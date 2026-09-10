HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Bayeux Tapeçaria entra no Museu Britânico

Notícias
Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
12 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Bayeux Tapeçaria entra no Museu Britânico

Em 58 cenas, este bordado de lã de oito cores, que tem quase 70 metros de comprimento, fala da conquista normanda — o juramento de Haroldo, sua coroação, e depois o cometa Halley, o presságio de sua queda. Ameaçada pela Revolução, exibida por Napoleão, cobiçada pelos nazistas: o trabalho passou por tudo. Inscrito na Memória Mundial da UNESCO, é o mais antigo bordado narrativo conhecido. Desde hoje, tem sido visível no Museu Britânico — a primeira vez que retornou à Inglaterra desde sua criação há quase mil anos, até julho de 2027.

Assista ao vídeo original no YouTube

- Advertisement -
Article précédent
11 de setembro de 2001 ou o caso não liquidado do século.
11 de setembro de 2001 ou o caso não liquidado do século.
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IA

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi