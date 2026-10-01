Por que Hezbollah se recusa a voltar a Baabda: a aposta do tempo atrás do congelamento do diálogo

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As portas de Baabda podem permanecer abertas. Para Hezbollah, o problema não seria mais a porta, mas o tempo escolhido para atravessá-la.

Por trás da recusa atual de retomar um diálogo genuíno com o presidente Joseph Aoun parece uma leitura estratégica muito mais elaborada do que apenas uma rejeição da Presidência. Segundo informações de círculos conscientes do raciocínio interno do partido, sua liderança não consideraria o diálogo desnecessário em princípio. Em vez disso, consideraria que um diálogo em curso seria susceptível de falhar e que este fracasso seria mais perigoso do que a ausência temporária de diálogo.

A distinção é essencial. O Hezbollah não fecharia permanentemente o caminho para uma discussão sobre suas armas, a relação com o Estado ou a nova arquitetura de segurança no Líbano. Ele acredita que as condições para verdadeiras negociações ainda não estão em vigor. Nem Baabda, nem o governo de Nawaf Salam, nem o próprio partido teriam agora a margem necessária para alterar suficientemente as suas posições. Washington também mantém altas exigências. Israel continua suas operações. Teerão continua engajado em seu próprio confronto e negociações incertas com os Estados Unidos.

Nesta leitura, sentar-se hoje à volta de uma mesa equivaleria, portanto, a negociar posições que ainda ninguém pode desistir.

Mas um elemento torna esta estratégia muito mais interessante. Hezbollah não acha necessariamente que o tempo está jogando contra ele. Apesar das consideráveis perdas sofridas nos últimos dois anos, apesar da morte de Hassan Nasrallah e da sua substituição por Naim Kassem, apesar da pressão militar israelita e das exigências americanas sobre o seu desarmamento, uma convicção estaria no processo de se estabelecer em seus círculos:a fase em que tínhamos de sobreviver aos golpes acabaria. O partido agora procuraria transformar essa sobrevivência em um rebote político, popular e organizacional.

É esta aposta pontual que explica grande parte da sua recusa em iniciar um diálogo imediato.

Baabda propõe diálogo, Hezbollah primeiro olha para o calendário

Desde Baabda, Joseph Aoun sugere que os canais de discussão permanecem disponíveis. A ideia de um diálogo com o Hezbollah mantém uma lógica institucional óbvia: evitar que a questão das armas seja tratada exclusivamente por pressão externa ou por confronto militar, e buscar uma fórmula libanesa que possa colocar decisões estratégicas no âmbito do Estado.

No entanto, a oferta não atende atualmente ao eco esperado.

O raciocínio relatado no lado Hezbollah começa com o calendário, mesmo antes do conteúdo. Para que uma negociação seja útil, os actores devem ter algo a negociar. No entanto, de acordo com esta leitura, os principais partidos estão agora presos em posições que se tornaram demasiado rígidas.

Joseph Aoun colocou a soberania do Estado no centro de seu mandato. O governo de Nawaf Salam também assumiu a responsabilidade pelo monopólio de armas e pela extensão da autoridade estatal. Após a adoção dessa trajetória, o executivo dificilmente poderia voltar de repente a uma fórmula que seria percebida como um passo para trás.

Hezbollah enfrenta a restrição oposta. Aceitar hoje uma profunda revisão da sua estratégia militar, sem completa retirada israelita, sem cessação duradoura de ataques e sem arquitectura de defesa alternativa, seria apresentado no seu ambiente como uma concessão feita sob fogo.

A mesa de diálogo reuniria, portanto, atores que podem falar, mas nenhum pode realmente se mover.

É precisamente isso que o partido gostaria de evitar.

O cenário temido: entrar em Baabda para sair com um registro de fracasso

O cálculo atribuído ao Hezbollah é incomum:um diálogo ruim poderia ser pior do que nenhum diálogo•X- • ‘ – ■

Porquê? Porque uma negociação formal cria expectativas. Assim que o Presidente da República e o Hezbollah se empenham em um processo público ou semi-público, cada reunião deve produzir algo. Um calendário. Uma fórmula. Uma concessão. Um segundo passo. Por falta de resultados, o fracasso em si se torna um evento político.

No clima atual, esta falha poderia ser usada por cada campo para endurecer sua posição. Os opositores do Hezbollah diriam que o diálogo provou que é impossível obter voluntariamente um monopólio sobre as armas. O partido poderia responder que o estado não tinha vindo para negociar, mas apenas para transmitir-lhe requisitos decididos em outro lugar. A pressão externa aumentaria. A possibilidade de um compromisso subsequente tornar-se-ia ainda mais fraca.

O Hezbollah prefere, portanto, preservar o canal em vez de usá-lo.

Isto explica também porque é que os contactos indirectos continuam a ser importantes. As mensagens podem continuar a circular entre diferentes partes sem uma grande mesa de diálogo formalmente convocada. As tensões internas podem ser contidas política e midiáticamente. As linhas vermelhas podem ser comunicadas. Os equívocos podem ser limitados.

Este diálogo mínimo não se destina a resolver o problema das armas. Serve para evitar que o conflito sobre as próprias armas se torne um confronto libanês.

Isto é muito menos espectacular do que uma conferência em Baabda. Mas no raciocínio atribuído ao partido, seria muito mais útil.

Washington mudou a natureza do problema

O principal obstáculo, no entanto, não é apenas entre Baabda e Hezbollah.

Ele também está em Washington.

A visita de Nawaf Salam aos Estados Unidos mostrou a magnitude da lacuna. Em particular, o Primeiro-Ministro quis defender as reformas bancárias, retomar as discussões com o Fundo Monetário Internacional, apoiar o Estado e procurar uma solução para as tensões no Sul. Os interlocutores dos EUA colocaram as redes financeiras do Irão e do Hezbollah e o monopólio de armas na vanguarda.

A mensagem pública enviada pelo Secretário de Estado Marco Rubio reforçou esta impressão: o destacamento do exército libanês no Sul é considerado importante, mas não seria suficiente sem medidas eficazes que conduzisse ao desarmamento do Hezbollah e ao monopólio estatal das armas.

É aqui que a percepção do Hezbollah se torna decisiva.

Em seus círculos Washington seria acusado de raciocínio a partir de uma premissa: o partido teria sido derrotado e, portanto, deve aceitar as condições do vencedor. Nesta leitura, as operações israelenses constituiriam o lado militar da pressão para transformar as perdas sofridas pelo Hezbollah em capitulação política.

O partido desafia precisamente esta premissa.

Ele não nega a magnitude dos golpes recebidos. Não pode, naturalmente, ignorar as perdas humanas, militares, territoriais e organizacionais acumuladas. Mas seus funcionários não tirariam dessas perdas a conclusão de que Washington lhes empresta.

Acreditariam que os Estados Unidos e Israel confundem enfraquecimento e colapso.

E esta diferença explica quase tudo.

A aposta central: « Nós sobrevivemos »

Na informação do ambiente Hezbollah, destaca-se uma frase:superior à fase de resistência aos golpese entraram no « investimento » desta resistência.

O termo merece séria consideração.

Não significa que Hezbollah acredita que recuperou a situação que precedeu as guerras dos últimos dois anos. As fontes disponíveis não fazem tal alegação. O raciocínio é diferente: uma vez que o partido não desapareceu apesar da intensidade das greves e das perdas registradas, o mero fato de que ainda era um ator capaz de organizar sua base, manter sua estrutura política e influenciar decisões nacionais se tornaria um trunfo para ele.

O objetivo agora seria reconstruir seu núcleo duro, tanto popular quanto organizacional.

Esta estratégia envolve necessariamente o tempo.

Reconstruir uma organização atingida em sua hierarquia não é feito em poucas semanas. A construção de uma base social após destruição considerável requer presença, recursos e redes. Reorganizar relações com aliados, absorver mudanças de gestão e recuperar coerência interna também requerem um período de estabilização.

Uma negociação imediata de armas obrigaria o Hezbollah a discutir ao mesmo tempo que considera que a sua própria reconstrução não está completa.

Esperar então torna-se racional do seu ponto de vista.

Quanto mais tempo passa sem colapso interno, mais o partido pode argumentar que o cenário de um desaparecimento rápido estava errado. Quanto mais reconstruir a sua capacidade política, mais espera negociar amanhã em melhores condições do que hoje.

É uma aposta. Não há garantia de que ele terá sucesso. Mas é a aposta que ilumina sua estratégia atual.

O Irão é o segundo relógio Hezbollah

O primeiro relógio é libanês. O segundo é regional.

O Hezbollah observa de perto as negociações entre Washington e Teerão. Em 1 de Outubro, o caso iraniano continua a ser extremamente comovente. Teerã recebeu a resposta americana à sua proposta, incluindo uma sequência de sete dias. Em especial, o desacordo diz respeito à ordem das medidas a aplicar. Ao mesmo tempo, o confronto continua em torno do Estreito de Ormuz e as declarações de Donald Trump permanecem muito duras.

Para o Hezbollah, não é apenas importante saber se os Estados Unidos e o Irão chegarão em breve a um acordo.

O importante é que o Irão permaneça à mesa.

Enquanto Washington negociar com Teerã, mesmo sob ameaça militar, a arquitetura regional permanece aberta. E enquanto esta arquitetura não estiver estabilizada, Hezbollah acredita que seria prematuro estabelecer definitivamente no Líbano um caso que poderia fazer parte, direta ou indiretamente, da relação de poder regional.

O Irão considera a questão libanesa importante em qualquer recomposição regional. Mas os cálculos do Hezbollah vão ainda mais longe: os seus círculos acreditam que, no decurso de uma negociação muito mais ampla com Teerão, o Líbano poderia eventualmente tornar-se menos prioritário para Washington.

É uma hipótese, não um facto adquirido.

No entanto, explica porque o partido prefere esperar.

Hoje, o Hezbollah está no centro das exigências americanas no Líbano. Amanhã, como parte de um acordo regional mais amplo sobre o nuclear do Irão, o Estreito de Ormuz, a segurança do Golfo e várias frentes regionais, Washington poderia optar por priorizar as suas prioridades de forma diferente.

É exactamente isso que o partido espera.

O precedente iemenita alimenta este cálculo

No raciocínio relatado, o Iémen serve de comparação.

O Hezbollah observa como os Estados Unidos adaptam as suas prioridades às circunstâncias regionais. O partido acredita que Donald Trump já mostrou que poderia evitar ou reduzir certos compromissos diretos, mesmo quando interesses importantes estão envolvidos.

Esta comparação não significa, obviamente, que o Líbano e o Iémen sejam dois casos idênticos. Não são nem políticos, nem militares, nem geograficamente. Pelo contrário, revela como o Hezbollah lê a política americana: as posições hoje apresentadas como absolutas podem tornar-se negociáveis quando as prioridades estratégicas mudam.

Nesta lógica, aceitar as condições máximas de Washington agora seria um erro.

Por que desistir em outubro de 2026 sobre pedidos que poderiam ser reformulados alguns meses depois se o confronto com o Irã evolui?

Este é provavelmente um dos pontos mais importantes na estratégia do partido. Ele não aposta necessariamente numa vitória iraniana espectacular. Ele aposta em algo mais modesto e talvez mais realista aos seus olhos:a evolução das prioridades dos eua•X- • ‘ – ■

Portanto, o tempo não precisaria fazer Hezbollah mais forte do que antes. Seria suficiente se ele tornasse seus oponentes menos exigentes.

O problema: Washington aposta exatamente no oposto

É aí que a situação se torna particularmente perigosa.

Hezbollah acredita que o tempo pode melhorar sua posição. Pelo contrário, Washington e Israel parecem confiar na ideia de que o tempo aumentará o custo da sua recusa.

As pressões já não são puramente militares. Tornam-se financeiros, institucionais e diplomáticos. As redes de financiamento ligadas ao Irão e ao Hezbollah são explicitamente orientadas. O sistema bancário libanês está sujeito a exigências crescentes de supervisão. A ajuda económica e a reintegração financeira no Líbano estão cada vez mais ligadas a reformas mensuráveis.

Outra abordagem atribuída a alguns círculos americanos vai ainda mais longe: reconstruir o Estado libanês e as áreas afetadas, reduzindo gradualmente as funções sociais, financeiras e de segurança que permitiram ao Hezbollah consolidar sua influência.

Nessa concepção, a própria reconstrução torna-se um instrumento de equilíbrio de poder.

O estado iria reconstruir. O Estado compensaria. O Estado prestaria os serviços. O Estado garantiria a segurança. E à medida que ele retoma essas funções, a dependência do Hezbollah diminuiria.

O partido aposta, portanto, na sua capacidade de manter tempo suficiente para ver a mudança do ambiente regional.

Seus oponentes apostam em sua capacidade de tornar esta expectativa cada vez mais cara.

Duas estratégias de tempo em conflito.

Joseph Aoun encontra-se preso entre dois calendários

A posição do Presidente da República é particularmente delicada.

Joseph Aoun não pode simplesmente esperar por um grande compromisso regional para resolver o problema libanês. Seu mandato inclui a restauração do Estado, o funcionamento das instituições e o exercício da soberania. O ficheiro de armas não pode, portanto, ser adiado indefinidamente.

Mas Baabda também não pode ignorar os riscos de um confronto interior.

Se o diálogo for convocado demasiado cedo e falhar, o Presidente perde um instrumento. Se ele nunca for convocado, a resolução do caso poderá avançar ainda mais para Washington, Tel Aviv e Teerão. Se a pressão se tornar exclusivamente externa, o compromisso libanês torna-se mais difícil de construir.

Esse é o paradoxo.

Hezbollah diz em essência: espere as condições para permitir uma negociação real.

O Estado pode responder: esperar também muda as condições, e não necessariamente para sua vantagem.

O diálogo é, portanto, bloqueado não porque ninguém compreenda a sua utilidade, mas porque todos querem escolher quando vai começar.

A verdadeira batalha é sobre o que « alternativo » significa

Outro elemento aparece no raciocínio de Hezbollah: ele não iria querer rever sua estratégia militar na ausência de uma alternativa « prática e lógica ».

Este é um ponto fundamental.

Pedir armas é uma coisa. Definir o que substitui a função que o partido atribui a essas armas é outra. Quem está a proteger o Sul? Que garantia existe contra novas incursões? Como responder às greves israelenses? O que acontece com o equilíbrio dissuasivo reivindicado pelo Hezbollah? Que papel exato deve desempenhar o exército? Que garantias internacionais seriam credíveis?

Os opositores do partido dizem que o Estado deve ser a única autoridade militar e que a existência de uma força autônoma enfraquece a construção de uma defesa nacional.

O Hezbollah inverte o argumento: desarmar antes de existir uma defesa credível criaria um vazio.

Esta contradição não pode ser resolvida por uma fórmula simples em « diálogo ».

Exige um projecto.

No entanto, as informações disponíveis ainda não revelam a existência de uma arquitectura nacional de defesa suficientemente pormenorizada para responder a todas estas questões. O debate pós-final, as negociações militares com Israel e o fortalecimento do exército poderiam contribuir gradualmente para esta arquitetura. Mas ainda não acabou.

O Hezbollah usa este vácuo para justificar a espera.

Seus adversários o acusam de contribuir para impedir a construção da alternativa que ele exige.

É um dos círculos mais difíceis de quebrar.

Enquanto aguarda o grande diálogo, as mensagens continuam a circular

A ausência de uma tabela formal, portanto, não significa total ausência de comunicação.

Pelo contrário, as trocas indirectas tornam-se essenciais. Eles servem para manter o confronto dentro dos limites políticos e da mídia, para evitar mal-entendidos e evitar divergências de se transformar em incidentes internos.

É provavelmente o único diálogo que o Hezbollah atualmente considera ser verdadeiramente funcional.

Permite que a festa não termine com o Baabda. Permite à Presidência manter um canal. Evita transformar cada desacordo numa crise institucional. Acima de tudo, preserva a possibilidade de um diálogo mais substantivo uma vez que as relações de poder tenham evoluído.

No entanto, esta estratégia tem um limite óbvio: gere o conflito, não o resolve.

Cada mês de espera deixa as mesmas perguntas em aberto. Armas. A retirada de Israel. Soberania. O papel do exército. Garantias de segurança. Reconstrução. A relação com o Irão.

A diferença é que as respostas possíveis podem mudar ao longo do tempo.

É exactamente o que o Hezbollah espera.

A aposta é enorme: aguarde até que a pergunta feita mude

O raciocínio atribuído à parte pode, em última análise, ser resumido do seguinte modo:não negocie hoje uma rendição que o equilíbrio de poder de amanhã poderia transformar-se em um compromisso•X- • ‘ – ■

Isso explica porque é que as chamadas do Baabda não são suficientes. Por que as declarações americanas reforçam a prudência em vez de acelerar o diálogo. Por que razão as negociações entre Washington e Teerão são observadas quase tão de perto como os desenvolvimentos libaneses. Por que a reconstrução organizacional do Hezbollah está se tornando uma prioridade. E por que o tempo é agora tratado como um recurso político.

Mas esta aposta acarreta um risco considerável.

O tempo pode mudar as prioridades americanas. Também pode produzir o efeito oposto. As batidas podem continuar. A pressão financeira pode aumentar. O Estado pode fazer progressos na construção de novos mecanismos de segurança. O ambiente popular do Hezbollah pode enfrentar mais custos de destruição. As relações regionais podem evoluir numa direcção desfavorável para o partido.

Então ninguém controla este relógio.

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