HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Líbano: cessar-fogo que não é cessar-fogo

Notícias
Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
15 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

🚨 Liban : le cessez-le-feu qui n’en est pas un

No papel, um cessar-fogo. No terreno, quase diariamente Israelitas ataca no sul do Líbano. Meados de setembro: novos ataques contra Nabatiyah al-Fawqa, fogo de artilharia em quatro distritos em um dia, um posto de controle do exército libanês forçado a se retirar.

Segundo a UNIFIL, Israel mantém quase 30 posições militares no Sul, incluindo 8 bases fortificadas. A força das Nações Unidas deve retirar-se no final de 2026 — um vazio que o exército libanês terá de preencher sozinho, enquanto o desarmamento do Hezbollah permanece parado.

📍 Suivez LibnaNEWS pour une actualité vérifiée, sans filtre.

Hashtags:

Assista ao vídeo original no YouTube

- Advertisement -
Article précédent
Líbano-Síria: a página que ninguém tem. espera
Líbano-Síria: a página que ninguém tem. espera
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IA

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi