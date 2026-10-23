Saad Hariri está se preparando para seu retorno? A visita do Catar a Beit el-Wasat revive a especulação

A visita do primeiro-ministro do Catar a Beit el-Wasat reaviva a especulação sobre o retorno político de Saad Hariri. Encontro com Bahia e Nader Hariri, possível Congresso do Futuro e o prazo de fevereiro de 2027: emergem vários sinais, sem confirmação oficial das intenções do ex-primeiro-ministro libanês.

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Uma visita do Catar que quebra vários anos de discrição política

A visita do Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani, a Beit el-Wasat, reacendeu as perguntas sobre o futuro político de Saad Hariri. O deslocamento é particularmente importante devido à localização e ao contexto em que atua. De acordo com informações publicadas em 23 de outubro de 2026, a residência política do ex-primeiro-ministro do Líbano tinha sido pela primeira vez o lar de uma pessoa estrangeira dessa categoria por quase seis anos. Essa abertura ocorre à medida que a Corrente do Futuro passa por um período de retirada política iniciado em 2022. Ela alimenta os pressupostos relativos a uma reorganização do movimento e uma possível retomada das atividades de seu líder histórico.

O chefe de governo do Catar encontrou-se com o ex-deputado Bahia Hariri e seu filho Nader Hariri. Este último tinha ocupado um lugar importante no círculo político de Saad Hariri antes de se afastar de suas funções como conselheiro. A presença destas duas personalidades confere ao encontro uma dimensão familiar e política. Bahia Hariri continua sendo uma figura importante na corrente de Hariri, particularmente em Saida. Nader Hariri, por sua vez, tem um conhecimento profundo das redes políticas e negociações que marcaram os anos de poder de seu primo.

No entanto, o encontro sozinho não é um anúncio de retorno político. No material disponível, não foi tornado público qualquer compromisso formal com a retoma das actividades da Saad Hariri. O conteúdo pormenorizado das trocas não é conhecido. Seria, portanto, excessivo dizer que Doha decidiu apoiar uma nova campanha política ou que foi alcançado um acordo sobre o futuro do futuro. No entanto, a visita representa um acontecimento significativo num ambiente político em que as acções diplomáticas são frequentemente interpretadas através das suas possíveis consequências para os equilíbrios internos.

A retirada de 2022 e suas consequências para o futuro

A decisão de Saad Hariri de suspender sua atividade política em 2022 alterou profundamente a representação política sunita no Líbano. O antigo Primeiro-Ministro anunciou a sua retirada num contexto marcado pela crise económica, pelas dificuldades institucionais e pela deterioração das suas relações com a Arábia Saudita. Seu movimento também havia renunciado à participação nas eleições parlamentares daquele período. Esta decisão privou o Courant do futuro do seu principal instrumento de representação parlamentar e abriu um espaço político a outras personalidades.

A retirada também afetou a organização interna do movimento. Os líderes locais e ativistas tiveram que continuar suas atividades sem ter uma orientação eleitoral comparável aos anos anteriores. As redes em torno da família Hariri permaneceram presentes em várias áreas, incluindo Beirute, Trípoli, Saida e alguns dos assentamentos Bekaa. No entanto, sua capacidade de mobilização não poderia mais ser medida através da participação eleitoral direta sob a liderança de Saad Hariri.

A situação do futuro tornou-se assim uma das principais desconhecidas da política libanesa. Seu possível retorno à competição poderia alterar as relações de poder dentro do eleitorado sunita, mas também as relações entre as principais formações parlamentares. No entanto, uma retoma das actividades exigiria mais do que uma declaração de princípio. Seria necessária uma reorganização interna, a definição de uma estratégia eleitoral e a clarificação das relações com os parceiros regionais.

É neste contexto que a visita ao Qatar assume um significado especial. Chega num momento em que fontes próximas ao movimento evocam a possibilidade de um novo passo organizacional. Não prova que esta fase esteja decidida, mas ajuda a colocar a família Hariri no centro de algumas discussões políticas.

Bahia e Nader Hariri, dois interlocutores com papéis diferentes

A presença da Bahia Hariri no encontro com o primeiro-ministro do Catar faz parte de seu papel histórico dentro da família e do movimento político fundado em torno de Rafic Hariri. Ex-membro do Parlamento para Saida, mantém ligações com redes sociais, educativas e políticas associadas a esta tradição. A sua participação numa reunião diplomática de alto nível pode, portanto, ser interpretada como um sinal de continuidade institucional e familiar.

O caso de Nader Hariri é diferente. Ex-conselheiro político de Saad Hariri, participou em várias negociações importantes antes de se afastar de sua comitiva imediata. As informações disponíveis indicam que ele tinha reduzido o seu compromisso político após ter sido retirado do cargo. Sua presença em Beit el-Wasat durante a visita ao Qatar, portanto, atrai atenção. Ela poderia testemunhar a retomada de alguns contatos, não o suficiente para estabelecer seu retorno a um cargo oficial com o ex-primeiro-ministro.

Esta distinção é essencial. Uma reunião de família ou diplomática não conduz automaticamente à plena reconciliação política. No entanto, pode facilitar a retomada das relações entre atores que ocuparam posições importantes nas estruturas do Futuro. Numa organização historicamente marcada pelo papel da família Hariri, a natureza dessas relações pode ter consequências para a preparação de uma possível nova fase política.

As informações publicadas não especificam se Saad Hariri participou pessoalmente nas discussões. Também não podem determinar se Bahia e Nader Hariri receberam um mandato específico para negociar com Doha. Por conseguinte, convém limitar as conclusões ao que está estabelecido: o primeiro-ministro do Catar foi recebido em Beit el-Wasat por duas figuras proeminentes da comitiva harariana, num contexto de especulação sobre o futuro político do movimento.

Qatar, um parceiro que poderia facilitar uma nova fase

As relações entre Saad Hariri e os Estados do Golfo constituem um elemento central da sua jornada política. A Arábia Saudita há muito era o seu principal parceiro regional. A deterioração de suas relações contribuiu para sua distância do cenário político. Neste contexto, o possível papel do Qatar está a chamar a atenção, especialmente devido às suas relações com várias componentes políticas libanesas.

Fontes próximas do futuro acreditam que melhorar as relações entre os países do Golfo poderia criar um ambiente mais favorável para Saad Hariri. Eles incluem a aproximação entre a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Segundo esta leitura, o antigo Primeiro-Ministro poderia beneficiar de um contexto regional menos conflitante do que o anterior à sua retirada.

No entanto, essa hipótese deve ser distinguida do engajamento diplomático formal. Não há provas que sugiram que Riade tenha formalmente aprovado o regresso de Saad Hariri ou que Doha tenha recebido um mandato para se preparar para a sua reintegração política. As informações disponíveis apresentam principalmente as expectativas e análises de funcionários próximos ao movimento.

O Qatar poderia, no entanto, desempenhar um papel na retomada dos contactos políticos. Suas relações com os diferentes atores regionais lhe conferem uma capacidade de diálogo que poderia ser útil para uma personalidade que busca reconstruir suas alianças. Mas isto não é uma garantia. O retorno de Saad Hariri também dependeria de suas próprias decisões, das condições políticas libanesas e da capacidade do Futuro de restabelecer uma organização operacional.

Um Congresso da Corrente do Futuro no final do ano

A informação mais concreta sobre uma possível recuperação política diz respeito à organização interna do Movimento Futuro. Fontes próximas ao movimento referem-se à possibilidade de realizar um congresso geral no final de 2026 ou início de 2027. Isso poderia esclarecer as orientações do partido, renovar certas estruturas e preparar uma possível retomada das atividades políticas.

A realização de tal congresso seria um passo importante. Desde a retirada de Saad Hariri, o movimento não teve a mesma presença institucional que antes. Uma assembleia geral poderia redefinir as responsabilidades dos seus gestores e clarificar a relação entre as diferentes componentes regionais. Poderia também proporcionar uma oportunidade para discutir a estratégia eleitoral, mesmo que não seja tomada qualquer decisão formal sobre a participação numa próxima eleição.

Outra característica particular é o calendário mencionado. Ela precederia o vigésimo segundo aniversário do assassinato de Rafic Hariri em 14 de fevereiro de 2027. Fontes próximas ao movimento antecipam a presença pessoal de Saad Hariri nesta comemoração e organizando uma reunião popular. Tal evento poderia ser um momento importante para medir a capacidade de mobilização da corrente de Hariri.

No entanto, os preparativos mencionados devem ser distinguidos das decisões oficialmente anunciadas. As informações disponíveis não confirmam uma data final para o Congresso, nem indicam a participação de Saad Hariri na comemoração como um compromisso público irrevogável. Pelo contrário, indicam que vários prazos são previstos por funcionários ou fontes próximas ao movimento.

O regresso de Saad Hariri mudaria os equilíbrios sunitas

Uma recuperação política de Saad Hariri poderia ter um impacto significativo na representação sunita. Sua retirada abriu espaço para deputados independentes, personalidades locais e treinamento para fortalecer sua influência. O retorno de um movimento organizado em torno da família Hariri poderia alterar esses equilíbrios, particularmente naqueles distritos onde o Courant do futuro historicamente tinha um forte assentamento.

Esta perspectiva não significa que o antigo Primeiro-Ministro recupere automaticamente a sua influência no passado. O contexto político e económico mudou drasticamente desde a sua retirada. A crise financeira afetou instituições públicas, empresas e redes sociais nas quais muitas organizações políticas estavam baseadas. As expectativas dos eleitores também mudaram. Uma possível campanha deverá, portanto, abordar preocupações económicas e institucionais que vão além das alianças tradicionais.

A questão do financiamento e da organização também seria crucial. A formação política não pode recuperar uma importante presença eleitoral sem estruturas locais, candidatos e uma estratégia coerente. As relações regionais poderiam facilitar algumas abordagens, mas não substituiriam o trabalho político necessário no terreno.

Fontes próximas da corrente do futuro apresentam a aproximação entre vários Estados do Golfo como um fator que poderia fortalecer as perspectivas de Saad Hariri. Entretanto, essa avaliação faz parte de sua análise. Não mede com precisão o apoio que teria aos eleitores nem prevê os resultados de uma eventual participação eleitoral.

Um regresso suspenso das decisões do antigo Primeiro-Ministro

A partir de 23 de outubro de 2026, vários elementos estavam contribuindo com questões sobre a recuperação política de Saad Hariri. A visita do primeiro-ministro do Catar a Beit el-Wasat, a presença da Bahia e Nader Hariri, as discussões em torno de um congresso geral e as perspectivas de mobilização para fevereiro de 2027 são sinais convergentes. Mostram que a Corrente do Futuro continua a ser um potencial actor nas recomposições políticas libanesas.

No entanto, estas provas não sugerem que tenha sido decidido um regresso oficial. Não foi apresentado nenhum calendário público final. As condições para uma eventual participação eleitoral permanecem desconhecidas. As relações com a Arábia Saudita e outros parceiros regionais não estão suficientemente documentadas para chegar a um acordo político.

A visita ao Catar foi especialmente uma evolução na visibilidade diplomática de Beit el-Wasat. Após vários anos de afastamento, esta residência recupera um lugar em intercâmbios com uma personalidade regional líder. O significado político deste evento dependerá agora das decisões de Saad Hariri e de sua possível tradução para a organização do Movimento Futuro.

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