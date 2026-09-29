Nabatiyah, 147 casas apagadas: quando a guerra também destrói a memória do sul do Líbano

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Em Nabatiyah, a destruição não é apenas medida pelo número de habitações que se tornaram inabitáveis. Também incluem casas antigas, casas familiares, espaços de recepção e edifícios que contaram quase dois séculos de história local. Em sua edição de 29 de setembro de 2026, Asharq Al-Awsat dedica uma investigação a esta dimensão menos visível da guerra. Só os registos do jornal em Nabatiyah,147 casas antigas completamente destruídasos bombardeamentos israelitas nas últimas duas guerras. Muitos tinham entre 80 e 150 anos. Algumas casas e salas de recepção familiares haviam sido construídas há quase dois séculos.

Os riscos vão, portanto, além da reconstrução imobiliária. Uma casa recente pode, pelo menos materialmente, ser reconstruída de acordo com planos próximos ao original. O desaparecimento de uma casa histórica é outra coisa. Ela apaga uma arquitetura, arquivos, uma antiga relação com a cidade e, às vezes, o traço físico das famílias que participaram de sua história política e social. A investigação de Asharq Al-Awsat levanta assim uma questão que pode tornar-se central para a reconstrução do Sul: como podemos restaurar um património quando o valor do que desapareceu não pode ser calculado apenas em metros quadrados?

Herança de quase dois séculos

A figura de 147 casas dá uma primeira medida de destruição. No entanto, não basta ter em conta a natureza dos edifícios em causa. Asharq Al-Awsat afirma em 29 de setembro de 2026 que sua idade geralmente variou entre 80 e 150 anos. Algumas casas e diwaniyat, estes espaços de recepção familiar e sociabilidade, tinham cerca de 200 anos.

Estas construções documentaram diferentes períodos da história de Nabatiyah e, mais amplamente, Jabal Amel. Seu interesse veio de sua arquitetura, mas também de sua função. Pertenceram a famílias antigas e, para alguns, a personalidades que ocuparam um lugar na vida política ou social do Sul.

A casa tradicional não era apenas uma habitação. Pode servir como local de encontro, recepção e transmissão familiar. Sua arquitetura também refletia as técnicas, materiais e formas organizacionais da sociedade no momento de sua construção.

O desaparecimento destes edifícios rompe assim várias continuidades ao mesmo tempo. Muda a paisagem urbana. Remove testemunhas materiais do passado. Também priva gerações subsequentes de espaços em que parte da história local permaneceu fisicamente perceptível.

Asharq Al-Awsat não apresenta essas perdas como mera consequência estatística dos bombardeios. O jornal constrói sua investigação em torno da ideia de um apagamento do patrimônio arquitetônico do Sul.

No entanto, esta qualificação exige uma distinção entre o que o relatório estabelece e o que é interpretado. O número de casas destruídas e sua antiguidade são apresentados como itens coletados pelo jornal. A ideia de destruição intencional da memória é uma leitura mais ampla, apoiada em particular pelos atores culturais e sociais entrevistados.

O antigo mercado de Nabatiyeh também foi afectado

A destruição não é apenas sobre propriedade privada. Asharq Al-Awsat também se refere ao antigo mercado Nabatiyah, alguns dos quais, de acordo com o jornal, datam do período Mamluk.

O mercado pertence a outra categoria de ativos. Uma casa familiar conserva a memória de uma linhagem e seu ambiente. Um mercado antigo conta a história coletiva de uma cidade. Mantém os traços de comércio, comércio, viagens e vida diária.

Sua destruição, portanto, afeta diretamente a continuidade urbana.

Numa cidade transformada por guerras, edifícios antigos também servem como marcos. Eles permitem reconhecer um bairro e manter uma ligação com gerações anteriores. Quando esses marcos desaparecem simultaneamente, a reconstrução pode produzir uma cidade materialmente nova, mas historicamente empobrecida.

Este é um dos problemas que surgirá quando a construção começar. Devemos reconstruir de forma idêntica? Ficar com as ruínas? Reconstituir algumas fachadas? Documentar os edifícios antes de desaparecerem? Ou concentrar-se na reconstrução rápida da habitação?

Os arquivos fonte ainda não fornecem uma resposta institucional para essas questões. Por outro lado, eles mostram que a magnitude das perdas agora exige que eles sejam colocados.

Famílias que não confundem com Hezbollah

Um dos elementos mais sensíveis da investigação de Asharq Al-Awsat diz respeito à identidade política de algumas famílias afetadas.

O jornal aponta que várias casas antigas destruídas pertenciam a famílias ou figuras historicamente localizadas a uma distância do Hezbollah ou até mesmo politicamente opostas ao partido. Esta constatação é utilizada para desafiar uma leitura de que a destruição envolveria apenas edifícios ou infra-estruturas relacionados com o Hezbollah.

Este elemento merece uma formulação cuidadosa. O fato de que uma casa pertence a uma família oposta ao Hezbollah não estabelece em si por que foi atingida. Da mesma forma, os arquivos fornecidos não determinam individualmente o motivo militar para cada uma das 147 destruições.

No entanto, a informação é importante.

Mostra que o mapa das perdas de propriedade excede o das estruturas diretamente associadas ao Hezbollah. Também desapareceram elementos da história do Sul que pertencem a diferentes tradições políticas.

A destruição do património torna-se assim uma questão comum a uma sociedade muito mais ampla do que a única base do partido.

É também isso que torna o processo particularmente importante para a reconstrução. A restauração da memória arquitectónica do Sul não pode ser concebida como um programa para uma única formação política ou para uma única categoria populacional. Os edifícios em causa contaram uma história antes da atual configuração política.

Uma memória arquitetônica específica de Jabal Amel

O relatório de Asharq Al-Awsat inclui essas destruições na história de Jabal Amel. Esta dimensão permite-nos compreender porque é que uma casa de 150 anos não pode ser tratada como uma propriedade simples.

Casas antigas têm traços de um modo de vida. Sua organização interna, espaços de recepção e materiais atestam relações sociais particulares. Alguns também estão relacionados à história de notáveis, famílias, atores religiosos ou políticos que marcaram a região.

O património não é, portanto, apenas monumental.

Uma cidade pode perder sua história sem uma grande fortaleza ou monumento famoso desaparecendo. Basta destruir, um após o outro, os edifícios comuns que formaram seu tecido antigo.

Isto é precisamente o que faz a figura de 147 casas de preocupação. Tomados separadamente, cada um destes edifícios pode parecer secundário a uma grande infra-estrutura. Juntos, formaram uma parte importante da identidade visual e histórica de Nabatiyah.

Seu desaparecimento coletivo muda a própria natureza da cidade.

Esta perda torna-se ainda mais difícil de medir quando a destruição também envolve documentos, fotografias, bibliotecas ou objetos domésticos mantidos dentro. Asharq Al-Awsat insiste na dimensão memorial das casas. No entanto, os arquivos disponíveis não permitem um inventário completo do que era em cada caso.

É, portanto, necessário evitar criptografar o que não está documentado.

Reconstruir uma casa não é devolver a sua história

A reconstrução é um problema particular. Para os edifícios recentes, o principal objectivo é, em geral, restaurar a habitação e as infra-estruturas necessárias para a vida quotidiana. Para um edifício de património, a questão é diferente.

Um edifício antigo pode ser reconstruído materialmente sem recuperar seu valor histórico.

As pedras podem ser substituídas. Uma fachada pode ser reproduzida. Os volumes podem ser imitados. Mas a continuidade do edifício original está perdida. Uma casa que passou por várias gerações não se torna a mesma simplesmente porque uma nova construção retoma sua aparência.

Esta distinção deverá afectar futuros programas de compensação.

Se a compensação se basear exclusivamente na área destruída, uma casa histórica pode ser avaliada como qualquer outro edifício. Seu valor cultural e memorial então desaparece uma segunda vez: primeiro fisicamente, depois administrativamente.

A investigação de Asharq Al-Awsat abre assim uma questão que vai além de Nabatiyah. Quantos edifícios históricos foram danificados ou destruídos noutras cidades e aldeias do Sul? Que inventários existiam antes da guerra? Os donos têm planos, fotografias ou documentos para uma restauração fiel?

Os arquivos de 29 de setembro de 2026 não dão um balanço completo para todo o Sul. Eles apenas estabelecem que Nabatiyeh já é um caso importante.

Património no meio de uma destruição muito mais ampla

A questão cultural não pode, naturalmente, ser separada da situação humana.

Em 29 de setembro de 2026, vários jornais ainda descreveram as operações israelenses no Sul. Al Sharq relatou ataques e bombardeios em várias localidades, incluindo Zawtar al-Sharqiya, Qantara, Tallousa e áreas próximas de Mays al-Jabal, Haris e Hadatha. O jornal também relata uma grande explosão das forças israelenses em Mansuri.

Al Jumhouria também descreve a continuação das operações aéreas, fogo de artilharia e destruição nos distritos de Tiro, Nabatiyeh, Marjayoun e Bint Jbeil.

A preservação do património realiza-se, portanto, num território onde a prioridade imediata continua a ser a segurança dos habitantes, o seu regresso e a reconstrução da habitação.

Esta emergência pode naturalmente relegar a conservação arquitectónica ao fundo.

No entanto, ambos os objectivos não são incompatíveis. Documentar um edifício antes da limpeza não significa atrasar indefinidamente a reconstrução. Identificar pedras ou elementos arquitetônicos recuperáveis podem ser integrados em operações. A manutenção dos arquivos fotográficos pode permitir uma nova restauração.

O problema surge especialmente quando nenhum inventário é feito antes dos escombros serem removidos.

Neste caso, algumas das informações necessárias para a restauração futura são permanentemente perdidas.

Uma reconstrução que poderia unificar o Sul

O perigo não reside apenas nos edifícios já destruídos. Também diz respeito à forma como serão substituídas.

Após uma guerra, a velocidade muitas vezes empurra para soluções padronizadas. A habitação precisa ser reconstruída rapidamente. Os materiais devem estar disponíveis. Os custos devem ser controlados. Os programas de ajuda favorecem naturalmente procedimentos que podem ser aplicados em larga escala.

Esta lógica é compreensível. No entanto, pode transformar profundamente o aparecimento de cidades e aldeias.

Se 147 casas antigas em Nabatiyeh são substituídas por edifícios ou edifícios contemporâneos não relacionados com sua arquitetura, a cidade vai encontrar habitação, mas não sua paisagem histórica.

O mesmo problema pode surgir nas aldeias.

A reconstrução do Sul terá, portanto, de arbitrar entre três exigências: permitir que os habitantes regressem rapidamente, respeitar a sua escolha de proprietários e preservar, tanto quanto possível, as características patrimoniais das antigas zonas.

As fontes fornecidas ainda não descrevem nenhuma política pública que atenda a esses três objetivos.

É precisamente este vazio que torna o caso urgente.

A memória também se torna uma questão política

O património do Sul não é politicamente neutro. Conta uma região cuja história não começa com conflitos recentes.

É um dos elementos mais interessantes do relatório de Asharq Al-Awsat. Recordando que algumas casas pertenciam a famílias distantes do Hezbollah, o jornal destaca a pluralidade histórica e política de Jabal Amel.

Preservar esta memória significa, portanto, preservar várias contas.

O Sul tem experimentado notáveis, movimentos políticos, tradições religiosas, intelectuais e formas de sociabilidade que não podem ser resumidas no único confronto contemporâneo entre Israel e Hezbollah.

Casas antigas às vezes são as últimas testemunhas materiais desta história.

O seu desaparecimento é, portanto, susceptível de simplificar retrospectivamente a narrativa da região. Quando os edifícios desaparecem, torna-se mais fácil esquecer os mundos sociais aos quais pertenciam.

É por isso que a reconstrução do património pode também servir uma função cívica. Pode restaurar uma história local em toda a sua diversidade, sem a reduzir às actuais divisões políticas.

A urgência de um inventário antes dos principais estaleiros

A figura publicada por Asharq Al-Awsat poderia servir de ponto de partida para trabalhos muito maiores.

Mesmo antes da reconstrução, devemos saber exatamente o que foi perdido, o que permanece em pé e o que ainda pode ser salvo. Tal abordagem exige um inventário de edifícios por edifícios.

Para cada edifício antigo, seriam necessárias várias informações: data aproximada de construção, proprietário, condição pré-guerra, função histórica, características arquitetônicas, danos sofridos e possibilidades de restauração.

As fotografias de família também podem se tornar valiosas quando os arquivos oficiais estão incompletos.

Essa documentação permitiria então distinguir entre edifícios que podem ser restaurados e aqueles que necessitam de reconstrução. Ajudaria também a identificar edifícios cujo valor excede os seus interesses privados.

Mas os arquivos fonte não permitem dizer que um inventário abrangente deste tipo existe hoje.

Os dados de 147 casas mostram precisamente por que se torna necessário.

A reconstrução do Sul não pode ser apenas financeira

O debate sobre a reconstrução centra-se frequentemente nos montantes necessários. Esta pergunta é obviamente essencial. Milhares de famílias têm de regressar à habitação, as infra-estruturas têm de ser restauradas e as actividades económicas têm de ser retomadas.

Mas a investigação de Asharq Al-Awsat mostra os limites de uma abordagem exclusivamente financeira.

Quanto vale uma casa de 150 anos? Sua superfície pode ser avaliada. O preço do terreno pode ser calculado. O custo da reconstrução pode ser estimado. Mas nenhuma dessas figuras mede plenamente seu valor histórico.

A questão torna-se ainda mais complexa para um velho mercado ou uma casa ligada à história política de uma cidade.

Por conseguinte, uma política de reconstrução deverá distinguir pelo menos duas categorias: a compensação material devida aos proprietários e a protecção de um património de interesse colectivo.

Ambos não respondem à mesma lógica.

O objectivo da compensação é compensar os danos individuais. A conservação do património procura preservar uma memória que pertence à sociedade como um todo.

Em Nabatiyah, as 147 casas identificadas por Asharq Al-Awsat mostram que essas duas dimensões são agora inseparáveis.

O que os números não podem reconstruir

Um dia, a destruição do Sul será traduzida em orçamentos, concursos e horários de trabalho. As estradas serão reparadas. A habitação será reconstruída. Os sistemas de água e electricidade terão de ser restaurados.

No entanto, a antiga herança requer outra temporalidade.

Uma casa destruída pode desaparecer em segundos quando levou quase dois séculos para acumular seu significado. Levará alguns anos para se reconstruir materialmente. Devolver tudo o que ela representava é muito mais difícil.

O inquérito publicado pela Asharq Al-Awsat em 29 de setembro de 2026 permite, pelo menos, estabelecer um primeiro parâmetro de referência:147 casas antigas completamente destruídas em Nabatiyah.

Este número ainda não é um registro histórico completo do Sul. No entanto, basta demonstrar que a reconstrução não pode ser considerada apenas como a substituição de edifícios destruídos por novos edifícios.

Em Nabatiyeh, parte do que desapareceu pertence à história da própria cidade. A questão já não é apenas quanto custará a reconstrução. É também para determinar o que ainda é possível salvar, documentar e transmitir.

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