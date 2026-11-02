Revisão da imprensa 2 de novembro de 2026: Líbano suspenso das negociações de Doha, sob pressão de ameaças israelenses e fraturas internas

O Líbano enfrenta novas ameaças militares enquanto as negociações de Doha procuram uma solução para as tensões entre Washington e Teerão. A imprensa de 2 de novembro também analisa relatórios com Damasco, o caso de Dahr Al Baidar, a apreensão de cocaína em Beirute e conflitos econômicos. Salários, impostos, memória do Sul, livros, agenda cultural, vitória do rugby libanês e inteligência artificial complementam os principais tópicos escolhidos nos onze jornais de língua árabe fornecidos.

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Na primeira página: negociações sob a ameaça de uma nova guerra

Vista geral de Doha, Qatar, 4 de março de 2013. Arquivo fotográfico, usado como ilustração geográfica. Foto: Haakon S. Krohn / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.

Doha no centro da espera regional

As negociações avançam, os preparativos militares avançam. Essa tensão atravessa as primeiras páginas de 2 de novembro de 2026, com uma preocupação comum: o Líbano poderia encontrar-se atraído para um confronto cujas decisões são amplamente tomadas em outro lugar. Em Doha, os mediadores do Qatar continuam as suas discussões com representantes iranianos. Ao mesmo tempo, os avisos americanos e israelenses mantêm aberta a perspectiva de uma retomada das hostilidades.

Al Akhbar dá a esta expectativa o rosto de uma corrida de guerra. Sua edição de 2 de novembro de 2026 descreve discussões sustentadas entre a delegação iraniana e os intermediários do Qatar, eles mesmos em contato com Washington. O jornal coloca as negociações em um equilíbrio de poder onde cada ameaça militar também procura pesar sobre as concessões do outro partido.

O optimismo continua a ser medido do lado iraniano. Abbas Araghchi anuncia progresso, mas nenhum resultado final. Al Arabi Al Jadid, de 2 de novembro de 2026, insiste nesta reserva: as respostas americanas às perguntas transmitidas por Teerão ainda não determinaram o futuro. O Senhor Ministro afirma também, nas palavras de Al Sharq Al Awsat, que a presença da delegação em Doha não significa a abertura de negociações directas com os Estados Unidos.

No entanto, os pontos discutidos dão coerência aos intercâmbios. Al Binaa de 2 de novembro de 2026 evoca uma fórmula de implementação de dois dias em torno da reabertura do Estreito de Ormuz. O diário combina as medidas relativas ao petróleo iraniano, aos activos congelados e aos acordos marítimos com Omã. O dossier nuclear seria analisado numa segunda fase do sistema apresentado.

Esta progressão diplomática é acompanhada por uma linguagem de guerra. Al Quds Al Arabi, 2 de novembro de 2026, aborda as ameaças de Donald Trump contra instalações nucleares iranianas. Teerão respondeu que um novo confronto poderia durar mais do que o anterior e que Washington não iria fixar o termo sozinho. Al Sharq também mantém esta coexistência entre as discussões e a ameaça de um ataque.

Líbano em cenários de extensão de conflitos

Para Beirute, a incerteza regional traduz-se em ameaças específicas. Ad Diyar de 2 de novembro de 2026 contém informações da imprensa israelense sobre uma possível extensão das operações no Sul para Saida, bem como sobre greves contra os subúrbios do sul da capital. O jornal também relata avisos às autoridades libanesas por vários canais.

A mensagem descrita pelas suas fontes visa o Hezbollah: a participação numa nova guerra contra o Irão iria expor o Líbano a uma destruição considerável. Assim, as ameaças buscam influenciar a decisão do movimento mesmo antes de um confronto regional retomar.

Tyre, Saida e Nabatiyah também estão incluídos nos pressupostos militares relatados por Al Sharq Al Awsat de 2 de novembro de 2026, com base em informações publicadas por Maariv. Nida Al Watan dá alta visibilidade a este cenário, combinando na primeira página uma possível invasão do Sul com a destruição dos subúrbios do sul. Essas histórias dizem respeito a projetos e alertas militares, cuja execução permanece condicionada pela evolução do conflito.

A ameaça já está a ter um impacto nos habitantes. Al Sharq Al Awsat relata que alguns moradores do subúrbio sul estão à procura de alojamento para retirada. A perspectiva de um novo deslocamento entra assim em decisões diárias, enquanto as famílias ainda não sabem se as conversas de Doha ajudarão a manter o perigo longe.

Uma semana que pode redesenhar as relações de poder

As eleições americanas e as negociações israelitas acrescentam outra incerteza. Al Joumhouria, de 2 de novembro de 2026, descreve uma semana sensível, durante a qual os resultados políticos poderiam alterar os cálculos dos líderes sem solução imediata.

Os círculos diplomáticos citados no jornal diário prevêem três desenvolvimentos: um relaxamento acompanhado de negociações, uma extensão da crise abaixo do limiar de uma guerra alargada, ou um fracasso diplomático que conduza a uma nova escalada. Para o Líbano, estas oportunidades têm um peso muito desigual. O país precisa de um período de estabilidade para reconstruir e operar as suas instituições; permanece particularmente exposto ao custo de um novo confronto.

Um Nahar de 2 de novembro de 2026 coloca essa vulnerabilidade em dupla pressão. As ameaças israelitas estão a desenvolver-se numa altura em que a relação entre o Hezbollah e o poder está a espalhar-se em torno do ficheiro Dahr al-Baidar. A frente externa e a crise interna reúnem-se numa questão central: quem pode decidir a segurança do país e com que capacidade de impor esta decisão?

Política local: a questão das armas coloca o governo e o Hezbollah frente a frente

O Grande Serail em Beirute, 12 de agosto de 2017. Arquivo fotográfico ilustrando a seção política. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.

Dahr Al Baidar vai além do camião interceptado

O caso Dahr Al Baidar de armas e explosivos assume uma dimensão que vai além das circunstâncias da intercepção. Abrange agora a implementação de decisões governamentais, as atividades militares do Hezbollah e a escolha da jurisdição para rever o caso.

Al Joumhouria de 2 de novembro de 2026 relata que o comissário do governo para o tribunal militar, o juiz Claude Ghanem, apresentou acusações contra treze pessoas. As qualificações seleccionadas conferem ao ficheiro um âmbito importante. O Ministro da Justiça, Adel Nassar, defende a continuação dos procedimentos que permitem o envio ao Conselho de Justiça.

O governo é assim confrontado com tanto um teste político quanto judicial. Chegar ao fim do procedimento significa afirmar a capacidade das instituições para lidar com um caso envolvendo armas Hezbollah. Mas esta afirmação surge num clima regional tenso, onde cada decisão pode ser interpretada como um elemento de confronto mais amplo.

É precisamente este risco que Al Akhbar, de 2 de Novembro de 2026, apresenta. O jornal descreve contatos destinados a impedir que o caso cause uma ruptura entre o movimento e as instituições. Na sua leitura, o dossiê refere-se ao desacordo sobre o rearmamento do Hezbollah e a legitimidade que reivindica contra Israel.

Nida Al Watan assume uma posição muito mais crítica. A edição de 2 de novembro de 2026 desafia os argumentos que se opõem à transferência do caso para o Conselho de Justiça. Onde Al Akhbar insiste nos perigos políticos do confronto, Nida Al Watan destaca os obstáculos ao tratamento institucional do caso.

Um Nahar descreve uma tentativa de conter o conflito sem ter resolvido suas causas. Contatos entre funcionários ajudam a limitar a escalada imediata, mas o desacordo permanece sobre processos, entrega de pessoas procuradas e o alcance das decisões do Estado.

Béchara Rai pede decisão nacional sobre guerra e paz

De Bkerké, o patriarca maronita substituiu a discussão em razão da responsabilidade para com a população. Preservar o Líbano de uma nova guerra é, de acordo com Ad Diyar de 2 de novembro de 2026, uma grande responsabilidade nacional.

Béchara Rai insiste nas consequências humanas de um novo confronto: destruição, deslocamento e sofrimento adicional para os habitantes já testados. Defende uma única decisão sobre a guerra e a paz, bem como o controle de armas pelo Estado e suas instituições jurídicas.

Esta declaração chega directamente às notícias de Dahr Al Baidar. Al Joumhouria, de 2 de novembro de 2026, relata que o patriarca se refere aos perigos do tráfico de armas e exige um controle reforçado das fronteiras. A proteção do país, em seu discurso, passa pela soberania externa e pela autoridade das instituições internas.

Gebran Bassil intervém em um registro vizinho quando critica decisões unilaterais que podem envolver o Líbano em um conflito regional. Um Nahar de 2 de novembro de 2026 relatou sua distinção entre a defesa do território e uma decisão de atacar ou escalar. Na sua opinião, esta última pressupõe uma decisão nacional que tenha em conta os interesses do país.

Em بي

A comemoração do nascimento de Rafic Hariri traz de volta ao primeiro plano outra memória de poder. Ad Diyar de 2 de novembro de 2026 descreve um encontro político e social organizado na Casa do Centro por iniciativa da Bahia Hariri.

A reunião combina uma revisão da viagem do ex-primeiro-ministro com uma apresentação da nova orientação da sua fundação. Um filme traça as principais etapas de sua vida, desde seus começos até seu assassinato, enquanto ferramentas de inteligência artificial são mobilizadas para fazer seus textos ouvidos e retornar sua presença.

Bahia Hariri aproveita esta oportunidade para expressar sua preocupação com as tensões e discursos atuais que ameaçam os laços entre os libaneses. Saad Hariri também presta homenagem ao seu pai, ligando sua memória à educação, modernização e a capacidade de construir um futuro.

Diplomacia: Beirute revive os arquivos com Damasco e procura conter os efeitos da crise regional

Uma visita a Damasco com casos concretos

Fronteiras, refugiados e detidos: a delegação libanesa esperada em Damasco deve abordar questões de longa data que afectem as relações entre os dois países. Ad Diyar de 2 de novembro de 2026 apresenta esta visita como uma tentativa de reiniciar vários projetos de cooperação.

A delegação é liderada pelo Vice-Primeiro-Ministro Tarek Mitri. Um Nahar de 2 de novembro de 2026 menciona a participação dos Ministros do Interior, do Trabalho, da Educação e dos Assuntos Sociais. Esta composição dá uma ideia da extensão das discussões, que ligam as questões de segurança às condições de regresso e reinstalação dos refugiados.

Nas fronteiras, o comércio deve incluir o contrabando, a passagem e o acompanhamento dos movimentos. Ad Diyar refere-se à cooperação entre os serviços em causa. A revista também relata sobre a busca de procedimentos para tornar as passagens mais controláveis e os movimentos mais legíveis.

O regresso dos refugiados levanta outro conjunto de desafios. Requer habitação, escolas, cuidados e oportunidades de reinstalação. De acordo com informações publicadas pelo Ad Diyar, as discussões também devem se relacionar com as condições materiais desse retorno e com a coordenação com atores internacionais.

Os arquivos dos presos também permanecem sensíveis. O diário refere-se ao exame de novas libertações de prisioneiros sírios após uma primeira fase envolvendo 264 pessoas. As situações e garantias jurídicas relevantes são discutidas entre as duas partes.

Os incidentes de segurança afectam as relações bilaterais

Um Nahar de 2 de novembro de 2026 afirma que a delegação deve também abordar recentes eventos de segurança no Líbano relacionados com pessoas procuradas na Síria. Esses incidentes recordam que a relação entre os dois países também é exercida nas práticas de serviço e de acordo com a competência de cada Estado.

Ad Diyar insiste, em sua edição do dia, na necessidade de construir relações Estado-Estado. Esta abordagem envolve intercâmbios institucionais, procedimentos identificáveis e tratamento bilateral de litígios.

A visita faz parte de uma atividade diplomática mais ampla. Al Liwaa, de 2 de novembro de 2026, também anuncia a chegada do Ministro das Relações Exteriores da Jordânia em Beirute. Os contactos com os países vizinhos continuam enquanto as autoridades libanesas procuram limitar o impacto de um eventual fracasso das negociações regionais.

No Golfo, proteger a navegação e manter os canais diplomáticos

A segurança marítima ocupa um lugar importante na cobertura diplomática de Al Sharq Al Awsat de 2 de novembro de 2026. O documento analisa as discussões no Diálogo de Manama, onde as preocupações são sobre travessias marítimas, abastecimento de energia e o risco de um novo confronto com o Irão.

A posição saudita relatada enfatiza a responsabilidade coletiva de proteger a navegação. O Bahrein defende um quadro de segurança regional que poderia permanecer aberto ao Irã, sujeito ao respeito pela soberania e pelo direito internacional.

O dia-a-dia refere-se também às iniciativas francesas e britânicas para reforçar a cooperação marítima. O objectivo é proteger os navios e responder às ameaças, incluindo as relacionadas com as minas. Assim, as trocas de Manama buscam preservar o tráfego, mantendo uma possibilidade de desescalação.

Política internacional: Irão, Israel e os Estados Unidos na mesma sequência de incertezas

Washington entre negociação e pressão militar

O tom americano permanece duplo. Donald Trump considera as discussões úteis, mas mantém a ameaça de um ataque. Al Quds Al Arabi e Al Sharq Al Awsat, de 2 de novembro de 2026, dão um lugar importante a esta combinação, que mantém a pressão sobre Teerão enquanto permite que os mediadores continuem seu trabalho.

As respostas iranianas centram-se em possíveis alvos e na duração do conflito. Al Sharq Al Awsat relatou declarações de oficiais militares que previam uma resposta além dos limites geográficos dos confrontos anteriores. Estas advertências visam alargar o custo de uma decisão de ataque nos cálculos dos EUA.

Al Arabi Al Jadid, em sua edição de 2 de novembro de 2026, mostra que a diplomacia ocorre no meio dos preparativos militares. O jornal relata exercícios israelenses para simular emergências complexas e confrontos em várias frentes.

A formação do governo israelense permanece aberta

Os resultados eleitorais israelenses não levaram a uma maioria simples de governos. Al Joumhouria de 2 de novembro de 2026 descreve as dificuldades de Benjamin Netanyahu em garantir o apoio necessário. Relações pessoais, compromissos de campanha e diferenças partidárias complicam alianças.

Gadi Eisenkot, por sua vez, está à procura de uma fórmula para formar um governo. Al Binaa e Al Sharq Al Awsat, de 2 de novembro de 2026, referem-se em particular à hipótese de um governo minoritário e à questão das relações com os partidos árabes.

Nesse contexto, as escolhas militares também se tornam objeto de luta política doméstica. Os jornais examinam a possibilidade de escalada das negociações, a posição dos líderes e suas chances de manter o poder.

Al Akhbar, de 2 de novembro de 2026, no entanto, destaca os limites de uma mudança de coalizão para os palestinos. Seu dossiê sobre os partidos israelenses e a Cisjordânia insiste na continuidade das políticas de ocupação além da oposição entre os líderes. Por conseguinte, a concorrência para o governo não significa, na sua leitura, uma ruptura automática no terreno.

Gaza e Iémen continuam presos à violência regional

As discussões diplomáticas não fazem os mortos desaparecer em outras frentes. Al Quds Al Arabi, de 2 de novembro de 2026, relatou oito mortes em Gaza, incluindo uma criança e cinco policiais, em ataques israelenses. A situação cotidiana coloca esses ataques em meio à persistência da violência, apesar dos mecanismos supostos para limitar as hostilidades.

No Iémen, as operações de combate e de ar também são importantes. Al Quds Al Arabi evoca uma escalada entre a aviação saudita e os Houthis, bem como lutando em várias frentes terrestres.

Al Binaa, de 2 de novembro de 2026, liga esta evolução a ameaças contra faixas marítimas e ataques de mísseis. O conflito no Iémen aparece nas mesmas páginas das negociações sobre a Ormuz: os riscos regionais afectam os territórios, mas também as rotas comerciais e as infra-estruturas energéticas.

Economia: Estado busca receita em um país cujos recursos permanecem frágeis

Alferes do Banco do Líbano, fotografado em 5 de junho de 2011. Arquivo fotográfico ilustrando a seção econômica. Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.

As perdas bancárias retornam ao centro do litígio fiscal

A discordância entre o Estado e os bancos está a avançar novamente para o tratamento das perdas. Um Nahar de 2 de novembro de 2026 dedica o seu dossiê económico ao desafio bancário relativo às obrigações internacionais do Estado.

Os bancos consideram que os métodos utilizados para o cálculo fiscal podem transformar as perdas reais em lucros contabilísticos tributáveis. O litígio inclui as taxas de câmbio utilizadas para determinar o custo dos títulos e os resultados das operações.

Yassine Jaber defende outra leitura. O Ministro das Finanças afirma, nas palavras de An Nahar, que a administração aplica as regras fiscais e não prossegue uma política de orientação para o sector bancário. Solicita o acompanhamento da revisão e dos remédios disponíveis.

Por trás deste debate técnico está um conflito mais amplo sobre a distribuição dos custos da crise. Os bancos reclamam perdas nos seus activos. O Estado procura recuperar as suas receitas. Os depositantes ainda estão esperando para saber as condições em que seus fundos podem ser devolvidos.

As discussões com o Fundo Monetário continuam a ser uma área de confronto

Al Akhbar, de 2 de novembro de 2026, questiona a evolução das posições do Fundo Monetário Internacional no que diz respeito às propostas de Karim Suaid. O jornal examina o comércio na distribuição de perdas, tratamento de depósitos e obrigações do Banco do Líbano.

Sua abordagem é fundamental para mecanismos que possam reduzir o valor reconhecido dos depósitos ou aliviar a contribuição de certos atores para a resolução da crise. O dia-a-dia distingue as discussões sobre a reestruturação bancária das contas do banco central.

A pergunta feita em um permanece em aberto. Os elementos relatados dizem respeito a negociações, propostas e sinais de flexibilidade atribuídos aos interlocutores. Não constituem o anúncio de um acordo final com o Fundo Monetário.

Este debate faz eco das objecções bancárias apresentadas por An Nahar, ao mesmo tempo que as aborda de outro ponto de vista. Os dois casos tratam de perdas, mas os interesses defendidos e as responsabilidades destacadas diferem.

Cento e sete casos transmitidos ao Ministério Público

O Ministro das Finanças escolhe um tom mais forte na cobrança de impostos. Em uma entrevista publicada por Ad Diyar em 2 de novembro de 2026, Yassine Jaber anunciou a transmissão de 107 arquivos de negócios e institucionais para o Ministério Público Financeiro.

Distingue as dificuldades económicas reais do incumprimento das obrigações fiscais. O Ministro insiste particularmente nos montantes cobrados em nome da Coroa e que devem ser devolvidos ao Fundo de Receitas Consolidadas. Ao mesmo tempo, referiu-se a medidas para resolver e reduzir as sanções para facilitar a regularização.

Esta firmeza é acompanhada por um discurso sobre simplificação. Ad Diyar relata sobre desenvolvimento de serviços eletrônicos, faturamento e projetos de controle baseados em dados. O departamento apresenta estas duas vias como complementares: facilitar o cumprimento e dificultar a fraude.

Mais amostragem não significa mais atividade

A questão da capacidade de pagamento passa por páginas económicas. Em Al Joumhouria, 2 de novembro de 2026, Fouad Zmokhol critica uma política que buscaria principalmente aumentar as receitas sem reconstruir as condições de produção.

O seu argumento baseia-se nos custos já suportados pelas famílias e empresas: poupanças perdidas, custos de exploração elevados, financiamento bancário insuficiente e pagamento privado de serviços essenciais. Um aumento das taxas ocorre assim numa economia cujos recursos permanecem enfraquecidos.

Al Akhbar lança mais luz com o seu exame das receitas fiscais. O jornal diário observa uma queda no imposto sobre o valor acrescentado cobrado sobre as operações domésticas e vê-o como um sinal de fraqueza no consumo local. Distingue esta evolução da evolução das receitas relacionadas com as importações, que podem ser influenciadas pelos preços e pelas taxas aplicadas.

A reconciliação das duas análises evidencia uma dificuldade comum: uma melhoria da recolha não é suficiente para demonstrar uma recuperação da economia. As empresas devem vender, investir e contratar para que as receitas do governo possam crescer em uma base sustentável.

Dedolização refere-se à confiança nas instituições

Al Joumhouria de 2 de novembro de 2026 também dedica um dossiê para reduzir a dólarização financeira. O estudo compara várias economias emergentes e examina o papel da estabilidade, dos mercados financeiros locais e dos programas apoiados pelo Fundo Monetário Internacional.

O ponto central é a confiança. As famílias e as empresas regressam a uma moeda nacional quando podem manter as suas economias lá sem temerem uma nova perda de valor. As restrições administrativas não são suficientes para produzir esta alteração.

Para o Líbano, este dossiê faz eco de outros debates económicos da época. A questão monetária continua ligada à credibilidade das instituições, ao tratamento das perdas e à protecção dos depositantes.

Justiça: A acusação de Dahr Al Baidar e a investigação do aeroporto concentram a atenção

Um processo cujos números diferem consoante os jornais

O tratamento do caso de Dahr Al Baidar tem uma lacuna entre os jornais diários. Al Jumhouria e Al Akhbar de 2 de novembro de 2026 referem-se a treze pessoas processadas, enquanto An Nahar menciona quatorze. Por conseguinte, estes números continuam a ser atribuídos a cada publicação.

Além da contagem, o desacordo diz respeito ao escopo do caso. O tribunal militar é apreendido, mas a possibilidade de uma transferência para o Conselho de Justiça permanece no centro do debate político e jurídico.

Um Nahar insiste nas consequências dos processos judiciais para a relação entre o governo e o Hezbollah. Al Akhbar examina ainda a base e as qualificações. Nida Al Watan contesta os argumentos destinados a impedir o recurso ao Conselho de Justiça.

Os respondentes e processos judiciais relatados não prejudicam decisões futuras. O caso continua em curso, na intersecção de responsabilidades individuais e conflitos sobre a implementação das decisões do Estado.

Investigadores procuram usuários de cocaína

No aeroporto de Beirute, a interceptação de um carregamento de cocaína abre outra investigação importante. Um Nahar de 2 de novembro de 2026 relata uma apreensão de 46,7 kg e a prisão de um viajante sírio de Accra.

Al Joumhouria afirma que a operação foi realizada na noite de 31 de outubro, graças à cooperação da alfândega e Segurança Geral. A droga foi distribuída em 40 embalagens, escondidas por um processo para complicar sua detecção. Os dispositivos de rastreamento também foram encontrados nos pacotes.

Os primeiros itens citados pelos jornais referem-se a uma passagem anterior do suspeito para o Líbano por Masnaa, em seguida, para uma viagem a Accra antes de seu retorno com a carga. As investigações dizem respeito aos patrocinadores, destinatários e à extensão da rede.

Nida Al Watan de 2 de novembro de 2026 dá na primeira página uma estimativa de duzentos quilos após a preparação para a comercialização. Esta estimativa diz respeito ao volume potencial no mercado; o peso interceptado comunicado por outros jornais diários permanece 46,7 quilogramas.

Uma sanção profissional anulada por falta de provas suficientes

Ad Diyar, de 2 de novembro de 2026, publica igualmente uma coluna sobre uma decisão do Tribunal de Recurso Civil de Beirute relativa a um farmacêutico sancionado pela sua ordem profissional.

O caso baseia-se na taxa de desconto de medicamentos. A coluna analisa as inspeções realizadas, as declarações recolhidas e o valor dos elementos utilizados para justificar a sanção. As atas referidas não observavam a prática reclamada.

O Tribunal de Justiça considerou que as provas eram insuficientes e anulou a decisão disciplinar impugnada. Este processo recorda o lugar de prova numa sanção profissional, para além de uma reclamação ou informação fornecida pelos concorrentes.

Sociedade: salários, viagens e memória do Sul

O salário mínimo continua a ser negociado

As negociações salariais prosseguem sem acordo. Al Akhbar, de 2 de novembro de 2026, relata o fim do tempo permitido às discussões da comissão competente para examinar o aumento do salário mínimo.

O diário descreve uma redução acentuada das ambições sindicais. Depois de valores iniciais de $1,100 a $1,200, ele se referiu a uma provisão da Confederação Geral de Trabalhadores para aceitar uma proposta em torno de $ 475. No entanto, os empregadores não concordaram em transigir, de acordo com sua conta.

A crítica do jornal é sobre o método. Na sua opinião, as discussões devem basear-se nos preços, na inflação e nas necessidades das famílias. Pelo contrário, ocorrem num equilíbrio de forças políticas que reduz gradualmente o nível de exigências.

O arquivo também aborda os direitos sociais associados ao salário declarado. A remuneração de base afecta as contribuições, subsídios e proteções dos trabalhadores. Um acordo limitado pode, portanto, produzir efeitos que excedam o rendimento mensal imediato.

As famílias do Sul ainda enfrentam as necessidades mais básicas

As visitas do Ministro dos Assuntos Sociais, Haneen Sayed, ao Sul são relatadas por Ad Diyar de 2 de novembro de 2026. O jornal descreve, nomeadamente, intercâmbios em torno de crianças com necessidades especiais, instalações de cuidados e famílias afectadas pela guerra.

As necessidades referem-se ao cuidado, ao alojamento e à continuidade da educação. O jornal refere-se a instalações e instalações temporárias para acomodar famílias ou manter atividades escolares.

Essas situações dão conteúdo concreto às discussões sobre reconstrução. Para os habitantes, a reabilitação do território requer habitação utilizável, uma escola acessível e apoio adequado. Soluções temporárias podem ser usadas para responder à emergência, mas as necessidades são demoradas.

As preocupações relatadas por Al Sharq Al Awsat sobre a busca de casas de repouso nos subúrbios do sul acrescentam outra dimensão. Algumas famílias devem considerar um novo começo mesmo antes de poderem recuperar a estabilidade.

Hula mantém a memória do massacre de 1948

Em Houla, o município comemora o massacre de 31 de outubro de 1948. Al Akhbar, de 2 de novembro de 2026, reitera uma declaração recordando a morte de 90 civis.

O texto municipal liga essa memória às experiências atuais da localidade: destruição, deslocamento e danos ao modo de vida. Ele pediu para documentar crimes e preservar testemunhos para as próximas gerações.

A comemoração diz respeito, assim, à transmissão de uma história local, mas também à ligação dos habitantes à sua aldeia. A preservação dessa memória permanece inseparável da possibilidade de retorno no comunicado de imprensa.

Cultura: Chouchou recupera seu lugar na história do teatro, enquanto Beirute e Saida anunciam suas nomeações

Voltar para Chouchou sem trancar em nostalgia

O teatro libanês retorna à vanguarda com o livro de Fares Ywakim sobre Shuchou. Nida Al Watan de 2 de novembro de 2026 apresenta este livro como uma obra de memória e restituição em torno de uma grande figura na cena popular.

A história vai além da memória de um ator. Abrange os espetáculos, colaboradores, locais e condições em que foi construída uma experiência teatral. A atenção dada aos documentos e depoimentos possibilita colocar Chouchou de volta em uma história coletiva.

A questão das responsabilidades ocupa um lugar importante na leitura proposta pelo jornal. Reconstruir um caminho envolve reconhecer o papel dos autores, artistas e equipes que participaram das obras. A memória do teatro também é construída nesta precisão.

O livro finalmente lembra a força da ligação entre uma cena e seu público. Através de Shuchou, faz parte da vida social e cultural libanesa que encontra seus marcos, suas vozes e seus lugares.

Publicações de Beirute entre poesia e histórias de vida

As páginas literárias de Nida Al Watan de 2 de novembro de 2026 apresentam diversas publicações relacionadas a Beirute, poesia e trajetórias pessoais. Gibran ocupa um lugar lá com uma obra em torno de Sable e Ecumen, enquanto outros livros exploram a memória urbana e as experiências de seus autores.

A diversidade destas obras dá às páginas culturais um ritmo diferente do das notícias políticas. As histórias dizem respeito a lugares, reuniões e vestígios pessoais. Participam na conservação de uma memória que também é transmitida fora das comemorações oficiais.

Al Joumhouria em 2 de novembro de 2026, por sua vez, abre uma reflexão sobre o lugar das letras e das humanidades. A contribuição de Dalia Kherbani da Universidade Libanesa defende seu papel na pesquisa, transmissão e trabalho, inclusive em um ambiente dominado pela transformação tecnológica.

Três nomeações anunciadas no Líbano

O programa da semana começa com filosofia. Al Akhbar de 2 de novembro de 2026 anuncia, para terça-feira 3 de novembro às 19h, uma reunião com a escritora e pesquisadora Regina Sneifer no Teatro Al Madina em Hamra. A discussão centra-se no legado filosófico do Mashrek. Também está prevista uma participação remota.

Em Saida, a música assume no sábado 7 de novembro às 20h, no Hammam Al Jadid, na cidade velha. O jornal anuncia uma primeira apresentação do projeto do artista e compositor libanês Anwar Al Bizri, conhecido como Anou, dedicado à migração.

O show combina música, narrativa e elementos visuais. Trata-se da partida, retorno e busca de um lugar para pertencer, de uma forma que o jornal aproxima de uma criação musical contemporânea e de palco.

Na quinta-feira, 12 de novembro, às 18h, Raeda Taha vai assinar quatro de suas peças no T Marbouta Café em Hamra. Al Akhbar destaca o lugar da memória, experiência palestina e narrativa pessoal em sua escrita teatral.

Esporte: Líbano derruba a França após um suspense rugby match

Uma vitória arrancada após o fim do tempo regulamentar

Rugby oferece páginas esportivas uma história de inversão. Al Joumhouria de 2 de novembro de 2026 dedica um grande lugar à vitória do Líbano contra a França, 24 a 20, em Sydney.

O jogo não era mais para decidir sobre uma qualificação. Ambas as seleções já haviam perdido suas chances de alcançar o resto da competição, de acordo com o diário. No entanto, ainda era necessário terminar o torneio em uma imagem diferente daquela deixada por jogos anteriores.

O fim do jogo concentra todo o suspense. Embora a França esteja a pensar em manter a vitória, uma última oportunidade dada ao Líbano permite o regresso à igualdade. A pontuação é reduzida para 20 em todos os lugares após uma revisão de uma ação pelos árbitros.

A prorrogação dá então ao Líbano a oportunidade de concluir. Abbas Miski marcou o teste decisivo após uma ação individual que transformou o último movimento do jogo em uma vitória libanesa.

Abbas Miski no centro da narrativa desportiva

O relatório de Al Joumhouria insiste no papel de Miski nos momentos em que o encontro muda. O jogador participa do retorno libanês antes de marcar o teste que termina o jogo.

O diário também deu um lugar para o Capitão Alex Twal, a tensão do final da reunião e as decisões arbitrais. A vitória é construída em uma cadeia de fatos de jogo, resistência defensiva e ocasiões apreendidos no último momento.

Nos fóruns, a presença da comunidade libanesa dá uma dimensão especial a este encontro australiano. O jornal descreve apoio que vai além da questão do ranking e conecta a equipe ao seu público diásporo.

Este sucesso não mudou a eliminação do Líbano, mas mudou a forma como o seu torneio terminou. Os jogadores retornam com uma vitória em um longo jogo incerto, após um esforço continuado até a última ação.

Tecnologia: o poder da computação torna-se a verdadeira questão da corrida de inteligência artificial

Europa confrontada com restrições materiais

Os modelos chamam a atenção, mas o seu funcionamento depende de instalações muito concretas. Al Joumhouria, de 2 de novembro de 2026, dedica o seu dossiê tecnológico às necessidades europeias de poder informático, centros de dados e energia.

Assim, o artigo move a discussão para as condições de implantação. Uma empresa pode ter um projeto ou um modelo de desempenho e não ter recursos para treiná-lo, operar ou usá-lo em grande escala.

As restrições combinam: acesso a processadores, memória, fonte de alimentação, refrigeração e conexões. Por conseguinte, o custo de um centro de dados não se limita à compra de máquinas. O seu comissionamento envolve redes e equipamentos capazes de apoiar a sua actividade.

Instalações modulares prometem implantação mais rápida

O diário apresenta, em particular, os sistemas modulares propostos pela Nvidia. Seu interesse reside na montagem de unidades que podem reduzir o tempo de instalação e facilitar o aumento gradual da capacidade.

Esta abordagem responde à procura industrial. O uso da inteligência artificial desenvolve-se na concepção, manutenção, robótica e organização da produção. Eles exigem capacidades de processamento, mas também fluxo de dados confiável entre equipamentos.

O artigo salienta, no entanto, que a velocidade de instalação não resolve todas as dificuldades. Necessidades de energia, formação de equipes e controle de dados permanecem críticas.

Soberania ocorre em condições de acesso

A questão europeia diz igualmente respeito à dependência dos fornecedores externos. Quem controla a infra-estrutura? Em que condições são processados os dados? Que soluções permanecem disponíveis quando um fornecedor altera sua oferta ou regras?

Al Joumhouria defende uma abordagem que combina equipamentos com habilidades e usos. As novas capacidades têm um efeito duradouro quando podem ser utilizadas por empresas, universidades e organizações de investigação.

No Líbano, Ad Diyar de 2 de novembro de 2026 relata um uso diferente dessas ferramentas durante a comemoração de Rafic Hariri. Os textos e a presença do antigo Primeiro-Ministro são devolvidos através de dispositivos digitais. A Fundação Hariri também apresenta uma orientação para a « transformação inteligente » de seus programas.

Esses dois tratamentos mostram diferentes usos da mesma tecnologia: por um lado, a construção de capacidades industriais; por outro, aplicações relacionadas à memória, comunicação e educação.

Créditos fotográficos

Foto: Haakon S. Krohn / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.Fonte: Wikimedia Commons—CC BY-SA 3.0. Fotografia dos arquivos reproduzidos sem modificação.

Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.Fonte: Wikimedia Commons—CC BY-SA 2.0. Fotografia dos arquivos reproduzidos sem modificação.

Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.Fonte: Wikimedia Commons—CC BY-SA 2.0. Fotografia dos arquivos reproduzidos sem modificação.

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