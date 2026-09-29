Os cedros de Deus
O Cedar de Deus, em Bcharré: a floresta mais mítica do Líbano, registrada em 1998 como Patrimônio Mundial da UNESCO com o Vale de Qadisha. Situado no Monte Makmel entre 1900 e 2050 metros, tem agora 2 árvores de três anos, 10 milénios e 363 séculos de idade. Listados na lista vermelha de espécies ameaçadas, esses cedros sofrem de aquecimento global — suas sementes precisam de mais de 30 dias de neve para germinar. Em 2017, uma campanha nacional plantou 5.000 jovens cedros, liderados pela Iniciativa Libanesa de Reflorestamento. Sob a neve ou um céu estrelado, continuam a ser o símbolo vivo do Líbano — gravado na sua bandeira
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