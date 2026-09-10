Padre Joseph Moukarzel, Reitor da Universidade do Espírito Santo de Kaslik (USEK), eleito Presidente do Oriente Médio C2R da AUF por 2 anos

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Beirute, 10 de setembro de 2026– Padre Joseph Mukarzel o.l.m, Reitor da Universidade do Espírito Santo de Kaslik (USEK), foi eleito Presidente da Conferência Regional dos Reitores (C2R) das instituições membros do Oriente Médio AUF por um período de dois anos, abrangendo o período 2027-2028.

Sua eleição ocorreu na sequência de uma demonstração de voto na Conferência Eletiva Geral do C2R Médio Oriente, realizada online quarta-feira, 9 de setembro de 2026, na presença do padre François Boëdec s.j., Presidente cessante do C2R Médio Oriente e Reitor da Universidade São José de Beirute dos retores das instituições membros da Conferência, e Jean-Noël Baléo, Diretor Regional do AUF Médio Oriente.

Assim, o Padre Mukarzel sucede ao Reitor da Universidade São José de Beirute. Sua eleição é uma continuação do impulso iniciado pelo C2R para fortalecer a cooperação entre as instituições de ensino superior membros da AUF na região, para incentivar o compartilhamento de experiências e para contribuir para o desenvolvimento de projetos conjuntos ao serviço da Francofonia científica.

Uma viagem ao ensino superior, à cultura e ao património

Desde julho de 2025, Moukarzel tem um doutorado em história pela Universidade Paris-Sorbonne (Paris IV). Professor-pesquisador do USEK desde 2001, exerce várias responsabilidades acadêmicas e institucionais, incluindo o chefe da Biblioteca, Museu Universitário e Centro Phoenix de Estudos Libaneses.

Seu trabalho inclui a história do Líbano e do Oriente Médio, patrimônio manuscrito, estudos siríacos e relações islâmico-cristãs. Ele participou em inúmeros projetos de pesquisa, supervisionou teses, supervisionou trabalho acadêmico e sentou em júris em várias universidades no exterior. Também colaborou em várias iniciativas internacionais, incluindo o estudo e avaliação de manuscritos orientais.

É também investigador estrangeiro com o Centro Nacional de la recherche scientifique (CNRS) em França.

Sobre o C2R Médio Oriente

Cada Direção Regional da AUF é composta por uma Conferência Regional de Reitores (C2R), um órgão de intercâmbio e consulta cujo papel é reunir os primeiros líderes das instituições membros da AUF, a fim de contribuir para o desenvolvimento da Francofonia científica.

C2R é um fórum regional com a AUF Médio Oriente, dedicado à reflexão sobre questões estratégicas no campo do ensino superior, e oferece um espaço para o confronto e divulgação de ideias e soluções. Tem também um papel operacional, com uma série de actividades lideradas pelas suas várias comissões temáticas:Pesquisa; Internacionalização; Garantia de qualidade e acreditação; Mediação e gestão de conflitos.

O C2R Médio Oriente reúne 53 Reitores, Presidentes de Universidades e Diretores de Instituições Universitárias do Oriente Médio, membros da AUF, em 13 países da região.