Sudão: ONU alerta sobre a escassez de abrigos · Global Voices

Relatório do ACNUR e da OIM sobre o esgotamento das unidades populacionais de pessoas deslocadas internamente no Sudão. Seu comunicado de 6 de novembro estima a necessidade de abrigo e bens essenciais para 15,4 milhões de pessoas. Apenas 936 000 já receberam assistência. Os retornos às casas destruídas sustentam a demanda à medida que o inverno se aproxima. A resposta ao abrigo recebeu apenas 35 por cento dos US$179 milhões necessários. A IOM alega que os seus armazéns estão agora vazios.

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Pode faltar abrigo de emergência no Sudão para milhões de pessoas deslocadas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) lançaram este alerta sexta-feira, 6 de novembro de 2026. As necessidades estão a aumentar à medida que as suas reservas e financiamento se esgotam à medida que o Inverno se aproxima.

No seu comunicado conjunto, as duas agências estimam que 15,4 milhões de pessoas necessitam de alojamento de emergência e bens domésticos essenciais. Sem recursos, as organizações humanitárias podem dar prioridade apenas a cerca de 10% da população. Nesta fase, 936 mil pessoas foram realmente assistidas.

Por conseguinte, estes dois indicadores não descrevem a mesma realidade. O primeiro corresponde à participação das necessidades selecionadas para intervenção. A segunda medida já está assistida, representando cerca de 6% das necessidades identificadas. O fosso continua a ser considerável, mesmo no âmbito limitado da resposta proposta.

Abrigo de emergência no Sudão: armazéns vazios

De Cartum, o chefe da missão IOM no Sudão, Mohamed Refaat, descreveu a situação numa reunião de imprensa da ONU. Sua organização distribuiu mais de 40.000 tendas este ano. Mas os armazéns dele estão vazios, disse ele.

Segundo ele, dezesseis caminhões chegaram ao Darfur na quinta-feira, 5 de novembro. No entanto, transportavam as últimas existências disponíveis. A OIM procura um financiamento flexível para reabastecer as suas reservas e continuar a sua distribuição em áreas de difícil acesso.

Mohamed Refaat também relatou melhor acesso humanitário do que há um ano. Esta melhoria não é suficiente para resolver a escassez. Poder chegar a certas comunidades já não garante o equipamento necessário para ajudá-las.

As devoluções não garantem habitação

O declínio gradual do número de pessoas deslocadas internamente não significa que as necessidades desapareçam. A OIM relata 8,6 milhões de pessoas ainda deslocadas no Sudão e cerca de 5,2 milhões retornam. Estes números não devem ser confundidos com os dos que necessitam de abrigo e abastecimento.

As famílias que retornam talvez encontrem casas destruídas ou saqueadas. Também pode faltar água, electricidade e cuidados. Segundo Mohamed Refaat, alguns correm o risco de sair por falta de condições para ficar. Outros continuam a fugir lutando pela segunda ou terceira vez.

O frio aumenta as necessidades imediatas

O Representante Adjunto do ACNUR no Sudão, Abubakarr Jalloh, destacou os riscos associados ao inverno. As noites podem ser muito frias em Darfur. No norte do país, as temperaturas podem descer abaixo de 10 °C. Os lactentes e os idosos são particularmente vulneráveis quando não têm cobertura e abrigo adequados.

O gerente também destaca a função de proteção de tendas e equipamentos básicos. Um espaço fechado traz privacidade. Uma lâmpada solar facilita a viagem noturna. Estas necessidades incluem mulheres e crianças, que representam três quartos dos deslocados de acordo com as agências.

Dois financiamentos, dois défices distintos

A resposta coletiva aos abrigos exigiu US$179 milhões em 2026, de acordo com o ACNUR. Apenas 35 por cento deste montante foi financiado. Este orçamento específico difere do plano humanitário global para o Sudão.

Este último afirma US $ 2,9 bilhões para ajudar 20 milhões de pessoas de 33 milhões em necessidade. As Nações Unidas indicam que é apenas cerca de 47 por cento financiado. As agências procuram agora contribuições para renovar os estoques, enquanto as famílias continuam a chegar aos locais de deslocamento e voltar às casas danificadas.

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