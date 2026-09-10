Bayeux Tapeçaria entra no Museu Britânico
Em 58 cenas, este bordado de lã de oito cores, que tem quase 70 metros de comprimento, fala da conquista normanda — o juramento de Haroldo, sua coroação, e depois o cometa Halley, o presságio de sua queda. Ameaçada pela Revolução, exibida por Napoleão, cobiçada pelos nazistas: o trabalho passou por tudo. Inscrito na Memória Mundial da UNESCO, é o mais antigo bordado narrativo conhecido. Desde hoje, tem sido visível no Museu Britânico — a primeira vez que retornou à Inglaterra desde sua criação há quase mil anos, até julho de 2027.
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