Itália: Escolas evacuadas após alertas de bombas

E-mails anônimos desencadearam alertas de bombas em várias regiões italianas em 11 de novembro de 2026. As autoridades evacuaram as escolas e realizaram inspecções. Em Ciampino, os estabelecimentos que recebem alertas permanecem fechados durante o dia. Em Pomezia, o encerramento diz respeito a todas as escolas do município. As medidas são preventivas e não comprovam a presença de explosivos. O acompanhamento continua, enquanto as decisões sobre a retoma dos cursos são tomadas pelas autoridades locais.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Alertas de bomba levaram à evacuação escolar em várias regiões italianas na quarta-feira 11 de novembro de 2026. E-mails anônimos para instituições resultaram em inspeções e fechamentos preventivos. As autoridades locais distinguem estas medidas de segurança da descoberta efectiva de um dispositivo explosivo. Resta estabelecer a origem das mensagens.

Alertas de bomba Tratado Estabelecimento pelo Estabelecimento

Em Veneto, o governo regional confirma que dezenas de escolas estiveram envolvidas. Pupilas, professores e funcionários deixaram os edifícios como precaução. As forças de segurança iniciaram controlos.

O presidente da região, Alberto Stefani, pediu que os responsáveis fossem identificados e punidos. Exortou também as famílias a ficarem calmas e a respeitarem as instruções oficiais. A região informou o acompanhamento com as agências relevantes e a proteção civil.

Essas confirmações locais estabelecem a realidade das evacuações. Só eles não permitem concluir que existem bombas nos estabelecimentos em causa. As investigações devem determinar a origem e a credibilidade das ameaças.

Ciampino encerra os sítios em causa para o dia

Em Ciampino, perto de Roma, o município detalhava as decisões tomadas após os relatórios recebidos pelas autoridades escolares. Funcionários da escola evacuaram estudantes e funcionários para fora das áreas de montagem.

A polícia e a polícia local realizaram controlos nos edifícios e nos arredores. O prefeito assinou uma ordem suspendendo os cursos e fechando os sites da escola recebendo o relatório para o dia inteiro.

A medida não constitui uma autorização de regresso às instalações para fins comerciais. O comunicado municipal proíbe o acesso aos edifícios e suas dependências por qualquer pessoa não expressamente autorizada pelas autoridades policiais.

O município também ativou seu centro operacional municipal. Esta estrutura deverá assegurar a coordenação com os serviços competentes e acompanhar a evolução. O mecanismo prevê a possibilidade de novas decisões se os controlos o exigirem.

Encerramento local, sem balanço nacional definitivo

Em Pomezia, também na região de Roma, o município anuncia o fechamento de todas as escolas em seu território para esta quarta-feira. Baseia-se na Ordem Municipal n.o 24 de 11 de novembro, emitida por motivo de ordem pública.

Na Lombardia, também foram relatadas evacuações nas províncias de Milão, Varèse e Brescia. Segundo uma agência de notícias, as operações envolveram vários serviços policiais, bombeiros e especialistas em desminagem. Na Puglia, alguns estudantes puderam voltar às aulas após as inspeções.

As situações diferem, portanto, de acordo com as instituições e decisões locais. Os primeiros números nacionais divulgados durante a manhã evoluíram. Não devem ser confundidos com um número confirmado de dispositivos descobertos.

A retoma dos cursos dependerá dos controlos e instruções das autoridades competentes. Em Ciampino, a ordem anunciada diz respeito a todo o dia de 11 de novembro. O município mantém o seu centro operacional activo para monitorizar os controlos e tomar novas medidas, se necessário.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews