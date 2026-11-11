Repressão otomana no Líbano: julgamento e exílio

O sofrimento civil da Primeira Guerra Mundial no Líbano não se limita à fome. As execuções de 1915 e 1916 acompanharam uma repressão que também afetou as famílias. Prisões, julgamentos militares, confisco e partidas forçadas estão transformando sua existência. Em Beirute, a pressão também atinge as escolas. Esta primeira parte distingue entre fatos estabelecidos, alertas diplomáticos contemporâneos e os limites das figuras disponíveis, sem confundir o Líbano atual com toda a Síria otomana.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Vista aérea de Beirute tomada pelo Australian Flying Corps em 10 de novembro de 1918. Fotografia do contexto final da guerra, não representando uma cena de repressão ou requisição. Australian War Memorial, B03543, domínio público.

A repressão otomana no Líbano é um dos principais julgamentos civis da Primeira Guerra Mundial. Os enforcamentos de 1915 e 1916 são a memória mais visível. No entanto, fazem parte de uma política mais ampla. Detenções, julgamentos militares, confisco e exilados atacam opositores e suas famílias. Em Beirute, o monitoramento também chega às instituições de ensino. Por trás das figuras homenageadas como mártires, a guerra perturba casas, priva as famílias de sua propriedade e impõe partidas forçadas.

Esta primeira parte de uma série sobre o sofrimento do povo do Líbano durante a Grande Guerra centra-se em tal violência política. O quadro territorial exige esclarecimentos. O Estado libanês dentro das suas fronteiras actuais ainda não existe. Beirute e o monte Líbano caem sob círculos eleitorais otomanos separados. A repressão está a desenrolar-se num espaço sírio muito maior. Por conseguinte, os dados sobre este conjunto não podem automaticamente tornar-se balanços libaneses.

Repressão otomana no Líbano, além da forca

À frente do Quarto Exército, Djemal Pasha concentra extensos poderes militares e civis. A guerra fortalece essa autoridade. Em maio de 1915, uma lei provisória lhe concedeu poderes excepcionais sobre as decisões do governo sobre a Síria. Esta concentração deixa pouco espaço para uma mediação política comum.

O poder visa redes reformistas e descentralização. Antes da guerra, suas demandas não formavam um único programa independente. Alguns defendem uma maior autonomia administrativa. Outros querem proteger melhor a língua árabe. Os projectos libaneses, sírios e árabes atravessam-se sem confusão. Vários ativistas ainda buscam a reforma do Império, em vez de seu desaparecimento.

A entrada em guerra transforma as relações com as potências europeias em acusações. As autoridades confiscam documentos nos consulados franceses em Beirute e Damasco. Usam estas correspondências contra personalidades locais. O conteúdo das antigas trocas torna-se assim novo numa situação de guerra e ruptura diplomática.

Aley, Beirute e Damasco: Justiça Militar

O tribunal militar de Aley torna-se um lugar central para esta repressão. As acusações de traição colocam políticos, jornalistas e notáveis sob a ameaça capital. No entanto, a cronologia impede que a campanha seja reduzida a uma reação espontânea após uma derrota militar. Pedidos de prisão já precedem o fracasso otomano em frente ao Canal de Suez em fevereiro de 1915.

Em 21 de agosto de 1915, onze homens foram enforcados em Beirute. Uma segunda onda de execuções atingiu Beirute e Damasco em 6 de maio de 1916. Vinte e um condenados morrem em ambas as cidades. Este último número abrange todos os dois locais. Ele não designa vinte e um executados apenas em Beirute.

As pessoas processadas incluem muçulmanos e cristãos. Portanto, o poder não atinge uma única comunidade. Comércios e trajetórias também diferem: antigos funcionários eleitos, funcionários locais, carteiros e jornalistas estão entre os condenados. O teste deixa um traço na história política e da imprensa.

As execuções públicas expõem o público à punição. Eles, no entanto, afetam círculos muito mais amplos do que os condenados. Seus parentes sofrem ausência, ameaça e às vezes deslocamento. Para entender esse sofrimento, a lista de nomes executados não é suficiente. Temos também de seguir famílias que desaparecem de casas e bairros.

Famílias deslocadas para Anatólia

Os despejos internos acompanham a política de controlo. As autoridades estão levando famílias para Anatólia, longe de suas redes habituais. O objectivo político vai além do castigo individual: implica também o enfraquecimento da influência local dos opositores. Um indivíduo notável separado de suas relações perde alguns de seus meios de ação.

Um estudo acadêmico de exilados compara suas memórias em árabe com documentos otomanos. Mostra caminhos diferentes. As reacções dos governos locais e a resistência das pessoas deslocadas alteram as condições de instalação. Seria, portanto, enganoso descrever todos os exilados como uma rota idêntica, com os mesmos tratamentos e possibilidades de retorno.

Os números também exigem cautela. O trabalho histórico evoca vários milhares de famílias em escala síria. Documentos contemporâneos oferecem estimativas variáveis. Eles não permitem estabelecer um total confiável dos habitantes do atual território libanês.

Em 21 de maio de 1916, um despacho diplomático americano relatou a deportação de famílias de Damasco e Líbano. Também menciona confisco. Em parte, o editor envia informações recebidas de um viajante. Assim, o documento atesta a existência de alertas contemporâneos precisos, mas cada estimativa que contém não constitui um censo.

O mesmo despacho descreve algumas viagens às custas das autoridades e relata promessas de atribuição de terras. Estas indicações não demonstram uma compensação geral ou a sua aplicação efectiva. Mostram sobretudo por que razão a documentação deve distinguir entre medidas anunciadas, situações observadas e informações indirectas.

Confisco, preocupação e perda de laços

A partida forçada e o confisco são duas formas diferentes de violência que podem ser combinadas. O primeiro afasta os habitantes do seu ambiente. O segundo compromete os recursos conservados no local. Num país em que os preços estão a subir e os fornecimentos estão a deteriorar-se, perder o acesso à propriedade aumenta a vulnerabilidade do lar.

Também circulam alertas no exterior. Em 9 de maio de 1916, Washington transmitiu uma nota francesa à sua representação em Constantinopla. Provoca prisão, exílio e maus tratos na região. O Departamento de Estado pede controlos discretos antes de qualquer acção ser tomada pelas autoridades otomanas.

A nota também expressa o medo de uma extensão dos massacres. Esta preocupação pertence ao documento da época. Não pode ser transformado em evidência de que um cenário anunciado foi realmente alcançado em toda a parte. O genocídio arménio e a repressão dos opositores árabes são políticas e caminhos que devem ser estudados sem confusão.

Numa escola de Beirute, um manual torna-se um negócio

A coerção política afeta lugares longe do tribunal. No Colégio Protestante Sírio, uma futura instituição acadêmica americana em Beirute, um manual de geografia causou uma crise. Em dezembro de 1915, as autoridades contestaram seu uso e certas passagens consideradas hostis ao Império.

Eles exigem a retirada do livro e a partida do chefe da seção preparatória, William Hall. A gerência explica que as passagens disputadas não representam seu ensino. No entanto, ela decidiu retirar Hall de seu posto e pedir-lhe para deixar o Império.

O Relatório Anual de 1915-16 mantém a fundamentação desta decisão. O estabelecimento afirma que não considera Hall injusto. Ele apresentou a medida como resposta às exigências do governador. Assim, o episódio documenta uma pressão concreta sobre o ensino: o conteúdo escolar é suficiente para ameaçar um emprego e uma presença no país.

Os enforcamentos de 6 de maio então entram em comemorações nacionais. Outros traços de registros judiciais, correspondência diplomática e registros escolares incluem os de pessoas presas, bens apreendidos, famílias remotas e professores que foram forçados a sair.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews