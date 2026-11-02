Em Damasco, a delegação libanesa abre discussões

A delegação libanesa liderada por Tarek Mitri chegou a Damasco e encontrou-se com o chefe da diplomacia síria no Palácio de Tichrine. Começaram então as discussões sectoriais. Os refugiados sírios estão na agenda, de acordo com Hanine El Sayed. Mohammad Haidar, Ministro do Trabalho nomeado pelo Hizbullah, salientou que a sua participação fazia parte das suas funções ministeriais, não relacionadas com a sua filiação partidária. Nenhum acordo assinado é detalhado nos primeiros elementos desta visita oficial.

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A delegação ministerial libanesa liderada pelo Vice-Primeiro-Ministro Tarek Mitri chegou à Síria na segunda-feira, 2 de novembro. Ela conheceu o ministro sírio dos Negócios Estrangeiros, Assaad Hassan al-Shaibani, no Palácio de Tichrine, em Damasco. Realizaram-se então reuniões bilaterais entre os ministros dos dois países, cada um sobre questões da sua competência.

O Ministro do Trabalho, Mohammad Haidar, quis clarificar o quadro da sua participação. Nomeado para o governo por Hezbollah, ele disse na fronteira de Jdeidet Yabous que seu deslocamento era uma questão de « trabalho ministerial que não tinha nada a ver com qualquer filiação partidária ».

Delegação libanesa em Damasco aborda refugiados

A questão dos refugiados sírios foi um dos temas da visita. A Ministra dos Assuntos Sociais, Hanine El Sayed, disse à televisão Al-Jadeed que os membros da delegação discutiriam isso com seus interlocutores sírios. O ministro da Educação Rima Karami também participa da viagem.

Tarek Mitri, por sua vez, disse que esperava « resultados positivos » das trocas. A chegada a Damasco marca a transição dos preparativos para discussões diretas entre funcionários do governo. As sessões sectoriais destinam-se a abordar questões comuns ao nível dos ministérios competentes.

Haidar distingue sua função de sua filiação política

A declaração do Ministro do Trabalho coloca explicitamente a sua participação nas relações entre os dois Estados. Falou como membro da delegação oficial libanesa, não como representante do Hezbollah. Por conseguinte, as suas observações não constituem o anúncio de uma abordagem separada pelo movimento junto das autoridades sírias.

As informações fornecidas nesta primeira fase da visita não especificam as medidas previstas para os refugiados. Também não mencionam um acordo assinado após as primeiras reuniões. Os resultados concretos continuam a ser determinados no final das trocas bilaterais em Damasco.

Linha de Crédito

Tarek Mitri, um retrato de arquivo publicado por Libnanews. Esta fotografia não representa a atual visita a Damasco. Fotógrafo não indicado na página de origem. Libnanews composição gráfica, foto inteira simplesmente redimensionada.Fonte da foto Libnanews.

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