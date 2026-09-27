Líbano-Síria: a página que ninguém tem. espera

Líbano-Síria: a página que ninguém esperava
Desde a queda do regime de Assad em dezembro de 2024, o Líbano e a Síria reescreveram seu relacionamento. Walid Jumblatt aumentou as visitas a Damasco, uma prisão reavivou a memória do assassinato de seu pai Kamal em 1977, e até mesmo o Estado libanês se envolveu: Primeiro-Ministro Nawaf Salam conheceu Ahmed al-Charaa em Nova York.
Mas entre a fronteira solteira desde 1946, fazendas Shab`a ainda ocupada e um novo poder sírio que rejeita Hezbollah, esta reconciliação permanece frágil.
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