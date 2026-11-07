Próstata: Líbano lança campanha de triagem

Líbano anuncia uma campanha nacional de rastreamento de câncer de próstata para homens libaneses de 50 a 70 anos, até 15 de fevereiro de 2027. O Ministério financia PSA em hospitais públicos e uma ressonância magnética, se necessário. O interesse da triagem continua a ser discutido com um médico, individualmente.

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O Ministério da Saúde libanês está lançando uma campanha de rastreamento de câncer de próstata para homens libaneses de 50 a 70 anos. Anunciado em 7 de novembro de 2026 por Rakan Nassereddine na Universidade de São José, continuará até 15 de fevereiro de 2027. O ministro afirma que a força sanguínea do PSA será cuidada em hospitais públicos, bem como uma ressonância magnética quando um resultado preocupante o justificar.

O anúncio foi feito na abertura de uma conferência de conscientização organizada pela Faculdade de Medicina da USJ, sob o tema « Juntos contra o câncer de próstata, da inovação ao impacto ». Médicos, gestores hospitalares e representantes de organizações profissionais discutiram diagnóstico precoce, acesso a exames e desenvolvimentos de tratamento.

Dois exames suportados de acordo com a rota anunciada

A primeira revisão descrita pelo ministro é a determinação do PSA, o antígeno prostático específico. Este marcador é medido no sangue. A campanha inclui financiamento do Ministério dos Homens Libaneses na faixa etária anunciada em hospitais públicos.

Rakan Nassereddine afirma que, em caso de um indicador de preocupação, a ressonância magnética também pode ser realizada em detrimento do departamento. Portanto, não apresenta a RM como uma revisão sistemática proposta a todos os participantes. A continuação da viagem depende do resultado e da sua avaliação médica.

O relatório do anúncio não enumera as instituições participantes, os seus procedimentos de nomeação ou os documentos administrativos a apresentar. Também não especifica os limiares biológicos utilizados para direcionar a RM. Antes de uma visita, os interessados podem verificar as condições práticas com o seu hospital público e discutir o interesse do exame com o seu médico.

PSA não é suficiente para diagnosticar câncer

Os critérios de idade para o financiamento desta campanha não substituem uma decisão médica individualizada. Um PSA alto não significa automaticamente que o câncer está presente. Outros distúrbios da próstata podem afetar esta taxa. Por outro lado, um resultado normal não exclui todos os cânceres.

O Instituto Nacional de Câncer dos EUA lembra que a triagem pode ajudar a identificar alguns cânceres mais cedo, mas também expõe a falsos positivos e sobrediagnósticos: a descoberta de tumores que não teriam causado sintomas na vida. Avaliações complementares e possíveis tratamentos em si têm riscos. A decisão é, portanto, discutida com um profissional de saúde, dependendo da situação e preferências pessoais do paciente.

Doze hospitais de ressonância magnética, segundo o ministro

Rakan Nassereddine afirma que doze hospitais públicos estão agora equipados com ressonância magnética e outros nove estão em processo de serem equipados. Estes números descrevem as capacidades anunciadas pelo departamento. Não constituem confirmação das faixas horárias disponíveis em cada estabelecimento.

O ministro também se referiu a uma nova oferta de cobertura hospitalar incorporando inovações. Uma decisão sobre o manejo da cirurgia de próstata robótica deve ser publicada em breve, disse ele. Essa perspectiva permanece distinta dos exames anunciados para a campanha: o discurso não permite apresentar essa cirurgia como já financiada nesse quadro.

Sensibilização no centro da reunião

O presidente da Sociedade Libanesa de Urologia, Khalil Ermesh, destacou o atraso com que alguns homens consultam, às vezes após o aparecimento de sintomas. Apresentou o trabalho da sociedade acadêmica sobre os protocolos públicos de informação, diagnóstico e tratamento, bem como acesso a técnicas de imagem e novos cuidados.

O presidente da Ordem dos Médicos, Elias Chellalala, também ressaltou a importância de não atrasar uma consulta por desconforto ou medo. A campanha anunciada abre um período de financiamento para exames de uma população definida. Seu acesso prático dependerá das informações práticas fornecidas pelos hospitais públicos e do caminho médico oferecido a cada paciente.

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