Srar à beira da asfixia: em Akkar, a crise dos resíduos ameaça cerca de 160 localidades

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Trinta e três anos de desperdício e uma crise de Trípoli

A saturação do local de Trípoli colocou Srar no centro de uma crise que Akkar vem experimentando há mais de três décadas. O local recebe resíduos da região há mais de 33 anos. Já tinha de absorver as necessidades de um território composto por um grande número de municípios e aldeias. No entanto, diante da emergência em Trípoli, a ideia de transferir temporariamente resíduos da cidade foi novamente avançada. O cenário previsto foi apresentado como um cenário transitório. As soluções preparadas pelo governo e pelo Ministério do Meio Ambiente levariam pelo menos seis meses para se tornarem operacionais. Por conseguinte, a Srar deveria servir de relé durante este período. Segundo as informações recolhidas, Nawaf Salam reuniu deputados de Akkar para procurar uma solução temporária para acomodar o local de resíduos de Trípoli por seis meses. Mas o que poderia parecer de Beirute como uma solução de emergência imediatamente despertou um velho conflito no Norte. Para muitos moradores e funcionários locais, Akkar não pode mais ser considerado como a reserva de terra para a qual os resíduos de outras regiões são direcionados quando suas próprias instalações atingem saturação.

A reação está enraizada na história do site. Já em 2015, no auge da crise nacional de resíduos, Akkar tinha sido considerado um dos possíveis destinos para o lixo Beirute. Onze anos depois, a proposta de Trípoli reativou o mesmo sentimento: o de uma região que está sendo solicitada a absorver as consequências das políticas públicas decididas em outro lugar quando não tem infraestrutura própria. Desta vez, a oposição levou ao fechamento de Srar para desperdício de fora do governo. Por conseguinte, a crise não foi resolvida. Ela mexeu-se. Trípoli ainda enfrenta a saturação de seu próprio sistema, enquanto o Akkar deve gerenciar as consequências políticas e técnicas do desafio de Srar. O problema ultrapassa até agora a disputa entre dois territórios vizinhos. Revela a ausência de um dispositivo capaz de absorver uma avaria local sem transferir a emergência para outra região. Num sistema integrado, a saturação de uma instalação deve desencadear soluções pré-determinadas. No Norte, provoca negociações políticas entre territórios para descobrir quem vai aceitar o desperdício que o outro não pode mais receber. A natureza provisória da proposta já não é suficiente para tranquilizar. No Líbano, arranjos temporários geralmente tendem a durar. Por conseguinte, aceitar mais seis meses pode ser visto localmente como abrir uma nova vocação regional que os habitantes recusam.

Quase 160 localidades dependem de um sistema já sob pressão

A fragilidade do dossiê aparece ainda mais claramente quando observamos a população que Srar já deve servir. O sistema abrange aproximadamente 160 localidades em Akkar. Esta figura transforma imediatamente a perspectiva. Srar não é um espaço vazio disponível para acomodar o excedente de uma grande cidade próxima. É já uma das ligações essenciais na gestão diária de resíduos de grande parte da província. Por conseguinte, acrescentar os volumes produzidos pela Trípoli não significa utilizar sem consequências a capacidade não utilizada. Isto significa pedir a uma instalação regional que actue simultaneamente como uma solução local e uma válvula de segurança para uma crise externa. O debate deve, portanto, começar com uma avaliação técnica: que capacidade está realmente disponível, que volumes entram diariamente, que vida residual do local e em que condições são os resíduos aí tratados? A urgência política precedeu esta discussão. Quando o lixo se acumula numa cidade, a pressão força as autoridades a encontrar imediatamente um lugar para movê – los. O destino torna-se então a prioridade, mesmo antes da questão do tratamento ser resolvida.

Esta inversão resume um dos problemas históricos da política de resíduos no Líbano. evacuar sacos de rua não é gestão de resíduos. Isto só move a sua presença física. Uma política completa começa com a redução de volumes, depois a triagem, a recolha separada, a reciclagem, a recuperação da matéria orgânica e, finalmente, o enterro do que não pode ser tratado de outra forma. Quando quase toda a atenção do público está focada no destino final, o aterro se torna mecanicamente o ponto de ruptura. Quanto maior o volume que chega ao local, menor a sua vida útil. Surge então uma nova crise e temos de encontrar outro terreno. O caso de Srar mostra os limites dessa lógica. Uma infra-estrutura que opera há mais de 33 anos não pode ser considerada uma reserva ilimitada. Por conseguinte, a questão não é apenas saber se pode absorver alguns meses de resíduos adicionais. Envolve determinar o que Akkar fará com os seus próprios resíduos nos próximos anos se a capacidade disponível continuar a diminuir. A recusa dos resíduos de Trípoli pode ser entendida como uma reação territorial. Também pode ser entendida como uma tentativa de proteger uma capacidade já necessária em cerca de 160 localidades que não possuem alternativas imediatas.

A memória de 2015 alimenta uma profunda desconfiança territorial

A referência à crise de 2015 não é anedótica. Explica grande parte da actual sensibilidade política. Na altura, a incapacidade de gerir os resíduos de Beirute levou à procura de soluções em várias regiões. O Akkar tinha sido mencionado entre os territórios susceptíveis de receber alguns dos volumes. Essa perspectiva provocou forte oposição. Baseava-se num sentimento de injustiça territorial: uma das regiões mais desfavorecidas do país teve de acolher as consequências ambientais do consumo noutras zonas sem beneficiar de um nível comparável de investimento público. O mesmo raciocínio reapareceu em 2026. Por que o Srar deveria tornar-se a solução de Trípoli quando o Akkar já tem de gerir as suas próprias necessidades? E porque é que uma região deve aceitar uma taxa adicional porque outra instalação atingiu o seu limite?

Esta desconfiança não significa que seja possível uma cooperação inter-regional. A política moderna de resíduos pode basear-se em instalações que servem vários territórios. Algumas infra-estruturas exigem mesmo uma escala suficientemente grande para serem economicamente viáveis. Mas essa mutualização deve ser organizada antes da crise. Requer contratos claros, atribuição de custos, normas ambientais, mecanismos de controlo e compensação para o território anfitrião. Não pode ser improvisado quando os resíduos começam a acumular-se. No caso do Srar, a proposta de seis meses surge precisamente num contexto de urgência. É, portanto, visto menos como parte de um sistema regional planejado do que como um pedido a Akkar para resolver temporariamente um problema externo. A provisórioidade até alimenta a desconfiança. Se as soluções prometidas em Trípoli demorarem mais de seis meses, o que acontecerá? A transferência será prolongada? Se surgir uma nova crise noutro lugar, será que o Sr. será novamente perguntado? Enquanto estas questões não forem respondidas, a oposição local mantém a sua própria lógica. Não se trata apenas de alguns caminhões adicionais. Trata-se da função que o Estado tenciona atribuir ao território de forma sustentável.

Por trás da batalha política, uma questão ambiental mal documentada

Talvez o aspecto mais preocupante do arquivo seja a fragilidade dos dados públicos disponíveis nos elementos estudados sobre o estado ambiental preciso do site. O corpus estabelece sua antiguidade, seu papel regional, o grande número de localidades envolvidas e o conflito sobre a recepção dos resíduos de Trípoli. No entanto, não prevê um conjunto abrangente de medidas destinadas a estabelecer com precisão o estado actual do solo, das águas subterrâneas, das emissões ou do lixiviado. Esta ausência deve ser comunicada em vez de preenchida por afirmações. Ela própria levanta uma questão de ordem pública. Uma instalação que está em uso há mais de três décadas deve ser monitorada regularmente, acessível e suficientemente detalhada para garantir que as pessoas saibam o que é enterrado, como as libertações são controladas e quais as medidas tomadas quando as normas não são cumpridas. Sem esta transparência, o debate torna-se quase inevitavelmente político. Os opositores suspeitam do pior. As autoridades afirmam que a situação pode ser gerida. No meio, o cidadão tem pouco a avaliar o risco.

A questão é particularmente importante numa região onde os recursos agrícolas e hídricos são directamente relevantes para a economia local. Um local de resíduos mal gerido pode produzir perturbações visíveis, como odores ou incêndios, mas também mais difíceis de detectar. Os líquidos da decomposição dos resíduos devem ser recolhidos e tratados. Os gases devem ser verificados. Os resíduos não devem ser enterrados sem preparação em condições que permitam a sua dispersão. Por conseguinte, qualquer extensão da capacidade deve ser precedida de um estudo técnico sobre o estado da instalação existente. No caso da recepção temporária de resíduos de Trípoli, deve também ser conhecido o volume diário adicional e o seu efeito na vida útil do local. Esta informação não é acessória. Determinam se a transferência proposta constitui um risco controlável ou uma forma simples de retardar a saturação. A crise do Srar mostra que a confiança já não pode basear-se apenas em garantias políticas. Após 33 anos de operação e vários episódios de controvérsia nacional, a região necessita de dados. Sem eles, cada proposta de transferência reativa automaticamente a suspeita de que o provisório se tornará permanente e que as consequências permanecerão locais.

Trípoli e Akkar capturados na mesma ausência de solução durável

Opor-se a Trípoli a Akkar seria uma leitura incompleta. Na realidade, os dois territórios enfrentam duas manifestações do mesmo problema. Trípoli atinge o limite da capacidade de seu sistema. O Akkar protege uma instalação da qual já depende. Procura-se uma solução imediata. O outro recusa-se a tornar-se esta solução. Nem, no futuro imediato, uma arquitectura alternativa suficientemente pronta para eliminar o conflito. O Governo e o Ministério do Ambiente estão trabalhando em soluções que exigiriam pelo menos seis meses para implementar. Esse atraso explica a busca por um arranjo transitório, mas também mostra o atraso. A infra-estrutura para substituir ou complementar um sítio saturado deve estar idealmente pronta antes de atingir o seu limite. Quando o calendário começa após a saturação, as autoridades são ordenadas a gerir um período intermédio sob pressão.

Este período é o mais perigoso. Quando os resíduos já não podem ser eliminados normalmente, os depósitos selvagens aumentam. Os municípios podem ser tentados a encontrar suas próprias soluções. Os resíduos podem ser queimados ou depositados em terras inadequadas. A crise sanitária e ambiental se espalha então em vez de permanecer concentrada em uma instalação controlada. O desafio do governo é gerenciar a emergência sem transformar Srar em uma solução permanente. Isto significa anunciar um calendário claro para as infra-estruturas de Trípoli e tornar o calendário verificável. Um compromisso de seis meses só é de valor se o trabalho para esses seis meses for identificado, financiado e monitorado. Caso contrário, o prazo torna-se uma simples unidade de negociação política. O Akkar tem razões históricas para duvidar das soluções provisórias. A fim de convencer os funcionários locais da cooperação temporária, o Estado deverá poder demonstrar que a alternativa estará realmente pronta na data prevista. Caso contrário, a recusa da Srar continuará a ser a melhor garantia à disposição da região para evitar a prorrogação por tempo indeterminado.

O papel dos municípios no centro de um sistema financeiramente frágil

A presença de aproximadamente 160 localidades no sistema Srar também levanta a questão da governança. A gestão dos resíduos baseia-se, em parte, nos municípios e seus agrupamentos, enquanto os seus recursos são muito desigual. Alguns podem organizar uma coleção regular. Outros dependem mais de soluções comuns. O custo do combustível, caminhões, manutenção e pessoal pesam fortemente nos orçamentos locais. A crise económica reduziu ainda mais as suas margens. Uma política que exija uma maior selecção e recolha separada deve, portanto, ser acompanhada de financiamento e equipamento. É fácil pedir aos municípios que reduzam os volumes enviados para o local final. É muito mais difícil fazê-lo quando não têm um centro de triagem, uma rede de compostagem ou contratos estáveis para materiais recicláveis.

O Srar poderia ser precisamente colocado numa estratégia regional em vez de tratado como um aterro. Akkar precisa de uma cadeia de gerenciamento onde a quantidade de armazenamento final está diminuindo gradualmente. Os resíduos orgânicos representam uma parte significativa dos resíduos domésticos e podem, quando devidamente separados, ser tratados com excepção dos aterros. Os materiais recicláveis também podem ser extraídos a montante. Mas esses mecanismos exigem um mercado, instalações e coleta organizada. Não podem ser criadas unicamente por uma campanha de sensibilização. O estado e os municípios devem determinar quem financia o equipamento, quem compra o material recuperado e como os domicílios participam da triagem. O fracasso de muitas políticas de resíduos vem precisamente da concentração na última ligação. Enquanto o caminhão continua a trazer uma mistura de orgânico, plástico, papel e outros resíduos para o local final, a capacidade é rapidamente preenchido. Por conseguinte, uma verdadeira reforma do sistema Akkar deveria medir o seu êxito, não em termos do número de toneladas transportadas para Srar, mas em termos do número de toneladas que já não precisam de ser enterradas lá.

Seis meses para evitar reproduzir 30 anos de gestão de emergência

A proposta de aceitar temporariamente os resíduos de Trípoli durante seis meses pode finalmente ser entendida como um aviso. Mostra o que acontece quando as soluções permanentes não estão prontas quando se tornam indispensáveis. O governo tem de resolver uma emergência imediata. Akkar quer evitar que uma emergência externa comprometa a sua própria capacidade. Ambas as posições são compreensíveis. Falta um sistema capaz de torná-los compatíveis. Tal deverá basear-se em três elementos: uma solução transitória estritamente limitada e controlada, um calendário público para novas infra-estruturas e uma transformação do sistema Akkar para reduzir os volumes que chegam em Srar. Sem estas três condições, o conflito voltará.

A actual crise também tem uma dimensão nacional. Srar lembra que nenhuma região pode indefinidamente se tornar o receptáculo de resíduos de outros. Mas também lembra que nenhuma grande cidade pode esperar até a saturação de sua instalação antes de preparar o próximo estágio. O problema dos resíduos nunca desaparece. Só muda quando as políticas públicas falham. Após mais de trinta e três anos de operação, Srar chega em um momento em que sua vocação deve ser esclarecida. Ele deve continuar a servir apenas o Akkar? Pode participar num sistema regional mais vasto? Em que condições ambientais e financeiras? E, acima de tudo, quanto desperdício ainda pode receber sem comprometer seu futuro? Enquanto estas respostas não forem públicas e mensuráveis, cada camião de fora continuará a ser um símbolo político. Por trás da crise de Trípoli e da resistência de Akkar é, portanto, uma questão muito mais simples: depois de décadas de soluções temporárias, será o Líbano finalmente capaz de planejar o que fará com seus resíduos antes que o próximo local esteja cheio?

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