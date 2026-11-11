Itália: Escolas evacuadas após alertas de bombas

Alertas de bomba levaram à evacuação escolar em várias regiões italianas na quarta-feira 11 de novembro de 2026. E-mails anônimos para instituições resultaram em inspeções e fechamentos preventivos. As autoridades locais distinguem estas medidas de segurança da descoberta efectiva de um dispositivo explosivo. Resta estabelecer a origem das mensagens.
Alertas de bomba Tratado Estabelecimento pelo Estabelecimento
Em Veneto, o governo regional confirma que dezenas de escolas estiveram envolvidas. Pupilas, professores e funcionários deixaram os edifícios como precaução. As forças de segurança iniciaram controlos.
O presidente da região, Alberto Stefani, pediu que os responsáveis fossem identificados e punidos. Exortou também as famílias a ficarem calmas e a respeitarem as instruções oficiais. A região informou o acompanhamento com as agências relevantes e a proteção civil.
Essas confirmações locais estabelecem a realidade das evacuações. Só eles não permitem concluir que existem bombas nos estabelecimentos em causa. As investigações devem determinar a origem e a credibilidade das ameaças.
Ciampino encerra os sítios em causa para o dia
Em Ciampino, perto de Roma, o município detalhava as decisões tomadas após os relatórios recebidos pelas autoridades escolares. Funcionários da escola evacuaram estudantes e funcionários para fora das áreas de montagem.
A polícia e a polícia local realizaram controlos nos edifícios e nos arredores. O prefeito assinou uma ordem suspendendo os cursos e fechando os sites da escola recebendo o relatório para o dia inteiro.
A medida não constitui uma autorização de regresso às instalações para fins comerciais. O comunicado municipal proíbe o acesso aos edifícios e suas dependências por qualquer pessoa não expressamente autorizada pelas autoridades policiais.
O município também ativou seu centro operacional municipal. Esta estrutura deverá assegurar a coordenação com os serviços competentes e acompanhar a evolução. O mecanismo prevê a possibilidade de novas decisões se os controlos o exigirem.
Encerramento local, sem balanço nacional definitivo
Em Pomezia, também na região de Roma, o município anuncia o fechamento de todas as escolas em seu território para esta quarta-feira. Baseia-se na Ordem Municipal n.o 24 de 11 de novembro, emitida por motivo de ordem pública.
Na Lombardia, também foram relatadas evacuações nas províncias de Milão, Varèse e Brescia. Segundo uma agência de notícias, as operações envolveram vários serviços policiais, bombeiros e especialistas em desminagem. Na Puglia, alguns estudantes puderam voltar às aulas após as inspeções.
As situações diferem, portanto, de acordo com as instituições e decisões locais. Os primeiros números nacionais divulgados durante a manhã evoluíram. Não devem ser confundidos com um número confirmado de dispositivos descobertos.
A retoma dos cursos dependerá dos controlos e instruções das autoridades competentes. Em Ciampino, a ordem anunciada diz respeito a todo o dia de 11 de novembro. O município mantém o seu centro operacional activo para monitorizar os controlos e tomar novas medidas, se necessário.
Comentários