigo para famílias deslocadas, enquanto outras escolas no Sul foram danificadas ou tornadas inutilizáveis.

Em Mansouri, a questão é agora muito concreta. Os 336 alunos matriculados nesta escola antes de sua destruição não retornarão à sua escola em sua condição anterior quando as condições permitirem uma retomada normal das aulas.

Dinamitação torna-se um componente do conflito no Sul

Os eventos de quinta-feira e sexta-feira de manhã também mostram que a palavra « explosão » agora abrange várias realidades no sul do Líbano. Algumas detonações vêm de ataques aéreos ou artilharia. Outros resultam da demolição voluntária de casas ou infraestrutura. Em Ali al-Taher, a destruição de uma rede subterrânea exigiu uma explosão de energia tal como foi detectada por estações sismológicas.

Esta distinção permite-nos compreender no que as pessoas vivem. Uma sucessão de grandes explosões não significa necessariamente uma série de ataques aéreos. Em algumas localidades, as explosões correspondem a uma destruição sistemática do edifício.

Mansouri é agora o exemplo mais visível. A cidade já tinha sofrido extensa destruição antes das últimas 24 horas. Na quarta-feira, a ameaça à escola acrescentou um símbolo adicional à campanha. Sexta-feira de manhã, este símbolo tornou-se um fato material.

Segundo as informações iniciais, resta apenas uma pequena parte do estabelecimento.

Uma sequência que confirma os medos expressos na quarta-feira

O próprio exército libanês denunciou esta semana uma intensificação das operações israelitas. Acreditava que os ataques a áreas residenciais e instituições ameaçavam os arranjos existentes e dificultavam sua própria implantação no Sul.

A sucessão de acontecimentos desde quinta-feira reforça esta preocupação. Mansouri sofreu mais de dez explosões em poucas horas, casas e poços foram destruídos, várias áreas do Sul foram bombardeadas e Ali al-Taher foi abalado por uma operação de destruição subterrânea de magnitude excepcional.

Na manhã de sexta-feira, a destruição da escola pública acrescenta uma grande infraestrutura civil a este balanço material.

O contraste com a situação observada 48 horas antes é impressionante. Quarta-feira, os explosivos colocados no telhado permitidos apenas para escrever que a escola Mansouri eradirectamente ameaçadosFoi então necessário ter cuidado: a sua destruição ainda não foi confirmada e a intenção israelita não pôde ser estabelecida com certeza.

Nesta sexta-feira, 11 de setembro, essa cautela já não é necessária sobre o fato em si.

A maior parte da escola foi destruída.

E no sul do Líbano, a questão agora é sobre os próximos edifícios e localidades que poderiam sofrer o mesmo destino.