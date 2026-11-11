Requisições no Líbano: O Diário Quebrado de 1914-1918

Entre 1914 e 1918, a guerra rompeu os recursos e hábitos dos habitantes de Beirute e do monte Líbano. As requisições tomam posses, a mobilização interrompe estudos, os transportes tornam-se escassos e os empregos tornam-se incertos. Mas os dois territórios não têm o mesmo regime militar. A isenção geral do Monte Líbano não o protege de taxas ou carências. Os arquivos universitários e consulares também mostram procedimentos suspensos, trabalho de socorro e transferências familiares bloqueadas.

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Vista aérea de Beirute tomada pelo Australian Flying Corps em 10 de novembro de 1918. Fotografia do contexto final da guerra, não representando uma cena de repressão ou requisição. Australian War Memorial, B03543, domínio público.

Entre 1914 e 1918, as requisições no Líbano interromperam o trabalho doméstico, deslocamento e recursos. O exército otomano recolhe propriedades e mobiliza homens nos territórios que irão formar o atual país. Mas Beirute e o monte Líbano não pertencem ao mesmo regime. Além da fome, essa diferença nos permite entender uma guerra vivida em oficinas, escolas, lares e estradas.

Requisições no Líbano: a guerra entra na economia

A mobilização começou antes do Império Otomano entrar no conflito no outono de 1914. Já em agosto, a prontidão militar impôs suas necessidades aos governos provinciais. O comando em Damasco exige suprimentos e transporte de animais. Os pedidos passam pelos governadores e depois pelas autoridades locais responsáveis pela recolha dos bens.

Esta cadeia administrativa atinge Beirute e Monte Líbano. Transforma recursos civis em bens militares. Para um dono, perder uma besta de dinheiro não significa apenas perder um bem. Isto também pode remover um meio de transporte de uma cultura ou garantir a entrega. A taxa afecta assim a capacidade de trabalhar tanto como as reservas disponíveis.

As requisições não se limitam a alimentos. Uma circular de 5 de setembro de 1914 diz respeito assim às terras de instituições estrangeiras. O esforço de guerra também afeta o espaço ocupado pelos assentamentos civis. Obriga os responsáveis a defenderem as suas instalações e negociarem as condições da sua actividade.

Dois territórios, duas situações de recrutamento

Em 1914, o Líbano dentro de suas fronteiras atuais ainda não existe. Beirute pertence a um vilayet otomano distinto do monte Líbano moutasarifat. Este último tem um regime especial, estabelecido no século XIX. Os seus habitantes beneficiam de uma isenção militar combinada com uma contribuição fiscal específica.

A guerra reduziu a autonomia da montanha, e as autoridades otomanas formalmente revogaram os protocolos que a governavam em julho de 1915. No entanto, a isenção geral do serviço militar permanece. Portanto, seria incorreto escrever que todos os homens do Monte Líbano passam por um recrutamento idêntico ao dos habitantes de Beirute.

A diferença não protege a montanha de outros requisitos militares. As reivindicações e a justiça excepcional aplicam-se a elas. Os homens também procuram refúgio no monte Líbano para escapar dos levantamentos realizados em outros lugares. Local de origem, residência e estatuto administrativo. As histórias de mobilização devem, portanto, especificar que população eles falam, em vez de projetar retroativamente uma experiência uniforme em todo o território libanês.

Estudantes e médicos enfrentam as necessidades do exército

Em Beirute, o Colégio Protestante Sírio, uma futura universidade nos Estados Unidos, oferece um observatório de partida preciso. Seus alunos vêm de várias regiões. Muitos possuem cidadania otomana. O exército chama estudantes e ex-alunos, enquanto graduados de medicina servem como médicos ou assistentes de saúde.

As designações podem tirá-los de sua cidade de treinamento. Outros trabalham nas instalações militares da região. Dr. Amin Abu Fadil conta a Rayak sobre seu trabalho. Ele deve providenciar cuidados no hospital e na estação, com uma acusação que vai muito além do dia comum.

Essas trajetórias mostram outra dimensão da mobilização. Move habilidades que os próprios civis precisam. Também suspende estudos e projectos de carreira. A presença de um ex-aluno de Beirute no serviço militar, no entanto, não é suficiente para estabelecer as regras aplicadas a todos os habitantes da montanha. Os arquivos individuais e as funções executadas permanecem essenciais para a compreensão desses caminhos.

Obter uma estadia torna-se um passo essencial

No decorrer da guerra, os pedidos de renúncia ou adiamento ocorrem mais na vida acadêmica. Estudantes e empregados solicitam Howard Bliss, presidente da faculdade. Esperam que as suas relações com as autoridades adiem a sua partida.

Em particular, Bliss defende a utilidade dos serviços para a população. Ensinar, cuidar e manter as atividades do colégio também são importantes contribuições em uma cidade comprovada. Nesta base, vários membros da instituição obtêm diferimentos ou isenções temporárias.

Uma estadia, porém, deixa o futuro incerto. Permite que uma actividade continue por algum tempo, sem garantir que a ameaça de uma partida desaparecerá. A mobilização, portanto, não é apenas medida pelo número de homens realmente incorporados. Também pesa sobre os que esperam uma resposta, que seguem treinamento ou procuram manter seu emprego. As negociações institucionais passam a fazer parte do seu quotidiano.

A falta de carvão está transformando a vida urbana

A guerra interrompe os circuitos que abastecem Beirute com produtos e equipamentos. O bloqueio aliado no Mediterrâneo oriental limita o comércio marítimo. As necessidades militares e as dificuldades domésticas agravam as tensões. A falta de carvão leva ao encerramento da fábrica de gás de Beirute.

Essa interrupção lembra que a escassez excede o suprimento alimentar. A iluminação, as actividades profissionais e o funcionamento das instituições dependem também de fornecimentos regulares. Na faculdade, os gestores lutam para obter livros didáticos, equipamentos de laboratório e suprimentos médicos.

No entanto, alguns edifícios têm eletricidade. West Hall e a Biblioteca College Hall tornam-se locais de encontro à noite. Esta solução continua a ser a de um estabelecimento relativamente privilegiado. Não descreve as possibilidades oferecidas a todos os lares de Beyrouthin. A guerra alarga assim o fosso entre aqueles que ainda têm instalações colectivas e aqueles que enfrentam carências sem protecção comparável.

Quando chegar à montanha requer caminhar

Viagens comuns também mudam. Carros a cavalo tornam-se escassos e seus preços aumentam drasticamente. Para estudantes e professores universitários, unir-se às comunidades de montanha agora significa ir embora.

Aley, Bhamdoun, Broummana, Choueir e Chemlan estão entre os destinos nestas rotas. Os depoimentos universitários descrevem uma adaptação quase esportiva, às vezes durante as férias. Acima de tudo, mostram como os padrões de transporte se deterioraram, inclusive num ambiente que ainda tem recursos.

Esta experiência não deve ser confundida com a de pessoas enfraquecidas ou carregadas de mercadorias. Uma viagem para um estudante válido não é necessariamente para uma pessoa doente ou uma família com filhos pequenos. A escassez de transportes torna a distância mais restritiva. Viver algumas horas de Beirute significa gastar mais tempo e esforço em cada viagem, quando a viagem permanece possível.

Trabalhando para obter ajuda

Em Beirute, a assistência envolve também encontrar pequenos empregos. Um comitê envolvendo o Colégio, a Cruz Vermelha local e as autoridades municipais organizam o trabalho para as pessoas em necessidade. Os candidatos vêm para o alojamento para receber seus arquivos.

Funcionários examinam sua situação, às vezes até mesmo em suas casas. O regime divide a cidade em sectores e procura evitar a dupla tomada de controlo. As tarefas propostas dizem principalmente respeito à limpeza de ruas, em cooperação com o município.

No entanto, o financiamento não permite um trabalho contínuo. Obter alguns dias de atividade, portanto, não significa encontrar um rendimento estável. Este limite revela um sofrimento económico distinto das imposições directas: o desaparecimento do trabalho regular. Mesmo os dispositivos de emergência devem escolher entre múltiplas necessidades com meios insuficientes. No caso das famílias, o auxílio assume a forma de uma possibilidade intermitente, sob reserva de uma análise da sua situação.

Dinheiro de emigrantes vem mais normalmente

Nas montanhas, outra ruptura atingiu orçamentos familiares. As transferências enviadas por emigrantes foram um importante recurso pré-guerra. A censura, o bloqueio e a desorganização financeira dificultam a sua recepção. As famílias escrevem ao consulado americano em Beirute para tentar alcançar seus entes queridos.

No Choueir, Farida Nimr Haykal procura retomar uma atividade relacionada com casulos de seda. Ela recebe ajuda, mas ainda falta as cestas e escalas necessárias no trabalho. O seu caso mostra que a assistência financeira única não restaura imediatamente os meios de produção.

As transferências continuaram a chegar irregularmente até 1917. Depois que os Estados Unidos entraram na guerra em abril, descontar cheques dos bancos americanos tornou-se quase impossível. Em 1918, os registros consulares ainda continham pedidos de famílias que buscavam dinheiro de pais estabelecidos no exterior. O conflito deixa, assim, casas separadas, rendimentos bloqueados e ferramentas em falta, até aos seus últimos meses.

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