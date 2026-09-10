Líbano: Novas regras para painéis solares

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O Líbano está a tentar restabelecer a ordem numa área que cresceu muito mais depressa do que o seu regulamento. Os ministros do Interior e dos Municípios, Ahmad Hajjar, Obras Públicas e Transportes, Fayez Rasamny e Energia e Água, Joe Saddi, adoptaram uma decisão conjunta que rege a instalação de sistemas fotovoltaicos com um poder inferior a 1,5 megawatts. Publicado nesta quarta-feira 9 de setembro e transmitido nesta quinta-feira pelo Ministério do Interior, impõe um procedimento com municípios, a intervenção de engenheiros aprovados e controles relacionados à estrutura de construção, eletricidade e segurança pública.

Este regulamento vem depois de uma transformação dramática da paisagem energética libanesa. A capacidade fotovoltaica descentralizada aumentou de 78 MW em 2019 para cerca de 1.190 MW em 2024. Em cinco anos, foi multiplicado por mais de quinze. Este desenvolvimento não resultou de uma transição energética organizada pelo Estado, mas em grande parte do colapso da electricidade pública. Famílias e empresas investiram diretamente em painéis, baterias e inversores para reduzir sua dependência de geradores privados.

O novo texto procura enquadrar esta revolução energética já realizada. Deve melhorar a segurança das instalações e clarificar as responsabilidades. Mas introduz também procedimentos administrativos adicionais num mercado que se desenvolveu precisamente fora de um aparelho público que não podia fornecer electricidade suficiente.

Autorização local para instalações com menos de 1,5 MW

A decisão diz respeito às instalações fotovoltaicas com uma capacidade de produção inferior a 1,5 MW. Este limiar abrange quase todas as instalações residenciais, mas também projectos muito maiores em edifícios, lojas, explorações agrícolas, estabelecimentos industriais ou outras instalações privadas.

O proprietário, o ocupante legal ou o seu representante devem apresentar um pedido ao município em causa. Nas localidades sem municípios, o arquivo será entregue ao caimacam.

Vários documentos devem acompanhar o pedido. O texto inclui um formulário específico e um certificado de responsabilidade assinado por um engenheiro estrutural registrado na Ordem dos Engenheiros de Beirute ou Trípoli. Um segundo certificado deve vir de um eletricista ou engenheiro eletromecânico que também está registrado em uma das duas ordens.

Um certificado sobre facilidades e planeamento urbano emitido pelos serviços da Direcção-Geral do Ordenamento do Território complementa as principais exigências administrativas.

A distinção entre responsabilidades é importante. A Ordem dos Engenheiros não emitirá autorização. O seu papel limita-se a autenticar as assinaturas de engenheiros em planos e convenções. A decisão final pertence ao município ou ao caimacam, que deve verificar o cumprimento das condições administrativas, urbanas e técnicas e os requisitos de segurança pública.

As Forças de Segurança Interna e a polícia municipal serão responsáveis pela verificação das instalações em violação dos arranjos.

Uma vez concedida a autorização, o beneficiário terá um ano para concluir o trabalho. Após este período, a autorização caducará automaticamente e terá de ser apresentado um novo pedido.

Um regulamento que vem depois da explosão solar

A importância do texto torna-se mais evidente quando observamos o que aconteceu desde o início da crise financeira.

Em 2019, o Líbano tinha apenas cerca de78 MW de energia fotovoltaica descentralizada. Capacidade aumentada para 92 MW em 2020 e 206 MW em 2021. A aceleração tornou-se espetacular em 2022: o país atingiu 869 MW. Em 2023, o total subiu para 1.081 MW, antes de atingir cerca de1 190 MW em 2024Segundo o Plano de Acção Nacional de Energias Renováveis 2025-2030.

Ano Energia solar fotovoltaica descentralizada 2019 78 MW 2020 92 MW 2021 206 MW 2022 869 MW 2023 1 081 MW 2024 1 190 MW

O ano 2022 é o verdadeiro ponto de ruptura. Em 12 meses, foram instalados 663 MW adicionais. O aumento abranda-se, mas as mudanças estruturais já foram alcançadas.

Este aumento não pode ser compreendido sem a crise da electricidade no Líbano. Com o colapso financeiro de 2019, a falta de moeda e a incapacidade do Estado de normalmente financiar compras de combustível, a produção pública entrou em colapso. As famílias tiveram que escolher entre cortes longos e assinaturas caras de geradores privados.

O aumento dos preços dos combustíveis após a supressão dos subsídios alterou ainda mais o cálculo económico. Um sistema solar exigiu um grande investimento inicial, mas reduziu a conta do gerador.

Dezenas de milhares de famílias e empresas fizeram esta escolha sem esperar por uma estratégia pública.

O resultado é excepcional à escala do sistema elétrico libanês. A produção renovável representou apenas 2,6% da eletricidade efetivamente fornecida em 2018. A sua quota-parte alcançada21,6% em 2024, principalmente solar e hidráulica.

Esta é uma das poucas mudanças maciças na economia libanesa desde o início da crise, que foi financiada principalmente por investimentos privados de famílias e empresas.

Construir a segurança torna-se um verdadeiro desafio

No entanto, este crescimento extremamente rápido produziu o seu próprio risco.

Uma instalação fotovoltaica não é apenas um aparelho doméstico. Os painéis adicionam uma carga permanente nos telhados. Estruturas metálicas devem resistir ao vento. O fio transporta grandes correntes contínuas. As baterias, onde existem, requerem condições adequadas para instalação e ventilação.

Estas questões assumem uma dimensão particular no Líbano, onde parte do parque habitacional é antigo e onde são frequentes modificações descontroladas de edifícios.

A exigência de envolver um engenheiro estrutural responde diretamente a este risco. Este último deve assumir a responsabilidade pela capacidade do edifício para apoiar a instalação. A intervenção de um eletricista ou engenheiro eletromecânico deve ao mesmo tempo reduzir os riscos associados às conexões.

O rápido crescimento das empresas solares também criou um mercado extremamente heterogêneo. Além das empresas especializadas, surgiram muitos instaladores com níveis de qualificação muito variados.

O Centro de Conservação de Energia do Líbano também mantém uma lista de empresas recomendadas e realiza sua avaliação. Em 2026, esta qualificação continua a ser regularmente actualizada, precisamente para melhorar a qualidade das instalações e a confiança dos consumidores.

No entanto, o novo mecanismo está a transferir parte da responsabilidade para engenheiros e autoridades locais. Em caso de falha na instalação, os documentos permitirão teoricamente identificar mais claramente as responsabilidades profissionais.

Os custos administrativos podem tornar-se a principal crítica

Esta melhoria na segurança tem uma contrapartida: torna a instalação mais complexa.

O indivíduo agora terá que construir um arquivo, procurar engenheiros, obter um certificado de planejamento urbano e aguardar o acordo do município ou caimacam antes de iniciar o trabalho.

Cada passo pode gerar um custo.

Para uma grande instalação comercial de várias centenas de quilowatts, esses custos provavelmente permanecerão baixos em comparação com o montante do projeto. Para uma casa que quer instalar alguns painéis em seu telhado, a situação é diferente. As taxas e procedimentos profissionais podem representar uma parte significativa do investimento.

É provavelmente neste domínio que o novo regulamento será realmente julgado.

Um procedimento rápido, normalizado e barato pode profissionalizar o setor sem retardar seu desenvolvimento. Um procedimento lento ou diferente de um município para outro poderia, pelo contrário, desencorajar pequenas instalações e incentivar o trabalho não declarado.

A capacidade dos municípios também é uma questão. Nem todos têm os mesmos recursos técnicos e administrativos. Algumas grandes comunidades podem lidar com questões complexas. Os municípios mais pequenos, especialmente nas zonas rurais, dispõem de recursos muito mais limitados.

O uso do caïmacam em localidades sem município permite cobrir legalmente todo o território. Por si só não garante a rapidez do tratamento.

Um quadro provisório na pendência do regulador da electricidade

Talvez o aspecto mais revelador da decisão seja a sua base jurídica.

O texto especifica que estas regras serão aplicáveis até à publicação dos procedimentos e normas correspondentes pela autoridade reguladora da electricidade, nos termos do artigo 26.o da Lei n.o 462 de 2002.

Esta menção resume parte da história do sector da electricidade libanesa.

A Lei 462, aprovada há quase um quarto de século, previa a criação de um regulador independente. Há anos que esta instituição não existe, bloqueando algumas das reformas previstas para o mercado da electricidade.

A instalação da autoridade reguladora constitui, por conseguinte, uma alteração significativa. No entanto, há ainda que elaborar regras técnicas definitivas em vários domínios.

A decisão conjunta dos três ministérios serve assim de mecanismo de transição: cria imediatamente regras para um mercado que já tem mais de um gigawatt de capacidade, sem esperar pela conclusão de toda a arquitectura regulamentar.

Este calendário ilustra uma característica particular da transição energética libanesa:o mercado precedeu o estado.

Os painéis foram instalados maciçamente antes de o país ter um quadro institucional adaptado à sua importância.

Solar agora fornece tanta energia quanto um grande jogador no sistema

A capacidade instalada também dá uma ideia do que as fotovoltaicas representam agora.

Em 2024, as instalações descentralizadas1 706 GWh de electricidade, de acordo com o plano nacional de energias renováveis. A produção total renovável, incluindo a hidrelétrica, atingiu 2.223 GWh.

A demanda nacional de eletricidade foi estimada em 17.278 GWh naquele ano, enquanto a oferta real disponível era de apenas 10.290 GWh.

Apenas a energia solar descentralizado produzida sobre16,6% da electricidade efectivamente fornecida no paísnaquele ano. Esta comparação deve ser interpretada com cautela, uma vez que parte da produção solar é auto-consumida e não passa pela rede pública. No entanto, mostra o peso ganho pela tecnologia que permaneceu marginal cinco anos antes.

O setor também absorveu o choque da guerra de 2024. O LCEC estima que131 MWc de painéis fotovoltaicos foram destruídosMais de 244.000 painéis. Paralelamente, foram instalados 240 MWc adicionais durante o ano. O ganho líquido teria sido de cerca de 109 MWc, apesar da destruição.

Essa resiliência explica por que a regulação se torna urgente. O Solar já não é uma solução temporária utilizada por algumas famílias durante os cortes. Trata-se agora de uma componente estrutural do abastecimento nacional de electricidade.

Regular sem quebrar um dos poucos investimentos que funciona

Por conseguinte, o governo tem de encontrar um equilíbrio delicado.

O primeiro objectivo é legítimo: impedir a colocação de instalações potencialmente perigosas em edifícios sem controlo estrutural ou eléctrico. À medida que os sistemas se tornam mais poderosos, o monitoramento torna-se essencial.

A segunda questão é económica. A Solar desenvolveu-se precisamente porque permite às famílias e às empresas contornar algumas das falhas do sistema eléctrico. Adicionar prazos, taxas ou burocracia excessiva reduziria esse benefício.

O terceiro diz respeito à equidade territorial. Um regulamento cuja aplicação depende fortemente da capacidade administrativa dos municípios poderia criar diferenças significativas entre as regiões. Por conseguinte, os procedimentos terão de ser suficientemente uniformes para evitar que a instalação seja simples num município e muito mais difícil noutro.

Por último, a questão das instalações existentes continua a ser importante. O Líbano tem agora centenas de milhares de painéis instalados durante os anos de crescimento extremamente rápido do mercado. O novo texto abrange aplicações de instalação, mas o desafio de segurança não se limita a projetos futuros. Algumas das frotas existentes podem também necessitar de controlos, nomeadamente quando o trabalho foi realizado sem um estudo estrutural ou eléctrico aprofundado.

A decisão de 9 de Setembro marca assim uma nova fase. Entre 2019 e 2024, a capacidade solar descentralizada aumentou de 78 para 1.190 MW, pois o libanês procurava uma alternativa para cortes e geradores de energia. O Estado agora intervém para organizar este mercado após sua expansão.

O próximo passo será a Autoridade Reguladora da Eletricidade. O texto comum dos três ministérios é explicitamente transitório. As normas adoptadas pelo regulador terão de determinar se o Líbano é capaz de transformar o boom solar nascido da crise numa verdadeira componente regulamentada do seu sistema eléctrico, sem tornar mais difícil investir no seu desenvolvimento.