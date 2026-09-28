Samidoun: Como o Hezbollah organizou o cuidado das pessoas deslocadas deixadas para trás

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No rescaldo da guerra, o retorno do povo do Sul não acabou reabrindo as estradas e permitindo que as famílias retornassem às suas aldeias. A habitação tinha sido destruída ou tornada inabitável, algumas comunidades permaneceram expostas às operações israelenses e as escolas continuaram a abrigar pessoas deslocadas internamente vários meses após a fase mais intensa de luta. Neste espaço entre o cessar-fogo e uma reconstrução ainda incompleta, Saidoun, um esquema relacionado com o Hezbollah tomou um lugar importante na organização do alojamento e da assistência às famílias.

O fenómeno merece ser observado para além da ajuda humanitária. Samidoun intervém em uma área onde o Estado, municípios, organismos públicos, associações e redes políticas atravessam sem os mesmos recursos e velocidade de ação. O regime acompanha as famílias deslocadas e participa na procura de soluções de alojamento, enquanto o regresso gradual a determinadas localidades muda constantemente as necessidades. À medida que o ano lectivo se aproxima, esta organização enfrenta um problema muito concreto: as escolas utilizadas como centros de acolhimento têm de encontrar os seus alunos enquanto algumas famílias ainda não têm um lugar para regressar.

Esta situação revela uma característica antiga do sistema libanês, tornada mais visível pela guerra. Quando o Estado não consegue responder rapidamente a uma emergência social, estruturas partidárias ou comunitárias ocupam parte do espaço. Eles não necessariamente substituem todas as instituições públicas, mas por vezes tornam-se o interlocutor imediato de pessoas que não podem esperar pelo ritmo administrativo da reconstrução. A verdadeira questão começa quando a urgência continua: uma organização criada para responder a uma crise acaba por desempenhar funções semelhantes às de uma administração social.

Retorno maciço não significa o fim do deslocamento

Em várias aldeias do Sul onde o retorno é fisicamente possível, entre 80 e 90 por cento da população é dito já ter retornado. Esta taxa dá a imagem de uma rápida normalização. No entanto, mascara grandes disparidades. Regressar a uma localidade não significa necessariamente regressar à habitação, actividade económica, escola ou serviços pré-guerra. Algumas famílias podem voltar permanentemente; Outros alternam entre a sua aldeia e uma solução de alojamento temporário; Ainda outros permanecem deslocados porque sua casa é destruída ou sua área permanece muito exposta.

Essa diferença entre o retorno geográfico e o retorno à vida normal está no cerne do problema. Uma política pública pode ser responsável pelo rendimento de uma família logo que deixe um centro de acolhimento. Para esta família, a saída da viagem só ocorre quando ela tem um teto sustentável, acesso a serviços essenciais e uma perspectiva para permanecer lá. Em áreas onde a destruição é significativa, o retorno torna-se, portanto, um processo e não um evento.

Samidoun intervém neste intervalo. O esquema acompanhou famílias cujas necessidades evoluíram ao longo do tempo: acomodação imediata durante a guerra, manutenção em estruturas coletivas, busca de soluções temporárias e acompanhamento do retorno quando se torna possível. Essa continuidade lhe dá um bom conhecimento das situações familiares e territoriais. Também lhe confere um poder social claro: aquele que sabe onde estão os deslocados, que moradia é destruída e que famílias precisam de ajuda tem uma capacidade organizacional que vai além da mera distribuição ponto-de-ajuda.

O desafio agora é reduzir gradualmente esta função sem abandonar aqueles que ainda não podem voltar.

Escolas no centro de uma equação que se tornou impossível

Voltar à escola muda a urgência. Durante a guerra e os deslocamentos, as escolas serviram de abrigo para famílias que não tinham alternativa. Esta função foi imediatamente compreensível: uma escola oferece edifícios relativamente grandes, instalações sanitárias e um bem conhecido assentamento de municípios. Mas o que funciona durante uma fase de emergência rapidamente se torna insustentável quando o ano escolar tem que começar de novo.

É então necessário escolher entre duas necessidades igualmente legítimas. As famílias precisam de um telhado. As crianças precisam voltar para as aulas. Deixar os deslocados nas escolas ajuda a preservar a sua acomodação, mas impede ou complica a retomada dos cursos. Deixá-los sem uma solução alternativa torna possível retornar as escolas para sua missão de ensino, mas simplesmente move o problema para outro lugar.

Essa contradição é agravada pelos danos sofridos pelo próprio sistema escolar. Vinte e duas escolas foram destruídas. A situação de 32 outros estabelecimentos continuaria a ser problemática nos sectores mais vulneráveis, especialmente nas imediações de zonas de acesso ocupado ou difícil. Consequentemente, a disponibilidade das escolas diminuiu ao mesmo tempo que as restantes têm de ser libertadas.

Deslocamento e educação já não são duas crises distintas. Eles lutam contra os mesmos edifícios.

Para Samidoun, bem como para as autoridades públicas, a reentrada requer, portanto, uma mudança de método. A acomodação coletiva nas escolas deve gradualmente dar lugar a soluções residenciais, mesmo temporárias. Isto envolve encontrar moradia, ajudar a pagar aluguel, ou financiar reparos suficientemente rápidos para tornar certas casas utilizáveis novamente.

Da emergência humanitária à administração social

É neste ponto que o esquema assume uma dimensão mais política. Uma estrutura que distribui alimentos ou cobertores por alguns dias é claramente uma ajuda de emergência. Uma estrutura que segue por meses o alojamento das famílias, organiza suas viagens, participa em seu retorno e fornece contribuições para os reparos começa a desempenhar uma função mais sustentável.

O Hezbollah também anunciou que continuará a intervir neste domínio. Naim Kassem prometeu participar de acomodações, reparos e reconstrução através de seus próprios meios e doações. Ele também anunciou a próxima apresentação de um projeto de habitação específica, enquanto pedindo ao Estado para assumir suas responsabilidades.

Este último esclarecimento é importante. A parte não apresenta a sua acção como substituto oficial do Estado. Ele afirma intervir porque as necessidades existem, ao mesmo tempo que pede a intervenção pública. Na prática, porém, a fronteira entre complemento e substituição torna-se turva quando os cidadãos recebem a resposta mais rápida de uma organização política em vez de uma administração.

Para uma família cuja casa é inabitável, esta distinção institucional é obviamente menos importante do que a eficiência imediata. No entanto, está a tornar-se central a longo prazo. Se o acesso à habitação, reparação ou compensação depende de uma rede partidária há muito tempo, a relação entre a população e esta rede é reforçada. A ajuda produz então um efeito político, mesmo quando satisfaz uma necessidade perfeitamente real.

Hezbollah tem uma vantagem que o Estado luta para reproduzir

A força principal de um dispositivo como Samidoun está na sua proximidade com o terreno. As estruturas locais do Hezbollah têm uma antiga grade em grande parte do Sul. Conhecem aldeias, famílias, municípios e associações. Eles podem coletar rapidamente informações e mobilizar voluntários ou recursos sem esperar por todos os procedimentos administrativos que normalmente regem a ação pública.

O Estado opera de acordo com uma lógica diferente. Um departamento deve identificar uma linha orçamental, seguir procedimentos, coordenar várias administrações e, por vezes, esperar por decisões do governo. O Conselho Sul, os municípios e outros organismos públicos podem intervir, mas suas habilidades e recursos nem sempre são perfeitamente sobrepostos. Uma estrutura partidária pode, em algumas situações, decidir mais rápido.

Esta velocidade é uma vantagem considerável em tempos de crise. No entanto, tem o seu contratempo. Os fundos públicos devem teoricamente estar sujeitos a regras de transparência, igualdade e controlo. Um auxílio partidário preenche os seus próprios critérios e mecanismos. Por conseguinte, os dois modelos não oferecem as mesmas garantias ou obrigações.

A questão não é qual pode distribuir a ajuda mais rapidamente durante uma emergência. É para determinar que sistema deve organizar a reconstrução quando a emergência se torna uma política de vários anos.

Estado prepara-se para regressar a Nabatiyah

O governo parece ter entendido que o problema não poderia ser deixado sozinho às redes locais. Uma iniciativa está sendo preparada em Nabatiyeh, onde Nawaf Salam deve mostrar mais diretamente a presença do executivo. Yassine Jaber participa nos preparativos e vários projetos na cidade e sua periferia devem ser apresentados para ajudar os habitantes a permanecer lá.

A abordagem tem uma dimensão económica, mas também simbólica. Um governo que vai para uma área afetada pela guerra afirma que o Sul não é apenas uma questão de segurança que foi tratada por Beirute ou em negociações internacionais. Ele tenta mostrar que o estado também pode agir no cotidiano dos habitantes.

O sucesso desta operação dependerá, no entanto, de realizações muito mais do que imagens. O povo do Sul já ouviu muitas promessas de reconstrução nas últimas décadas. Julgarão a acção pública sobre a rapidez da reparação, o acesso às escolas, a reabilitação de estradas e infra-estruturas, a compensação e a possibilidade de retomar a actividade económica.

É precisamente neste terreno que a comparação com as redes Hezbollah se torna inevitável. Se o Estado anuncia projetos que levam meses para começar, enquanto uma estrutura local fornece uma solução imediata, a relação de confiança permanece favorável a este último. Se as instituições públicas puderem responder de forma rápida e transparente, o equilíbrio pode mudar.

A reconstrução torna-se uma batalha de presença

A palavra « reconstrução » refere-se geralmente a casas, estradas e infra-estruturas. No Sul, abrange também uma reconstrução da autoridade. Uma pessoa que reabilita uma escola, ajuda uma família a encontrar sua casa ou restaura um serviço público não apenas restaura um prédio. Mostra quem é capaz de responder quando a população precisa dela.

É por isso que a reconstrução tem um significado político sem a necessidade de imaginar uma estratégia secreta por detrás de todas as ajudas. Uma organização que responde eficazmente a uma crise naturalmente fortalece a sua legitimidade com aqueles que ajuda. Um Estado que não cumpre a mesma função enfraquece a sua.

O Hezbollah sabe-o ainda melhor porque a sua história no Líbano não se baseia apenas no seu aparelho militar. O partido desenvolveu um conjunto de estruturas sociais, de saúde, educacionais e associativas ao longo das décadas. Essa infraestrutura contribui para sua resiliência política. Ajuda a manter uma relação com a sua base que não depende exclusivamente do discurso sobre resistência ou do contexto regional.

Samidoun segue esta lógica de proximidade, mesmo que o dispositivo responda primeiro às consequências imediatas da guerra. Ao acompanhar os deslocados do centro de acolhimento até ao regresso, cria uma continuidade que muitas vezes as administrações públicas fragmentadas têm dificuldade em oferecer.

Risco de reconstrução de duas vias

O Líbano podia assim ver dois circuitos paralelos. O primeiro envolveria o Estado, organismos públicos, financiamento internacional e parceiros estrangeiros. Deve financiar infra-estruturas, escolas, estradas e parte da habitação. Esta última contaria com Hezbollah, doações e suas próprias redes para responder diretamente às necessidades de algumas famílias.

A curto prazo, esta coexistência pode acelerar a resposta. Numa região em que há uma necessidade considerável, a recusa de ajudas com o único fundamento de que não provêm do Estado seria difícil de defender às vítimas. Mas, a longo prazo, a coexistência de dois sistemas pode reproduzir exatamente a fragmentação institucional que o governo afirma querer reduzir.

O problema coloca-se, em especial, no que respeita aos critérios de compensação. Quem avalia a destruição de uma habitação? Quanto é pago? Pode uma família beneficiar – se simultaneamente de várias ajudas? Como evitar duplicatas ou, inversamente, esquecidas? As respostas tornam-se particularmente importantes quando o financiamento estrangeiro começa a chegar.

Um registo nacional unificado dos danos coordenaria teoricamente as intervenções. No entanto, os diferentes intervenientes devem concordar em partilhar os seus dados e ter confiança no mecanismo.

Sem coordenação, a reconstrução corre o risco de replicar a geografia política do país: cada território depende das suas próprias redes e as capacidades de recuperação variam em função da sua adesão ou proximidade com as estruturas mais bem financiadas.

IDP não pode esperar pela grande solução política

No entanto, esta discussão institucional enfrenta a urgência quotidiana. As famílias que têm de deixar a escola não podem esperar que um modelo nacional de reconstrução seja definitivamente negociado. Alguns precisam de alojamento nos próximos dias. Outros precisam consertar um quarto ou telhado para poder voltar antes do inverno. As crianças têm de voltar à escola.

É precisamente este atraso de tempo que dá uma vantagem às estruturas locais. A grande reconstrução conta em anos. A acomodação conta em noites.

O Estado tem, portanto, de encontrar uma forma de agir rapidamente sem renunciar às suas regras. Os subsídios temporários à habitação, os programas de reparação de luz acelerada ou as parcerias com os municípios podem ser soluções intermédias. O objectivo deve ser impedir que os centros colectivos se tornem permanentes, evitando simultaneamente que as famílias sejam simplesmente deslocadas uma segunda vez.

A libertação das escolas é um teste prático. Se as instituições retomarem a sua função sem que as famílias sejam abandonadas, o sistema terá conseguido uma transição. Se os deslocados forem apenas transferidos para outras soluções precárias, o problema terá mudado de endereço sem ser resolvido.

A questão sensível do financiamento

A capacidade do Hezbollah para sustentar seus esforços também depende de seus recursos. Naim Kassem mencionou os próprios meios e doações do partido. Mas a reconstrução de toda uma região requer somas consideráveis. Quanto mais longo for o período, maior será a diferença entre a ajuda de emergência e um verdadeiro programa de reconstrução.

O financiamento público tem as suas próprias limitações. O Líbano mal está a emergir de uma grave crise financeira, continua a trabalhar na reestruturação dos bancos e tem de manter um frágil equilíbrio orçamental. As necessidades do Sul estão além das de serviços públicos e de infraestrutura no resto do país.

Por conseguinte, a ajuda externa será decisiva. No entanto, é provável que os doadores internacionais desejem que os fundos passem por mecanismos controláveis e transparentes. Este requisito favorece teoricamente as instituições estatais, desde que possam apresentar projectos, gerir financiamentos e informar sobre a sua utilização.

A reconstrução poderia assim tornar-se um teste de credibilidade para o governo de Nawaf Salam. Conseguir dinheiro não é suficiente. Terá de ser demonstrado que a administração pode rapidamente transformá-lo em realizações visíveis.

Escola revela todas as fraquezas do sistema

O registro escolar finalmente resume todo o problema. Uma escola transformada em abrigo mostra que o estado e a sociedade conseguiram mobilizar uma infraestrutura existente para responder a uma emergência. Uma escola ainda ocupada vários meses depois mostrou que a solução provisória não tinha sido substituída por uma política sustentável. Uma escola destruída finalmente nos lembra que a reconstrução não se trata apenas de relocar famílias, mas de restaurar todo o ecossistema que permite que uma comunidade viva.

Os vinte e dois estabelecimentos destruídos e os trinta e dois outros cuja situação permanece incerta fornecem uma medida desta dificuldade. Mesmo quando as famílias retornam, seus filhos podem não retornar imediatamente às suas instituições. Excursões escolares adicionais são necessárias, com custos de transporte e problemas organizacionais que afetam diretamente as famílias.

Para que uma família não decida ficar na aldeia só porque a casa foi reparada. Ela também olha para a escola, a estrada, cuidados e oportunidades de trabalho. A reconstrução de um território é um todo. Se um desses elementos está permanentemente faltando, o retorno pode permanecer frágil.

Saidoun faz uma pergunta que vai além do Hezbollah

O sistema finalmente revela menos uma singularidade do partido do que uma fraqueza recorrente do modelo libanês. Em muitas áreas, os cidadãos recorrem a redes comunitárias, religiosas ou políticas quando o Estado não responde rapidamente. A guerra simplesmente amplifica este mecanismo.

A pergunta feita por Samidoun é, portanto, de transição. Pode uma organização partidária intervir durante a emergência e gradualmente ceder às instituições públicas? Ou será que a eficácia adquirida durante a crise conduz à sustentabilidade do seu papel?

A resposta dependerá muito menos de declarações políticas do que de desempenho estatal nos próximos meses. Se os projetos anunciados em Nabatiyeh se traduzirem em trabalho, se as escolas reabrirem, se as famílias encontrarem soluções de acomodação e se a compensação realmente começar, a administração pública poderá assumir parte do espaço abandonado durante a guerra.

Caso contrário, os moradores continuarão naturalmente a se dirigir àqueles que podem responder.

Isto confere ao caso Samidoun o seu âmbito político. Não se trata apenas de um programa para pessoas deslocadas internamente. Mostra como, em um Estado frágil, uma emergência humanitária pode gradualmente produzir uma arquitetura de serviço paralela. E recorda que o restabelecimento da soberania não se realiza apenas no debate sobre armas: começa também com uma pergunta muito mais simples: quem abre a porta quando uma família sem habitação pede ajuda.

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