Hezbollah: O que novas revelações dizem sobre a extensão das violações israelenses

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Dois anos após o assassinato de Hassan Nasrallah, novos elementos aparecem nas semanas anteriores à decapitação de parte do comando do Hezbollah. Ainda não permitem reconstruir toda a operação israelita. No entanto, alteram a natureza das perguntas feitas. O debate já não se concentra apenas na superioridade tecnológica de Israel. Trata-se agora da profundidade da infiltração, da segurança interna do partido, do fluxo de inteligência sensível e da capacidade israelita de combinar inteligência humana, vigilância técnica e operações preparadas há muito tempo.

O testemunho mais significativo vem de Nawaf Mousawi. O antigo deputado ao Hezbollah reconheceu que tinham sido tomadas « medidas severas » contra pessoas cujo envolvimento em actos de colaboração tinha sido estabelecido. Não deu nomes, nem funções, nem números. Esta falta de pormenor impede transformar este relatório numa lista de agentes ou num cenário específico. Mas a admissão é importante: o problema da infiltração não é mais apenas uma acusação externa. A própria parte reconhece que descobriu casos suficientemente graves para justificar medidas internas.

Uma segunda revelação diz respeito aos dispositivos de comunicação aprisionados que explodiram em 17 de setembro de 2024, dez dias antes do assassinato de Hassan Nasrallah. Estas aeronaves foram revistas por especialistas de um país ocidental tecnologicamente avançado. Eles foram solicitados após suspeitas sobre possíveis armadilhas. No entanto, segundo o relato agora divulgado, nenhum deles teria sido capaz de identificar o perigo colocado pelos materiais utilizados.

Juntos, estes elementos movem a investigação. Como poderia uma organização construída em torno do segredo ser atingida simultaneamente em suas comunicações, quadros e cúpula? E acima de tudo, é uma sucessão de falhas separadas ou as diferentes manifestações da mesma penetração do sistema?

IEDs levantaram suspeitas antes da explosão

A informação sobre dispositivos de comunicação é provavelmente a mais perturbadora. Afirma que o risco não era completamente desconhecido até 17 de setembro de 2024.

A aeronave tinha despertado suspeitas. A hipótese de aprisionamento tinha, portanto, sido considerada antes de sua explosão. É precisamente por isso que eles teriam sido apresentados a especialistas estrangeiros com alto nível tecnológico.

A perícia não teria detectado nada.

Este detalhe muda muito a leitura da operação. Se a aeronave tivesse sido usada sem qualquer controlo, a explosão teria revelado uma falha na cadeia de abastecimento. Pelo contrário, o facto de terem sido examinados após o aparecimento de suspeitas revela que a operação teria resistido a um procedimento de verificação.

O problema, portanto, não se limita à forma como a aeronave integrou a rede Hezbollah. Também é necessário entender como sua modificação poderia ter escapado de especialistas alertados sobre o risco que eles estavam procurando.

As fontes disponíveis não dão a natureza dos materiais utilizados. Também não descrevem os testes realizados. Seria, portanto, arriscado especular sobre a técnica exata utilizada ou sobre as razões científicas para o fracasso da perícia.

Apenas uma conclusão pode ser tirada: o dispositivo foi bastante difícil de identificar para que o exame mencionado não impedisse a operação.

Isso sugere um grau muito maior de preparação do que a sabotagem improvisada.

Uma operação que envolve o conhecimento da cadeia de abastecimento

O episódio do aparelho levanta imediatamente a questão da cadeia de abastecimento.

Para uma operação desta natureza produzir um efeito maciço, não é suficiente modificar alguns dispositivos. No entanto, eles devem alcançar as pessoas certas, ser distribuídos dentro da rede e ser considerados seguros o suficiente para serem utilizados.

Essa lógica requer conhecimento do funcionamento interno.

Os arquivos fonte não permitem estabelecer onde os dispositivos foram modificados, por quem, ou em que fase de seu roteamento. Nem podem identificar uma cumplicidade precisa dentro do Hezbollah.

Mas a existência de uma operação que envolva comunicações internas requer uma distinção entre vários níveis possíveis de vulnerabilidade: aquisição, transporte, controlo técnico, distribuição e utilização.

Uma falha de nível único pode ter sido acidental. Em vez disso, o sucesso de toda a sequência revela um sistema adverso capaz de trabalhar em vários links.

É aqui que as declarações de Nawaf Mousawi sobre a colaboração assumem toda a sua importância.

Eles não provam que as pessoas sancionadas participaram no funcionamento dos dispositivos presos. Não há provas para estabelecer esta ligação. Por outro lado, confirmam que, à medida que o Hezbollah reexamina as suas falhas, algumas não são atribuídas exclusivamente à tecnologia israelita.

Há também uma dimensão humana.

« Medidas rígidas » sem nomes ou funções

Nawaf Mousawi falou de pessoas cujo envolvimento na colaboração teria sido provado. Ele indicou que haviam sido tomadas medidas severas.

Ele parou lá.

Essa restrição em si revela os limites do que agora pode ser estabelecido. Divulgou-se uma série de informações sobre a identidade, as funções e o nível hierárquico das pessoas suspeitas. Não são confirmadas pelas provas disponíveis. Por conseguinte, não devem ser transformados em factos.

O que se sabe é mais limitado, mas já significativo.

O Hezbollah conduziu investigações internas. De acordo com esta declaração, teria sido possível estabelecer o envolvimento de certas pessoas. O partido então reagiu contra eles.

A questão essencial passa a ser a do seu acesso.

A infiltração não tem o mesmo alcance, dependendo se afeta um nível periférico ou uma pessoa capaz de acessar movimentos de liderança, sistemas de comunicação ou procedimentos de segurança.

No entanto, ainda não existem provas fiáveis disponíveis para situar com precisão as pessoas em causa nesta hierarquia.

Esta ausência impede medir a extensão exata da penetração.

No entanto, já não reduz a totalidade dos acontecimentos a uma dominação tecnológica exercida de fora.

Sucessão de assassinatos levanta uma pergunta diferente

O período anterior à morte de Hassan Nasrallah não é caracterizado por um ataque isolado. É marcado por uma sucessão de operações que afetam vários níveis de Hezbollah.

O aparelho de comunicação explodiu em 17 de setembro de 2024. Vários executivos foram atingidos no período seguinte. Hassan Nasrallah foi assassinado dez dias depois, em 27 de setembro. Hachem Safieddine, que ocupou uma posição central no aparelho do partido e foi chamado para desempenhar um papel importante em sua sucessão, foi morto seis dias depois dele em 3 de outubro.

Esta cronologia é essencial.

Uma organização clandestina pode absorver uma operação surpresa. Ele pode mudar seus procedimentos após um primeiro ataque. Pode mover os seus funcionários e reduzir as suas comunicações.

O problema com o Hezbollah é que as greves continuaram mesmo que o nível de alerta deveria necessariamente ter sido máximo.

Isso leva a uma pergunta mais profunda: Israel só obteve informações específicas ou teve conhecimento suficiente do sistema para antecipar as reações partidárias após cada ataque?

As fontes disponíveis não permitem uma resposta definitiva.

Mas a concentração de operações durante um período tão curto torna a suposição de múltiplas vulnerabilidades muito mais importante do que a de um único vazamento.

A presença de um alto funcionário iraniano em Nasrallah

A comemoração do segundo aniversário da morte de Hassan Nasrallah também confirmou a identidade de um oficial iraniano morto por ele.

Naim Kassem citou o General Abbas Nilforoushan e desenvolveu seu papel. Ele apresentou-o como um funcionário experiente, com treinamento de gestão estratégica, que havia comandado a Força Al-Quds no Líbano e na Síria por cinco anos antes de completar seu curso na direção da força no Líbano. Ele estava ao lado da liderança do Hezbollah quando foi morto.

Esta confirmação dá outra dimensão à inteligência pré-ataque.

O alvo não era apenas Hassan Nasrallah. A reunião reuniu também um alto funcionário militar iraniano.

A capacidade de conhecer a existência de tal reunião constitui, portanto, um elemento central do inquérito.

Circularam histórias sobre informações do Irão e o conhecimento prévio de um encontro entre os dois homens. As fontes disponíveis referem-se a estas contas, mas não as estabelecem como factos.

Devemos, portanto, parar com o que pode ser dito: Nilforoushan estava com Nasrallah e sua identidade foi publicamente recordada por Naim Kassem.

O resto continua a ser uma questão em aberto.

Mas esta única presença mostra que a inteligência que permitiu a greve envolveu um espaço onde as estruturas do Hezbollah e as da Força Al-Quds se cruzaram.

O problema não pára no Líbano

As discussões durante a comemoração também abordaram as penetrações israelenses no Irã.

Este é um ponto importante para entender a nova percepção do problema dentro do campo em questão. Os defeitos já não são descritos como exclusivamente libaneses. Estão perto de operações israelitas que atingiram funcionários iranianos.

Este paralelo sugere uma questão sobre a segurança de todo o eixo em vez de apenas o Hezbollah.

Se as redes libanesas e iranianas estiverem estreitamente ligadas, as suas vulnerabilidades também podem ser transmitidas.

As informações obtidas no Irão podem ter consequências no Líbano. O monitoramento no Líbano pode mapear relações com funcionários iranianos. Viagens, comunicações e reuniões tornam-se potenciais pontos de exposição.

No entanto, não devemos ir mais longe do que as fontes.

Eles não demonstram a existência de uma única infiltração através de aviões iranianos e libaneses simultaneamente. Eles mostram que os atores envolvidos agora aproximam os dois problemas.

Esta já é uma mudança importante.

A superioridade tecnológica não é suficiente para explicar tudo

A tecnologia israelita faz obviamente parte do problema. O controlo electrónico, o funcionamento das comunicações e a capacidade de conduzir greves específicas desempenham um papel importante.

Mas a tecnologia por si só não produz a informação necessária para todas as operações.

Conhecer a localização de uma reunião sensível muitas vezes requer vários tipos de informação. Identificar os hábitos de uma rede, monitorar as mudanças processuais após um ataque e determinar quais pessoas utilizam os meios de comunicação que envolvem o acúmulo de dados.

O episódio de dispositivos presos é particularmente revelador.

Uma operação técnica torna-se verdadeiramente eficaz quando é adaptada à organização que é orientada. Você precisa conhecer suas necessidades, métodos e circuitos.

É por isso que a questão da infiltração humana se torna complementar à da tecnologia.

O perigo para o Hezbollah não seria então uma única ferramenta israelense, mas uma combinação de várias capacidades: vigilância técnica, conhecimento logístico, exploração de hábitos e inteligência humana.

As revelações atuais não nos permitem medir a contribuição uns dos outros.

No entanto, eles fazem uma explicação baseada em um único fator muito menos convincente.

Após Nasrallah também é uma reconstrução segura

A sucessão política foi resolvida. Naim Kassem foi eleito Secretário-Geral em 27 de outubro de 2024, após acordo do Conselho de Choura.

Mas a sucessão não resolve a crise de segurança revelada pelos assassinatos.

Substituir um líder é um procedimento institucional. Restaurar um sistema de segurança comprometido é muito mais complexo.

Os procedimentos que falharam devem ser determinados. Temos de verificar as redes de comunicação. As cadeias de abastecimento têm de ser revistas. As pessoas que tiveram acesso a informações sensíveis devem ser identificadas. Finalmente, é necessário saber se os métodos postos em prática após os primeiros golpes foram eles mesmos observados pelo oponente.

Este é provavelmente um dos maiores desafios que o Hizbullah enfrenta desde 2024.

Uma organização clandestina baseia-se na confiança. Uma infiltração real ou suposta ataca este recurso.

À medida que aumenta a suspeita, os controlos internos são reforçados. Quanto mais pesados os controles, mais lento o fluxo de informação. Uma estrutura militar pode então tornar-se menos eficaz precisamente porque procura tornar-se mais segura.

Isso pode resultar em inteligência adversa mesmo após o desaparecimento dos agentes ou dispositivos que permitiram as primeiras operações.

A armadilha de suspeita generalizada

Esta é uma consequência raramente visível deste tipo de crise.

Quando uma organização descobre colaboradores em suas fileiras, ela deve investigar. Mas se não determinar exatamente a extensão da rede, a dúvida pode afetar muito mais pessoas do que as reais.

Cada fuga torna-se suspeita. Cada deslocamento conhecido do adversário levanta a questão de sua fonte. Cada ataque preciso pode ser interpretado como prova de uma nova infiltração.

O risco é então confundir vários fenômenos.

A informação pode vir de um agente humano. Pode também ser obtida através de monitorização técnica, observação aérea, exploração de dados ou verificação cruzada do comportamento.

A atribuição sistemática de todos os êxitos israelitas a um agente interno conduziria, portanto, a uma leitura errada do problema.

Além disso, as declarações disponíveis não permitem fazê-lo.

Confirmam casos de colaboração. Eles não demonstram que cada operação israelense foi possível por um colaborador.

A reconstrução do sistema de segurança requer precisamente uma distinção entre esses diferentes vetores.

As histórias sobre Yahya Sinwar permanecem sem provas

A comemoração também trouxe narrativas muito mais difíceis.

Um deles afirma que Hassan Nasrallah acusou Yahya Sinwar de « colaboração » depois de saber do surto da operação de 7 de outubro de 2023, devido, em particular, à sua natureza unilateral e suas consequências para os outros componentes envolvidos no princípio da unidade das frentes.

Não há provas disponíveis para confirmar esta acusação.

É relatada como uma narrativa que requer confirmação de uma pessoa com conhecimento direto dos fatos.

Não pode, portanto, ser usado para reconstruir a relação entre Nasrallah e Sinwar.

Seu reaparecimento dois anos após a morte de Nasrallah, por outro lado, mostra algo mais: a magnitude do vácuo documental em torno das decisões tomadas no topo da guerra.

Quando os protagonistas principais desaparecem, as narrativas indiretas se multiplicam. Alguns talvez contenham informações exatas. Outros podem refletir conflitos políticos ou reconstruções ex post.

O método jornalístico impõe uma fronteira clara aqui.

Uma pergunta pode ser mencionada porque está circulando. Não se torna um fato porque é espetacular.

A história de um « suicídio » não resiste ao mesmo nível de evidência

Outra alegação relatada vai ainda mais longe. Um parente alegou que Hassan Nasrallah tinha « suicídio » em vez de ser assassinado, por causa de um estado de desespero após as explosões do aparelho de comunicação e os assassinatos sucessivos de seus quadros.

Esta conta não está estabelecida.

A mesma informação também indica que Nasrallah alegadamente solicitou a evacuação de civis em torno do local antes da greve, a fim de evitar que centenas de inocentes fossem mortos. Novamente, a fonte disponível apresenta esse elemento como uma narrativa atribuída a um familiar, não como um fato demonstrado.

Seria, portanto, incorreto construir uma análise psicológica nessa base.

O que é certo é muito mais simples: Hassan Nasrallah foi morto em um ataque israelense. As interpretações de seu estado de espírito ou de uma suposta vontade de morrer não têm, nos arquivos disponíveis, um nível de prova para retê-los.

A distinção é tanto mais importante quanto o período após a morte de um líder muitas vezes produz uma multiplicação de narrativas concorrentes.

A verdadeira revelação é menos espetacular, mas mais importante

Os elementos mais fortes não são, em última análise, as histórias mais sensacionais.

O verdadeiro novo tema é três pontos.

O Hezbollah reconhece que as pessoas estiveram envolvidas em actividades de colaboração e que foram tomadas medidas severas.

Os dispositivos de comunicação aprisionados tinham sido suspeitos e examinados por especialistas antes de sua explosão, sem que o perigo fosse identificado.

Finalmente, a presença do general Abbas Nilforoushan com Hassan Nasrallah confirma que a greve de 27 de setembro simultaneamente atingiu a cúpula do Hezbollah e um importante líder da Força Al-Quds.

Estes três elementos bastam para fazer uma pergunta muito mais séria do que rumores.

Israel conseguiu penetrar não num único segredo do Hezbollah, mas no seu ambiente operacional?

A diferença é considerável.

Saber um local permite um ataque. Compreender uma organização permite uma campanha.

A sucessão de operações em setembro e outubro de 2024 é mais como uma campanha do que a exploração de uma oportunidade única.

As fontes disponíveis ainda não permitem a reconstrução da arquitetura completa. No entanto, eles mostram que o próprio Hezbollah teve que responder a problemas de colaboração interna, enquanto a operação dos dispositivos presos tinha atingido um nível de sofisticação capaz de resistir à verificação prévia.

Este é provavelmente o verdadeiro ensinamento das novas revelações.

Dois anos após o assassinato de Hassan Nasrallah, a questão mais importante já não é apenas como Israel encontrou o secretário-geral de Hizbullah em 27 de setembro de 2024. É entender quanto tempo, quantas fontes e quantos níveis de penetração foram necessários para preparar a sequência que precedeu e seguiu sua morte.

Até que esses elementos sejam estabelecidos, grande parte da história operacional deste período permanecerá desconhecida.

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