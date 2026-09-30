Simon Karam no Vaticano: por trás da negação da mediação, a batalha diplomática do Líbano pelo Sul

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O deslocamento de Simon Karam para o Vaticano pode parecer secundário às negociações com Israel, aos bombardeios no Sul e às discussões diretas com Washington. No entanto, assume uma dimensão diferente quando olhamos precisamente para a função do seu visitante. Simon Karam não foi enviado a Roma como mero diplomata: ele levou a delegação libanesa a negociar com Israel. Sua missão também veio após a visita de Joseph Aoun ao Vaticano e o processo de negociação estava passando por uma fase difícil. A informação mais significativa, no entanto, é o esclarecimento fornecido por Beirute: a Santa Sé deve ser informada do estado das discussões, mas não é solicitado para se tornar seu mediador.

Essa negação merece mais atenção do que a hipótese espetacular de mediação pontifícia. Fornece uma compreensão da estratégia libanesa. Beirute não procura substituir o canal americano. Antes, procura ampliar o ambiente diplomático em torno das negociações cujos resultados afetam diretamente a soberania do país, a manutenção dos habitantes no Sul e o futuro da presença internacional. Pede-se assim ao Vaticano o que realmente pode trazer: uma capacidade de acompanhamento político, um interesse constante no Líbano e uma presença concreta com o povo do Sul. No entanto, não tem o papel ou a alavancagem atribuídos aos Estados Unidos nas negociações.

Porquê enviar o negociador?

A escolha de Simon Karam é a primeira consideração. Enquanto o único propósito do deslocamento era manter relações normais com a Santa Sé, o Líbano tinha outros canais diplomáticos. O facto de o chefe da delegação que negociou com Israel ter sido responsável por essa missão indicava que o conteúdo das discussões era o cerne do deslocamento.

A sequência também é importante. Joseph Aoun foi a Roma e conheceu o papa no mês anterior. A visita de Simon Karam é apresentada como a continuação deste contato. Portanto, não se trata de abrir de repente um novo canal. Beirute procura acompanhar os níveis presidencial e negocial.

Karam deve, acima de tudo, informar os seus interlocutores sobre o seu verdadeiro estado. Esta fórmula torna-se clara quando as informações disponíveis no próximo passo são contraditórias. Uma oitava sessão em Roma ainda estava prevista, mas as chances de mantê-la em outubro parecia mais frágil. A sétima sessão não resolveu divergências substantivas. O arquivo israelense da « linha amarela », a retirada de forças no Sul e a questão das armas Hezbollah permanecem entrelaçadas.

A missão ao Vaticano surge, portanto, num momento em que existe uma lacuna entre a existência de um processo diplomático e a sua capacidade de produzir um resultado.

Deve ser isso que o Simon Karam tem de explicar. Não só diz que existe uma negociação, mas também explica o que a impede de avançar.

A negação da mediação não é um detalhe

Beirute cuida de esclarecer que não há nenhum pedido de mediação dirigida ao Vaticano. Esta clarificação permite excluir uma interpretação imediata: a de um Líbano procurar um novo mediador porque o canal existente teria falhado.

Tal abordagem teria tido considerável significado político. Pedir à Santa Sé para relançar as discussões significaria que a arquitetura atual já não era suficiente. Isso também teria levantado a questão da reação americana, uma vez que Washington está diretamente patrocinando o processo.

Não há nada nos documentos fornecidos que sugira tal mudança.

Pelo contrário, os passos simultâneos dados por Nawaf Salam em Washington mostram que o governo continua a considerar os Estados Unidos como a principal alavanca externa capaz de agir sobre Israel. O Primeiro-Ministro insta os americanos a ajudarem a aplicar o quadro tripartido, a assegurarem a retirada de Israel e a continuarem a apoiar o exército libanês.

A deslocação de Karam deve, portanto, ser entendida para além desta abordagem, não em concorrência com ela.

A negação também protege a missão do diplomata. Se fosse apresentado como mediador, cada um de seus encontros seria interpretado como uma tentativa de criar um canal paralelo. Ao limitar formalmente o objectivo da visita à informação e coordenação, Beirute mantém uma margem diplomática sem alterar a estrutura das negociações.

Esta diferença é substancial.

O Vaticano já tem acesso especial ao Sul

O segundo elemento concreto diz respeito à presença da Santa Sé no Líbano. O papel mencionado não está na mesa de negociação, mas no terreno, através do núncio apostólico.

O Vaticano acompanha diretamente a situação nas regiões do sul e, através desta presença, ajuda a apoiar os libaneses que procuram permanecer em suas localidades. Este ponto permite-nos compreender porque a questão da negociação é de interesse para a Santa Sé além da política internacional.

O problema do Sul também é demográfico.

Os bombardeamentos destroem casas. As operações militares dificultam a vida de certas áreas. Os habitantes deslocados podem permanecer permanentemente afastados de suas aldeias. À medida que esta situação continua, a questão do regresso torna-se mais complexa.

Por conseguinte, a reconstrução não é apenas uma consequência do futuro acordo. Ele condiciona a manutenção do tecido humano da região.

O papel do Vaticano aqui assume uma dimensão particular. Não se trata de negociar uma linha militar com Israel, mas de seguir as consequências humanas das negociações que são lentas para produzir retirada e estabilização.

A presença cristã no Sul faz naturalmente parte desta preocupação. No entanto, não pode ser isolado do resto da população. As aldeias da região formam um espaço social misto, e a manutenção das várias comunidades contribui para a continuidade territorial do Líbano.

Ajudar as pessoas a permanecer ali torna-se assim uma questão de soberania tanto como uma questão humanitária.

O que Karam pode explicar ao Vaticano sobre o bloqueio

O conteúdo potencial da apresentação de Simon Karam pode ser reconstruído a partir dos arquivos que bloqueiam as negociações, sem lhe dar comentários que as fontes não relatam.

O primeiro problema é territorial. Israel mantém uma presença no Sul. A « linha amarela » descrita nas informações disponíveis funciona como uma linha avançada de defesa. A sua profundidade varia por sector. Pretende eliminar certas ameaças de localidades israelitas próximas da fronteira.

Mas esta linha não aborda a questão das armas capazes de operar de uma profundidade superior. Por conseguinte, Israel procura também manter uma capacidade de acção para além das suas posições territoriais.

Para Beirute, esta lógica coloca um problema óbvio. Uma retirada militar perderia parte do seu alcance se Israel continuasse a considerar uma grande parte do território libanês como uma área em que poderia intervir livremente.

O segundo problema diz respeito à sequência de compromissos. O Líbano quer que a retirada de Israel e a restauração da autoridade estatal avancem juntos. Recusa que uma parte permaneça indefinidamente suspensa enquanto se aguarda a conclusão da outra.

O terceiro problema diz respeito ao Hezbollah. Washington acredita, de acordo com as informações relatadas nos arquivos, que as medidas libanesas sobre armas não estão se movendo rápido o suficiente. O Hezbollah, por outro lado, recusa-se a tratar o desarmamento como condição prévia para a retirada de Israel, o regresso dos habitantes e a libertação dos prisioneiros.

O negociador libanês encontra-se, portanto, entre vários calendários incompatíveis.

É esta complexidade que o Vaticano deve compreender se quer acompanhar de forma útil o Líbano.

O nó real: simultaneidade

Talvez a palavra mais importante na posição oficial libanesa seja a reciprocidade.

Nawaf Salam não está apenas pedindo que o quadro tripartite seja aplicado. Exortou os princípios da reciprocidade e da progressividade a tornarem-se medidas concretas. Esta formulação responde diretamente ao risco de um processo desequilibrado.

Beirute não se quer encontrar numa situação em que o Estado deva cumprir uma longa série de obrigações enquanto a retirada de Israel permaneceria adiada. Por outro lado, os interlocutores americanos pedem resultados sobre a questão das armas.

Por conseguinte, o mecanismo pretendido consiste em reduzir os compromissos em etapas verificáveis.

Israel está tomando uma ação de retirada. O Estado libanês está a reforçar o seu controlo. Um cheque é feito. Começa uma nova fase.

Em teoria, esse método reduz a desconfiança. Na prática, exige um acordo muito preciso sobre o que constitui a execução suficiente de uma fase.

Quem verifica se o Estado cumpriu efectivamente a sua obrigação? Quais são as consequências de um incidente? Uma greve israelita suspende o processo? Será que uma descoberta de armas permite que Israel adie a sua retirada? Quando se considera que uma área está efetivamente sob a autoridade exclusiva do Estado?

Os ficheiros disponíveis não dão respostas definitivas a estas questões.

É precisamente por isso que o pedido de Nawaf Salam para estabelecer um mecanismo de verificação é importante. O conflito já não diz respeito apenas aos objectivos finais. Trata das regras para o conseguir.

Por que a Santa Sé conta apesar de sua ausência da mesa

O Vaticano não pode tecnicamente resolver estas divergências. Seu interesse em Beirute está em outro nível.

O Líbano procura impedir que as negociações sejam reduzidas a uma relação de poder militar entre Israel e o Hezbollah. Nesta configuração, o Estado libanês pode aparecer como um espaço no qual outros atores negociam e não como o partido cuja soberania deve ser restaurada.

O envolvimento diplomático de vários atores permite colocar o Estado no centro.

O Vaticano pode defender este princípio sem entrar nas modalidades operacionais do desarmamento. Pode apoiar a manutenção de populações, integridade territorial e construção de instituições.

Esta distinção explica por que um papel político pode ser útil sem se tornar uma mediação.

Permite também que o Líbano diversifique o seu apoio. Washington tem a alavanca principal sobre Israel. As Nações Unidas fornecem o quadro jurídico internacional. A União Europeia apoia o exército. A Santa Sé pode ajudar a evitar o desaparecimento da dimensão humana e institucional apenas por trás de considerações militares.

É uma diplomacia complementar.

A sombra da era pós-UNIFIL

A missão de Simon Karam também vem como um segundo pilar da segurança do sul torna-se incerta: UNIFIL.

O fim da missão tal como existe hoje obriga o Líbano a reflectir sobre o que a substituirá. As informações disponíveis apontam para duas formas: manter uma forma de presença internacional ou estabelecer um novo mecanismo com um quadro jurídico adequado.

Ainda não foi identificada uma solução definitiva.

Esta incerteza reforça o alcance do deslocamento no Vaticano. Se a presença internacional declinar enquanto o acordo com Israel permanece incompleto, o Sul poderá entrar num período em que vários elementos de segurança simultaneamente enfraquecem.

O exército libanês seria chamado a assumir mais responsabilidade. Ela precisaria de recursos adicionais. Os mecanismos de ligação internacionais devem ser reconsiderados. A retirada de Israel deveria estar ligada a esta transição.

Assim, o problema não é apenas se as negociações são bem sucedidas. Também é importante saber qual arquitetura existirá para aplicar o seu resultado.

O Vaticano não tem uma resposta operacional para esta pergunta. Mas seu conhecimento da situação e sua rede diplomática pode ajudar a manter a mobilização internacional em torno do Líbano.

Neste contexto, informar a Santa Sé antes da tomada de decisões torna-se mais útil do que pedi-la uma vez que os arranjos já foram acordados.

Roma, Washington e o Vaticano: três espaços a não confundir

A simultaneidade de várias abordagens pode dar a impressão de uma multiplicação desordenada de mediações. Os papéis são diferentes.

Washington é o centro político de gravidade do processo. Os Estados Unidos têm uma relação com Israel e está diretamente envolvido na arquitetura das discussões.

Roma é o local previsto para reuniões entre as partes. A sua função reside no próprio processo de negociação.

O Vaticano é um terceiro espaço. Não se congratula com as negociações paralelas nos elementos disponíveis. Recebeu o chefe da delegação libanesa para compreender o estatuto do processo e manter a sua coordenação com Beirute.

Estes três níveis satisfazem necessidades diferentes.

Confundi-los seria superestimar o alcance da visita de Simon Karam. Pelo contrário, separá-los torna possível entender sua real utilidade.

O Líbano não procura necessariamente um novo negociador. Procura mais parceiros capazes de apoiar os princípios que pretende preservar nas negociações.

O tempo da visita é mais revelador do que seu protocolo

O interesse desta missão está, em última análise, menos relacionado com o seu caráter de protocolo do que no momento da sua intervenção.

As negociações não estão quebradas, mas não estão progredindo suficientemente. Uma nova sessão é mencionada sem certeza. Israel mantém uma presença militar no Sul. As operações continuam. O Hezbollah rejeita vários elementos do processo. Washington exige mais resultados de Beirute. O futuro da UNIFIL acrescenta um prazo adicional.

Nesta configuração, o governo libanês precisa evitar dois cenários.

O primeiro seria um desequilíbrio individual com Israel, no qual a relação de poder militar determinaria a maior parte dos resultados.

A segunda seria uma negociação regional mais ampla em que a questão libanesa seria absorvida pela relação entre Washington e Teerão.

O aumento dos contactos internacionais reduz, pelo menos politicamente, estes dois riscos.

O deslocamento de Simon Karam segue esta lógica.

A Santa Sé como testemunha política da sequência

A função que emerge é, em última análise, a de um testemunho diplomático activo e não de um mediador.

O Vaticano deve conhecer as exigências libanesas, os obstáculos encontrados e as consequências do bloqueio aos habitantes. Este conhecimento permite-lhe tomar uma posição mais precisa nos seus próprios contactos internacionais.

É menos espectacular do que a mediação secreta. É também mais credível dada a informação disponível.

A negação libanesa de um pedido de mediação não diminui necessariamente a importância da visita. Define os seus limites.

Simon Karam não vai ao Vaticano para abrir uma segunda mesa de negociação. É porque a mesa existente por si só não é suficiente para proteger todos os interesses libaneses.

O deslocamento revela, assim, uma diplomacia que trabalha em vários círculos: negociar onde as decisões militares podem ser influenciadas, manter o quadro das Nações Unidas, fortalecer o exército com parceiros estrangeiros e preservar em torno do Líbano atores capazes de defender sua estabilidade.

O Vaticano pertence a este último círculo.

O seu peso não será medido pela sua capacidade de elaborar um acordo entre Beirute e Israel. Antes, medirá sua capacidade de impedir que a soberania libanesa, o retorno dos habitantes e a permanência das comunidades do sul se tornem variáveis secundárias em um assentamento projetado em outro lugar.

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