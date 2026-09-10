Sul do Líbano: a dinamização israelense se intensifica

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No sul do Líbano, a noite de quarta-feira 9 a quinta-feira 10 de setembro não marcou um descanso. Após um dia já dominado por explosões e ataques, as operações israelenses continuaram até as primeiras horas da manhã, incluindo em torno de Ali al-Taher Ridge na área de Nabatiyah, Mansuri, Beit al-Sayyad, Qantara e Wadi al-Saluki. Às 1446 horas, o tempo de Beirute, nenhum retorno duradouro à calma poderia ser observado. Acima de tudo, a sequência confirma uma evolução agora visível no solo: além dos ataques aéreos, a destruição de edifícios e explosões se tornam um método recorrente em várias localidades do sul, complicando o retorno dos habitantes e a implantação do exército libanês.

A noite estendeu as operações de quarta-feira. Foram reportados ataques aéreos no Distrito de Tiro, incluindo Mansuri e Beit al-Sayyad, bem como no Governorado de Nabatiyah, onde Ali al-Taher Ridge foi repetidamente alvo. Qantara também foi atingido, enquanto a artilharia israelense continuou a disparar em áreas próximas de Ali al-Taher. Às 0052 horas fogo de artilharia foi relatado em Halta. Pouco depois de 1 hora, foi relatado mais explosão em Wadi al-Saluqi.

Mansouri, símbolo de destruição que se estabelece

Esta continuidade entre 9 de setembro e a noite de 10 é importante. Na quarta-feira, Mansouri tinha concentrado uma campanha de demolição excepcionalmente intensa. Vários meios de comunicação libaneses haviam registrado 33 explosões na área antes do início da noite, depois de já ter contado 29 operações por volta das 16h30. Uma escola foi um dos edifícios ameaçados por acusações israelenses, enquanto as casas foram destruídas uma após a outra. Dinamitar não se limita mais a posições militares claramente identificadas: em várias aldeias afeta diretamente o tecido construído.

O fenômeno transborda Mansouri. Explosões também foram relatadas na quarta-feira em Bani Hayyan, Khiam, Tayri, Qantara e Wadi al-Saluqi. Movimentos blindados foram observados em Tallousa e a leste de Khiam, enquanto artilharia atingiu várias áreas entre Marjayoun, Bint Jbeil e Nabatiyah. A repetição dessas operações dá ao Sul uma fisionomia permanente de guerra de baixa intensidade, com localidades onde os moradores podem ouvir explosões várias vezes por dia sem uma batalha convencional necessariamente acontecendo.

O equilíbrio humano dos últimos dias reforça esse sentimento de escalada. Em 7 de setembro, as greves contra Kfar Remmane resultaram em pelo menos 12 mortes, incluindo duas crianças e quatro mulheres. Outra greve na estrada de Marj Harouf para Zibdine causou ferimentos na noite de quarta-feira. Segundo as autoridades libanesas, 9 de setembro também resultou em uma morte e vários ferimentos em vários ataques no Sul. Israel afirma mirar membros do Hezbollah, movimentos de armas ou infraestrutura militar. Do lado libanês, a multiplicação de greves em áreas residenciais alimenta a acusação de uma campanha que excede muito a lógica do alvo militar.

Exército libanês denuncia quase 7.700 violações

O exército libanês endureceu seu discurso. Em uma declaração emitida na quarta-feira, acusou Israel de intensificar seus ataques a áreas residenciais e instituições, enquanto continuava as operações de demolição e explosão. O Comando acredita que essas ações ameaçam os arranjos existentes, violam a soberania do Líbano e impedem o exército de completar suas missões de estabilização.

O número apresentado pela instituição é considerável: cerca de 7.700 violações israelitas foram registadas desde o acordo-quadro de 26 de Junho. Este total inclui várias categorias de incidentes. É a contagem oficial libanesa, não uma avaliação independente. Mas mostra a extensão do litígio acumulado em menos de três meses. O exército também afirma ter sido baleado perto de suas posições e patrulhas, e considera que a continuação das operações israelenses impede a conclusão de sua implantação em várias áreas.

A questão é agora menos teórica do que no dia seguinte ao cessar-fogo. O Líbano está empenhado em fortalecer o monopólio de armas do Estado e expandir a presença do exército. Washington apoia esta direcção e reitera que a decisão sobre a guerra e a paz deve ser tomada exclusivamente por instituições libanesas. Mas do ponto de vista de Beirute, esta exigência entra em conflito com a continuação das operações israelitas no território. O exército é chamado para recuperar o controle de um espaço onde forças estrangeiras continuam a atacar, entrar e destruir.

Dinamitar torna o retorno mais difícil

Dinamitar torna esta contradição particularmente visível. Segundo Israel, um ataque aéreo pode responder a uma ameaça ad hoc. A demolição sistemática de um edifício ou de um grupo de casas tem um efeito duradouro no território. Ela altera as condições de retorno, destrói o capital imobiliário e cria necessidades de reconstrução que permanecerão muito tempo após as operações militares terem terminado. Para os habitantes, a questão não é mais apenas quando os bombardeios vão parar, mas o que eles vão encontrar quando eles podem voltar.

Essa dimensão está se tornando cada vez mais importante em Mansouri. A aldeia tornou-se um dos símbolos da sequência atual, com repetidas destruções e imagens de edifícios preparados para ser dinâmico. Em outros lugares, os mesmos métodos já foram relatados nas últimas semanas. Em julho, o exército libanês denunciou a destruição sistemática de Kfar Tebnit, Hadatha, Kounine, Ebl al-Saqi, Khiam, Mansouri, Byout al-Sayyad e Majdelzoun. Em agosto, acusou as forças israelenses de detonar em Zawtar al-Sharqiyah um edifício municipal, uma escola pública, uma clínica, uma creche e várias casas.

O custo excede o das paredes destruídas. Quando uma aldeia perde casas, uma escola, uma estrada ou uma rede de água, o retorno da população torna-se mais difícil e caro. As famílias deslocadas devem alargar o seu alojamento noutro local. Os municípios devem financiar reparos, enquanto seus recursos são limitados. O Estado tem de intervir nas infra-estruturas. Comércios e fazendas perdem seus clientes ou seus meios de produção. A destruição do edifício transforma-se assim num choque económico e demográfico.

Poder libanês tenta reafirmar sua linha

Esta realidade também alimenta tensão política em Beirute. O Presidente Joseph Aoun reafirmou na quinta-feira que a escolha da negociação tinha sido feita no interesse do Líbano e não para satisfazer uma potência estrangeira. Ele também salientou a necessidade de acabar com as guerras que destruíram o país. Estes comentários são feitos enquanto o Estado procura reforçar a sua presença em Nabatiyah e no Sul, enquanto apela para o fim das operações israelenses.

A posição dos EUA sobre o Hezbollah continua mais severa. A embaixada dos EUA em Beirute disse na quinta-feira que os libaneses preferiam instituições estatais sobre armas partidárias e que o Sul não era propriedade de milícias ou atores regionais. A mensagem apoia explicitamente o exército libanês. Mas não resolve o problema levantado pelo seu comando: sem parar as greves e explosões israelenses, a implantação do Estado ocorre em um ambiente militar que permanece instável.

Às 1446 horas, nenhuma nova revisão oficial geral tinha sido publicada para quinta-feira. No entanto, as informações disponíveis confirmaram os ataques e disparos continuados na noite e no início da manhã, incluindo em torno de Ali al-Taher, Mansuri e várias localidades na província de Nabatiyah. O quadro continua, portanto, a ser o des-escalamento inatingível: menos luta aberta do que no auge da guerra, mas uma sucessão diária de greves, incursões, fogo e destruição.