Líbano: a eletricidade ilumina a raiva social

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No Líbano, a questão da electricidade está novamente a tornar-se um problema macroeconómico, bem como um tema de serviço público. Após uma melhoria temporária no início de 2026, o fornecimento de eletricidade do Líbano foi novamente contratado, devolvendo famílias e empresas a geradores privados em um momento em que suas tarifas oficiais aumentaram drasticamente. O quilowatt-hora de geradores em áreas urbanas aumentou de £30.244 em fevereiro para £48.241 em agosto, um aumento de quase 60 por cento em seis meses. Ao mesmo tempo, EDL deve absorver um choque excepcional sobre o custo do combustível diesel, com um preço próximo de $1.500 por tonelada contra uma suposição orçamental de $680. Joe Saddi iniciou reformas institucionais há muito atrasadas, mas o problema imediato é mais agudo: o setor continua estruturalmente subfinanciado, ainda perde uma parte muito alta da energia injetada e carece de um modelo de produção suficientemente robusto para proteger os consumidores de choques petrolíferos.

O problema já não é apenas o corte: é o preço económico da electricidade

Durante anos, o debate sobre a electricidade libanesa foi resumido pelo número de horas de electricidade fornecida pela EDL. Esta medida continua a ser essencial, mas já não é suficiente. Desde o colapso do sistema financeiro e a explosão do sistema solar privado, o consumidor agora compra uma montagem de fontes: algumas horas de LEDL, várias horas de gerador e, para famílias ou empresas que têm sido capazes de investir, uma parte de solar com baterias. Por conseguinte, o custo económico relevante já não é a taxa LED tomada isoladamente, mas a factura consolidada necessária para obter 24 horas de serviço.

Esta factura consolidada está muito acima do que a tarifa pública sugere. Quando a EDL reduz sua potência, o domicílio não necessariamente consome menos eletricidade; Simplesmente substitui uma fonte privada que é mais cara para a fonte pública. A curto prazo, portanto, uma diminuição da produção de EDL transfere os custos para o setor privado. A nível macroeconómico, esta substituição funciona como um imposto sobre a energia difuso: reduz o rendimento disponível das famílias, reduz as margens de negócio e aumenta o custo de cada bem ou serviço que necessita de electricidade.

É esse mecanismo que explica o surgimento do descontentamento em 2026. O consumidor pode ouvir que a reforma institucional está avançando, mas considera que o setor se baseia em duas variáveis simples: o número de horas recebidas e a despesa mensal total. No entanto, essas duas variáveis evoluíram na direção errada durante o verão. A lacuna entre a reforma administrativa e a experiência econômica diária torna-se assim um risco político para o ministério, bem como um freio na recuperação.

Choque gerador: quase 60% aumento em quilowatts hora desde fevereiro

Taxa urbana indicativa oficial. Fonte: Ministério da Energia e da Água.

Simulação indicativa: Agosto 2026 + 10 Pacote A, sem suplementos.

As tarifas oficiais do gerador privado mostram a magnitude do choque. Em fevereiro de 2026, o Ministério da Energia fixou a taxa indicativa em 30.244 libras por quilowatt hora em áreas urbanas. Ele saltou para 49.395 libras em abril, retornando para 41.973 libras em junho e, em seguida, 40.746 libras em julho. Em Agosto, data de 48.241. O nível de Agosto é, portanto, quase 60% superior ao de Fevereiro. Em áreas rurais ou remotas, a tarifa é ainda maior porque a grade oficial acrescenta um coeficiente relacionado aos custos adicionais de distribuição e operação.

O quilowatthour é apenas um componente da fatura. A escala também inclui uma taxa fixa, incluindo £385.000 para 5 amperes e £685.000 para 10 amperes. Como indicação, uma família que usa 300 kWh no gerador em agosto com uma assinatura de 10 amperes suporta aproximadamente £15,16 milhões, ou quase $169 na taxa de £89,700 por dólar. A 500 kWh, a conta aproxima-se de $277; a 700 kWh, excede $384. Estes cálculos utilizam estritamente a tarifa oficial e não incluem quaisquer sobretaxas não autorizadas.

O peso relativo obviamente depende da renda. Para uma família com $1.500 por mês, uma fatura do gerador de $277 representa mais de 18 por cento da renda mesmo antes da conta de EDL, água, telecomunicações ou habitação. Para um pensionista ou funcionário público pago a um nível significativamente mais baixo, a parte torna-se muito maior. O problema social é, portanto, não só o nível absoluto da tarifa, mas a sua relação com as receitas que não acompanharam o aumento dos custos da energia.

As autoridades também distinguem entre o aumento economicamente justificado pelo combustível e as práticas abusivas. No início de setembro, o governo reforçou os controles sobre os operadores que aplicariam custos adicionais, custos de manutenção não planejados ou aumentos sem uma base regulatória. Esta intervenção mostra que o mercado gerador combina duas realidades: um aumento objetivo dos custos de produção e, por vezes, significativo poder de mercado local, uma vez que o assinante normalmente não tem a possibilidade de escolher livremente o seu fornecedor de vizinhança.

EDL sofre um choque de custo que nenhuma reforma de governança pode absorver instantaneamente

Suposição de Orçamento 2026 da EDL em relação ao nível mundial citado pela instituição em agosto.

A situação financeira da EDL deteriorou-se acentuadamente com o derrame de gasóleo. A instituição havia preparado seu orçamento de 2026 em uma suposição de aproximadamente $680 por tonelada métrica. Em agosto, ele relatou que o preço mundial havia se aproximado de 1.500 dólares, um aumento entre 88 por cento e 91 por cento sobre sua suposição de trabalho. Para um produtor térmico dependente de combustível e combustível, esta diferença não é marginal: altera completamente o custo variável de produção e torna obsoletos os saldos orçamentais construídos alguns meses antes.

Em uma empresa elétrica normal, três mecanismos são usados para absorver este tipo de choque: uma fórmula tarifária que ajusta rapidamente o preço de venda, contratos de combustível ou instrumentos de cobertura a preços suaves, ou um balanço suficientemente forte para absorver temporariamente a diferença. A EDL não possui nenhum destes amortecedores. As taxas foram substancialmente revistas desde 2022, mas o estabelecimento continua a ser politicamente e socialmente limitado; o acesso ao financiamento é limitado; e seu balanço tem o legado de décadas de déficits.

Assim, a arbitragem torna-se brutal. Produzir mais com combustível muito mais caro aumenta os requisitos de fluxo de caixa. A produção reduz a necessidade de óleo combustível, mas empurra os consumidores para geradores, que têm um custo unitário ainda maior. Um elevado aumento da tarifa EDL protegeria o seu saldo financeiro, mas transferiria um novo encargo para as famílias. Pedir ao Tesouro para financiar o diferencial seria reintroduzir o mecanismo de subvenção orçamental que há muito contribui para os défices públicos. Nenhuma destas escolhas é neutra.

Esta restrição ajuda a compreender por que razão o Ministro não pode simplesmente ordenar um aumento sustentável da dieta. A questão física da capacidade disponível está indissociavelmente ligada à capacidade financeira para comprar combustível e recuperar o custo de produção. Em um sistema tão frágil, um megawatt adicional pode melhorar o serviço, mas deteriorar o fluxo de caixa se a energia correspondente não for faturada e descontada.

Pagamentos públicos não pagos retiram cerca de US$ 50 milhões por mês no circuito EDL

Este choque de combustível adiciona um problema de recuperação invulgarmente grande. Joe Saddi relatou em julho que o estado e suas instituições deviam aproximadamente US$ 250 milhões em atraso à EDL no final de dezembro, e que ele solicitou pagamentos de US$ 50 milhões por mês por cinco meses. O Ministro insiste em que não se trata de um adiantamento do Fundo de Receitas Consolidadas, mas sim da liquidação das facturas e dos compromissos relativos à electricidade efectivamente consumida ou das isenções concedidas pelo Estado.

Economicamente, a distinção é importante. Um adiantamento orçamental constitui um financiamento público para preencher um défice. O pagamento de uma factura é um rendimento comercial normal da empresa. Se a EDL fornece energia para governos, autoridades hídricas ou municípios sem ser paga, ela atua de fato como financiadora para o resto do setor público. No entanto, deve pagar o combustível imediatamente. O fluxo de caixa resultante limita diretamente sua capacidade de manter ou aumentar a produção.

O problema revela também uma incoerência na política de recuperação. O estado exige que as famílias paguem contas que agora estão amplamente indexadas ao dólar e procura reduzir as conexões ilegais. Esta política é difícil de legitimar quando as próprias instituições públicas acumulam grandes atrasos. Por conseguinte, a disciplina financeira da EDL implica que o sector público está sujeito à mesma restrição orçamental que os clientes privados.

Quase 40% da energia injetada na rede continua perdida

Desagregação indicativa das perdas do Banco Mundial 2023.

A segunda debilidade estrutural diz respeito às perdas técnicas e comerciais. O Banco Mundial estimou que, em 2023, aproximadamente 40 por cento da eletricidade injetada na rede EDL não resultou em energia normalmente carregada e descontada. Aproximadamente 4% foram para perdas de rede de transporte, 9% para perdas técnicas de distribuição e 25% para perdas comerciais, principalmente roubo, conexões ilegais e falhas de faturamento ou recuperação. A ordem de grandeza significa que apenas seis em cada dez unidades de energia injetada tornam-se úteis e energia comercialmente recuperável.

Esta estrutura transforma o debate tarifário. Suponha que EDL compra ou produz 100 unidades de eletricidade. Se 38 a 40 unidades desaparecerem técnica ou comercialmente antes do saque, o custo das restantes unidades deve cobrir não só o seu próprio custo de produção, mas também o da energia perdida. Um aumento do preço do combustível é, portanto, amplificado pelas perdas do sistema. Enquanto estas perdas não diminuirem, uma política de recuperação de custos exige uma taxa mais elevada ou uma subvenção ou uma deterioração do cash flow.

É também por isso que o aumento da capacidade de produção, muitas vezes apresentada como solução central, não é suficiente. Adicionar megawatts a uma rede que perde quase 40% de sua energia pode aumentar volumes sem resolver a viabilidade financeira. A reforma deve abordar simultaneamente produção, rede, contadores, faturamento e recuperação. A economia do setor é sistêmica: melhorar um elo não corrige as perdas geradas por outros.

Legado: US$ 1,8 bilhão em déficit em 2018 e décadas de subtarifa

A crise de 2026 é também o resultado de um modelo construído muito antes do colapso financeiro. O Ministério da Energia lembra que a EDL teve um déficit financeiro de US$ 1,8 bilhão em 2018. As causas identificadas na época já eram conhecidas: preço médio inferior ao custo de produção, plantas antigas e ineficientes, aproximadamente 16% das perdas técnicas e 21% das perdas não técnicas. O sistema, portanto, vendeu energia subsidiada, perdendo uma quantidade considerável antes da recuperação.

O custo macroeconómico não se limitou à conta de resultados EDL. As transferências fiscais para a empresa aumentaram o défice orçamental e as necessidades de dívida pública. Ao mesmo tempo, o mau serviço exigia que as famílias pagassem uma segunda conta aos geradores. O consumidor financiou o setor duas vezes: como contribuinte, através de transferências públicas, e depois como cliente, através de assinatura privada.

O FMI observou ainda em 2023 que o aumento tarifário de novembro de 2022, embora indispensável, não garantiria apenas a viabilidade financeira. A sua eficácia dependia da recuperação, redução de perdas não técnicas, aumento da fonte de alimentação e gestão do risco de troca entre a compra de combustível e o recebimento de faturas. Três anos depois, essas condições permanecem precisamente aquelas que determinam a capacidade da EDL de funcionar.

O custo real para a economia excede muito a conta de eletricidade

Para uma empresa, a eletricidade atua como entrada transversal. Um aumento do seu custo passa para quase todos os sectores: cadeia fria, restauração, indústria, comércio, telecomunicações, bombeamento de água, hospitais, escritórios ou armazéns. A conta de energia primeiro reduz a margem de lucro; Quando ela se torna muito alta, a empresa passa para os seus preços. Por conseguinte, a electricidade alimenta a inflação pelos custos, mesmo quando a procura interna continua a ser baixa.

Este mecanismo é particularmente prejudicial numa economia recessiva. Uma empresa confrontada simultaneamente com uma procura mais baixa e custos energéticos mais elevados não pode sempre passar o aumento para os seus clientes. Em seguida, reduz a sua margem, diferi os investimentos, diminui o seu pessoal ou é firme. A energia torna-se assim um canal através do qual um choque petrolífero externo se transforma num declínio do investimento interno e do PIB real.

A comparação internacional é desfavorável. O FMI estimou em 2023 que o preço alvo da eletricidade produzida por geradores privados era de cerca de 45 a 50 centavos por kWh, em comparação com uma média mundial de quase 16 centavos na época. Embora essas referências tenham evoluído desde então, a lacuna ilustra um problema estrutural: gerar eletricidade com milhares de pequenas unidades diesel é muito mais caro do que obtê-lo de usinas eficientes ou renováveis conectadas a uma rede de alto desempenho.

Os custos adicionais também afectam a competitividade externa. Um industrial libanês que exporta nem sempre pode aumentar os seus preços porque enfrenta concorrentes turcos, jordanos, egípcios ou europeus que muitas vezes beneficiam de uma energia mais fiável e de financiamento bancário normal. Por conseguinte, a electricidade não é apenas uma despesa doméstica; Reduz a capacidade do Líbano de expandir sua base de exportação e gerar as moedas de suas necessidades econômicas.

A dependência solar reduzida, mas criou uma economia elétrica de duas velocidades

A explosão fotovoltaica desde 2019 mudou profundamente o setor. O Banco Mundial estimou a capacidade solar fora da rede em cerca de 1.000 MW no final de 2023, e as últimas estimativas nacionais mostram um nível ainda maior. Esta capacidade permitiu a muitas famílias e empresas reduzir a sua dependência de geradores e absorver alguns dos cortes nas EDL.

Mas o solar não é uma solução uniforme. Requer um investimento inicial significativo, especialmente quando deve ser combinado com baterias para cobrir a noite e a noite. Assim, os domicílios com capital podem reduzir significativamente suas contas geradoras. As famílias mais pequenas permanecem cativas de uma energia privada cara. A crise energética produz, portanto, uma forma de desigualdade de riqueza: aqueles que podem investir pagam menos a longo prazo, enquanto aqueles que não têm capital continuam a comprar o quilowatts hora mais caro.

O desenvolvimento solar maciço também cria um problema de coordenação com a rede. Uma grande capacidade descentralizada pode aliviar a demanda durante o dia, mas não substitui um sistema de transporte, expedição e armazenamento. Sem investimento na rede e sem regulamentação clara, o país corre o risco de adicionar ativos privados sem construir um sistema elétrico integrado.

Joe Saddi avança na regulação, mas o calendário político é mais curto do que o calendário elétrico

O mandato de Joe Saddi é distinguido por vários avanços institucionais. A Autoridade Reguladora da Eletricidade, prevista pela Lei 462 desde 2002, foi finalmente posta em prática. O Conselho de Ministros adoptou uma nova nota de política sectorial em Julho de 2026, ao passo que um plano de produção de baixo custo deverá ser elaborado com a Autorité, a EDL, a EDF e o financiamento da Agence française de développement. Pela primeira vez em muito tempo, a reforma procura, portanto, distinguir claramente entre regulamentação, planeamento e funcionamento.

A Autorité também lançou uma chamada para manifestações de interesse cobrindo até 350 MWc de rede solar conectada, distribuída entre vários projetos, com até 1.000 MWh de armazenamento de bateria. Ao mesmo tempo, busca projetos térmicos descentralizados que vão de 20 a 100 MW, operando principalmente em gás natural com a possibilidade de uso de combustível de emergência. O objectivo é tanto económico como técnico: diversificar a mistura, reduzir a exposição ao gasóleo e introduzir novas capacidades com um quadro de concorrência mais legível.

No entanto, estes anúncios não devem ser confundidos com a capacidade disponível. Um projeto solar ou térmico envolve estudos, financiamento, contratos, licenças, construção e conexão. Mesmo quando o processo está funcionando corretamente, o tempo é em meses ou anos. A reforma pode, por conseguinte, ser economicamente coerente e permanecer politicamente impopular a curto prazo, se o consumidor continuar a receber quatro horas de D-EDL e uma elevada factura geradora.

O desafio do ministro é precisamente esta assimetria temporal. Erros acumulados ao longo de duas décadas não podem ser corrigidos em um ano, mas a renda familiar é mensal e a conta também é. O êxito da política energética será, portanto, julgado antes que a maioria dos novos investimentos produzam os seus efeitos.

Por que simplesmente aumentar o preço da edl não resolve o problema

Uma leitura puramente contabilística poderia conduzir a uma solução simples: aumentar a tarifa pública mesmo para cobrir o custo total da produção. Esta opção melhoraria teoricamente a conta de exploração, mas poderia falhar se não fosse acompanhada por uma redução das perdas e um aumento da taxa de recuperação. Uma taxa mais elevada aplicada a uma base de clientes que nem todos pagam não garante mais receitas.

Existe também um limiar social. Se o preço do produto está demasiado próximo do preço do gerador sem melhorar significativamente as horas de fornecimento, o consumidor pode perceber a reforma como um aumento de preço sem uma consideração de serviço. Por outro lado, manter artificialmente uma tarifa demasiado baixa cria um défice. A solução económica é, portanto, menos escolher entre tarifas baixas e elevadas do que construir um preço que reflicta os custos de um sistema progressivamente mais eficiente.

Essa lógica envolve medidores confiáveis, faturamento regular, perdas menores e uma fórmula de preço que pode reagir às variações de combustível sem ter que esperar por uma decisão política em cada choque. Requer também mecanismos específicos para as famílias vulneráveis. Subsidiar uniformemente a cada quilowatt hora beneficia mais os grandes consumidores; ajudar diretamente as famílias de baixa renda preserva um sinal de preço mais coerente.

A verdadeira reforma é um problema de investimento e sequenciamento

Do ponto de vista económico, o sector não carece apenas de megawatts; carece de um sequenciamento credível dos investimentos. O primeiro é reduzir as perdas de negócios e melhorar a recuperação, pois cada dólar recuperado pode financiar combustível ou manutenção. O segundo é garantir uma produção de baixo custo, incluindo gás e energias renováveis. O terceiro é modernizar a rede para que esta nova produção possa ser efectivamente distribuída.

A ordem destes passos conta. Aumentar a capacidade de produção significativa antes de corrigir as perdas pode aumentar os requisitos financeiros sem aumentar proporcionalmente as receitas. Por outro lado, reduzir as perdas sem produzir mais melhora as contas, mas não responde à insatisfação do usuário. A reforma deve, portanto, prosseguir simultaneamente em vários eixos, mas com objectivos quantificados: perdas, taxas de recuperação, horas de fornecimento, custo médio de kWh e investimentos realizados.

O financiamento é a última fechadura. O sistema bancário libanês continua em grande parte incapaz de financiar grandes projectos a longo prazo. Por conseguinte, o sector da electricidade depende mais dos investidores estrangeiros, das instituições financeiras internacionais e das instalações de produção independentes. Em contrapartida, estes investidores exigirão contratos credíveis, regulador eficaz, visibilidade dos preços e capacidade de pagamento do comprador público. Por conseguinte, a reforma da governação não é uma questão administrativa secundária: condiciona directamente o custo do capital.

Risco social: uma conta de energia que absorve o rendimento disponível

A contestação em torno da eletricidade agora se junta a outras tensões sociais. Militares aposentados e funcionários públicos estão exigindo revalorizações porque seus rendimentos foram destruídos pela crise. Farmácias e pequenas empresas relatam margens comprimidas. O turismo foi decepcionante e a recessão de 2026 reduziu a demanda. Neste contexto, uma conta geradora que aumenta em várias dezenas de dólares por mês não é um incidente setorial; Retira imediatamente o poder de compra de uma economia já enfraquecida.

O efeito é regressivo. As famílias afluentes podem investir em energia solar, melhorar o isolamento, comprar equipamentos eficientes ou absorver uma factura mais elevada. As famílias mais pequenas têm menos opções e reduzem o consumo, por vezes à custa do conforto térmico, refrigeração ou outros usos essenciais. O custo médio por quilowatt hora é, portanto, apenas uma parte do problema: a parte da energia no rendimento disponível também deve ser analisada.

Para as empresas, a mesma lógica pode acelerar a concentração. Grandes estruturas têm melhores meios de instalar solar, negociar suas compras e amortizar equipamentos. As pequenas empresas suportam um custo unitário mais elevado e menos oportunidades de financiamento. A longo prazo, a ineficiência energética pode, portanto, alterar a estrutura do tecido produtivo, favorecendo os actores mais capitalizados.

O que os próximos meses realmente tornarão possível julgar

O desempenho de Joe Saddi não pode ser avaliado em uma única variável. O número de horas de EDL deve aumentar, mas sem recriar um déficit financiado pelo Tesouro. As perdas devem ser reduzidas, mas sem atrasar o esforço apenas em assinantes já solventes. As taxas devem reflectir os custos, mas sem tornar a electricidade inacessível. Há que financiar novas capacidades, mas dentro de um quadro suficientemente credível para evitar replicar contratos dispendiosos e improvisar decisões anteriores.

Três indicadores serão particularmente reveladores: a recuperação dos cerca de US$ 250 milhões devidos pelo setor público, a evolução das perdas da rede do nível próximo a 40% observado em 2023, e a capacidade das EDL de aumentar gradativamente as horas de abastecimento, apesar do choque petrolífero. A mais longo prazo, será necessário medir se os projectos solares com armazenamento e produção de gás estão efectivamente a passar do apelo à obtenção de juros para financiamento e depois à construção.

A dificuldade política é que este progresso potencial será julgado numa economia em que o consumidor já paga o custo da espera. Enquanto a produção pública permanecer baixa, o gerador privado permanece assegurado da continuidade do sistema. E enquanto seu custo permanecer ligado ao diesel, cada choque de petróleo é transformado em um aumento de contas, pressão inflacionária e perda de competitividade em poucas semanas. A próxima evolução dos preços e horas dos geradores dará, portanto, uma indicação mais concreta do que os anúncios institucionais sobre a capacidade real do setor para superar o seu equilíbrio de crise.

Quadro resumo

Indicador Valor Leitura económica Fonte de alimentação EDL Fev 2026 7-9 horas/dia Melhoria temporária Taxa de gerador Fevereiro 2026 30 244 LBP/kWh Base Taxa de gerador Agosto 2026 48 241 LBP/kWh +60 % em seis meses Gasolina – Orçamento EDL $680/t Suposições orçamentais Gasolina – pico 2026 $1,500/t +88 a +91 % Arrears públicos para EDL 250 milhões de dólares no final de Dezembro. Encargos de caixa Pagamento solicitado por mês 50 milhões em cinco meses Coleção, sem adiantamento Perdas de rede 2023 40 por cento 4% transporte, 9% distribuição técnica, 25% comercial Défice de EDL em 2018 1,8 mil milhões de dólares Herança do modelo subsidiado Projectos solares EOI 2026 até 350 MWc Com 1000 MWh de armazenamento Energia térmica descentralizada 20 a 100 MW/projecto Gás natural prioritário

Referências e ligações

Ministério Libanês da Energia e da Água, 14 de agosto de 2026 —Comunicado de notícias da EDL sobre o petróleo de gás perto de $1.500/t em comparação com $680 orçamentados, a diminuição na recuperação e o risco para a continuidade do serviço. https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101173/

Ministério da Energia e da Água do Líbano, 23 de julho de 2026 —Declarações de Joe Saddi sobre as 7 a 9 horas de poder em fevereiro, os $250 milhões em atraso público e os $50 milhões em demanda mensal. https://energyandwater.gov.lb/ar/details/101156/

Ministério Libanês da Energia e da Água —Taxa mensal oficial para geradores privados em 2026. https://www.energyandwater.gov.lb/ar/prices?type=2

Banco Mundial, LíbanoPerdas de rede próximas de 40% em 2023: cerca de 4% de transporte, 9% de perdas de distribuição técnica e 25% de perdas comerciais. https://documents1.worldbank.org/curated/pt/099091124181525582/pdf/BOSIB-c26029b-4517-48c7-a0c1-b95eb42d17a7.pdf

FMI, artigo IV 2023 —EDL estrutura tarifária, precisa melhorar a recuperação e reduzir as perdas; alto custo de geradores privados. https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2023/English/1LBNEA2023002.ashx

Ministério Libanês da Energia e da Água, Plano Setorial 2019 —Défice de EDL de US$ 1,8 bilhão em 2018 e causas históricas: subtarifa, usinas ineficientes e altas perdas. https://energyandwater.gov.lb/ar/details/100511/

Ministério da Energia e da Água do Líbano, 21 de julho de 2026 —Nova nota política para o sector da electricidade e preparação de um Plano de Geração de Custos Este. https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101159/

Autoridade Reguladora da Eletricidade, 2 de setembro de 2026 —EOI: Até 350 MWc de energia solar com 1000 MWh de armazenamento e projetos térmicos descentralizados de 20 a 100 MW. https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101187/

Banco Mundial, rápida avaliação de danos e necessidades —Danos e perdas do setor energético relacionados com o conflito anterior; necessidades de reconstrução. https://documents1.worldbank.org/curated/pt/0990301250122526525/pdf/P506380-e58e9761-b29e-4d62-97c3-ebf5a511c4e1.pdf