A RDCL está organizando uma sessão interativa sobre o plano de reforma de sete eixos para o setor energético como parte do « Beirute Energy Forum 2026 »

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O Encontro de Líderes Libaneses e Líderes Empresariais (RDCL) organizou uma sessão interativa para seus membros, intitulada « O Plano de Reforma do Setor Energético de Sete Eixos: Contribuições do Setor Privado e Oportunidades de Negócios Emergentes », no InterContinental Phoenicia Hotel, no âmbito do Fórum de Energia de Beirute 2026, com a participação do Ministro da Energia e Água, Sua Excelência Joe Saddi; o Alto Especialista em Energia do Banco Mundial, Dr. Mohamed Zakaria Kamh; o membro do Conselho da Autoridade Libanesa para o Desenvolvimento de Investimentos (IDAL), Sr. Abbas Ramadan; e especialista em finanças energéticas Carol Ayat Boukather. A sessão foi moderada por Dalia Jubaili, membro do Conselho de Administração da DRCL e membro do Conselho de Administração da Jubaili Bros, juntamente com o secretário da secção libanesa do Conselho Mundial da Energia, Pierre El Khoury.

A sessão teve início com um discurso de boas-vindas da Presidente da DRCL, Joumana Saddi Chaya, que salientou que a electricidade não é apenas uma rubrica orçamental mas um pilar do crescimento económico, anunciando que o Rassemblement está a criar um comité energético para transformar os planos em projectos concretos e oportunidades de negócio, no âmbito de uma parceria entre os sectores privado e público.

O moderador Dalia Jubaili disse que, nas últimas quatro décadas, o Rassemblement tem sido uma voz de confiança para o setor privado, defendendo seus interesses e defendendo reformas conducentes ao investimento, crescimento e criação de emprego. Sublinhou que esta sessão interactiva reúne o governo, os investidores e o sector privado para transformar os planos energéticos em projectos concretos.

Por sua vez, o Ministro da Energia e da Água, Sua Excelência Sr. Joe Saddi, salientou que a maior parte da solução virá do setor privado, e que o papel do departamento é definir o quadro e traçar a direção, e depois deixar espaço para o setor privado. Ele reviu os sete eixos do plano: aumento da capacidade de produção convencional, energia renovável, transição para o gás natural, interconexão regional de eletricidade, desenvolvimento de linhas de transporte, redução de perdas não técnicas e reorganização da distribuição, bem como reformas, incluindo a implementação da Lei 462 e ativação da Autoridade Reguladora de Energia. Ele observou que estão agora a ser oferecidas ao sector privado várias oportunidades imediatas, afirmando que os investidores precisam de um quadro regulamentar claro e estável, e salientando a dimensão diplomática da questão energética e a importância de diversificar as fontes de abastecimento e garantir a sua segurança.

O principal especialista em energia do Banco Mundial, Dr. Mohamed Zakaria Kamh, disse que alcançar os objetivos de reforma requer vontade política e monitoramento ao mais alto nível, acolhendo a resiliência do setor privado libanês. Apelou à adopção de uma única janela para a concessão de licenças e autorizações e para a exploração óptima das capacidades de energia renováveis descentralizadas existentes, afirmando que o Banco fornece financiamento, conhecimentos e melhores práticas, e que a implementação continua dependente da vontade política.

A especialista em finanças energéticas Carol Ayat Boukather salientou que a redução do custo da electricidade é uma condição essencial para a recuperação económica e para o aparecimento de novas indústrias capazes de competitividade. Apelou a um processo rápido e unificado de licenciamento de pequenos projetos, afirmando que os projetos de parceria público-privado são essenciais para alcançar um plano ao menor custo, e que a incapacidade dos investidores de avaliar o risco soberano requer reformas bancárias e financeiras, bem como garantias internacionais apoiadas pelo Banco Mundial.

Abbas Ramadan, membro do Conselho de Administração da IDAL, afirmou que a confiança dos investidores assenta na estabilidade, em organismos reguladores credíveis e em políticas previsíveis, afirmando que os projectos de energias renováveis são prerrogativa da Autoridade, que oferece incentivos e isenções fiscais para os apoiar, e que o que é necessário hoje é tomar a decisão e reduzir a distância entre juros e implementação.

Quanto ao Sr. Pierre El Khoury, explicou que o principal objectivo do evento era desenvolver soluções técnicas integradas que pudessem ser levadas à fase política, de modo a que os pedidos do sector privado fossem enviados ao Conselho de Ministros e às administrações competentes.

Em conclusão, os participantes concordaram que o roteiro técnico é agora claro e que existem várias oportunidades imediatas, mas que o investimento em larga escala continua a ser dificultado pelo risco soberano, pelos procedimentos de aprovação lentos e pelo ritmo da implementação legislativa e regulamentar. Afirmaram que a activação da autoridade reguladora e a modernização da legislação constituem uma prioridade para a reestruturação do sector e que os sete eixos convergem para um único objectivo: a electricidade fiável e acessível que apoia o crescimento e restaura a confiança, salientando a necessidade de passar do planeamento para a implementação. O Rassemblement afirmou que continuará o seu trabalho com as partes interessadas para transformar os compromissos em projectos realizados.