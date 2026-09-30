Reconstrução sem intermediários: o Sul poderia se tornar o laboratório de um novo estado libanês

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Uma reconstrução que procura mudar as regras do jogo

A reconstrução do Líbano deixaria de ser concebida apenas como uma operação de reparação de casas, estradas e infra-estruturas destruídas pela guerra. No rascunho apresentado pelos documentos estudados, ele se tornaria o instrumento para uma transformação muito mais profunda do funcionamento do Estado. A ideia central é criar uma estrutura libanesa para gerir uma parte significativa dos fundos, impor uma rastreabilidade digital das despesas e pagar certos auxílios directamente aos beneficiários. Os subúrbios sul e sul de Beirute, entre os territórios mais afetados, seriam priorizados. Mas o programa seria nacional. Por trás da reconstrução, surge assim um objectivo institucional: reduzir o papel dos intermediários políticos na distribuição dos fundos públicos e internacionais, transferindo-os gradualmente para administrações comuns.

O mecanismo descrito é particularmente ambicioso. Baseia-se numa estrutura chamada Autoridade de Reconstrução do Estado Libanês, que deveria ser estabelecida por lei e liderada pelo Libanês. No entanto, teria controlo internacional e trabalharia sob a supervisão de doadores. Esta combinação procura resolver uma antiga contradição. Os parceiros estrangeiros querem garantias sobre a utilização dos seus fundos. Mas a administração externa direta seria politicamente difícil de aceitar e poderia ser vista como uma forma de tutela. Por conseguinte, o projecto tenta traçar uma linha intermédia: liderança libanesa, base jurídica libanesa, mas auditoria e transparência envolvendo intervenientes internacionais.

Mas a verdadeira mudança reside na circulação de dinheiro. O sistema proposto limitaria a passagem do financiamento através de redes políticas e administrativas tradicionais. Os pagamentos poderiam chegar diretamente aos destinatários. Os contratos públicos serão publicados numa plataforma digital. Cada dólar deve ser rastreado. A identidade dos beneficiários pôde ser verificada. Serão também disponibilizados mecanismos de litígio. Por conseguinte, a tecnologia não constituiria um mero instrumento administrativo. Tornar-se-ia um dos meios utilizados para mudar as relações entre o Estado, os partidos e os cidadãos.

Quarenta mil milhões de dólares, mas não só para edifícios destruídos

O montante de US $ 40 bilhões referido no projeto não é uma mera estimativa dos danos causados pela guerra. É apresentado como um envelope estratégico muito maior. Deve financiar reconstrução passada e atual, fortalecimento do exército, estabilização financeira ligada aos depositantes, transformação digital, reabilitação municipal e reconstrução institucional.

Esta precisão é essencial. Falar de um fundo de $40 bilhões dedicado apenas à destruição material daria uma imagem incorreta do projeto. A ambição é financiar simultaneamente vários pilares de uma nova arquitetura estatal.

Esta abordagem baseia-se no raciocínio político. Reconstruir edifícios sem reconstruir instituições, de acordo com a lógica do projeto, duplicaria fraquezas anteriores. Da mesma forma, fortalecer o exército sem prestar serviços públicos ao povo do Sul deixaria intactas as dependências sociais que se desenvolviam em torno de outros atores. Por último, reformar os bancos sem alterar os mecanismos de despesa pública não seria suficiente para restaurar a confiança.

Os vários componentes estão, portanto, ligados voluntariamente. A reconstrução física deve produzir uma presença do estado. A presença do Estado deve criar confiança. A confiança deve incentivar o regresso das actividades económicas às instituições. E essa padronização deve gradativamente reduzir a capacidade das organizações políticas para desempenhar funções que devem ser da responsabilidade das autoridades públicas.

É precisamente esta articulação que torna o projecto muito mais político do que um programa de ajuda internacional clássico.

As primeiras realizações esperadas em 90 dias

A programação prevista coloca considerável ênfase na velocidade. Os primeiros projectos de reconstrução no Sul deverão ser visíveis no prazo de 90 dias a contar do início do programa. Este prazo não é apenas técnico. Ela está a responder a uma estratégia.

Os designers de projetos assumem que a confiança do público não pode ser alcançada através de declarações. Deve ser rapidamente demonstrado que o Estado é capaz de reparar uma estrada, reconstruir equipamento público, pagar compensações ou restaurar um serviço sem esperar anos.

A primeira fase abrangeria 12 meses. Incluiria a consolidação do cessar-fogo, o estabelecimento legal da autoridade de reconstrução, os primeiros projectos de construção no Sul, o destacamento do exército em zonas afectadas por uma retirada de Israel, o lançamento de auditorias financeiras e a abertura de uma plataforma digital de acompanhamento das despesas de reconstrução.

Os programas de habitação e de regresso de emergência deverão também ter início durante este período. A reconstrução municipal seria realizada em paralelo. No final do primeiro ano, a mudança deve ser suficientemente visível para que a população possa medir uma diferença concreta.

O projecto torna assim a velocidade um instrumento político. Cada projecto concluído deve reforçar a credibilidade do Estado. Pelo contrário, qualquer atraso pode reforçar a ideia de que as instituições oficiais são incapazes de satisfazer as necessidades.

Uma plataforma digital para rastrear cada dólar

O pilar mais inovador do programa é a digitalização obrigatória da gestão dos fundos. O princípio é resumido por uma fórmula simples: não há dinheiro sem transparência digital.

Cada despesa deve ser controlada. Cada beneficiário deve ser identificado. Os mercados deverão aparecer numa plataforma acessível. Os dados sobre projectos financiados serão tornados públicos. A lógica é minimizar as áreas opacas nas quais o favoritismo, o sequestro ou o clientelismo podem se desenvolver.

Os riscos vão além da luta tradicional contra a corrupção. O sistema visa também reduzir o papel do intermediário. No funcionamento tradicional de muitos programas sociais ou locais, o cidadão depende frequentemente de uma administração, de um eleito, de um partido ou de uma personalidade capaz de acelerar um ficheiro. O novo modelo buscaria estabelecer uma relação mais direta entre a instituição e o beneficiário.

Por conseguinte, um agregado cuja habitação foi destruída pode ser registado numa base de dados verificável. O seu direito à indemnização seria determinado de acordo com critérios definidos. O pagamento poderia então ser feito diretamente sem passar por uma estrutura partidária.

O mesmo princípio poderia aplicar-se aos contratantes. Os concursos, os contratos e os pagamentos serão registados. Tornar-se-ia mais fácil saber que empresa tinha obtido um contrato, para que quantidade e para que finalidade.

Obviamente, o projecto não garante o desaparecimento da corrupção. Uma plataforma digital pode ser manipulada se os dados iniciais forem falsos ou se os controles forem fracos. Mas altera as possibilidades de verificação e cria vestígios que não existem num sistema largamente baseado em decisões opacas.

Autoridade libanesa, mas sob vigilância internacional

A governança da nova estrutura é uma das questões mais sensíveis. O seu conselho de administração seria nomeado pelo Presidente da República e pelo Presidente do Conselho, com a participação de um grupo de doadores internacionais. Nenhum partido ou departamento teria autoridade exclusiva para a nomeação.

Uma comissão de auditoria independente incluiria também uma participação internacional periódica. As decisões de desembolso seriam tomadas pela autoridade e não directamente pelos ministérios sectoriais. Os relatórios serão transmitidos simultaneamente ao Governo do Líbano e ao mecanismo internacional de supervisão.

O objetivo é claro: impedir que um ministério controlado por uma força política decida sozinho sobre a alocação de bilhões de dólares.

Mas esta organização abre uma grande questão institucional. Até que ponto uma estrutura especial pode assumir funções normalmente desempenhadas por ministérios sem enfraquecer ainda mais a administração pública?

O projecto tenta resolver esta objecção apresentando a autoridade como um mecanismo de transição. Em última análise, as suas funções devem ser transferidas para instituições nacionais permanentes. Por conseguinte, serviria de laboratório instalar novas regras antes de serem incorporadas no Estado.

O sucesso dependerá precisamente desta transição. Se a autoridade se torna mais poderosa do que ministérios, poderia criar um estado paralelo em nome da reconstrução do estado. Se, pelo contrário, transferir gradualmente os seus métodos para as administrações, poderá contribuir para a sua modernização.

O Sul e o Subúrbio Sul na linha de frente

O programa tem uma prioridade geográfica e social. As pessoas que sofreram a maior destruição devem ser as primeiras beneficiárias. O Sul, portanto, ocupa um lugar central, assim como os subúrbios do sul de Beirute.

Esta prioridade poderia ser politicamente sensível num país em que a distribuição de recursos é interpretada regularmente através dos saldos comunitários. Os documentos deixam claro que não deve ser considerado como uma vantagem religiosa. Seria justificada pela magnitude dos danos e pelo papel do Sul no regime de segurança previsto.

A mensagem política procurada também é explícita: o retorno do Estado ao Sul não deve ser apresentado como punição para o povo que apoiou o Hezbollah. Deve assumir a forma de reconstrução e de melhoria concreta das suas condições de vida.

Esta distinção é fundamental. Uma estratégia que combina a construção do Estado com uma sanção coletiva contra uma comunidade poderia ter o efeito oposto. Reforçaria a solidariedade defensiva e as redes políticas existentes.

O programa visa, portanto, dissociar a população da estrutura militar sem se opor ao Estado à população. Os residentes devem poder ver que obtêm habitação, infra-estruturas e serviços, independentemente da sua posição política.

A batalha central: quem vai distribuir ajuda?

É aqui que faz sentido a fusão entre a reconstrução digital e a luta contra o clientelismo. No Líbano, a distribuição da ajuda nunca é completamente neutra quando se trata de um intermediário político. Uma pessoa que facilita o acesso à compensação, financia uma reparação ou encontra uma solução administrativa pode transformar um serviço em uma relação de lealdade.

O sistema previsto procura remover parte desta mecânica. Se o auxílio for directamente concedido ao beneficiário de acordo com critérios públicos, o intermediário perde algum dos seus poderes.

Esta transformação não é apenas sobre o Hezbollah. Os documentos antecipam a resistência de outros atores políticos tradicionais. As redes de patrocínio existem em várias regiões e comunidades. Os funcionários podem considerar que uma administração digital centralizada ameaça sua capacidade de intervir na distribuição de recursos.

O sector bancário poderia também resistir a certos aspectos do programa, incluindo os relativos à distribuição de perdas e aos depositantes. Os interesses ameaçados pela reforma são, portanto, múltiplos.

Reduzir o debate a um confronto entre o Estado e o Hezbollah seria insuficiente. O projecto põe potencialmente em causa uma forma muito mais ampla de operar a política libanesa.

O caso particular de Nabih Berri nos documentos estudados

Os documentos também antecipam possível oposição do Presidente da Câmara Nabih Berri. Essa hipótese deve ser apresentada com cautela: é uma antecipação contida no projeto em estudo, não evidência de uma oposição realmente anunciada pela pessoa em causa.

A lógica atribuída aos designers de planos é que a nova arquitetura poderia reduzir o papel dos intermediários tradicionais na representação e distribuição de recursos dentro da comunidade xiita. Uma reconstrução gerida directamente por uma autoridade nacional e controlada numericamente alteraria os canais habituais de mediação política.

O documento refere-se também ao uso de mecanismos constitucionais para impedir que um ator tenha o direito de bloquear sozinho. Novamente, esse é um cenário de trabalho atribuído aos autores do projeto, não uma decisão institucional já tomada.

No entanto, esta dimensão mostra até onde vai a reflexão. A reconstrução não é vista apenas como um meio de substituir os serviços do Hezbollah. Poderia alterar todas as relações entre cidadãos, representantes eleitos, partidos e administração.

O Hezbollah enfrentou a concorrência dos serviços

A dimensão mais estratégica diz respeito ao Hezbollah. O projeto parte da observação de que sua relação com parte de sua base não é baseada apenas em armas ou ideologia. Baseia-se também numa rede de serviços, apoio, protecção e intermediação.

Nesta leitura, pedir brutalmente à população para terminar com o partido seria ineficaz. Em primeiro lugar, deve ser oferecida uma alternativa credível.

A reconstrução torna-se assim uma forma de concorrência institucional. Se o estado reconstrui uma casa, financia um município, paga diretamente ajuda e garante segurança, ocupa um espaço até então preenchido com outras estruturas.

Os documentos consideram essencial a rapidez. Uma administração que promete por dois anos sem um canteiro de obras perderia a batalha antes mesmo de começar. Por outro lado, uma casa reconstruída ou uma compensação efectivamente paga podem alterar a percepção do papel do Estado.

Essa estratégia não garante uma mudança na orientação política da população. Os documentos às vezes sugerem uma evolução gradual da lealdade, mas não há evidência mecânica de que uma melhoria nos serviços levaria a mudanças eleitorais ou ideológicas. Uma população pode beneficiar-se dos serviços públicos mantendo as suas convicções políticas.

O que o programa pode mudar mais certamente é a dependência funcional. Um cidadão que possa obter seus direitos diretamente do Estado precisa de menos intermediário, independentemente de sua opinião política.

O risco de reconstrução visto como um instrumento de combate político

No entanto, há uma contradição nesta estratégia. Quanto mais documentos explicarem que a reconstrução deve reduzir a dependência do Hezbollah, mais o partido pode apresentar o programa como uma operação política dirigida contra ele.

Esta percepção poderia complicar a aceitação local do regime. Uma família cuja casa foi destruída quer uma compensação. Mas se a ajuda é apresentada publicamente como uma ferramenta para transformar seu ambiente político, pode criar desconfiança.

Por conseguinte, a comunicação torna-se quase tão importante como a arquitectura financeira. O programa deve poder ser apresentado como uma reconstrução das regiões mais afectadas e uma restauração dos serviços públicos, em vez de uma tentativa de compra de lealdade.

Os próprios documentos enfatizam essa nuance. Eles recomendam evitar uma linguagem de anunciar a destruição da base social do Hezbollah. Eles favorecem um discurso voltado para a reconstrução do Estado e assistência às comunidades que mais sofreram.

A diferença não é apenas retórica. Determinará como o programa será recebido no Sul.

Uma transformação que poderia ir além da reconstrução

Se o modelo funcionar, seu impacto poderá eventualmente exceder as regiões destruídas. A plataforma digital, os concursos transparentes, os pagamentos directos e os mecanismos de verificação poderão ser alargados a outras jurisdições.

O projecto prevê que, após a fase de consolidação, entre o segundo e o quinto anos, as funções da autoridade especial serão gradualmente transferidas para as estruturas nacionais permanentes.

O Sul se tornaria então um campo de testes para uma reforma muito mais ampla do Estado. Um procedimento criado para compensar uma casa destruída poderia então inspirar um mecanismo nacional de assistência social. Uma plataforma para os mercados de reconstrução poderia ser utilizada para outros contratos públicos. Uma base para verificar os beneficiários poderia ser integrada numa administração digital mais geral.

No entanto, esta evolução permanece condicionada a uma questão fundamental: as instituições políticas concordarão realmente em transferir o poder de distribuição de recursos para mecanismos automáticos e transparentes?

Porque por trás dos bilhões, edifícios e plataformas é a verdadeira participação do programa. A reconstrução proposta não é apenas sobre quanto dinheiro será gasto. Procura determinarque terá o poder de distribuí-loÉ precisamente isso que poderia tornar o Sul não só o principal projeto material pós-guerra no Líbano, mas também o terreno para o confronto mais profundo entre dois modelos do Estado: aquele em que o cidadão obtém um serviço através de uma rede política, e aquele em que deveria obtê-lo diretamente porque tem direito.

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