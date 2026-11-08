Krakow: Uma investigação sobre terrorismo

O Ministério Público Nacional polaco anunciou no domingo, 8 de Novembro, a abertura de uma investigação sobre o terrorismo na sequência do tiroteio em Cracóvia. O mesmo procedimento abrange as seis mortes no centro histórico e três homicídios cometidos em Ostrowiec .więtokrzyski. As autoridades estão a olhar para um caminho extremamente certo, sem conclusão final sobre o motivo. A Polônia observou dois dias de luto nacional. Os investigadores continuam as descobertas em ambas as cidades, enquanto o suspeito, ferido durante a sua detenção, permanece hospitalizado.

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O Ministério Público Nacional polonês anunciou no domingo 8 de novembro de 2026 a abertura de uma investigação sobre um ato « terrorista » após o tiroteio em Cracóvia. Os processos dizem respeito às seis pessoas mortas no centro histórico e às tentativas de homicídio, inclusive contra agentes da polícia. Ele também inclui três homicídios cometidos em Ostrowiec.

Esta decisão constitui mais um passo judicial na sequência do ataque. No sábado à noite, o Primeiro-Ministro Donald Tusk já tinha utilizado o termo terrorismo. A Procuradoria mantém agora esta qualificação na investigação. As investigações ainda precisam estabelecer as motivações específicas do suspeito, seu curso e circunstâncias de cada homicídio.

Krakow: uma investigação terrorista pelo Ministério Público Nacional

Um procurador da Secção Cracóvia do Departamento de Crime Organizado e Corrupção está a conduzir o processo. Os fatos examinados incluem o tiroteio de seis pessoas no sábado, 7 de novembro. O Ministério Público também tem como alvo tentativas de assassinato de várias outras pessoas, incluindo policiais.

Na manhã de domingo, um porta-voz havia anunciado pela primeira vez a próxima abertura desta investigação. O Ministério Público Nacional foi posteriormente confirmado. Por conseguinte, já não se trata apenas de uma qualificação proposta ou de uma declaração política sobre a gravidade dos factos.

Nesta fase, esta qualificação continua a ser a das autoridades de investigação. Não é um julgamento. O suspeito foi ferido durante a intervenção policial e depois hospitalizado. O seu estatuto condiciona os actos processuais que os magistrados podem exercer com ele.

As três mortes de Ostrowiec no mesmo procedimento

A promotoria também incluiu os assassinatos de três pessoas em Ostrowiec Ostrowiętokrzyski, uma cidade a nordeste de Cracóvia. De acordo com as provas divulgadas no domingo, estas vítimas foram mortas por armas de fogo em 7 de Novembro. O promotor nacional, Przemysław Nowak, disse que as provas coletadas identificaram o mesmo autor em ambas as cidades.

A polícia identificou as três pessoas encontradas no apartamento como pais e irmã do suspeito. Os investigadores realizaram achados em ambos os locais durante a noite. Estas operações continuaram no domingo.

Os resultados devem, portanto, permanecer separados: seis pessoas foram mortas no ataque ao centro de Cracóvia, e três outras em Ostrowiec Öwiętokrzyski. O procedimento conjunto envolve um total de nove mortes. Esta aproximação judicial não faz com que o número de pessoas mortas no mercado chegue a nove.

Um caminho direito extremo sempre examinado

O ministro do Interior da Polónia, Marcin Kierwiński, mencionou no sábado à noite um fascínio do suspeito por ideologias de extrema-direita. As autoridades estão a investigar isto nas suas pesquisas sobre o motivo do ataque.

A caracterização terrorista anunciada apenas no domingo não nos permite deduzir a filiação do suspeito numa organização. Os investigadores devem especificar as suas motivações e possíveis ligações. O anúncio do Ministério Público não fornece uma conclusão definitiva sobre estes pontos.

O suspeito é um cidadão polaco com 24 anos de idade. A polícia indicou que ele não era conhecido sobre seus serviços e que ele tinha uma autorização para possuir uma arma. A investigação terá que determinar como ele preparou os fatos e reconstruir seus movimentos entre as duas cidades.

Quinze feridos no balanço municipal

Em sua comunicação atualizada em 8 de novembro, o município de Cracóvia relatou seis mortes e 15 lesões. Entre os mortos estavam quatro mulheres e dois homens. Dois policiais ficaram feridos durante a intervenção.

O tiroteio começou no sábado, pouco depois das 15h, na área de Sławkowska Street e Market Square. Os resultados iniciais descrevem os disparos de um veículo. A polícia prendeu o suspeito perto da travessia das ruas de Dietla e Stradomska, depois de ter atirado nele.

Um bonde na Linha 1 também foi filmado na Place de Tous-les-Saints. O município relata que uma janela na cabine do motorista foi quebrada. Nem o condutor nem os passageiros deste comboio ficaram feridos. Esse fato faz parte do caminho que os investigadores buscam reconstruir.

Dois dias de luto nacional, quatro dias em Cracóvia

O presidente Karol Nawrocki declarou um luto nacional para domingo 8 e segunda 9 de novembro. As bandeiras devem ser colocadas em meio mastro em edifícios oficiais. Em Cracóvia, o prefeito Gibała anunciou um luto municipal até quarta-feira, 11 de novembro, incluindo o cancelamento dos eventos organizados pela cidade.

Parte da Praça do Mercado e ruas vizinhas permaneceu fechada domingo para fins de investigação. A polícia pede às testemunhas que se apresentem à unidade mais próxima. Os magistrados continuam com as descobertas nos locais de Cracóvia e Ostrowiec, Więtokrzyski.

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