Líbano: cessar-fogo que não é cessar-fogo

🚨 Liban : le cessez-le-feu qui n’en est pas un
No papel, um cessar-fogo. No terreno, quase diariamente Israelitas ataca no sul do Líbano. Meados de setembro: novos ataques contra Nabatiyah al-Fawqa, fogo de artilharia em quatro distritos em um dia, um posto de controle do exército libanês forçado a se retirar.
Segundo a UNIFIL, Israel mantém quase 30 posições militares no Sul, incluindo 8 bases fortificadas. A força das Nações Unidas deve retirar-se no final de 2026 — um vazio que o exército libanês terá de preencher sozinho, enquanto o desarmamento do Hezbollah permanece parado.
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