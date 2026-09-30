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Sul do Líbano: $11 bilhões necessários, $89 milhões planejados

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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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Sul do Líbano: $11 bilhões necessários, $89 milhões planejados

O Sul do Líbano precisa de 11 mil milhões de dólares para reconstruir. Um ano depois do cessar-fogo, quase nada começou.

O registro de destruição é vertiginoso: 11.095 edifícios completamente destruídos, 17.891 unidades habitacionais afetadas, 3,1 milhões de metros cúbicos de escombros. Aldeias inteiras como Aytaroun, Bint Jbeil ou Naqurah foram removidas do mapa. O custo econômico total do conflito é de 14 bilhões de dólares.

No entanto, o orçamento 2026 destina apenas 89 milhões de dólares à reconstrução — uma gota de água no oceano para satisfazer as necessidades.

A razão é que os doadores internacionais condicionam sua ajuda para o desarmamento do Hezbollah, que se recusa a cooperar com o plano do governo. Como resultado, um mercado explícito entre dinheiro e armas, e uma reconstrução feita refém por um braço político.

Está a surgir um financiamento tímido: um empréstimo do Banco Mundial de 250 milhões de dólares, 434 milhões prometidos pelo Qatar (especialmente para a energia). Mas, segundo o Banco Mundial, ainda haverá de 3 a 5 bilhões de pessoas públicas e de 6 a 8 bilhões de pessoas privadas — uma equação que ninguém sabe resolver.

Enquanto isso, dezenas de milhares de famílias no Sul ainda estão esperando para voltar para casa.

📌 Analyse factuelle et sourcée de LibnaNEWS.

Este vídeo contém visuais gerados/assistidos pela IA.

Assista ao vídeo original no YouTube

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