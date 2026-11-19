Duas pessoas morreram em 18 de novembro em um poço coletando resíduos de um moinho de petróleo em Souk al-Khan, Hasbaya. A Defesa Civil e a Cruz Vermelha removeram os corpos. As circunstâncias precisas da sua queda não estão estabelecidas nas informações disponíveis nesta fase.

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Duas pessoas morreram quarta-feira, 18 de novembro, em um moinho de petróleo em Souk al-Khan, distrito de Hasbaya, no sul do Líbano. Eles estavam localizados em um poço para coletar resíduos da prensagem de azeitona, de acordo com informações consistentes da imprensa libanesa.

Dois corpos removidos do poço em Souk al-Khan

A Defesa Civil Libanesa e a Cruz Vermelha intervieram no local. Em um comunicado de imprensa, a Defesa Civil informou que suas equipes haviam retirado ambos os corpos em cooperação com a Cruz Vermelha.

A informação inicial divulgada na noite de quarta-feira refere-se a uma operação de recuperação ainda em andamento. A declaração então relatada confirma a morte de ambas as pessoas. Ele menciona sua queda no poço, sem detalhar as circunstâncias que o precederam.

Não há provas verificadas nesta fase para explicar por que razão as vítimas estavam nesta instalação.

Ilustração: azeite no museu de sabão Saida, fotografia de arquivo. Esta imagem não representa o lugar do acidente. © François el Bacha / Libnanews.

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