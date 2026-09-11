Líbano: Governo proíbe venda de imóveis em áreas ocupadas

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Na quinta-feira, 10 de Setembro, o Conselho de Ministros libanês aprovou um projecto de lei destinado a impedir as transacções imobiliárias e as vendas nos sectores do sul do Líbano ocupados pelo exército israelita. Esta decisão procura proteger os direitos de propriedade dos habitantes enquanto o deslocamento da população, a destruição e a ocupação contínua tornam certas transacções particularmente sensíveis. O governo também fez progressos no retorno dos habitantes do Sul, na posse de professores contratados na Universidade Libanesa, no desperdício e no financiamento da Rádio Líbano.

Reunião na quinta-feira no Palácio de Baabda, o Conselho de Ministros aprovou um pedido do Ministério das Finanças para impedir a eliminação e venda de imóveis em áreas atualmente ocupadas pelo exército israelense. O ministro da Informação Paul Morcos anunciou esta decisão no final da reunião.

O texto deve assumir a forma de um projecto de lei. A sua adopção pelo Governo ainda não significa que a proibição tenha a sua forma legislativa final. O dossier terá de seguir o procedimento institucional estabelecido antes da sua entrada em vigor.

A medida tem lugar num contexto particularmente sensível no Sul do Líbano. Os moradores permanecem longe de suas aldeias, enquanto casas, terras agrícolas e infraestrutura foram destruídas ou danificadas. Em algumas áreas fronteiriças, a presença israelense ainda impede um retorno normal dos proprietários.

Vendas imobiliárias nas zonas ocupadas em causa

O objetivo imediato do projeto é impedir que propriedades sob ocupação mudem de mãos quando seus proprietários não necessariamente têm a liberdade material de acessar, avaliar ou negociar seus bens normalmente.

No entanto, a declaração de Paul Morcos ainda não especifica o alcance jurídico exato do regime. Em particular, será necessário determinar quais as parcelas que serão consideradas numa « área ocupada », como será estabelecida esta qualificação e por quanto tempo a proibição continuará a ser aplicável.

A natureza dos actos em causa deve igualmente ser clarificada. O Ministro referiu-se a disposições e vendas imobiliárias. O texto final deve indicar se outras transações, como certas doações, atribuições de direitos, hipotecas ou proxys, também serão envolvidas.

Estes esclarecimentos serão importantes para impedir que uma proibição de venda seja contornada por outras formas legais de transferência de propriedade.

O governo quer tranquilizar o povo do Sul

O primeiro-ministro Nawaf Salam também sublinhou o papel do Estado nas regiões do sul. Segundo as declarações do Conselho de Ministros, a presença do exército libanês e das instituições públicas constitui um factor de confiança para os habitantes que permanecem nas suas aldeias.

O Chefe de Governo também mencionou a necessidade de habitação pré-fabricada. Devem facilitar, como primeiro passo, o regresso dos habitantes às suas localidades, enquanto muitas casas foram destruídas ou tornadas inabitáveis.

Esta questão ultrapassa, portanto, a da segurança militar. Para garantir um regresso sustentável, as autoridades devem restabelecer as condições mínimas de vida: habitação, água, electricidade, estradas, escolas, serviços e administrações municipais.

Paul Morcos disse que as próximas semanas deveriam medir melhor os resultados dos esforços nas aldeias do Sul. Em particular, ele citou as localidades selecionadas para experiências piloto e governadorado Nabatiyah.

No entanto, a evolução no terreno determinará a possibilidade real de tais retornos. Em várias áreas do sul, as operações militares e a destruição continuam a comprometer a rápida normalização.

Universidade Libanesa: quatro vagas de posse

O Conselho de Ministros analisou igualmente o histórico há muito esperado de professores contratados na Universidade Libanesa. O Governo confirmou os critérios anteriormente utilizados para determinar os beneficiários de contratos a tempo inteiro.

Esses critérios incluem a antiguidade, as necessidades de cada docente em termos de especialização, habilidades e considerações de equidade. O dossiê gerou muita discussão devido ao número de candidatos e ao equilíbrio a ser respeitado na universidade pública.

O governo decidiu que os contratos a tempo inteiro serão implementados emquatro ondasAs listas continuam a ser objecto de verificação final tendo em conta as observações dos Ministros.

A questão será submetida ao Conselho de Ministros no prazo máximo de um mês a fim de concluir o processo. Os primeiros contratos devem produzir efeitos sobre1 de janeiro de 2027.

Este prazo dá agora um calendário aos professores interessados, mas deixa em aberto a questão da composição final das listas.

Rádio Líbano será capaz de expandir suas receitas de publicidade

Outra decisão diz respeito à Rádio Líbano. O Governo aprovou o pedido do Ministério da Informação para criar uma conta especial para a rádio pública.

Este regime destina-se a permitir-lhe recolher receitas provenientes da publicidade, bem como do aluguer de serviços de radiodifusão e de estúdios. A Rádio Líbano também poderá receber ajuda e doações de acordo com procedimentos legais.

Os montantes cobrados serão registados nas finanças públicas em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares em vigor. O objectivo é proporcionar à rádio pública mais oportunidades para gerar os seus próprios recursos sem os subtrair do quadro orçamental estatal.

Esta decisão surge à medida que as instituições públicas libanesas continuam a enfrentar as consequências financeiras de vários anos de crise e o colapso do poder de compra no sector público.

Resíduos: uma sessão governamental específica anunciada

O arquivo de resíduos também ocupou parte da reunião. O Conselho de Ministros encarregou o Conselho de Desenvolvimento e de Reconstrução de ajudar os municípios a varrer e recolher.

O governo ainda não tomou uma decisão especificando as medidas tomadas. Ao mesmo tempo, Paul Morcos anunciou que no início de outubro seria realizada uma sessão do governo sobre questões de resíduos.

Esta reunião terá de rever todo o ficheiro e identificar soluções a implementar. O ministro garantiu que o governo estava procurando antecipar uma nova crise neste setor.

O Líbano passou por vários episódios importantes de crise de resíduos desde 2015. As dificuldades financeiras dos municípios e a deterioração dos serviços públicos tornam particularmente importante evitar a acumulação de resíduos.

Serviço público: governo remove novos impostos

O Conselho de Ministros analisou igualmente a situação dos funcionários públicos e os pedidos de reforma dos militares e dos funcionários públicos. As discussões com o Departamento de Finanças deverão prosseguir a fim de unificar as estimativas dos custos das medidas propostas e das suas oportunidades de financiamento.

Paul Morcos garantiu que o governo não queria impor novos impostos ou taxas aos cidadãos, a fim de financiar possíveis aumentos de salários e pensões.

No entanto, essa posição coloca o executivo diante de uma difícil equação fiscal. Qualquer actualização sustentável da remuneração pública exige receitas correspondentes ou redução de outras despesas.

O governo também quer evitar financiamento que possa abastecer a inflação. Um aumento nominal dos salários financiados sem recursos sustentáveis poderia rapidamente perder o seu efeito se provocasse novos aumentos de preços ou pressões sobre a moeda.

Retorno do orçamento Sexta-feira ao Conselho de Ministros

As discussões financeiras ainda não acabaram. O governo está programado para retomar a consideração do orçamento proposto e arquivos relacionados na sexta-feira às 15:00.

O Conselho de Ministros adoptou também um projecto que permite, sempre que necessário, a nomeação de presidentes de gabinetes e funcionários entre os reservistas das Forças de Segurança Interna. Esta possibilidade deixará de se limitar apenas aos funcionários do Estado.

O Governo concluiu igualmente a nomeação de membros da Autoridade Nacional da Concorrência.

De todas as decisões tomadas na quinta-feira, a decisão sobre oterra em áreas ocupadas do sul do Líbanono entanto, tem um âmbito especial. Introduz proteção legal para evitar mudanças de propriedade durante um período em que alguns moradores ainda não podem acessar livremente suas terras ou casas.

A sua eficácia dependerá agora do texto transmitido, da definição exacta das áreas em causa e dos mecanismos previstos para evitar a evasão. Ao mesmo tempo, o governo diz que quer se preparar para o retorno dos habitantes através da presença do exército, da restauração das instituições e da instalação de moradias temporárias.

No entanto, a situação no terreno continua a ser o principal factor de incerteza. As próximas semanas, mencionadas por Paul Morcos para medir os resultados nas aldeias do Sul e Nabatiyah, determinarão até onde o Estado pode transformar essas decisões administrativas em retornos efetivos dos habitantes.