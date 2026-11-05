Ajuda a Israel: história atrás de 330 bilhões

A ajuda de US$ 330 bilhões a Israel requer esclarecimento do período, categorias e tratamento da inflação. Desde os primeiros empréstimos de 1949 a doações militares e defesa de mísseis, este dossiê traça a história do apoio excepcional. Dois infográficos detalham a acumulação oficial em dólares atuais até 2025 e as dotações regulares de 2026. Aeronaves, munições, co-produção, garantias de empréstimo: a análise distingue financiamento, pedidos e entregas, enquanto Donald Trump anuncia que quer acabar com a ajuda anual.

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Um empréstimo para a agricultura em 1949, aviões de guerra da década de 1960 e, em seguida, bilhões dedicados a mísseis e interceptores: a ajuda americana a Israel mudou tanto na natureza quanto na escala. O valor de aproximadamente US $ 330 bilhões, relançado nos últimos dias, resume este apoio excepcional. Desde que seja ajustado para a inflação e não corresponda a uma declaração de pagamentos até novembro de 2026.

Israel é, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso (CRS), o primeiro beneficiário cumulativo da ajuda externa dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial. Esta classificação histórica não significa que venha em primeiro lugar todos os anos. Ele diz acima de tudo sobre a duração de uma relação que passou pelas mudanças de administração em Washington, as guerras regionais e a transformação de Israel em uma economia desenvolvida.

Dois dias após o anúncio de Donald Trump do fim da ajuda anual de 2027, o debate merece mais do que uma quantia isolada. De que é feita esta ajuda? Quanto é que a anterior ajuda económica fornece? E qual é exatamente o total de 330 bilhões?

330 mil milhões: valor corrigido da inflação

O montante de aproximadamente $330 bilhões recuperados porYneté atribuído ao Conselho das Relações Externas (CFR). Deve ser lido em constante 2024 dólares: ajudas antigas são reavaliadas para ter em conta a evolução dos preços. Um dólar autorizado na década de 1950 pesa assim mais do que um dólar recente nesta adição.

Agráfico histórico CFRabrange os exercícios de 1946 a 2024. Ele usou dados do ForeignAssistance.gov, adicionou créditos anti-mísseis de 2006 e disse que 2024 foi parcialmente relatado. O texto acompanhante fala de « mais de 300 bilhões de dólares ». O número de 330 mil milhões continua, portanto, a ser uma estimativa atribuída a esta compilação, com o seu período e limites, e não um total nominal decidido no dia da sua retomada na imprensa.

Quadro 1relatório CRS de 28 de maio de 2025oferece outra medida:174.965 bilhões de dólares atuais, ou cerca de 175 bilhões, na série 1946-2025. O início da série retoma a redacção estatística do RSC; O primeiro grande empréstimo a Israel data de 1949. O quadro acrescenta os montantes aos preços de cada período. A sua desagregação distingue 124,506 mil milhões de assistência militar não-mísseis, 34,348 mil milhões de assistência económica e 16,111 mil milhões de defesa de mísseis. A assistência militar e antimísseis em conjunto representam cerca de 80% do total.

Acumulação do SRC em dólares atuais, em 2025. Os passivos acumulados incluem doações e empréstimos históricos. Fonte: CRS, RL33222, Quadro 1, 28 de maio de 2025. Cálculos e infográfico Libnanews.

O mesmo relatório também cita uma estimativa do Departamento de Estado/USAID de US$ 298 bilhões em constante 2024 dólares para o período 1946–24, com base em dados disponíveis em janeiro de 2025. A base histórica de Greenbook exclui os créditos anti-mísseis do Pentágono. Isso explica uma diferença de âmbito, sem permitir a alocação mecânica dos 32 bilhões que separam 298 e 330 a um único item: as datas de extração e a cobertura da série não são idênticas.

O quadro CRS é intitulado « obrigações », ou seja, compromissos. Congrega assistência histórica e financiamento orçamental recente, incluindo empréstimos antigos. Não é uma auditoria de todos os desembolsos. No orçamento dos EUA, a votação abre uma capacidade de despesa, o compromisso cria uma obrigação legal, e então vem o pagamento. A entrega de uma aeronave ainda pode ocorrer vários anos depois. Confundindo-os artificialmente infla balanços ou dá a impressão de que os materiais encomendados já estão disponíveis.

1949: o primeiro grande empréstimo também financia campos

A fórmula « desde 1948 » refere-se à criação do Estado de Israel. O primeiro grande financiamento do governo dos EUA foi concedido em janeiro de 1949: um empréstimo bancário de 100 milhões de dólares de exportação-importação. Aarquivos do Departamento de Estadodetalha uma taxa de 3,5% e um reembolso superior a 12 anos. Um segundo empréstimo de 35 milhões segue-se em dezembro de 1950. Cerca de metade dos fundos destes dois empréstimos destina-se à agricultura; a indústria, os transportes e as comunicações absorvem a maior parte do resto.

Esta origem ilumina uma história muitas vezes contada apenas através de armas. Entre 1949 e 1965, a assistência norte-americana atingiu uma média de US$ 63 milhões por ano, dos quais mais de 95% eram de ajuda econômica e alimentar, de acordo com o anexo histórico do SRC. O financiamento acompanha o desenvolvimento do país e o acolhimento dos imigrantes. A assistência militar continua modesta, enquanto a França é um grande fornecedor de armas para Israel.

Os mísseis Hawk vendidos pelos Estados Unidos em 1962 e os aviões Phantom aprovados para venda em 1968 anunciam a mudança. O salto fiscal apareceu no início da década seguinte: empréstimos militares dos EUA aumentaram de US $ 30 milhões em 1970 para US $545 milhões em 1971.

1973-1985: o ponto de viragem da ajuda militar

A guerra de outubro de 1973 deu ao relacionamento uma nova dimensão. Uma lei americana de dezembro abre US $ 2,2 bilhões em assistência militar excepcional. Em 1974, Richard Nixon distribuiu este envelope entre 1,5 bilhão de subvenções e 700 milhões de empréstimos. A ajuda militar de emergência torna-se um instrumento central do apoio dos EUA.

O tratado de paz israelo-egípcio de 1979 acrescentou uma função diplomática a este financiamento: Washington acompanhou os compromissos dos dois países e as consequências da retirada israelense do Sinai. As dotações anunciadas para todo este acordo devem ser repartidas entre os beneficiários antes de serem incluídas num balanço israelita.

Em 1985, um suplemento econômico de US$ 1,5 bilhão apoiou a estabilização de uma economia inflacionária. O mesmo ano marcou a transição de toda a ajuda militar dos EUA para Israel para doações. Esta distinção conta na leitura da acumulação: empréstimos reembolsáveis antecipados e subvenções contemporâneas não oferecem a mesma vantagem financeira ao seu beneficiário, mesmo quando estão incluídos numa longa série de auxílios.

A partir do final dos anos 90, os protocolos de dez anos organizaram um apoio a longo prazo. O primeiro abrange os exercícios de 1999-2008 e acompanha a supressão progressiva da assistência económica bilateral do FSE. Desapareceu em 2008, sem a cessação de todos os programas civis ou binacionais. O segundo protocolo prevê 30 bilhões de ajuda militar em 2009-2018, com financiamento separado de mísseis.

38 bilhões em 10 anos, votado ano após ano

O protocolo assinado com Barack Obama em setembro de 2016 fornece 38 bilhões de dólares para os anos fiscais 2019-2028: 33 bilhões de financiamento militar estrangeiro (FMF) e 5 bilhões de mísseis de defesa. O seu ritmo regular é, portanto, de 3,3 mil milhões de doações militares e de 500 milhões para programas de mísseis por ano fiscal.

Essa visibilidade permite que Israel prepare longas compras e fabricantes para prever suas encomendas. No entanto, o protocolo continua a ser um compromisso político sujeito a dotações do Congresso. Os 38 bilhões não são pagos ao mesmo tempo ou adicionados ao total após as dez anuidades: são essas anuidades que materializam o compromisso.

Para o exercício de 2026, olei promulgada em 3 de fevereiro de 2026concede pelo menos 3,3 mil milhões de subvenções FMF e 500 milhões para programas de mísseis israelitas. Outra cooperação de defesa, nomeadamente contra drones e túneis, está fora deste envelope comum. Estas recentes dotações são apresentadas separadamente: a acumulação histórica de 175 mil milhões continua a ser a da tabela CRS decidida em 2025.

O envelope regular para o exercício de 2026 e a repartição dos seus 500 milhões de mísseis de defesa. Estas sub-linhas estão incluídas no total. Fonte: Lei P.L. 119-75, 3 de fevereiro de 2026. Infográfico Libnanews.

O exercício dos EUA começa em 1 de outubro e termina em 30 de setembro. O exercício orçamental de 2026 terminou em 30 de Setembro de 2026. Essa diferença com o calendário civil torna-se decisiva quando um anúncio político evoca uma mudança « de 2027 ».

2024: ano do suplemento de 8,7 bilhões

Os envelopes excepcionais explicam os truques desta história. Para o ano fiscal de 2024, a tabela CRS representa US$ 12,5 bilhões: os 3,8 bilhões comuns, mais US$ 8,7 bilhões votados em abril após a eclosão da guerra em Gaza.

O suplemento inclui FMF 3,5 bilhões, Iron Dome 4 bilhões, Davids Sling e Iron Beam 1,2 bilhões. As linhas anti-mísseis e laser adicionais atingem, assim, 5,2 bilhões. Eles já estão incluídos no ano fiscal de 12,5 bilhões e no total histórico. Contar uma segunda vez seria adicionar o envelope e seu conteúdo.

As principais leis regionais também incluem gastos das forças americanas e outras posições. O seu montante total não pode ser apresentado como transferência total para o Governo israelita. O mesmo se aplica às garantias de empréstimo: Washington pode garantir um empréstimo contraído nos mercados sem pagar imediatamente o equivalente ao seu valor facial. O CRS trata-os separadamente como ajuda directa.

Aeronaves, munições e três andares de defesa

A FMF financia uma vasta gama de equipamentos, serviços e apoio. Os F-15, F-16 e F-35 ilustram a instalação sustentável de equipamentos americanos na aviação israelense. O primeiro F-35I foi entregue em 2016; o financiamento dos primeiros lotes por doações de FMF é documentado pelo CRS. O acordo anunciado em junho de 2024 para 25 aeronaves adicionais, com suporte e manutenção, abrange aproximadamente US $ 3 bilhões e prevê entregas a partir de 2028.

Os equipamentos, helicópteros, peças sobressalentes, bombas e kits de guia completam este conjunto. Eles atendem diferentes necessidades: combate, transporte, extensão da gama, manutenção em estado operacional ou renovação de estoques. Uma possível notificação de vendas dos EUA indica um limite estimado; não prova a assinatura do contrato final ou a entrega de todo o material anunciado. O canal de vendas FMS também pode mobilizar ajuda dos EUA, fundos israelenses ou ambos.

A defesa de mísseis segue uma arquitetura distinta.Cúpula de Ferro, originalmente desenvolvido por Israel, alvos em especial foguetes de curto alcance. O apoio dos EUA começa no ano fiscal de 2011, antes de um acordo de co-produção em 2014.David, desenvolvido em conjunto, cobre ameaças de âmbito intermédio. FamíliaSetatrata mísseis balísticos, o Arrow 3 permite interceptações fora da atmosfera.

Estes créditos pagam por pesquisa, testes, interceptores e co-produção. Para 2026, os 500 milhões de ordinários são divididos em 60 milhões para Iron Dome, 167 milhões para Davids Sling/SRB®, 100 milhões para Co-produção Arrow 3 e 173 milhões para melhoria e detecção do sistema Arrow. A desagregação descreve a utilização do envelope; não acrescenta mais 500 milhões a cada sistema.

Ajuda que também financia fábricas americanas

Grande parte do FMF é usado para comprar a fornecedores dos EUA. Como resultado, o apoio federal também alimenta ordens e cadeias de produção dos EUA. A exceção que permite que Israel use uma parte desses fundos para compras em seu próprio país está gradualmente diminuindo e deve desaparecer no ano fiscal de 2028. Para 2026, a lei ainda reserva pelo menos 250,3 milhões para esta possibilidade.

A co-produção antimísseis também liga industriais de ambos os países. Esta organização explica por que razão o debate vai além da questão de uma transferência anual para Israel. Os compromissos do orçamento dos EUA apoiam as capacidades militares israelenses, enquanto fornecem trabalho às empresas norte-americanas e mantêm a cooperação tecnológica.

Cria uma dependência ao longo do tempo. Uma frota adquirida ao longo de várias décadas precisa de peças, manutenção, munição, treinamento e atualizações. Israel poderia financiar mais ordens de seus recursos internos sem se liberar rapidamente de seus fornecedores americanos. O CRS sublinha esta continuidade na sua análise de 4 de junho de 2026 sobre o futuro dos auxílios.

Que presente realmente mudaria

Donald Trump anunciou em 3 de novembro que iria terminar a ajuda anual de 2027. Os relatórios da Reuters e da Associated Press não estabelecem os termos orçamentais deste anúncio, enquanto o protocolo atual se estende até setembro de 2028. Uma declaração presidencial não é suficiente para demonstrar que as dotações foram anuladas ou que os contratos em curso foram anulados.

A questão imediata diz respeito à futura atribuição da factura. Um declínio nas doações exigiria que Israel financiasse uma parte maior de suas compras, mudasse seus horários ou revisse certas ordens. Detalhes dos compromissos e prazos industriais são desenvolvidos em nossa análise« Ajuda americana a Israel: o bico de armas ».

A escolha do financiamento não regula, por si só, o debate sobre a utilização de armas e o controlo das exportações. Os dispositivos que protegem as cidades de mísseis e munições para greves realizam diferentes tarefas. O seu destino, as condições de emprego e as decisões de Washington devem ser examinados com esta precisão. As vendas pagas por Israel continuam a ser exportações dos EUA sujeitas a um quadro legal, embora algumas regras diferem dependendo do financiamento.

Ao longo das décadas, a ajuda tem desempenhado várias funções: apoiar uma economia nascente, acompanhar acordos diplomáticos, financiar um arsenal e manter a cooperação industrial e a defesa de mísseis. O total histórico mede a magnitude. Para compreender as escolhas futuras, os números mais úteis serão os das próximas dotações votadas, as ordens realmente financiadas e o seu calendário de entrega.

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