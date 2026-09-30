Salários, transportes e serviços públicos: a nova crise social que a estabilidade monetária já não é suficiente para conter

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Uma trégua nos transportes que não resolve a questão das receitas

30 de setembro de 2026 seria um importante dia de mobilização social no Líbano. Finalmente abriu-se a uma situação mais complexa. O movimento anunciado pelo transporte rodoviário e pela União Geral dos Trabalhadores foi suspenso após negociações com as autoridades. Por outro lado, os funcionários da administração pública mantiveram seu próprio slogan. Eles confirmaram a greve geral na quarta-feira 30 setembro e quinta-feira 1 outubro, bem como o encerramento previsto para a sexta-feira seguinte. A justaposição destas duas decisões dá uma imagem precisa do clima social. O governo ainda é capaz de desactivar certas mobilizações quando coloca medidas concretas sobre a mesa, mas não tem uma resposta geral à erosão do rendimento. No transporte, a suspensão do movimento ocorreu após uma longa reunião com o Ministério das Finanças. Representantes do setor insistiram que a greve não era um fim em si. Era um meio de pressão para impor decisões negociadas. Uma das medidas mais precisas diz respeito aos condutores públicos regulares. Uma ajuda financeira mensal de 12 milhões de libras será paga de 1 de Outubro a 31 de Dezembro numa primeira fase. Este período de três meses é revelador. Fornece uma resposta imediata, mas ainda não é um mecanismo permanente de apoio ao rendimento. A suspensão da mobilização não pode, portanto, ser equiparada ao desaparecimento do problema. Em vez disso, abre um período de auditoria durante o qual os sindicatos observarão a implementação dos compromissos. O custo do transporte permanece no centro da equação social. Para um condutor, o aumento do combustível reduz directamente o rendimento disponível. Para um empregado, aumenta o custo diário da viagem ao trabalho. Para uma empresa, afeta a entrega e serviços. Um aumento dos fluxos de combustível através de várias camadas da economia antes de atingir o preço pago pelo consumidor. O debate sobre os transportes é, portanto, menos uma crise sectorial do que uma indicação da dificuldade em manter o poder de compra numa economia em que uma parte significativa das despesas diárias permanece directa ou indirectamente ligada ao dólar.

A continuação da greve na administração pública mostra em paralelo os limites de uma política de resposta sectorial. Os trabalhadores solicitaram especificamente aos seus colegas que não levassem em conta a informação que anunciava um cancelamento geral da transacção. Esse esclarecimento em si revela a fragmentação da frente social. A suspensão decidida pelas organizações de transportes não dizia automaticamente respeito à função pública. Os funcionários do governo continuam a abordar um problema que foi construído ao longo de vários anos: o colapso do valor real dos salários e a acumulação subsequente de medidas para permitir que as administrações continuem a funcionar sem reconstruir completamente a política salarial. As ajudas, os prémios e os subsídios puderam aliviar os funcionários numa base ad hoc. Eles não necessariamente substituem um salário cujo valor real é previsível e cujo montante permite o planejamento das despesas domésticas. Esta diferença é essencial. Uma vez a ajuda responde a uma emergência. Um salário define o valor duradouro do trabalho. A crise libanesa desfocou gradualmente essa fronteira. Parte do rendimento depende agora de mecanismos de correcção criados para compensar a perda de poder de compra. O problema já não pode ser reduzido à questão de quanto acrescentar ao rendimento do mês seguinte. Trata-se da própria estrutura da remuneração. Além disso, diz respeito à capacidade do Estado para financiar os seus trabalhadores de forma sustentável, sem provocar um novo desequilíbrio fiscal. Esta dificuldade explica porque é que as negociações sociais estão a progredir em etapas. Mas também cria um risco: cada setor que recebe uma melhoria incentiva outros a exigir uma correção semelhante. O Estado encontra-se então confrontado com uma sucessão de negociações separadas enquanto a causa fundamental é comum. Os condutores, os funcionários públicos e os trabalhadores do sector privado não têm os mesmos estatutos. No entanto, todos eles têm a mesma mecânica: quando os preços aumentam mais rapidamente do que os seus rendimentos, a estabilidade salarial nominal transforma-se numa verdadeira queda no nível de vida.

O custo de vida torna-se o verdadeiro termómetro da crise

A peculiaridade da presente fase é precisamente a discrepância entre os sinais de estabilização monetária e a experiência diária dos domicílios. Durante os anos mais brutais de colapso, a taxa de câmbio foi o termômetro principal da crise. Cada gota na libra quase imediatamente produziu uma nova onda de preços. A ligação era visível e compreendida por todos. A situação de hoje é diferente. Maior estabilidade cambial pode reduzir alguns mecanismos de pânico sem devolver o poder de compra perdido às famílias. Nos supermercados, os consumidores continuam a comparar os preços dos alimentos e dos bens essenciais. A arbitragem tem lugar em quantidades, marcas e, por vezes, no adiamento de uma compra. Este desenvolvimento é importante porque desloca o centro de gravidade do problema. A questão já não é apenas quanto vale a moeda nacional. Torna-se: quantos produtos um salário realmente permite comprar? O custo do combustível ilustra esta transformação. Mesmo quando o preço de um produto importado não está sujeito a um dramático choque, transporte, energia, armazenamento e entrega relacionado à troca pode aumentar seu custo final. Os comerciantes cobram parte destas despesas. As famílias reduzem o seu consumo. Esta redução pode, por sua vez, afectar as empresas e as empresas, que vendem menos enquanto os seus próprios custos permanecem elevados. Isso permite ao país experimentar uma forma de estabilidade monetária sem real estabilização social. É esta distinção que explica o aumento das reivindicações. O trabalhador não mede seu padrão de vida apenas durante o dólar. Ele mede com aluguel, cesta de alimentos, combustível, taxas escolares, saúde e serviços essenciais. Quando esses gastos absorvem uma parcela crescente de renda, a sensação de crise persiste mesmo que o mercado de câmbio pareça mais calmo.

O risco é tanto mais importante quanto soluções temporárias podem mascarar a magnitude do problema. A ajuda de 12 milhões de libras para motoristas públicos fornece uma resposta identificável para uma categoria profissional. Só ela não altera a organização dos transportes no Líbano. No entanto, a ausência de uma rede pública suficientemente desenvolvida torna grande parte da população dependente de automóveis, táxis, serviços privados ou transportes rodoviários públicos. O custo da mobilidade torna-se então uma componente directa do salário necessário para o trabalho. Um empregado pode receber um aumento e perder uma parte algumas semanas depois, se o custo do transporte aumenta. Por outro lado, as tarifas pagas artificialmente pelos passageiros podem enfraquecer os condutores se as suas cargas aumentarem. O conflito social, portanto, passa de um ator para outro sem desaparecer. Este mecanismo também aparece no serviço público. A administração eficaz requer funcionários presentes e adequadamente remunerados. Mas aumentar a conta salarial sem receita correspondente pode criar pressão adicional sobre as finanças públicas. O Estado deve, portanto, melhorar simultaneamente as receitas, aumentar as receitas e modernizar o seu funcionamento. Estes objectivos são complementares a longo prazo, mas podem entrar em conflito imediatamente. As autoridades precisam de uma correcção agora. As reformas fiscais e administrativas têm um impacto mais lento. Essa diferença de tempo explica parte da tensão. Também promove a sensação de que os trabalhadores suportam imediatamente o custo do ajustamento, enquanto os benefícios das reformas permanecem no futuro. Nestas circunstâncias, o regresso dos movimentos sociais não é um acidente. Traduz uma pergunta deixada em aberto desde o colapso: como reconstruir a renda após estabilizar alguns dos mecanismos monetários?

Soluções de categoria que afastam o problema sem criar política salarial

A resposta do Governo neste momento revela uma preferência pela negociação caso a caso. Este método tem uma vantagem óbvia. Ajuda a evitar que uma série de reivindicações diferentes se transformem imediatamente em um movimento social unificado. Os condutores podem obter ajuda específica. Funcionários públicos negociam seus salários. As organizações de trabalhadores discutem os salários, os transportes ou as prestações sociais separadamente. Assim, cada processo pode ser adaptado às restrições do sector em causa. Mas esta flexibilidade tem um custo. Produz gradualmente um sistema em que os rendimentos dependem de uma acumulação de mecanismos distintos, por vezes temporários, cuja coerência torna-se difícil de perceber. A questão do salário mínimo continua a ser particularmente sensível neste contexto. Um aumento pode melhorar o rendimento nominal dos trabalhadores menos remunerados. No entanto, se ocorrer sem melhorar a produtividade e sem uma recuperação suficiente na atividade, algumas empresas podem achar difícil de absorver. Podem reduzir o seu número, aumentar os seus preços ou continuar a desenvolver trabalhos informais. Por outro lado, deixar o salário mínimo demasiado para trás do custo de vida real significa institucionalizar salários que já não cobrem as necessidades básicas. Então não há número mágico. Uma política salarial credível deve incorporar vários parâmetros: preço, actividade económica, receitas públicas, situação empresarial, transportes, protecção social e alterações nos custos dos serviços. Deve também evitar que cada correcção seja rapidamente ultrapassada por novos aumentos de preços. O Líbano tem de passar de uma lógica de compensação para uma lógica de rendimento. Enquanto as medidas permanecerem essencialmente correctivas, as negociações retomarão sempre que a inflação ou os custos energéticos absorverem alguns dos ganhos alcançados.

Esta situação suscita também uma questão de justiça entre categorias profissionais. Um condutor público pode beneficiar de apoio porque o seu sector tem uma organização capaz de negociar. Um funcionário do estado pode usar a paralisação do trabalho para exercer pressão. Um empregado de uma pequena empresa ou de um trabalhador informal pode não ter os mesmos meios. No entanto, está experimentando o mesmo aumento na cesta de alimentos, combustível ou serviços. Uma política social baseada principalmente na capacidade de cada grupo para obter compensação pode, portanto, aumentar o fosso entre aqueles que têm um equilíbrio de poder e aqueles que não têm. É aqui que os sistemas de protecção social devem normalmente intervir. No entanto, o seu enfraquecimento durante a crise aumentou a dependência do apoio ad hoc, dos empregadores, das famílias e, por vezes, das redes comunitárias. A questão dos benefícios sociais junta-se assim à dos salários. Uma remuneração ligeiramente mais elevada não é suficiente se uma doença, educação ou despesas excepcionais puderem desequilibrar completamente o orçamento das famílias. A disputa salarial é, portanto, também um conflito sobre a qualidade dos serviços públicos e os mecanismos de proteção coletiva. É isso que torna a situação de 2026 diferente de uma negociação convencional sobre um aumento salarial. Não se trata apenas de distribuir os frutos do crescimento entre empregadores e trabalhadores. Os rendimentos e as proteções devem ser reconstruídos após um colapso que tenha alterado profundamente as referências económicas da população.

Serviço público torna-se um teste para reconstrução do estado

O conflito entre trabalhadores públicos tem uma dimensão particular neste contexto. O governo diz que quer reconstruir instituições, fortalecer o controle financeiro, modernizar a administração e melhorar os serviços. Estes objectivos exigem um serviço público capaz de funcionar normalmente. Todavia, um Estado não pode pedir permanentemente aos seus agentes que procedam à reforma institucional se a sua remuneração permanecer no centro de um conflito permanente. Por conseguinte, a greve de 30 de Setembro e 1 de Outubro não se limita aos funcionários públicos. Cada encerramento de uma administração afecta os cidadãos e as empresas. Os ficheiros estão a ficar atrasados. As formalidades estão a aumentar. Os investimentos podem ser abrandados. A qualidade do serviço público está a deteriorar-se, o que, por sua vez, reforça a desconfiança do Estado. Um círculo vicioso pode então resolver-se: as administrações fracas prestam serviços menos eficientes; os cidadãos estão menos dispostos a pagar impostos por esses serviços; as receitas permanecem baixas; O Estado tem menos meios para pagar adequadamente aos seus empregados. Quebrar este mecanismo requer mais do que um aumento. É necessário definir o número de pessoal necessário, as suas funções, o seu nível de remuneração e os seus objectivos de serviço. A transformação digital pode reduzir algumas tarefas repetitivas, mas ela própria requer investimento e habilidades. Não substitui automaticamente os funcionários públicos. Pelo contrário, uma administração mais digital necessita de agentes capazes de gerir sistemas, verificar dados e acompanhar os cidadãos. A reforma salarial deve, portanto, estar ligada a uma reforma da administração, sem que uma seja usada como pretexto para atrasar indefinidamente a outra.

A dificuldade política reside no calendário. Os funcionários exigem melhorias imediatas porque seus gastos são imediatos. Uma reforma abrangente do Estado leva vários anos. Por conseguinte, as autoridades são obrigadas a gerir duas temporalidades. Devem evitar o colapso do poder de compra a curto prazo, evitando simultaneamente a criação de compromissos financeiros impossíveis. A ajuda temporária veio desta contradição. Eles economizam tempo, mas se tornam problemáticos quando se tornam sistemas permanentes. O caso do transporte rodoviário é instrutivo. A assistência mensal até 31 de Dezembro pode fornecer uma ponte para um regime mais estável. Se nenhuma solução for desenvolvida antes dessa data, a mesma crise pode simplesmente reaparecer à medida que 2027 se aproxima. A lógica também se aplica às outras categorias. O governo não pode negociar indefinidamente trimestre após trimestre. Terá de desenvolver uma política mais legível em matéria de salários, subsídios, transportes e benefícios sociais. Caso contrário, cada prazo orçamental se tornará um novo confronto. A estabilidade social dependerá, então, menos da capacidade de prevenir uma greve do que da capacidade de prever a renda real das famílias.

Uma crise social menos dramática do que o colapso, mas potencialmente mais sustentável

A nova fase da crise libanesa poderia, portanto, ser menos dramática do que a do colapso monetário, sendo mais difícil de resolver. Uma queda acentuada na moeda é imediatamente visível. A erosão do rendimento real actua mais lentamente. Obriga as famílias a reduzir as quantidades adquiridas, a adiar as despesas, a alterar os seus movimentos ou a abandonar certos serviços. Cada decisão tomada isoladamente parece modesta. No entanto, sua acumulação está transformando o padrão de vida. O risco político vem precisamente desta acumulação. Os motoristas suspenderam sua mobilização porque obtiveram compromissos concretos. Os funcionários públicos mantiveram o seu porque achavam que o seu caso não estava resolvido. Outras categorias observam essas negociações. Se verificarem que apenas a mobilização pode obter uma correcção, podem ser encorajados a adoptar a mesma estratégia. O governo poderia então encontrar-se enfrentando não um único movimento, mas uma sucessão de conflitos sociais. Esta fragmentação, por vezes, torna a crise menos visível a nível nacional. Não o torna menos profundo. Pode até mesmo instalar de forma sustentável, sector após sector.

O desafio é, portanto, evitar que a política social se torne uma série de tréguas compradas por alguns meses. A ajuda de 12 milhões de libras para os condutores públicos mostra que a negociação pode produzir uma medida concreta. A continuação da greve administrativa mostra imediatamente que este método não resolve todo o problema. A verdadeira linha de fracturas situa-se agora entre o rendimento nominal e o rendimento real. Enquanto as famílias continuarem a ver os preços absorverem os seus ajustamentos salariais, cada aumento parecerá temporário. Enquanto as empresas permanecerem frágeis, terão dificuldade em financiar apenas uma correcção duradoura. Enquanto as finanças públicas permanecerem sob pressão, o Estado procurará acordos intermédios em vez de uma revisão completa. Assim, o Líbano enfrenta uma fase diferente da dos primeiros anos da crise. Estabilizar a moeda era uma condição necessária para parar o colapso. Esta estabilização não é suficiente para reconstruir o padrão de vida. A questão social de 2026 caminha, portanto, para um terreno mais difícil: determinar que renda realmente permite viver, como financiá-la de forma sustentável e como evitar que os custos de estabilização sejam suportados principalmente por aqueles cujos salários já perderam a maior parte do seu antigo valor.

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