- Advertisement -

26

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Uma explosão de poder excepcional abalou a área de Nabatiyah na quinta-feira à noite, 10 de setembro, quando as forças israelenses destruíram as redes subterrâneas de Ali al-Taher. Em 2108, as estações sismológicas registraram um sinal correspondente a uma magnitude de4.1, localizado a cerca de 13 quilômetros oeste-sudoeste de Nabatiyah. O evento, sentido em grande parte do sul do Líbano, corresponde à operação de destruição de túneis realizados nas alturas de Ali al-Taher, que Israel havia anunciado nos últimos dias a seguinte neutralização. O poder da deflagração dá uma nova dimensão a uma operação militar que já não se limita ao controle do complexo subterrâneo: altera fisicamente uma área dominante de Nabatiyah e várias localidades circundantes.

A gravação exibida por redes sismológicas, portanto, não significa que um terremoto natural atingiu Nabatiyah. Sistemas automáticos ou semi-automáticos podem detectar uma explosão subterrânea significativa como um evento sísmico e atribuir magnitude a ele. A captura gravada na quinta-feira à noite também indica uma avaliação manual e uma profundidade de 10 quilômetros, que não deve ser interpretada como a profundidade real da explosão. No contexto imediato de Ali al-Taher, onde estava em preparação uma operação de destruição de túneis, o sinal corresponde à deflagração que acaba de abalar a região.

Uma explosão registada como uma magnitude 4.1

Ocorreu deflagração em21 h 08 min 48 s, segundo dados sismológicos exibidos quinta-feira à noite. O sinal atingiu uma magnitude de4. 1 mb, com margem indicada de ±0,2.

A localização está localizada na área de Nabatiyah, cerca de 13 quilômetros oeste-sudoeste da cidade. Este local instrumental deve ser considerado aproximado quando uma explosão está envolvida, não um terremoto tectônico.

Para os habitantes, porém, a distinção científica é menos importante do que o poder sentido. Uma explosão capaz de produzir um sinal desta magnitude libera energia suficiente no solo para ser gravada remotamente por instrumentos normalmente destinados a monitorar terremotos.

Também explica por que a explosão poderia ter sido sentida muito além do ponto de destruição.

O evento ocorreu após vários dias, quando as forças israelenses prepararam a neutralização da rede subterrânea de Ali al-Taher. Israel havia anunciado em 4 de setembro que tinha tomado controle operacional das alturas e acesso aos túneis após várias semanas de combate. O exército israelense então indicou que o processo de destruição de instalações subterrâneas não estava completo.

A deflagração de quinta-feira à noite parece materializar esta nova fase.

Ali al-Taher, semanas de combate antes da destruição

A destruição veio após uma batalha que gradualmente se concentrou em torno desta altura estratégica entre Nabatiyah al-Fawqa e Kfar Tebnit, ao norte de Litani.

Ali al-Taher domina uma grande parte da região de Nabatiyah. A altura, que atinge cerca de 600 metros, permite observar vários eixos que ligam Nabatiyah, Litani e as alturas de Iqlim al-Tuffah. Essa posição explica a importância militar do setor nos últimos meses.

Israel afirma ter descoberto um vasto sistema subterrâneo usado pelo Hezbollah. De acordo com o exército israelense, o complexo incluía instalações para combatentes permanecerem subterrâneos por longos períodos de tempo: espaços de moradia, geradores, depósitos de armas e salas de operação.

Nem todas estas alegações foram verificadas de forma independente pelo exército israelita.

No entanto, a existência de uma grande rede de túneis no setor é agora estabelecida por várias fontes concordantes. Em 4 de setembro, uma agência internacional de notícias informou que Israel havia anunciado que tinha evacuado os combatentes do Hezbollah da rede e tomado o controle operacional do cume. Um oficial militar libanês indicou que as forças israelenses controlavam, entre outros, o acesso ao sul e monitoravam outras entradas.

A destruição destas infra-estruturas ainda estava em preparação.

Mais de 15 túneis já tinham sido energizados

A explosão de quinta-feira não é o primeiro episódio desta operação.

A6 de setembromais de 15 túneis já haviam sido energizados simultaneamente na área de Nabatiyah, entre a área do Castelo de Beaufort e Ali al-Taher, de acordo com informações relatadas do campo.

Essas destruições causaram altas detonações em toda a região.

A diferença na quinta-feira à noite é a importância do sinal gravado. Uma magnitude sísmica de 4,1 dá uma indicação da energia transmitida para o porão, mesmo que não permita calcular diretamente e simplesmente a quantidade de explosivos utilizados.

Em particular, seria incorrecto converter mecanicamente uma dimensão 4.1 numa tonelagem de explosivos. A energia detectada depende de muitos parâmetros: profundidade de carga, geologia, geometria de túneis, fragmentação de rochas e proporção de energia transmitida como ondas sísmicas.

No entanto, o número permite uma comparação qualitativa: é uma deflagração considerável.

Um dia já marcado pelos ataques a Ali al-Taher

A explosão vem depois de outro dia de pressão militar sobre a região.

Na noite de quarta-feira a quinta-feira, as forças israelenses já haviam aumentado o número de greves em torno de Ali al-Taher. Pelo menos quatro ataques foram relatados no cume, acompanhados de fogo de artilharia. Outros ataques visaram Qantara, Mansouri e Beit al-Sayyad.

Na quinta-feira, as operações continuaram em torno de Nabatiyah al-Fawqa e o pé do cume.

A série de bombardeios e a deflagração maciça de 2108 indicaram que a operação havia entrado em uma fase diferente. Depois de procurar o controle de acesso e inspeção das galerias, as forças israelenses estão agora trabalhando para tornar a rede inutilizável.

Esta destruição pode continuar.

O tamanho exato do complexo e o número de galerias ainda intactas não são conhecidos publicamente. Por conseguinte, não é possível afirmar na quinta-feira à noite que a explosão marca o fim da operação.

A destruição de túneis também pode perturbar a superfície

A questão vai além do desaparecimento de uma infra-estrutura militar subterrânea.

Destruir uma grande rede de galerias requer grandes cargas. Dependendo de sua profundidade e configuração, explosões podem causar colapsos, rachaduras e mudanças de superfície.

Esta é precisamente uma das preocupações em torno de Ali al-Taher.

O cume não é isolado no meio de uma área desabitada. Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit e outras localidades estão próximas. Habitação, estradas, terras agrícolas e infra-estruturas civis cercam o setor.

Os bombardeamentos das últimas semanas já causaram danos significativos nas localidades vizinhas.

A destruição em massa da rede subterrânea pode adicionar danos indiretos, mesmo quando as cargas são colocadas longe das casas. A sua extensão só pode ser determinada após uma inspecção de campo.

Às 2142 horas, ainda não havia avaliação completa dos danos causados pela deflagração de 2108.

Uma demonstração espetacular de transformação de terra

A Operação Ali al-Taher também levanta uma questão mais ampla para o sul do Líbano: a transformação física do território pelas operações militares israelenses.

Nas últimas semanas, a explosão aumentou em diferentes regiões. Casas foram destruídas em Mansouri, Bani Hayyan, Khiam e várias aldeias fronteiriças. Novamente na quarta-feira, dezenas de explosões foram gravadas na área de Mansouri sozinho.

Em Ali al-Taher, a escala é diferente porque a destruição visa uma rede subterrânea.

Mas a consequência territorial é comparável: Israel já não está apenas a atingir um objectivo a tempo. Destrui a infra-estrutura e altera as instalações para evitar a sua reutilização.

Do ponto de vista israelita, esta política visa suprimir permanentemente as capacidades militares do Hezbollah.

Do lado libanês, levanta directamente a questão da soberania e da integridade do território. O exército libanês novamente denunciou na quarta-feira a continuação da destruição israelense e considerou que estava dificultando o seu próprio destacamento.

O exército libanês advertiu de uma escalada

Na véspera da explosão, o comando do Exército Libanês havia adotado um tom particularmente severo.

Acusou Israel de intensificar seus ataques às áreas e instituições residenciais e de continuar suas operações de demolição no Sul. Segundo o relatório militar, sobre7.700 violações israelitasforam registados desde o acordo-quadro de 26 de junho.

Acima de tudo, o comando acreditava que as operações continuadas impediam o exército de executar normalmente as tarefas que lhe eram confiadas para restaurar a estabilidade.

A destruição dos túneis de Ali al-Taher ilustra esta contradição.

O Governo libanês afirma o seu desejo de alargar o monopólio de armas do Estado e de confiar a segurança territorial apenas a instituições regulares. Ao mesmo tempo, Israel prossegue diretamente operações militares em larga escala no território libanês contra a infraestrutura que atribui ao Hezbollah.

Assim, o exército libanês é chamado a recuperar o controlo de um espaço cuja terra continua a ser transformada pelas operações israelitas.

Ali al-Taher também se torna um argumento no debate sobre armas

Algumas horas antes da explosão, o Presidente Sami Gemayel citou Ali al-Taher numa conferência de imprensa sobre desarmamento.

Ele perguntou ao governo se havia algum « Ali al-Taher 2, 3 ou 4 » no Líbano, incluindo em Bekaa, Beirute, Metn ou Kesrouan.

Seu argumento era que a possível existência de infra-estrutura militar subterrânea em áreas habitadas poderia transformar as localidades circundantes em objetivos israelenses.

A deflagração de quinta-feira à noite dá brutalmente substância a esta preocupação.

Obviamente que não resolve o debate político sobre o Hezbollah. O partido e seus apoiadores consideram que suas capacidades militares permanecem necessárias diante de Israel, enquanto seus oponentes acreditam que agora expõem o território mais do que o protegem.

Mas a explosão mostra muito concretamente o que significa a presença de um complexo militar subterrâneo quando se torna o objetivo de uma operação de destruição.

Uma magnitude 4.1 que não deve ser apresentada como um terremoto

Nas próximas horas, a forma como o evento aparece em aplicações sismológicas pode causar confusão.

A captura gravada na quinta-feira à noite apresenta o evento de forma familiar aos usuários de aplicações de terremotos: magnitude, profundidade, coordenadas e tempo.

Isto não é suficiente para se tornar um terramoto natural.

Explosões de quarentena, testes nucleares e grandes explosões militares também produzem ondas sísmicas. As redes de monitoramento os detectam porque seus sensores medem as vibrações do solo, seja qual for sua origem.

A profundidade mostrada de10 quilómetrosacima de tudo, não deve ser usado para afirmar que os túneis de Ali al-Taher descem a esta profundidade. Isso seria uma interpretação errada. A localização profunda de um evento explosivo pode ser pouco restrita e alguns tratamentos usam profundidades convencionais quando não têm dados suficientes.

O que é relevante quinta-feira à noite é o sinal de magnitude 4.1 e sua concordância temporal e geográfica com a destruição do complexo.

O que a explosão pode anunciar nas próximas horas

A questão agora é se esta deflagração é a principal operação de destruição ou apenas um passo.

Israel tinha anunciado que tinha tomado o controle operacional da rede e queria neutralizá-la. Operações anteriores mostram que as destruções podem ser realizadas em várias sequências para tratar diferentes galerias e acessos.

Novas explosões ainda são possíveis.

O segundo ponto a ser monitorizado será o estado do terreno. O reconhecimento será necessário para determinar se a deflagração causou mais colapso ou danos em torno de Nabatiyah al-Fawqa, Kfar Tebnit e áreas próximas ao cume.

Por último, a reacção do Estado libanês será decisiva. Uma explosão suficientemente poderosa para produzir um sinal sísmico de magnitude 4.1 no coração do território libanês é outro episódio espetacular de uma campanha que o exército já denuncia como incompatível com a estabilização do Sul.

PARAquinta-feira, 10 de setembro, a deflagração de Ali al-Taher é o último grande desenvolvimento desta sequência. O terreno registrou o que os habitantes de Nabatiyah acabaram de ouvir e sentir: a destruição da rede subterrânea entrou em uma fase de poder excepcional.