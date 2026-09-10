Líbano: resultados da balança de pagamentos

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A inversão é espetacular. No final de julho de 2026, a balança de pagamentos do Líbano, medida por mudanças nos ativos externos líquidos do sistema financeiro, tinha um déficit acumulado de US $2.319 bilhões, em comparação com um excedente de US $8,920 bilhões por ano antes. A diferença é $11.239 bilhões. A comparação bruta, no entanto, exagera a verdadeira deterioração dos fluxos cambiais, uma vez que as estatísticas agora incluem o ouro monetário do Banco do Líbano e, consequentemente, suas mudanças de valor. No entanto, o sinal económico continua a ser preocupante: o défice surge num momento em que o país regressou à recessão, o défice comercial alargou-se ainda mais e o turismo, um dos principais fornecedores de dólares frescos, sofreu o choque da guerra.

No entanto, os números de Julho mostram inflexão. Os ativos externos líquidos do Banco do Líbano aumentaram $367,9 milhões ao longo do mês e bancos comerciais em $168,8 milhões. A melhoria mensal atingiu assim US $ 536,7 milhões. Ele coincide com o retorno sazonal da diáspora e a recuperação parcial da atividade turística. A questão agora é se Julho marca o início de uma estabilização ou apenas uma pausa de Verão num ano em que as necessidades de financiamento externo do Líbano aumentaram significativamente.

Uma inversão de $11,2 bilhões

A repartição dos dados publicados pelo Banco do Líbano permite medir melhor o fenómeno. Entre janeiro e julho de 2026, os ativos externos líquidos do banco central diminuíram US$ 3,287 bilhões. Em contrapartida, os bancos comerciais aumentaram 967,7 milhões. O saldo dos dois componentes produz o déficit cumulativo de US$ 2,319 bilhões.

Indicador Fim de julho de 2025 Fim de julho de 2026 Alterar Balança de pagamentos pela NFA +$8,920 bilhões – $2.319 mil milhões -11,239 mil milhões de dólares BDL NFA, acumulação 2026 — – 3,287 mil milhões de dólares — NFA dos bancos, acumulação 2026 — +$0,968 bilhões — Variação mensal da NFA em Julho — +$0,537 bilhões — Reservas líquidas BDL no final de julho — 11.53 mil milhões de dólares — Ouro da BDL final de julho — $37,45 bilhões —

A comparação com 2025, entretanto, requer grande cautela. Desde janeiro de 2024, de acordo com uma decisão do Conselho Central e as recomendações metodológicas do Fundo Monetário Internacional, os ativos externos da BDL incluem ouro monetário, títulos estrangeiros detidos pelo banco central e moedas estrangeiras e depósitos com correspondentes estrangeiros e organizações internacionais.

Esta alteração inflaciona mecanicamente o efeito das variações do preço do ouro na balança de pagamentos calculada a partir da NFA. BLORINvest afirma ainda que o forte aumento dos ativos externos líquidos da BDL anteriormente observado se deveu principalmente à apreciação do estoque de ouro.

O excedente de US $ 8,92 bilhões no final de julho de 2025 não foi, portanto, de US $ 8,92 bilhões em novo capital no Líbano. A diferença de 11,24 bilhões com 2026 não representa uma fuga equivalente de dólares.

Essa correção metodológica é essencial, mas não é suficiente para descartar o sinal negativo. Uma vez compensado o efeito dramático da comparação com o ouro, os outros indicadores revelam igualmente uma deterioração da posição externa da economia.

Défice comercial já está em US$ 8,65 bilhões

O primeiro problema reside no comércio externo. Na primeira metade de 2026, as importações libanesas atingiram cerca de$10.1 bilhões5,6% mais de um ano. Exportações seguiram a direção oposta: eles caíram ao redor1,4 mil milhões, uma diminuição de 14,1%.

O défice comercial atingiu, assim8,65 mil milhões de dólarescontra 7,87 mil milhões na primeira metade de 2025. Foi escavada por 786,6 milhões, ou 10 por cento em um ano.

Esta tendência é particularmente desfavorável porque ocorre durante uma recessão.

Em tempos de forte crescimento, o aumento do défice comercial pode resultar de um investimento e de um consumo mais rápidos. As empresas importam mais máquinas e matérias-primas, as famílias consomem mais e a actividade gera rendimentos adicionais.

A situação libanesa de 2026 é diferente. O Banco Mundial prevê uma contracção do PIB real de6, 4%, após um crescimento estimado de 4,2% em 2025. Apesar desta diminuição da actividade, as importações estão a aumentar e as exportações estão a diminuir.

Por outras palavras, a recessão nem sequer produziu a compressão das importações, que normalmente acompanhou uma forte contracção da procura interna.

O Líbano deve, portanto, encontrar mais dólares para financiar as suas compras externas ao mesmo tempo que a sua economia produz menos.

A taxa de cobertura das importações pelas exportações ilustra esta fraqueza. Com base nos dados relativos ao primeiro semestre do ano, as exportações só financiam cerca de14 % das importações. Por cada 100 dólares de bens comprados no exterior, a economia libanesa, portanto, financia apenas cerca de 14 dólares por suas vendas de bens.

O resto deve ser coberto por serviços, turismo, transferências de diáspora, investimentos e outros fluxos financeiros.

É aí que o défice da balança de pagamentos está a tornar-se muito mais significativo.

A guerra atinge precisamente as fontes de dólares

O modelo externo libanês sempre se baseou num paradoxo: o país importa muito mais bens do que para exportar, mas compensa parte desta lacuna por entradas de capital e renda do exterior.

Antes de 2019, o sistema bancário desempenhou um papel central. Altas taxas de juros e confiança na paridade fixa atraíram depósitos, especialmente os da diáspora. Os bancos depositaram alguns desses dólares junto ao Banco do Líbano, que financiou o Estado e defendeu a taxa de câmbio.

Este modelo entrou em colapso quando as novas entradas deixaram de ser suficientes para financiar passivos acumulados.

Desde a crise, o mecanismo tem sido diferente, mas a dependência de dólares externos permanece. Turismo, transferências expatriadas e a economia de dinheiro substituiu parte do antigo circuito bancário. Dólares vêm mais diretamente para a economia e muito menos através da intermediação bancária tradicional.

A Guerra de 2026 é sobre este novo modelo.

O Banco Mundial considera que o conflito de Março reduziu o10,4 pontos percentuaiscrescimento que poderia ter sido registrado em sua ausência. Identifica o turismo e o consumo privado como um dos principais canais de transmissão do choque.

Embora a temporada de turismo de verão tenha melhorado a partir da primavera, não tem compensado as perdas acumuladas. Os cancelamentos, as perturbações do ar e a incerteza da segurança reduziram as receitas esperadas.

O problema torna-se então macroeconómico: o Líbano continua a precisar de milhares de milhões de dólares para pagar as suas importações, enquanto uma das principais fontes de fluxos cambiais está enfraquecida.

11,53 bilhões de reservas líquidas, não 49 bilhões

A distinção entre ouro e reservas que podem ser verdadeiramente mobilizadas torna-se decisiva aqui.

No final de Julho, as reservas externas líquidas do Banco do Líbano atingiram cerca de11.53 mil milhões de dólaresO valor do estoque de ouro foi paralelo37,45 mil milhões.

Adicionar ambos dá uma imagem impressionante herança, perto de US $ 49 bilhões. Mas, economicamente, as duas categorias não cumprem a mesma função.

As 11,53 mil milhões de reservas líquidas podem contribuir para a gestão monetária e as necessidades cambiais do banco central. É protegida pela lei libanesa e não pode ser vendida livremente pela BDL. Seu aumento de valor reforça o balanço da instituição, mas não cria automaticamente dólares que possam ser usados para financiar importações ou intervir no mercado de câmbio.

Essa distinção explica por que um país com ouro no valor de mais de US $ 37 bilhões pode simultaneamente permanecer vulnerável a uma diminuição em seus fluxos cambiais.

Também explica porque é que a evolução das reservas líquidas é provavelmente mais significativa a curto prazo do que o valor total dos activos externos.

Entre o final de junho e o final de julho, eles permaneceram amplamente estáveis, aumentando de cerca de 11,55 bilhões de dólares para 11,53 bilhões de dólares após uma queda na primeira quinzena e um aumento de 86 milhões de dólares durante o segundo.

Esta estabilidade é uma coisa boa. Significa que o défice cumulativo da NFA não se traduziu numa drenagem equivalente das reservas líquidas do banco central.

Mas deve ser colocado em um ambiente onde a necessidade de dólares aumenta.

A estabilidade do livro também depende destas entradas

A libra libanesa permanece notavelmente estável em torno de seu nível atual, apesar da guerra, recessão e inflação. Esta estabilidade é uma das principais rupturas com os primeiros anos da crise.

No entanto, baseia-se num equilíbrio específico.

O Banco Mundial salienta que a taxa de câmbio tem sido apoiada pelo uso de reservas e uma política muito mais restritiva de liquidez em livros. Em particular, o banco central evita recriar os volumes de moeda nacional que alimentaram depreciação e inflação nos primeiros anos da crise.

Dollarização em massa também reduz a demanda por livros. Uma parte significativa dos salários privados, rendas, compras e transações são agora diretamente denominados em dólares.

Este sistema estabiliza a taxa de câmbio, mas não remove a restrição externa. Ele está a mexer-se.

Uma economia dólarizada precisa de um fluxo constante de dólares físicos e bancários. Se as receitas, transferências ou outras entradas de turismo diminuirem permanentemente, enquanto as importações permanecem elevadas, as tensões reaparecem noutras áreas: reservas, liquidez, consumo ou preços.

O Banco Mundial também adverte que a taxa de câmbio pode estar sujeita a mais pressão se as entradas externas diminuirem ou se persistirem choques relacionados com conflitos.

Por conseguinte, o défice da balança de pagamentos torna-se menos o sinal de uma desvalorização imediata do que um indicador da margem disponível para manter a estabilidade actual.

Os bancos melhoram a sua AFN, mas ainda não financiam a economia

O crescimento de 967,7 milhões de dólares em ativos externos líquidos de bancos comerciais desde o início do ano poderia ser visto como uma boa notícia para o setor financeiro.

Também deve ser interpretada com cautela.

Em julho, os créditos dos bancos sobre o setor financeiro não residente aumentaram em US $ 210,8 milhões para US $ 5,9 bilhões. Outros ativos externos cresceram cerca de 78 milhões, para US $ 2,93 bilhões, e carteiras de títulos não residentes em 75,7 milhões, para 1,7 bilhões.

Ao mesmo tempo, os depósitos de clientes não residentes$21,25 bilhões.

Esta melhoria da posição externa não significa que o sistema bancário libanês tenha voltado ao funcionamento normal.

O crédito permanece extremamente baixo e os bancos continuam a suportar as consequências da crise de 2019. A S&P observou recentemente que os depósitos de clientes não residentes, cerca de 21 bilhões de dólares em junho, permanecem bem abaixo dos 43 bilhões de dólares registrados no final de 2017. A dólarização dos depósitos está também a aproximar-se de 98%.

Outra figura mostra a extensão da ruptura. As cartas de crédito abertas para financiar importações representadas apenas em torno$21,3 milhões na primeira metade de 2026Comparado com mais de US $ 10 bilhões em importações, este montante é marginal.

Por conseguinte, o comércio externo opera em grande parte fora dos mecanismos bancários tradicionais.

Seis anos após o início da crise, o Líbano financia suas importações, comércio e parte de sua atividade através de economias de dólares frescos e liquidez, em vez de através de um sistema de crédito normal.

Esta é uma das razões pelas quais a balança de pagamentos deve agora ser lida de forma diferente do que antes de 2019.

Julho traz 537 milhões: melhoria ou simples efeito sazonal?

A figura mais encorajadora do relatório de Julho está finalmente na evolução mensal.

O BDL NFA aumentou em US $ 367,9 milhões e os bancos em US $ 188,8 milhões. O saldo positivo assim alcançado$536,7 milhões.

Esta melhoria vem no centro da estação de verão, quando os expatriados libaneses tradicionalmente retornam em números e injetam moedas na economia.

Seria, portanto, prematuro ver uma inversão estrutural.

Se Agosto confirmar uma nova melhoria, apesar de uma época turística inferior à prevista, o défice acumulado no primeiro semestre do ano poderá começar a diminuir. Se as NFAs começarem a se degradar novamente após o verão, julho aparecerá como o efeito temporário da entrada sazonal.

Isto torna os dados futuros particularmente importantes.

O problema externo do Líbano não se limita ao déficit de US$ 2,319 bilhões anunciado em julho. Este valor é fortemente influenciado por uma metodologia que integra ouro e faz comparação com 2025 espetacular. No entanto, dados econômicos reais fornecem um diagnóstico mais preocupante:um défice comercial de 8,65 mil milhões de dólares em apenas seis meses, importações de 5,6%, exportações de 14,1%, uma economia esperada para baixo 6,4% e receitas turísticas afetadas pela guerra.

Neste contexto, a questão deixa de ser se a balança de pagamentos é positiva ou negativa ao longo de um mês. Ela perguntou se o modelo econômico que emergiu desde 2019 — dólarização, transferências de diáspora, turismo e financiamento de dinheiro das importações — poderia continuar a gerar moeda suficiente para compensar um déficit estrutural do comércio, sem restaurar os desequilíbrios financeiros que levaram à crise.

Os números de Agosto fornecerão uma resposta inicial. Mais importante, eles vão determinar se os US $ 536,7 milhões arrecadados em julho é uma melhoria na posição externa ou o último efeito de uma temporada de verão que este ano não forneceu ao Líbano com as receitas que ele esperava.