As Forças Libanesas estão se preparando para terminar com Nawaf Salam? Nos bastidores de uma crise que vai além dos explosivos

As Forças Libanesas estão planejando um rompimento com Nawaf Salam? Após a retirada de seus ministros sobre a questão dos explosivos, as tensões governamentais estão se acumulando. Os desacordos sobre as armas do Hezbollah, a crise elétrica e a suposição de eleições antecipadas revelam uma divisão política que agora excede muito o único caso judicial.

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A retirada dos ministros revela uma divisão política mais profunda

A retirada dos Ministros das Forças Libanesas do Conselho de Ministros, em 22 de Outubro de 2026, constitui mais um passo na deterioração das suas relações com o Governo de Nawaf Salam. Oficialmente, o protesto diz respeito ao adiamento do envio do dossiê explosivo Dahr al-Baydar ao Conselho de Justiça. No entanto, este episódio faz parte de uma série de divergências que agora afetam vários aspectos da ação governamental. A política energética, as armas do Hezbollah, os mecanismos de decisão e as perspectivas eleitorais alimentam um confronto cada vez mais visível. Assim, a questão vai além do destino de uma carga de explosivos. Diz respeito à posição que as Forças Libanesas pretendem ocupar numa coligação de governos cujas direções contestam, enquanto continuam a participar no seu trabalho.

A crise assumiu uma dimensão particular quando os ministros do partido deixaram a reunião, enquanto seus colegas próximos ao Hezbollah permaneceram em torno da mesa. Esta inversão ilustrou os efeitos do compromisso negociado antes da reunião. As consultas entre Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam atrasaram a decisão judicial para evitar o confronto com Hezbollah. No entanto, as Forças Libanesas consideraram esta solução para enfraquecer o alcance dos compromissos governamentais em relação ao monopólio de armas. A sua retirada destinava-se, portanto, a marcar tanto uma oposição judicial como uma oposição política. Não constituiu, no entanto, uma renúncia do governo, uma distinção essencial para compreender a estratégia do partido.

Esta atitude levanta uma questão mais ampla. Estão as Forças Libanesas buscando mudanças na política governamental, ou estão gradualmente se preparando para sua passagem para a oposição? A informação política disponível descreve uma relação cada vez mais difícil com Nawaf Salam. Referem-se também a discussões sobre eleições parlamentares antecipadas, que poderiam alterar os equilíbrios parlamentares e governamentais. No entanto, não há evidência verificada de que a decisão final de deixar o governo tenha sido tomada pela liderança do partido.

Da electricidade aos explosivos: uma sucessão de divergências

As tensões não surgiram com o caso Dahr al-Baydar. Já se haviam manifestado em torno da operação do setor elétrico e da ação do ministro da energia Joe Saddi, membro das Forças Libanesas. Sua retirada temporária de certas atividades governamentais, apresentadas em informações políticas como forma de protesto, revelou as dificuldades encontradas na condução de reformas energéticas. O ministro questionou os obstáculos à aplicação de certas diretrizes. Essa situação alimentava críticas às respectivas responsabilidades do governo, das administrações e dos políticos na persistência da crise elétrica.

A questão da energia é uma área particularmente sensível. As dificuldades de abastecimento, os custos de produção e os atrasos nas reformas afectam directamente as famílias e as empresas. São também um grande desafio para as finanças públicas. As Forças Libanesas procuram defender seu registro ministerial, ao mesmo tempo que denunciam obstáculos que impediriam certas decisões de sucesso. Esta posição tem uma óbvia dificuldade política: o partido participa num governo cujo funcionamento critica publicamente. Ele deve, portanto, convencer que seus ministros têm uma vontade reformista, mas que os resultados permanecem limitados por decisões ou bloqueios além de seu controle.

O caso dos explosivos acentuava essa contradição. Ao contrário do sector da electricidade, onde as responsabilidades administrativas e financeiras podem ser divididas entre vários organismos, o pedido de remessa ao Conselho de Justiça exigiu uma decisão do Conselho de Ministros. As Forças Libanesas acreditavam que o Governo tinha os elementos necessários para agir. A recusa de retornar imediatamente foi interpretada como uma manifestação adicional dos limites da ação do governo contra Hezbollah. Por conseguinte, a confrontação deixou de se limitar ao ritmo lento da reforma, mas sim à capacidade do Estado de aplicar as suas decisões numa área de segurança nacional.

Esta sucessão de episódios explica porque alguns observadores políticos consideram as Forças Libanesas numa crise de posicionamento. Sua participação no governo permite-lhes influenciar decisões e defender suas prioridades. Também os expõe a críticas aos resultados executivos. Sua passagem para a oposição lhes daria mais liberdade política, mas reduziria sua influência direta nas políticas públicas. Este dilema é agora central para a sua relação com Nawaf Salam.

Samir Geagea enfrenta o problema da participação do governo

A estratégia das Forças Libanesas depende em grande parte das escolhas do seu presidente, Samir Geagea. O partido há muito defende uma linha política hostil à manutenção das armas do Hezbollah fora das instituições estatais. A sua participação no Governo de Nawaf Salam baseou-se, nomeadamente, na possibilidade de avançar nesse sentido no quadro institucional. As decisões do Governo sobre o monopólio das armas foram, portanto, um elemento importante da sua justificação política. O caso Dahr al-Baydar, no entanto, mostrou as dificuldades encontradas para traduzir esses princípios em decisões judiciais concretas.

Para as Forças Libanesas, o reconhecimento do deputado Hassan Fadllallah da adesão de Hizbullah aos explosivos reforçou a necessidade de intervenção do governo. A parte considerou esta declaração para identificar a organização em causa e remeter justificadamente para o Conselho de Justiça. Aqueles a favor do adiamento defenderam outra interpretação, baseada na necessidade de completar investigações e clarificar responsabilidades individuais. Esta divergência colocou os ministros das Forças Libanesas na escolha imediata de aceitar compromissos ou expressar desacordo. Escolheram a segunda opção.

A sua retirada mostrou ao eleitorado que se recusavam a apoiar a decisão. Também ajudou a diferenciar sua posição da de outros componentes do governo. No entanto, isso não impediu o Conselho de Ministros de prosseguir os seus trabalhos. Também não levou à partida do Ministro da Justiça, Adel Nassar, ainda na origem do pedido de afastamento. Este último permaneceu na reunião, agora a possibilidade de voltar mais tarde ao processo. Esta diferença de comportamento assinalou que os defensores de uma remessa ao Conselho de Justiça não partilhavam necessariamente a mesma estratégia política.

A liderança das Forças Libanesas deve agora medir as consequências desta distinção. Um protesto ad hoc pode aumentar a visibilidade do partido sem comprometer sua participação no poder. A repetição das retiradas, por outro lado, poderia enfraquecer a sua credibilidade governamental e aumentar as questões sobre as suas intenções. Poderia também levar Nawaf Salam a procurar compromissos sem depender do apoio sistemático dos ministros dos partidos.

Nawaf Salam se recusa a transformar compromisso em recuo político

O Primeiro-Ministro adoptou uma posição particularmente firme durante a reunião de 22 de Outubro. A sua intervenção sobre o monopólio das armas recordou que apenas as instituições públicas têm legitimidade para transportar armas e decidir sobre a guerra ou a paz. Em especial, Nawaf Salam citou o Acordo de Taif, a Resolução 1701 do Conselho de Segurança e os compromissos assumidos em relação à cessação das hostilidades em novembro de 2024. Salientou ainda que o transporte e o armazenamento de armas fora das estruturas autorizadas poderiam constituir uma ameaça à segurança pública. Estas declarações confirmaram que o Primeiro-Ministro não renunciou aos princípios defendidos pelas Forças Libanesas sobre a soberania do Estado.

Em vez disso, o desacordo era sobre metodologia e tempo. Nawaf Salam aceitou o adiamento da decisão judicial para preservar a estabilidade do governo. As Forças Libanesas consideraram que esta precaução poderia privar declarações oficiais de seu alcance prático. A diferença é importante. Mostra que dois atores podem compartilhar alguns princípios institucionais ao mesmo tempo em que se opõem a como aplicá-los. O Primeiro-Ministro apoiou a decisão de prosseguir as investigações sem causar uma crise imediata. Os ministros do partido apelaram a uma resposta judicial rápida, mesmo à custa do confronto político.

A reação de Nawaf Salam à retirada dos ministros revelou a extensão de sua irritação. A informação política atribuiu-lhe uma crítica particularmente severa ao seu comportamento, assimilada a uma forma de oferta excessiva. Esta reacção mostra que o Primeiro-Ministro não vê necessariamente os protestos dos seus parceiros como um meio aceitável de influenciar as decisões colectivas. Poderia também anunciar relações mais difíceis em futuras reuniões governamentais, particularmente em questões em que os interesses das diferentes formações divergem.

O desafio para Nawaf Salam é preservar uma grande maioria do Governo suficientemente ampla para prosseguir as reformas. Uma ruptura com as Forças Libanesas complicaria esta tarefa, sem necessariamente fazer cair automaticamente o governo. Por outro lado, uma multiplicação de compromissos contestados poderia enfraquecer sua autoridade política. Por conseguinte, o Primeiro-Ministro deve manter um equilíbrio entre as exigências dos seus parceiros e a necessidade de preservar o funcionamento das instituições.

A hipótese de eleições antecipadas faz parte dos cálculos

As tensões governamentais são acompanhadas de discussões sobre a possibilidade de realizar eleições parlamentares antecipadas. Este pressuposto aparece nas análises políticas sobre a evolução das relações entre as Forças Libanesas e o Governo. Basearia-se numa redução da duração da legislatura, que conduziria a uma renovação do Parlamento antes do seu termo normal. No entanto, tal abordagem exigiria uma decisão legislativa e um apoio parlamentar suficiente. Por conseguinte, não poderia resultar da vontade exclusiva de uma parte.

O interesse político desta opção está ligado às consequências constitucionais da renovação do Parlamento. A abertura de uma nova legislatura implica a renúncia do governo de acordo com as regras aplicáveis. As eleições antecipadas poderiam, assim, mudar os equilíbrios parlamentares e abrir o caminho para a formação de um novo executivo. Para as Forças Libanesas, esta poderia ser uma alternativa à demissão ministerial imediata, cujos efeitos seriam mais limitados.

No entanto, subsistem vários obstáculos. A primeira diz respeito à necessidade de uma maioria parlamentar a favor da redução do mandato. O segundo é a incerteza eleitoral. Não há garantia de que novas eleições produzam uma maioria mais favorável para as Forças Libanesas. O terceiro obstáculo está ligado ao contexto regional. As tensões militares e as dificuldades económicas podem tornar a votação antecipada particularmente complexa.

As informações disponíveis não levam à conclusão de que esta opção beneficia actualmente de apoio parlamentar suficiente. Parece mais como uma hipótese de pressão política do que como uma decisão tomada. Sua evocação simples, no entanto, ajuda a mostrar que os desacordos governamentais estão começando a fazer parte de uma reflexão mais ampla sobre o equilíbrio de poder.

Por que a demissão imediata permanece improvável

Uma saída imediata do governo teria várias desvantagens para as Forças Libanesas. O partido perderia primeiro sua capacidade de intervir diretamente em decisões ministeriais. Seus funcionários não podiam mais defender seus projetos de dentro do executivo. Esta perda seria particularmente significativa em áreas em que têm responsabilidades governamentais, incluindo a energia. Poderia também permitir aos seus adversários culpá-los pela interrupção ou pelo abrandamento das reformas.

Uma demissão não faria necessariamente o governo cair. As consequências dependeriam da composição do executivo e das regras constitucionais que regem sua demissão. A partida de um grupo de ministros não conduz automaticamente ao fim do mandato governamental. As forças libanesas poderiam, portanto, acabar em oposição sem qualquer mudança institucional importante. Essa perspectiva explica por que alguns observadores preferem a hipótese de pressão contínua de dentro do governo.

O partido também tem outros meios de ação. Os seus ministros podem contestar determinadas decisões, solicitar novas discussões ou recusar-se a subscrever compromissos que considerem contrários aos seus compromissos. Os deputados podem intervir no Parlamento, nomeadamente nos debates sobre reformas e políticas públicas. Por fim, a gestão pode utilizar suas posições para mobilizar seu eleitorado e aumentar a visibilidade de suas demandas.

No entanto, há um risco de desgaste. Se os protestos se multiplicarem sem produzir resultados, eles poderiam dar a impressão de que o envolvimento do governo se torna essencialmente conflitual. As Forças Libanesas seriam então obrigadas a especificar seus objetivos. Querem ver mudanças concretas na conduta do governo, ou querem preparar – se para um rompimento político mais profundo?

O fator saudita e os equilíbrios regionais

Os cálculos políticos libaneses não podem ser separados do contexto regional. Relatos atribuídos a fontes políticas incluem o compromisso da Arábia Saudita em manter Nawaf Salam como chefe de governo. Esta orientação, se confirmada, seria um factor adicional que limitaria as perspectivas de uma grande crise governamental. Isso não significa, no entanto, que Riade interviria diretamente nas decisões das Forças Libanesas ou que teria poder de decisão sobre sua participação no executivo.

O contexto regional reforça também os argumentos dos responsáveis pela estabilidade institucional. As tensões entre os Estados Unidos, Israel e o Irão expõem o Líbano a riscos significativos para a segurança. As negociações militares de Tampa não resolveram divergências sobre o controle das atividades militares no Sul. As operações israelitas continuam em várias zonas fronteiriças. Nestas circunstâncias, uma prolongada crise governamental poderia complicar a coordenação entre as instituições libanesas e os seus parceiros internacionais.

Para as Forças Libanesas, esta situação apresenta uma contradição adicional. A parte considera que os riscos regionais reforçam a necessidade de colocar armas sob a autoridade exclusiva do Estado. Os defensores do compromisso consideram que estes mesmos riscos exigem evitar o confronto interno. As duas posições baseiam-se, portanto, numa avaliação diferente dos meios de protecção da estabilidade nacional.

Uma possível pausa, mas sem decisão final

Como em 23 de outubro de 2026, as informações disponíveis mostram que as relações entre as Forças Libanesas e Nawaf Salam se deterioraram. Os desacordos sobre a electricidade, a retirada dos ministros durante a discussão sobre explosivos e a menção de eleições antecipadas são sinais de tensão crescente. No entanto, não são suficientes para estabelecer a existência de uma decisão final para deixar o governo.

A estratégia do partido parece basear-se, por enquanto, numa combinação de participação institucional e desafio político. Esta fórmula permite-lhe manter as suas responsabilidades ministeriais ao mesmo tempo que afirma a sua oposição a compromissos que considera incompatíveis com as suas prioridades. Também oferece a Samir Geagea espaço de manobra na pendência da evolução das questões de segurança e dos equilíbrios parlamentares.

O próximo teste incidirá em como o governo lidará com um possível novo pedido de remessa de explosivos ao Conselho de Justiça. Uma decisão favorável poderia aliviar as tensões. Um novo adiamento poderia, pelo contrário, reforçar as críticas das Forças Libanesas. As discussões sobre eletricidade e outras reformas também fornecerão orientações sobre a capacidade do partido para continuar sua ação governamental.

A crise de 22 de outubro não causou, portanto, uma ruptura entre as Forças Libanesas e Nawaf Salam. No entanto, tornou suas diferenças mais visíveis e complicadas suas relações. O partido permanece no governo, mas sua atitude mostra que agora pretende desafiar publicamente certas decisões. A evolução desta estratégia dependerá dos resultados alcançados, das relações de poder parlamentar e dos riscos regionais que o Líbano continua a enfrentar.

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