Líbano: Gemayel Press State on Desarmament · Global Voices

- Advertisement -

31

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O presidente do Kataëb, deputado Sami Gemayel, colocou o governo antes de seus próprios compromissos sobre o monopólio de armas na quinta-feira, 10 de setembro. Numa pergunta parlamentar formal dirigida ao executivo, ele perguntou o que tinha sido realmente implementado desde as sucessivas decisões do Conselho de Ministros sobre o desarmamento, quais eram os obstáculos à sua implementação e, acima de tudo, que calendário o Estado tinha fixado. Sua intervenção vem à medida que as operações israelenses se intensificam no sul do Líbano e a destruição de túneis, depósitos e infraestrutura atribuídos ao Hezbollah alimenta o medo de uma extensão das greves para outras regiões. Para Gemayel, o problema não é mais a existência de decisões governamentais, mas sua tradução no terreno.

Assim, o líder do Kataëb adota uma posição favorável ao presidente Joseph Aoun e ao governo de Nawaf Salam, e critica a lentidão da execução. Recorda várias decisões tomadas desde a formação do gabinete: o compromisso contido na declaração ministerial a favor do monopólio estatal das armas, a decisão de 2 de Março de proibir as actividades militares do Hezbollah, a decisão de 9 de Abril relativa ao controlo das armas em Beirute e as decisões de 5 e 7 de Agosto sobre a preparação e execução de um plano militar. Sua pergunta é deliberadamente simples: « O que você fez, o que você pretende fazer e qual é o calendário? »

Gemayel transforma armas em controle parlamentar

A iniciativa altera a natureza do debate. Os Kataëb já não pedem simplesmente ao Governo que acelere o desarmamento. Sami Gemayel agora usa um instrumento de supervisão parlamentar para obter uma resposta executiva oficial.

Ele censura o Parlamento por não discutir suficientemente o que está acontecendo no território libanês. O Kataëb já havia solicitado uma sessão sobre política governamental. Gemayel, no entanto, agradeceu ao Presidente do Parlamento, Nabih Berri, por ter adiado uma sessão que coincidiria com o aniversário do assassinato de Bachir Gemayel.

A abordagem visa agora forçar o governo a fazer progressos. Gemayel perguntou o que tinha sido implementado nas decisões do Conselho de Ministros, qual era o estatuto do plano militar, quais os obstáculos que impediam a sua implementação e quais os prazos fixados.

Essa distinção entre tomada de decisão e execução é o cerne de sua ofensiva política. Segundo ele, o conteúdo das decisões governamentais já é suficientemente claro. Por conseguinte, não exige uma nova declaração de princípio sobre a soberania ou o monopólio das armas, mas sim informações mensuráveis sobre a sua aplicação.

« Por que não começar com áreas seguras? »

Uma das questões mais específicas de Gémayel diz respeito à geografia do desarmamento.

O Governo e o exército podem invocar a situação militar no Sul, onde as operações israelitas, os bombardeamentos e os bombardeamentos dificultam consideravelmente qualquer acção. Gemayel, no entanto, perguntou por que essa dificuldade impediria o Estado de começar em áreas não diretamente afetadas pelos combates.

Ele levanta explicitamente a questão da possível existência de túneis e depósitos de armas em outras partes do país. Seu raciocínio é dissociar o caso do Sul do resto do território: mesmo que as condições militares impeçam a plena aplicação em áreas expostas às operações israelenses, o Estado poderia agir em Beirute, Bekaa, Metn, Kesrouan ou outras áreas relativamente longe da frente.

Esta abordagem visa diretamente o Hezbollah. Gemayel usou os termos das decisões do governo que ele interpretou como exigindo que o partido entregasse suas armas ao Estado e confiasse ao exército e aos serviços de segurança a responsabilidade pela sua execução.

Por conseguinte, o senhor deputado pede ao Governo que explique o que realmente o impede de começar.

O anterior Ali al-Taher alimenta o argumento seguro

Gemayel coloca essa pressão na atual escalada militar. Refere-se diretamente aos túneis e destruições observados em torno de Ali al-Taher, uma área localizada na área de Nabatiyah e recentemente submetido a repetidos ataques israelenses.

Para ele, a possível presença de infra-estruturas militares em áreas habitadas já não é apenas um debate sobre soberania. Expõe directamente as populações civis às greves israelitas.

Ele fez uma pergunta particularmente séria: existem « Ali al-Taher 2, 3 ou 4 » em Bekaa, Beirute, Metn ou Kesrouan?

O texto pretende fazer avançar o debate. Os Kataëb já não se referem apenas ao desarmamento como a implementação da Constituição ou compromissos internacionais do Líbano. Apresentam-na como medida de proteção imediata das populações.

O argumento baseia-se na recente evolução das operações israelitas. As greves já não se limitam a algumas zonas fronteiriças. Nabatiyah e seus arredores foram submetidos a vários ataques, enquanto o exército israelense regularmente afirma atacar túneis, depósitos, caças ou infraestrutura Hezbollah.

Do ponto de vista de Gemayel, todas as infraestruturas militares localizadas perto de uma área residencial podem, portanto, tornar-se um objetivo israelense e expor os habitantes circundantes.

Esta análise permanece politicamente contestada. Hezbollah e seus aliados acreditam que seu arsenal é uma capacidade de defesa contra Israel e que o desarmamento sob pressão militar israelense enfraqueceria o Líbano. Gemayel inverte essa lógica: acredita que manter armas fora do estado agora aumenta o risco de guerra e destruição.

O apelo de Nabatiyah assume uma dimensão política

Sami Gemayel também saudou um recente apelo em Nabatiyah por residentes pedindo ao Estado para impor sua autoridade, enviar o exército e impedir qualquer presença armada não-estatal.

Esta referência não é insignificante. Nabatiyah está no coração de uma região onde o Hezbollah tem historicamente um grande acordo político e social. A apresentação de um apelo local para o monopólio das armas permite à Kataëb argumentar que esta alegação já não provém apenas de partes tradicionalmente opostas ao Hezbollah.

Gemayel ainda apresenta este pedido como o de « todos os libaneses ».

Esta generalização é obviamente uma questão de discurso político e não é uma medida de opinião pública. O Hezbollah mantém uma base importante e seus apoiadores continuam a defender sua capacidade militar. Mas a existência de vozes críticas em áreas diretamente expostas ao bombardeio torna-se um elemento político importante.

Assim, a questão do desarmamento está cada vez mais ligada ao custo territorial do confronto com Israel.

As decisões do Governo são agora o ponto de referência

Uma das principais mudanças de 2026 é precisamente a posição do Estado.

Durante anos, os adversários do Hezbollah criticaram os sucessivos governos por manterem formulações ambíguas sobre as armas de « resistência ». Gemayel acredita hoje que esta fase está ultrapassada.

Ele afirma que o estado « não é mais cúmplice » do Hezbollah e salienta que o próprio governo adotou decisões afirmando o monopólio das armas.

Isto muda a estratégia de Kataëb. O seu objectivo já não é o conteúdo da política governamental, que eles apoiam nos seus princípios, mas o seu ritmo de implementação.

Gemayel cuida de especificar que ele não procura enfraquecer Joseph Aoun ou Nawaf Salam. Pelo contrário, afirma apoiar o Presidente e o Governo porque partilham o objectivo de um Estado soberano, livre e independente.

A pressão é, portanto, apresentada como um apoio exigente: uma vez que o governo tomou as decisões solicitadas por anos pelos soberanos, deve agora demonstrar que são aplicáveis.

Calendário torna-se a questão mais difícil

É provavelmente neste ponto que a resposta do governo será mais esperada.

A definição de um calendário preciso para o desarmamento implica a identificação das áreas em causa, os meios dados ao exército, as modalidades de recuperação ou destruição das armas, a gestão das infra-estruturas militares e a resposta a qualquer resistência do Hezbollah.

Isto significa também levar em conta a guerra no Sul.

O próprio Exército libanês afirma que as operações israelenses dificultam sua implantação e missões. Em 9 de setembro, seu comando denunciou a intensificação dos ataques israelenses, bombardeio e destruição de prédios, acreditando que eles comprometeram os arranjos existentes e os esforços de estabilização.

O governo está, portanto, preso entre dois imperativos que podem entrar em conflito: acelerar a aplicação do monopólio de armas e impedir que um confronto interno entre em erupção enquanto o exército israelita continua as suas operações.

Gemayel recusa que essa dificuldade se torne uma justificativa para a inação em todo o país. É precisamente por isso que insiste em « áreas seguras ».

O espectro da paz civil no centro do desacordo

O argumento mais sensível diz respeito ao risco de conflito interno.

Os opositores de uma aplicação forçada e rápida do desarmamento há muito advertiram que um confronto entre o exército e o Hezbollah poderia ameaçar a paz civil. Em um país marcado pela guerra de 1975-1990 e vários conflitos internos desde então, esta preocupação pesa fortemente sobre qualquer decisão de segurança.

A Gemayel rejeita, no entanto, a lógica de abandonar a aplicação de uma decisão do Estado pelo facto de o grupo em causa poder opor-se à força.

Segundo ele, invocar a paz civil equivale então a reconhecer que uma organização tem um poder de veto armado sobre as instituições.

« A rebelião, ou nos submetemos a ela ou a confrontamos », resumiu, acreditando que o Estado já escolheu para impor suas decisões e não pode agora se afastar de sua execução.

Esta formulação coloca o debate num terreno particularmente sensível. O governo deve evitar o confronto interno enquanto demonstra que suas decisões não são simplesmente declaratórias.

É precisamente o equilíbrio que Gemayel procura tornar politicamente mais difícil de manter.

Medo de negociação que ignoraria o estado

O presidente da Kataëb finalmente apresentou outro risco: o da impotência do Estado que lidera as potências estrangeiras para negociar diretamente com os atores armados.

De acordo com ele, se o governo parece incapaz de implementar suas próprias decisões, Israel e os Estados Unidos poderiam eventualmente discutir com forças não estatais, ignorando instituições libanesas.

Esta hipótese serve o seu argumento central: o desarmamento não se destina apenas a retirar armas do Hezbollah; Deverá permitir que o Estado volte a ser o interlocutor indispensável nas negociações sobre segurança territorial.

Nesse sentido, não implementar decisões governamentais teria duas consequências. Permitiria infra-estruturas que poderiam ser atingidas por Israel e, simultaneamente, enfraqueceria a autoridade política de Beirute nas negociações.

Gemayel fala assim de um « passo bom » para o país.

A pergunta parlamentar obriga agora o governo a responder

O interesse da abordagem de quinta-feira reside na sua simplicidade.

O governo já não pode apenas recordar que é a favor do monopólio das armas. É precisamente esta posição que os Kataeb o reconhecem.

Tem de explicar agora o que fez.

Em particular, a resposta deve clarificar o estado do plano militar, as medidas já aplicadas desde as decisões da Primavera e Agosto, os obstáculos encontrados e a possibilidade de iniciar o desarmamento em áreas não directamente sujeitas a operações israelitas.

Terá também de responder à questão do calendário.

É neste terreno que Sami Gemayel coloca agora a responsabilidade política do executivo. O líder de Kataëb já não pede ao governo que escolha entre as armas do Hezbollah e as do Estado: segundo ele, essa escolha já foi feita nas decisões oficiais. Pede-lhe que declare publicamente quando e como pretende transformá-lo em realidade.

O próximo passo será, portanto, a resposta formal do governo. Medirá o fosso entre as decisões soberanas acumuladas desde o início do ano e a sua aplicação efectiva no terreno.