Líbano-Síria: a página que ninguém tem. espera

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Líbano-Síria: a página que ninguém esperava

Desde a queda do regime de Assad em dezembro de 2024, o Líbano e a Síria reescreveram seu relacionamento. Walid Jumblatt aumentou as visitas a Damasco, uma prisão reavivou a memória do assassinato de seu pai Kamal em 1977, e até mesmo o Estado libanês se envolveu: Primeiro-Ministro Nawaf Salam conheceu Ahmed al-Charaa em Nova York.

Mas entre a fronteira solteira desde 1946, fazendas Shab`a ainda ocupada e um novo poder sírio que rejeita Hezbollah, esta reconciliação permanece frágil.

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