Ameaças contra o Juiz Sami Sader: a investigação antidrogas que remonta às redes internacionais

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Uma investigação em larga escala sobre o tráfico de drogas no Monte Líbano já resultou na detenção de cerca de trinta e cinco pessoas e na emissão de mais de 300 páginas de relatórios. À medida que a investigação avança, o caso assume uma dimensão internacional e as pressões aproximam-se daqueles que a lideram. O procurador-geral do Tribunal de Apelação de Mont-Líbano, juiz Sami Sader, alegadamente recebeu várias ameaças de números estrangeiros. Os oficiais que participaram nas operações também seriam alvo. Por trás do caso da droga surge agora uma questão mais ampla: a capacidade das redes criminosas transfronteiriças de exercerem pressão directa sobre a justiça libanesa.

De uma série de detenções a uma investigação experimental

Inicialmente, o dossiê faz parte do trabalho diário sobre controle de drogas. Sob a supervisão do juiz Sami Sader, os serviços competentes multiplicam as operações contra pessoas suspeitas de pertencer a uma rede de tráfego e distribuição. No entanto, as investigações estão rapidamente se tornando incomuns. As prisões seguiram o exemplo e agora alcançariam cerca de 35 pessoas. As atas excederiam 300 páginas.

O acúmulo de audiências, buscas e evidências coletadas tem levado a um aumento significativo do procedimento. Um segundo caso foi dito ter sido aberto sob instruções do magistrado, a fim de continuar o componente de narcóticos, além da investigação inicial. Esta decisão dá uma indicação inicial da dimensão do processo. Já não se trata apenas de estabelecer as responsabilidades de alguns traficantes ou revendedores, mas de compreender uma organização cujas ramificações aparecem como progresso das investigações.

Dizem que algumas operações excederam a jurisdição geográfica usual do Monte Líbano. Os investigadores foram levados para outros territórios e, sobretudo, para pessoas identificadas como ocupando posições mais importantes na cadeia de trânsito. O arquivo, portanto, não mais pararia os responsáveis pela distribuição da droga. Procuraria alcançar aqueles que organizam, coordenam ou facilitam as operações.

É nesta fase que a investigação se torna particularmente sensível. Nos casos do crime organizado, a detenção de vendedores raramente é a fase mais difícil. O verdadeiro desafio começa quando você tem que voltar para os organizadores, identificar os circuitos de fornecimento e entender as ligações entre os diferentes grupos. As informações recolhidas neste caso conduziriam os investigadores precisamente nesta direcção.

Chamadas estrangeiras ao ritmo da investigação

As pressões começariam a surgir quando as investigações abordassem essas ramificações maiores. Desde o início de setembro, houve relatos de comunicações ameaçadoras ao juiz Sami Sader e aos oficiais do serviço de inteligência do Monte Líbano envolvidos nas operações.

Essas ameaças não teriam permanecido isoladas. Eles supostamente repetir-se uma segunda e, em seguida, uma terceira vez após novas prisões no mesmo arquivo. Sua cronologia chama a atenção para o fato de que cada novo passo significativo na pesquisa traria uma nova fase de pressão sobre aqueles que a dirigem.

As comunicações viriam de números estrangeiros, incluindo alguns europeus. Ainda mais preocupante, alguns supostamente chegaram ao juiz em números privados que seriam conhecidos apenas de um pequeno círculo de pessoas. Essa capacidade de acessar informações de contato pessoal dá outra dimensão à intimidação. Mostra, no mínimo, que aqueles que procuram entrar em contato com o magistrado têm informações suficientemente precisas para ir além dos canais profissionais comuns.

A forma como esses números foram obtidos permanece desconhecida. Eles podem ter sido circulados por vários intermediários, encontrados nos telefones das pessoas envolvidas no caso, ou de outras fontes. Mas a questão torna-se necessariamente parte integrante do ficheiro de segurança. Uma organização que é capaz de identificar informações de contato privado de um magistrado já demonstra uma capacidade de inteligência que não pode ser tratada como um mero incômodo telefônico.

Os oficiais envolvidos nas buscas também teriam sido alvo de comunicações. Assim, as ameaças parecem ser dirigidas não só àqueles que dão instruções judiciais, mas também àqueles que as executam no terreno. O processo, se confirmado na sua totalidade, é uma lógica de intimidação geral: aumentando gradualmente o custo pessoal da continuação da investigação.

Do Líbano à Turquia, Bélgica e América Latina

As ramificações atribuídas à rede explicam parcialmente essa capacidade de pressão. As investigações revelaram conexões entre grupos com sede no Líbano e relés localizados na Síria, Turquia e Bélgica. Outras ramificações europeias também seriam examinadas, com extensões para a América Latina.

Esta geografia é importante. Mostra como o narcotráfico contemporâneo ultrapassa a representação tradicional de uma organização que opera em um único território. As redes internacionais podem operar em canais sucessivos. Alguns atores fornecem suprimentos. Outros organizam o transporte. As relés suportam o armazenamento, distribuição ou movimentação de fundos. Todos podem ter apenas conhecimento parcial do resto do dispositivo.

Para os investigadores libaneses, o desafio consiste em determinar se as pessoas presas pertencem à mesma estrutura ou a vários grupos que trabalham em conjunto. Temos também de compreender onde estão os verdadeiros centros de decisão. Trinta e cinco prisões são um importante resultado operacional, mas ainda não indicam se o coração da organização foi alcançado.

O arquivo parece ter mudado precisamente na natureza quando os investigadores começaram a rastrear esta cadeia. As « grandes cabeças » a que as investigações levariam estariam ligadas à rede dentro e fora do Líbano. A sua identidade não é publicamente estabelecida, mas o seu aparecimento na investigação explicaria porque as operações tornaram-se mais sensíveis à medida que avançavam.

As ligações com a Europa e a América Latina levantam igualmente a questão da cooperação judiciária internacional. Um investigador libanês pode explorar os elementos apreendidos no território nacional. Mas quando pessoas, telefones, transações ou movimentos estão em vários estados, o procedimento também depende de trocas com autoridades estrangeiras. O caso torna-se mais lento, mais técnico e mais vulnerável às diferenças de legislação entre países.

Disciplina de sinais e comunicações

Os investigadores também enfrentariam uma organização de comunicação rigorosa. Em particular, a rede utilizaria o Signal para determinadas trocas e imporia regras aos seus membros para reduzir os vestígios deixados pelas suas conversas.

As comunicações devem limitar-se às necessidades das operações. As discussões pessoais seriam desencorajadas. Não se espera que os deputados liguem apenas para receber notícias uns dos outros. O princípio seria comunicar apenas quando o trabalho o requer.

Tal disciplina, onde existe dentro de uma rede criminosa, complica consideravelmente o trabalho dos investigadores. Uma conversa pessoal aparentemente trivial pode estabelecer uma relação entre dois indivíduos. Chamadas repetidas podem revelar uma hierarquia. Os horários de comunicação podem ajudar a reconstruir a cronologia de uma operação. A redução do comércio reduz, portanto, a quantidade de índices que podem ser explorados.

Naturalmente, o uso de Signal não é em si uma pista criminal. O correio é usado legalmente por milhões de pessoas que querem proteger a confidencialidade de suas trocas. O que importa aqui é a combinação de vários elementos: a utilização de uma ferramenta segura, a limitação voluntária das comunicações e a dispersão geográfica de pessoas suspeitas de pertencer à rede.

Essa arquitetura explica por que as apreensões telefônicas e a exploração das comunicações podem se tornar tão importantes quanto as próprias prisões. Uma pessoa presa pode levar a vários contactos. Um contacto pode revelar um intermediário. Por sua vez, pode ser usado para rastrear um fornecedor ou organizador. Em uma pesquisa transnacional, o telefone às vezes se torna um mapa da rede.

Magistrado advertiu sobre o perigo

No entanto, o aspecto mais preocupante do caso aparece fora das atas. Após a análise da ameaça, um serviço de segurança informou alertar o juiz Sami Sader para a necessidade de vigilância especial em seus movimentos e movimentos.

O Conselho assume uma importância especial em relação à repetição das comunicações e à sua origem estrangeira. Ele afirma que o risco não teria sido considerado suficientemente trivial para ser ignorado. No entanto, o juiz não teria proteção permanente em casa, uma escolta regular em suas viagens ou um veículo blindado.

Esta situação coloca o Estado perante uma questão concreta. De que nível deve uma ameaça contra um magistrado conduzir a um mecanismo de protecção? Obviamente, a resposta não pode ser automática. Todos os juízes lidam com casos que podem causar raiva, ressentimento ou ameaças. Seria impossível proteger toda a gente.

Mas o presente caso combina vários fatores: uma investigação sobre tráfico organizado, dezenas de prisões, ramificações estrangeiras, ameaças repetidas, comunicações para informações de contato privado e um alerta de um serviço de segurança. A adição destes elementos justifica, pelo menos, uma avaliação aprofundada do nível de risco.

A protecção de um magistrado não significa necessariamente que um grande comboio esteja permanentemente cercado. Pode combinar monitoramento domiciliar, mudança de hábitos de viagem, comunicação segura, suporte ad hoc e adaptação do dispositivo de acordo com os momentos mais sensíveis da pesquisa.

O problema é evitar que a responsabilidade pela segurança seja, em última análise, do próprio magistrado. Aconselhá – lo a ser cuidadoso não pode ser uma resposta só quando as pessoas que procuram intimidar podem ter meios internacionais.

Quando a intimidação se torna uma arma judicial

As redes criminosas não precisam de realizar as suas ameaças para atingir parte do seu objectivo. O bullying pode ser suficiente para mudar de comportamento. Um investigador torna-se mais cauteloso. Uma testemunha hesita em falar. Um membro do pessoal prefere não assinar um documento. Um magistrado pode ser tentado a reduzir as suas viagens ou a limitar a exposição da sua família.

O perigo reside precisamente nesta área cinzenta. A justiça continua a funcionar oficialmente, mas aqueles que a operam devem incorporar uma ameaça pessoal em cada uma das suas decisões.

É por isso que a protecção do juiz Sami Sader vai além do seu caso individual. Trata-se de todos os juízes que podem trabalhar em casos envolvendo organizações com recursos significativos. Um sistema judicial não pode pedir aos seus membros que prossigam as redes transnacionais, considerando a sua segurança como uma questão privada.

O mesmo se aplica aos agentes envolvidos nas operações. As detenções expõem-nos directamente. Eles entram em lugares usados por suspeitos, fazem convulsões e às vezes aparecem nos registros. Quando suas identidades se tornam conhecidas aos acusados, eles podem estar sujeitos aos mesmos mecanismos de intimidação.

Por conseguinte, a resposta não deve ser apenas individual. Deve abordar a protecção de toda a cadeia judicial e de segurança envolvida nos casos mais sensíveis.

Uma investigação de ameaças na investigação de drogas

O acesso aos números privados do juiz é uma pista que merece atenção especial. Não basta identificar o país de onde foi emitida uma comunicação. Também deve ser entendido como o autor obteve as informações necessárias para direcionar o juiz com precisão.

Isso pode levar a várias suposições, mas nenhuma deve ser preferida sem prova. As coordenadas estão em circulação há muito tempo. Foram obtidos através de um intermediário. Eles também foram encontrados no diretório de uma pessoa que teve contato legítimo com o juiz. Em uma investigação envolvendo dezenas de suspeitos e muitas partes interessadas, há muitas possibilidades.

Mas refazer esse tráfego permitiria avaliar a capacidade da rede. Obter um número é uma coisa. Conhecer vários detalhes pessoais e monitorar o progresso de uma investigação é outra. Quanto mais precisas forem as informações detidas pelas ameaças, mais importante será a questão dos seus relés.

O tratamento judicial da intimidação deve, portanto, proceder em paralelo com o caso da droga. Identificar os ouvintes não só protegeria o magistrado, mas talvez também forneceria novas informações sobre a estrutura da própria rede.

Uma ameaça pode tornar-se um erro para quem a formular. Ao tentar interromper uma investigação, seu autor cria uma nova liderança.

Além das drogas, uma questão de autoridade estatal

O caso finalmente revela que a luta contra a droga já não se limita à polícia ou à saúde pública. Quando as redes cruzam fronteiras, usam comunicações seguras, têm relés em vários países e podem pressionar os investigadores, eles se tornam uma questão soberana.

O tráfego gera recursos financeiros. Esses recursos são usados para recrutar, transportar, corromper ou intimidar. Quanto mais recursos uma organização acumula, mais importante se torna para o Estado ter a fronteira entre crime e crime organizado.

Por conseguinte, o êxito do inquérito não pode ser medido unicamente pelo número de detenções. Dependerá da capacidade de determinar responsabilidades individuais, de traçar canais de financiamento, de identificar relés estrangeiros e de apresentar aos tribunais elementos sólidos suficientes para conduzir a decisões judiciais.

As 35 pessoas presas representam um passo. As centenas de páginas de minutos mostram a extensão do trabalho feito. Mas a verdadeira aposta é agora maior na cadeia.

Embora as investigações tenham efectivamente atingido os responsáveis pelo desencadeamento de ameaças no estrangeiro, a protecção dos responsáveis pela realização da própria investigação torna-se um componente da luta contra a rede. Pois a partir do momento em que um magistrado deve perguntar-se quem sabe seu número privado, quem monitora seus movimentos ou quem poderia chegar à sua casa, o tráfico de drogas já não ameaça apenas aqueles que usam drogas.

Começa a testar directamente a capacidade do Estado de proteger aqueles que aplicam a sua lei.

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