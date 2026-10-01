Síria-Hezbollah: conversações secretas na Turquia

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Representantes do governo sírio e do Hezbollah libanês encontraram-se secretamente na Turquia em setembro de 2026 para reduzir as tensões entre os dois lados, de acordo com relatórios de imprensa publicados na quinta-feira, 1 de outubro. A reunião foi supostamente organizada a convite dos serviços de segurança e inteligência turcos e foi realizada num ambiente positivo. No entanto, nenhuma das três partes confirmou publicamente estas discussões aquando da sua divulgação.

Tal reunião constituiria um importante desenvolvimento nas relações entre Damasco e Hezbollah desde a queda do regime de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. O movimento libanês havia sido um dos principais aliados militares de Assad por mais de uma década, envolvendo milhares de combatentes na Síria contra grupos armados opostos ao regime. Pelo contrário, as novas autoridades sírias consideram esta presença como um dos legados do antigo poder e procuraram reduzir as redes do Hezbollah no seu território.

O objectivo das discussões na Turquia teria sido sobretudo pragmático: evitar que as tensões acumuladas desde a mudança de poder em Damasco se degenerassem em confronto directo. A mediação turca seria particularmente importante, uma vez que Ancara se tornou um dos principais intervenientes regionais com estreitas relações com as novas autoridades sírias.

Reunião Síria-Hezbollah organizada pela Turquia

Segundo informações publicadas na quinta-feira, representantes do governo sírio e do Hezbollah participaram de uma reunião direta na Turquia em setembro. As discussões foram supostamente organizadas por iniciativa dos serviços de segurança e inteligência turcos.

A informação disponível permanece limitada quanto à identidade dos participantes. Nenhum nome do oficial sírio ou Hezbollah foi oficialmente comunicado. Também não foi tornado público o local exacto da reunião na Turquia.

As fontes citadas pela mídia, no entanto, descrevem uma reunião que teria sido bem conduzida. Seu objetivo era reduzir as tensões entre Damasco e o movimento libanês, cujas relações foram profundamente perturbadas pela queda de Bashar al-Assad.

Uma discussão directa seria, por si só, uma mudança. Durante meses, a relação entre as novas autoridades sírias e o Hezbollah tem sido dominada pela desconfiança, acusações e questões de segurança relacionadas com a fronteira com o Líbano.

A queda de Assad perturba o relacionamento com Hezbollah

Durante a guerra civil síria, Hezbollah engajou diretamente seus combatentes ao lado do exército de Bashar al-Assad. Sua intervenção teve um papel importante em várias batalhas estratégicas e em áreas próximas à fronteira libanesa.

O movimento justificou sua intervenção pela necessidade de defender a Síria contra os grupos jihadistas e proteger o Líbano contra sua progressão. Pelo contrário, os seus adversários consideraram o seu compromisso como um apoio militar decisivo ao regime de Assad na repressão da oposição.

Este período deixou uma importante disputa com vários componentes do novo poder sírio. As forças que lutaram contra o regime de Assad estavam, após dezembro de 2024, no centro da nova ordem política e de segurança síria.

Para o Hezbollah, a queda de Assad também foi um grande revés estratégico. Durante décadas, a Síria foi o principal território de trânsito entre o Irã e o Líbano. Armas, equipamentos e vários apoios ao movimento libanês passaram pelo território sírio.

A mudança de poder em Damasco quebrou, portanto, um elemento essencial desta continuidade geográfica.

A fronteira libanesa-síria no centro das tensões

Desde a queda de Assad, a fronteira entre o Líbano e a Síria tem sido um dos principais temas de tensão. As novas autoridades sírias procuraram reforçar o seu controlo sobre as passagens e estradas utilizadas para o contrabando.

Estas operações conduziram, por vezes, a confrontos em zonas fronteiriças onde as redes familiares, comerciais e políticas atravessam fronteiras entre os dois países. As questões do tráfico de armas, do contrabando e da circulação de combatentes dificultaram particularmente as relações.

Para Damasco, recuperar o controle efetivo da fronteira é uma questão soberana. Para o Hezbollah, o encerramento das antigas rotas de trânsito representa uma grande transformação do seu ambiente estratégico.

Por conseguinte, uma discussão directa entre as duas partes pode responder a necessidades muito concretas. Estes incluem evitar conflitos, clarificar regras em torno das passagens de fronteira e prevenir incidentes que possam levar a uma escalada.

No entanto, as informações publicadas na reunião de Setembro não confirmam exactamente quais os casos tratados.

Ancara como Provedor de Justiça

A escolha da Turquia para sediar a reunião não seria trivial. Ancara mantém relações estreitas com as novas autoridades sírias e tem uma influência importante nos equilíbrios políticos e de segurança que surgiram após a queda de Assad.

A Turquia também tem canais de diálogo com vários atores libaneses e regionais. Os seus serviços de informação desempenharam um papel regular em negociações sensíveis, mediações ou intercâmbios indirectos entre partes opostas.

Neste caso, Ancara teria fornecido espaço para que os representantes sírios e hezbollah se reunissem diretamente sem dar imediatamente uma dimensão pública ou política às discussões.

A segurança da mediação também é notável. De acordo com as informações disponíveis, a iniciativa veio dos serviços de segurança e inteligência turcos e não de uma abordagem diplomática tradicional.

Isto pode indicar que as primeiras discussões incidiram sobre questões práticas e de segurança, em vez de uma plena normalização política entre o Hezbollah e as novas autoridades sírias.

Esta interpretação, no entanto, continua a ser confirmada na ausência de um registo oficial.

Interesses diferentes, mas necessidade de evitar confrontos

Apesar do seu antagonismo histórico, Damasco e Hezbollah têm agora um interesse comum em impedir que as tensões fronteiriças se transformem em conflito aberto.

As autoridades sírias devem estabilizar um território marcado por mais de uma década de guerra e restabelecer o controlo das fronteiras. Um novo confronto com um ator armado libanês complicaria esse objetivo.

O Hezbollah encontra-se também numa situação profundamente diferente da de Bashar al-Assad. O movimento está enfrentando operações militares israelenses no Líbano e pressões para desarmá-lo. A abertura de uma nova frente com as autoridades sírias aumentaria consideravelmente essas dificuldades.

Por conseguinte, as discussões sobre segurança podem ser possíveis sem reconciliação política.

O governo sírio não precisa mudar sua apreciação do papel desempenhado pelo Hezbollah durante a guerra civil na busca de arranjos para estabilizar a fronteira. O Hezbollah, por sua vez, pode negociar com Damasco sem recuperar sua relação privilegiada com o regime de Assad.

A questão das armas continua particularmente sensível

A questão das rotas de armamento e abastecimento é um dos principais desafios da nova relação entre o Hezbollah e a Síria.

Sob Assad, a Síria era um componente essencial do eixo que ligava o Irão ao Hezbollah. A fronteira permitiu a passagem de materiais e constituiu uma profundidade estratégica para o movimento.

As novas autoridades sírias procuraram romper com esta configuração. O reforço do controle de fronteiras reduz a capacidade do Hezbollah de utilizar rotas logísticas anteriores.

Este desenvolvimento surge num momento em que Israel exerce forte pressão militar sobre o movimento no Líbano. O controlo da fronteira síria reveste-se, portanto, de uma importância muito maior do que as relações bilaterais entre Beirute e Damasco.

Um possível acordo de segurança entre o governo sírio e o Hezbollah poderia estabelecer regras para evitar confrontos, mas não significaria necessariamente a restauração das antigas rotas de trânsito.

Não há informação disponível sobre a reunião na Turquia que sugira que esse acordo tenha sido alcançado.

Um primeiro passo em vez de reconciliação

Por conseguinte, o carácter positivo atribuído à reunião deve ser interpretado com prudência. Uma reunião que se realiza sem incidentes e que permite o diálogo não significa que os conflitos entre as duas partes sejam resolvidos.

O peso da guerra síria permanece considerável. O Hezbollah tem lutado durante anos contra grupos cujos líderes ou antigos membros pertencem agora ao novo ambiente político e de segurança sírio.

Os interesses regionais também mudaram. Damasco procura consolidar suas relações com novos parceiros e reconstruir suas instituições, enquanto Hezbollah perdeu com a queda de Assad um aliado essencial e um caminho estratégico para o Irã.

O encontro relatado na Turquia poderia, no entanto, apontar para a mudança de uma fase de confronto potencial para uma tentativa de gerir disputas. O facto de os representantes de ambas as partes concordarem, de acordo com as informações disponíveis, em reunir-se em torno da mesma mesa já seria um desenvolvimento após quase dois anos de relações tensas.

Os próximos passos determinarão se o canal aberto pelos serviços turcos permanece limitado a intercâmbios de segurança ad hoc ou conduz a discussões regulares. Por enquanto, nem Damasco, nem Hezbollah, nem Ancara confirmaram publicamente a reunião, nem detalharam quaisquer compromissos assumidos em setembro.

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