As eleições de Israel suspendem o Sul libanês num calendário que não é seu

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Negociação libanesa-israelense

O calendário do Sul libanês já não depende unicamente dos compromissos contidos no acordo-quadro, do destacamento do exército ou das discussões entre Beirute e Washington. Outro prazo está agora fixado nos cálculos: as eleições israelenses marcadas para 27 de outubro de 2026. No prazo de um mês após as eleições, a campanha eleitoral israelita interfere com as negociações sobre a retirada das forças presentes no Líbano, os futuros acordos de segurança e o reinício de discussões directas. Para Beirute, esta situação cria uma grande dificuldade. O governo está buscando resultados rápidos no terreno, enquanto os líderes israelenses têm cada vez menos razões políticas para tomar decisões que poderiam ser apresentadas como concessões antes da votação.

As informações coletadas no corpus revelam duas dinâmicas contraditórias. Por um lado, fontes oficiais libanesas indicam que uma oitava sessão de negociações directas poderia ter lugar no segundo semestre de Outubro. A reunião teria inicialmente sido considerada mais cedo. Por outro lado, vários pontos sugerem que Washington ainda tem de lidar com as restrições israelitas e que a proximidade das eleições pesa sobre o calendário. Esta contradição não significa necessariamente que uma das informações esteja errada. Pelo contrário, mostra que se pode prever uma data de negociação sem as condições políticas para progressos substanciais.

Por conseguinte, o problema vai além da realização de uma reunião. Beirute pode obter uma nova sessão sem obter uma retirada. Uma delegação pode negociar sem a margem necessária para concluir. Washington pode pressionar para o reatamento do diálogo, evitando, ao mesmo tempo, exercer a pressão máxima algumas semanas de uma eleição israelense. O calendário diplomático e o calendário político já não se fundem.

Netanyahu transforma segurança em argumento eleitoral

Benyamin Netanyahu aproxima-se da eleição em uma campanha onde a segurança ocupa um lugar central. Com a aproximação das eleições, ele se apresentou como líder capaz de proteger Israel em um ambiente regional marcado por confrontos com o Irã, Gaza e outras frentes. Esta estratégia não é nova. Mas o contexto de 2026 dá-lhe um âmbito especial.

As operações militares, os assassínios dirigidos e as manifestações de firmeza permitem ao Governo israelita manter as questões de segurança no centro da campanha. O Sul libanês está incluído nesta tabela. Qualquer decisão sobre posições ocupadas, mecanismos de acompanhamento ou retirada pode ser avaliada imediatamente através do seu custo eleitoral.

Assim, uma retirada territorial é mais difícil de apresentar politicamente do que uma exigência de segurança adicional. Uma evacuação pode ser atacada por opositores ao direito do governo como um abandono de uma garantia de segurança. Por outro lado, a manutenção de posições pode ser apresentada como medida de precaução enquanto se aguardam garantias libanesas mais fortes.

Essa assimetria complica os esforços de Beirute. O Líbano apela a progressos simultâneos na retirada e extensão da autoridade estatal israelita. Mas à medida que a votação se aproxima, o governo israelense pode precisar exigir mais resultados do lado libanês antes de mudar sua própria presença.

A campanha eleitoral transforma assim uma questão de sequenciamento diplomático numa questão interna israelita.

O « fato consumado » de Beirute

As fontes políticas libanesas manifestaram maior preocupação. Na sua opinião, Israel não se prepararia, a curto prazo, para uma retirada total do Sul. Em vez disso, procuraria consolidar uma área segura dentro de um espaço descrito como a « rota amarela ». Estas mesmas fontes receiam que o acordo seja adiado para o início de 2027, após as eleições israelitas e americanas.

Essas informações devem permanecer atribuídas a essas fontes. Não constitui, por si só, prova de uma decisão oficial israelita de alterar a fronteira de forma duradoura ou anexar parte do território libanês. No entanto, revela o principal medo de Beirute: que uma situação apresentada como provisória adquira gradualmente uma permanência de fato.

O tempo torna-se então uma variável estratégica. Quanto mais uma posição militar for mantida, mais justificada pode ser por novas exigências. A infraestrutura pode ser instalada. Podem ser estabelecidos procedimentos operacionais. Uma linha temporária pode eventualmente tornar-se uma referência nas discussões.

Para o Líbano, portanto, o risco é duplo. Um atraso bloqueia o retorno dos habitantes e a reconstrução. Mas também pode alterar o ponto de partida para futuras negociações. Em vez de discutir a aplicação de uma retirada já acordada, as partes poderiam eventualmente negociar sobre as condições para abandonar uma presença que se tornou sustentável.

É por isso que Joseph Aoun insiste na necessidade de pôr fim à destruição e às operações de terra nas aldeias do sul afectadas pela presença israelita. Solicita também o regresso dos prisioneiros libaneses, a resolução de questões disputadas ao longo da Linha Azul, a retirada gradual das forças israelitas e o destacamento do exército para as fronteiras internacionalmente reconhecidas. Para a Presidência, o atraso não é neutro: mantém a tensão e impede o Estado de alargar plenamente a sua autoridade.

O Litani emerge no campo

A declaração do Ministro das Finanças israelita Bezalel Smotrich sobre uma presença israelita que poderia chegar ao Litani acrescenta uma dimensão particularmente sensível. O ponto surge num momento em que as discussões devem envolver disposições para a retirada e restauração da autoridade do Estado libanês.

No entanto, esta declaração deve distinguir-se de uma decisão oficial do Governo israelita. Não há provas de que Israel tenha adoptado o Litani como uma nova fronteira ou como um objectivo territorial oficial. Esta distinção é fundamental. Um funcionário político pode estabelecer um objetivo maximista sem se tornar imediatamente uma doutrina governamental ou militar.

Mas o calendário dá à declaração particular importância. Num período eleitoral, os políticos têm interesse em falar com os seus eleitores. As posições maximistas podem ser usadas para mover o debate e forçar os concorrentes a demonstrar sua própria firmeza.

Para Beirute, o perigo começa quando o que está sob o discurso eleitoral se aproxima da realidade militar. Enquanto a ideia de uma presença até que o Litani permaneça uma declaração, ela pode ser combatida diplomaticamente. Se for acompanhada de um alargamento concreto das zonas controladas ou de uma recusa de retirada a longo prazo, o problema muda de natureza.

As negociações deixarão de se centrar exclusivamente nas modalidades de aplicação do Acordo-Quadro. Abrangeria a extensão do território que Israel procuraria manter sob seu controle.

Uma oitava sessão tornou-se um teste

Neste contexto, a eventual oitava sessão de negociações assume maior importância do que a anterior. De acordo com as informações disponíveis, poderia ser realizada na segunda metade de outubro. O seu calendário colocaria-o, portanto, apenas alguns dias antes das eleições israelitas.

Uma reunião nesse momento em particular pode desempenhar várias funções. Pode permitir aos Estados Unidos preservar o processo diplomático e evitar a sua ruptura. Também pode permitir que as partes preparem decisões que só seriam realizadas após a eleição.

Mas a proximidade da votação reduz a probabilidade de uma concessão politicamente dispendiosa. Um governo israelense no campo pode concordar em discutir um mecanismo de verificação ou procedimento técnico mais facilmente do que anunciar o abandono imediato de uma posição militar.

O Líbano é então confrontado com uma escolha delicada. Recusar negociar porque as chances de progresso são baixas perderia um canal diplomático. Concordar em negociar sem resultados poderia transformar as reuniões em um mecanismo de gestão do status quo.

Nawaf Salam expressou precisamente esta preocupação. Recusou que o acordo-quadro se tornasse um processo de simples gestão do conflito. Para ele, deve produzir mudanças mensuráveis no terreno.

A posição libanesa baseia-se em três pedidos. O primeiro é um calendário claro para a retirada de Israel e a implementação da exclusividade das armas nas mãos do Estado. O segundo é uma progressão paralela destes dois processos. O terceiro consiste na criação de um mecanismo de verificação capaz de identificar compromissos de ambas as partes.

Este último ponto é essencial. Sem um mecanismo de controle, cada parte pode justificar sua inação pela outra.

Washington entre pressão e arbitragem

As autoridades libanesas depositam grande parte de suas esperanças nos Estados Unidos. Joseph Aoun considera que Washington tem os meios necessários para forçar Israel a implementar o acordo. Nabih Berri faz um discurso semelhante e acredita que a administração dos EUA e Donald Trump são capazes de exercer a pressão necessária para pôr fim às operações israelenses.

Esta convergência é notável. Funcionários libaneses de sensibilidades muito diferentes reconhecem a natureza decisiva da alavanca americana.

Mas ter uma alavanca não significa necessariamente querer usá-la imediatamente ao máximo. Washington persegue vários objetivos simultâneos. Ele quer consolidar a autoridade do Estado libanês. Requer medidas relativas às armas do Hezbollah e às suas redes financeiras. Apoia o fortalecimento do exército. Procura igualmente preservar as suas relações com Israel num período de fortes tensões regionais.

A eleição de Israel, portanto, acrescenta uma restrição. Muita pressão americana poderia se tornar um argumento de campanha. O governo israelense poderia fazer algumas reivindicações, como concessões impostas externamente.

Por outro lado, a ausência de pressão pode enfraquecer o governo libanês. Se Beirute tomar medidas domésticas difíceis sem a contrapartida israelita, os seus opositores podem argumentar que a estratégia diplomática não faz nada.

Washington deve, portanto, arbitrar entre dois riscos: pressionar demasiado antes das eleições israelitas ou esperar tanto tempo para comprometer a credibilidade do processo libanês.

Hezbollah observa a relação entre concessões e resultados

O calendário eleitoral israelita também tem uma dimensão interna libanesa. O governo quer avançar para a exclusividade das armas e fortalecer o exército. O Hezbollah afirma que a questão das suas armas não pode ser separada da ocupação e das operações israelitas.

Quanto mais tarde a retirada, mais este argumento pode ser ecoado. Uma presença israelense prolongada permite ao partido argumentar que as condições de segurança que justificam a resistência não desapareceram.

Por outro lado, uma retirada verificável com um destacamento militar credível mudaria o debate. A discussão se concentraria mais na necessidade de uma estrutura armada autônoma quando o Estado exerce efetivamente sua autoridade no território.

É por isso que o sequenciamento é crucial. Uma estratégia internacional que apelasse ao Líbano para que resolva plenamente a questão das armas antes que qualquer retirada israelita possa encontrar resistência política muito mais forte. Israel está preocupado que uma retirada possa ser seguida pela restauração das capacidades militares do Hezbollah nas áreas evacuadas.

O princípio da simultaneidade de Beirute procura precisamente quebrar esse impasse.

A reconstrução também foi suspensa no prazo previsto

O atraso afecta directamente a reconstrução. Algumas áreas não podem ser reabilitadas normalmente enquanto a sua situação de segurança permanecer incerta. Os residentes estão relutantes em voltar quando as operações militares continuarem. Os próprios doadores podem esperar mais garantias antes de cometer grandes somas.

Esta situação tem um efeito social imediato. O debate sobre fronteiras, eleições e negociações parece diplomático. Para os habitantes do Sul, no entanto, determina a possibilidade de retornar a uma aldeia, reconstruir uma casa ou retomar a atividade econômica.

Cada mês adicional de status quo também aumenta o custo do ajustamento. Os edifícios danificados continuam a deteriorar-se. A infra-estrutura permanece não utilizada. As populações deslocadas devem ser apoiadas noutros locais.

Por conseguinte, o calendário eleitoral israelita tem consequências muito para além da política israelita.

Após 27 de outubro, os problemas não desaparecerão

No entanto, seria enganoso considerar as eleições como o único obstáculo. A eleição pode explicar parte da prudência israelense, mas as diferenças sobre o Sul são estruturais.

Israel exige garantias da presença militar do Hezbollah, armas e mecanismos de controlo. O Líbano apela à retirada, ao encerramento das operações e ao respeito pela sua soberania. Os Estados Unidos querem que o Estado libanês assuma mais responsabilidades em matéria de segurança. O debate sobre o futuro de Finul acrescenta um desconhecido adicional.

Por conseguinte, em 27 de Outubro, certas decisões podem ser libertadas sem resolver divergências. O governo israelita que surgiu das eleições, seja qual for a sua composição, terá ainda de determinar o que considera ser uma garantia suficiente para se retirar. O Líbano deverá continuar a clarificar a forma como tenciona assegurar a exclusividade das armas e lançar o seu exército.

O perigo seria transformar a eleição em uma nova justificativa para esperar. Depois de outubro poderia vir outro prazo, em seguida, outra condição técnica ou de segurança.

Para Beirute, o desafio é, portanto, usar o período atual para definir princípios que sobreviverão ao calendário eleitoral: retirada do território libanês, implantação paralela do exército, mecanismo de verificação, tratamento de questões disputadas e reconstrução de áreas evacuadas.

A verdadeira batalha do calendário está lá. O Líbano não controla a campanha israelita nem os seus resultados. Por outro lado, pode procurar impedir as eleições de transformar um suposto acordo provisório no Sul em um novo normal militar. Entre uma oitava sessão de negociações prevista alguns dias antes das eleições, as declarações maximalistas sobre o Litani e preocupações sobre a sustentabilidade de uma área segura, a questão não é mais apenas quando as negociações retomam. Ela deve saberem que estado estará a terra quando Israel sair de sua campanha eleitoral.

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