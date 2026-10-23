FMI e Líbano: uma missão prevista em Novembro, um acordo previsto antes do final do ano e a questão explosiva das perdas bancárias

Espera-se que o FMI prossiga as negociações financeiras no Líbano de 9-13 de novembro de 2026. Espera-se um acordo técnico antes de Dezembro, mas a distribuição das perdas bancárias continua a ser decisiva. Os depositantes, os bancos, o Banco do Líbano e o Estado terão de encontrar um compromisso sobre as responsabilidades financeiras.

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Uma delegação prevista de 9 a 13 de Novembro para acelerar as negociações

O Líbano poderia dar mais um passo nas suas negociações com o Fundo Monetário Internacional antes do final de 2026. Espera-se que uma delegação da instituição financeira em Beirute de 9 a 13 de Novembro prossiga os debates com as autoridades libanesas. Esta visita tem lugar num contexto em que o Governo procura avançar nas reformas financeiras necessárias para concluir um programa de assistência. A questão principal continua a ser a atribuição de perdas acumuladas no sistema bancário, cuja liquidação condiciona em grande medida as perspectivas de recuperação no sector.

Samir Hammoud, conselheiro do Ministro das Finanças e ex-presidente da Comissão de Supervisão Bancária, confirmou o calendário desta missão em declarações divulgadas em 23 de Outubro. Relatou igualmente trabalhos sérios entre as autoridades libanesas e os representantes do Fundo. O objectivo é fazer progressos suficientes nas questões ainda em discussão para chegar a um acordo antes do final do ano. Esta perspectiva representa uma ambição de negociadores, não o anúncio de um acordo já alcançado.

Os intercâmbios dizem respeito a várias instituições libanesas. O Ministério das Finanças, o Banco do Líbano e os representantes do Fundo participam nos debates sobre as medidas necessárias para restabelecer a estabilidade financeira. As negociações incluem reformas bancárias, desequilíbrios acumulados desde a crise e condições em que o país poderia recuperar relações financeiras normais com instituições internacionais.

Assim, a missão de Novembro parece ser um prazo importante. Deve permitir uma análise mais aprofundada das medidas tomadas e determinar se os progressos realizados são suficientes para aproximar as posições. No entanto, o calendário é apertado. Entre a visita anunciada e o final do ano, as autoridades terão de tratar de questões financeiras que têm sido objecto de diferenças há vários anos.

A Lei da Perda Financeira no centro das discussões

A lei relativa à repartição dos prejuízos financeiros constitui um dos principais obstáculos à celebração de um acordo. O texto deve definir as modalidades de tratamento dos desequilíbrios acumulados no sistema bancário libanês. Diz respeito às relações entre o Estado, o Banco do Líbano, os bancos comerciais e os seus depositantes.

A crise financeira alterou profundamente o funcionamento do sector bancário. As restrições às retiradas e transferências impediram muitos depositantes de dispor livremente dos seus activos. Os bancos enfrentaram dificuldades de degradação de ativos e liquidez. O Banco do Líbano também acumulou importantes desequilíbrios financeiros. A resolução desta situação requer esclarecimentos sobre perdas e passivos.

O objetivo do projeto é precisamente determinar como essas perdas serão reconhecidas e distribuídas. Esta etapa é essencial para definir as condições para uma eventual reestruturação bancária. Tem igualmente consequências directas para os requerentes, cujos direitos dependem dos mecanismos em última análise adoptados.

Samir Hammoud apresentou o progresso desta questão como um elemento central das negociações. De acordo com as suas declarações, as discussões procuram aproximar as posições das autoridades libanesas e do Fundo, a fim de permitir a adopção de um quadro financeiro coerente. No entanto, o texto não pode ser considerado definitivamente aprovado até que os procedimentos institucionais necessários estejam concluídos.

A dificuldade reside nas consequências económicas e sociais das várias opções. Qualquer repartição de perdas implica determinar quais as instituições que terão de suportar os custos e em que medida. Exige igualmente esclarecimentos sobre os mecanismos de protecção dos requerentes. Estas opções podem ter efeitos duradouros no funcionamento dos bancos e na confiança no sistema financeiro.

Depósitos no centro da reestruturação bancária

A questão dos depósitos é um dos aspectos mais sensíveis do programa de recuperação. Desde o início da crise, as restrições bancárias afetaram as famílias, empresas e instituições detentoras de ativos em instituições financeiras. As dificuldades de acesso às contas contribuíram para reduzir a confiança nos bancos e para uma profunda mudança nos hábitos económicos.

Por conseguinte, a repartição das perdas não se limita aos saldos financeiros. Determinará igualmente as condições em que os depositantes podem recuperar os seus activos. As condições de reembolso, os eventuais atrasos e o tratamento das diferentes categorias de depósitos são questões importantes.

As informações disponíveis em 23 de Outubro não permitem a apresentação de um calendário definitivo de reembolso nem a especificação dos montantes que seriam garantidos por um regime futuro. Nenhum calendário geral para a devolução de depósitos pode ser considerado adquirido com base apenas nas declarações de negociações.

O desafio para as autoridades é encontrar uma fórmula para reconhecer perdas sem comprometer ainda mais a estabilidade financeira. A reestruturação credível implica igualmente clarificar a situação dos bancos e determinar as condições em que podem continuar a funcionar.

Para os depositantes, a adoção de um texto por si só não será suficiente para restaurar o acesso aos fundos. As consequências dependerão dos mecanismos de implementação, dos recursos disponíveis e das decisões tomadas sobre cada categoria de ativos.

Um acordo técnico antes de um eventual programa de financiamento

Samir Hammoud mencionou a possibilidade de chegar a acordo a nível da equipa técnica antes do final do ano. Tal passo seria um sinal importante para as relações entre o Líbano e o Fundo Monetário Internacional.

Um acordo técnico significa que as equipas de negociação chegaram a um entendimento comum das principais medidas necessárias para implementar um programa. No entanto, não corresponde automaticamente à liberação de financiamento. Os procedimentos de aprovação e as condições estabelecidas pela instituição devem ainda ser respeitados.

Esta distinção é essencial para avaliar o âmbito das discussões em curso. O Líbano procura um quadro para facilitar a sua recuperação financeira. Mas a conclusão de um acordo dependerá da capacidade das autoridades para avançarem com as reformas e cumprirem os compromissos assumidos.

Em suas declarações, Samir Hammoud apresentou um acordo técnico como um passo para mostrar que o país estava indo na direção certa. Considera que tais progressos poderão abrir caminho a uma relação financeira mais estruturada com o Fundo, nomeadamente através de um programa de empréstimos e de apoio às reformas.

A perspectiva de um acordo antes do final de 2026 baseia-se, portanto, na evolução dos debates e nas futuras decisões institucionais. Não significa que o Líbano já tenha um programa aprovado ou que esteja disponível financiamento.

O Ministério das Finanças e o Banco do Líbano perante as exigências de recuperação

A participação do Ministério das Finanças e do Banco do Líbano nas discussões sublinha a dimensão institucional da questão. A reestruturação bancária não pode ser tratada independentemente das finanças públicas e da política monetária. As decisões sobre perdas, activos e passivos financeiros afectam a economia no seu conjunto.

O Governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, chefia a instituição monetária nesta fase de negociações. O comércio deve ter em conta as responsabilidades do banco central, a situação das instituições comerciais e os objectivos de estabilização financeira.

O Ministério das Finanças, por seu lado, participa nos debates sobre as autorizações estatais e as medidas orçamentais. A coordenação entre as diferentes instituições constitui uma condição importante para a apresentação de um programa coerente aos representantes dos fundos.

As negociações procuram articular vários objectivos: clarificar as perdas, reestruturar o sector bancário, restabelecer condições monetárias mais estáveis e criar um quadro favorável à recuperação económica.

No entanto, estes objectivos continuam a depender de decisões políticas. As autoridades devem transformar as orientações discutidas em medidas aplicáveis. Em particular, a missão de Novembro avaliará os progressos e as questões que ainda requerem arbitragem.

Samir Hammoud também discute as perspectivas económicas regionais

Para além das negociações financeiras, Samir Hammoud desenvolveu uma reflexão sobre as possibilidades de cooperação económica entre o Líbano, a Síria e o Iraque. Considera que uma melhor coordenação entre estes três países poderia promover o investimento e apoiar o crescimento.

Esta perspectiva baseia-se, nomeadamente, na sua complementaridade geográfica e económica. O Líbano tem infra-estruturas portuárias e serviços que podem participar no comércio regional. A Síria ocupa uma posição importante nas rotas terrestres, enquanto o Iraque representa um potencial parceiro de mercado e económico.

Hammoud sublinha igualmente a importância das rotas marítimas. As tensões no Estreito de Ormuz e Bab al-Mandeb destacam os riscos para alguns canais comerciais. Neste contexto, considera que a infra-estrutura libanesa pode desempenhar um papel numa organização comercial regional mais diversificada.

Referiu a possibilidade de um investimento substancial e de melhorar as perspectivas de crescimento se os três países conseguirem reforçar a sua cooperação. Esta avaliação constitui uma perspectiva económica defendida pelo antigo gestor bancário. Não corresponde a um programa de investimento já financiado nem a uma previsão oficial do Fundo Monetário Internacional.

Tais projectos dependeriam, nomeadamente, das condições de segurança, das infra-estruturas disponíveis, dos acordos comerciais e da estabilidade política. Envolveria igualmente investimentos cujos montantes e modalidades não constam das declarações examinadas.

Novembro, um importante prazo para reformas financeiras

A visita anunciada de 9 a 13 de Novembro é agora o próximo prazo para as discussões entre o Líbano e o Fundo Monetário Internacional. Em particular, os negociadores terão de rever os progressos realizados no quadro das perdas financeiras e as medidas necessárias para prosseguir a recuperação bancária.

O calendário previsto por Samir Hammoud deixa em aberto a possibilidade de um acordo técnico antes do final do ano. Esta perspectiva dependerá da capacidade das instituições libanesas de aproximarem as suas posições e de avançarem com as decisões previstas.

Para os depositantes, bancos e empresas, as consequências concretas só podem ser avaliadas com base nas disposições finalmente adoptadas. A clarificação da repartição das perdas continua a ser a principal questão imediata.

A partir de 23 de Outubro de 2026, o Líbano dispõe, por conseguinte, de um novo calendário de negociação e de um objectivo acordado antes do final do ano. O resultado dependerá das discussões de Novembro e da tradução dos compromissos financeiros em decisões institucionais.

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