Líbano: Mais de um milhão de pessoas em crise alimentar · Global Voices

O relatório do Ministério da Agricultura, FAO e PAM de 11 de novembro: 1,05 milhões de pessoas estão em crise alimentar ou pior no Líbano.

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Mais de um milhão de pessoas no Líbano enfrentam insegurança alimentar aguda em nível « crise » ou superior. Num comunicado emitido na quarta-feira, 11 de Novembro, o Ministério da Agricultura, da FAO e do Programa Alimentar Mundial apelam à continuação da assistência humanitária e ao apoio aos meios de subsistência. A sua indicação baseia-se numa análise efectuada em Setembro, cujos resultados foram publicados em 5 de Novembro pelo IPC.

1,05 milhões de pessoas em causa

Para o período de setembro de 2026 a fevereiro de 2027Quadro integrado de classificação da segurança alimentarestima 1,05 milhões de pessoas na fase 3 ou mais. Isso representa 21% da população analisada. Destes, 52 mil estão na fase 4, conhecida como emergência.

Estes números abrangem diferentes grupos populacionais que vivem no Líbano, e não apenas cidadãos libaneses. A análise regista uma vulnerabilidade particularmente elevada entre os refugiados e os recém-deslocados libaneses.

Projecção de agravamento na Primavera de 2027

Entre março e julho de 2027, o CPI projetou um aumento para 1,15 milhões de pessoas na fase 3 ou mais, ou 24% da população analisada. O número de pessoas em emergência pode chegar a 97.000. Esta é uma projeção, distinta da estimativa que abrange o período atual.

Os autores recomendam manter a assistência alimentar até julho e garantir financiamento para junho e julho. Defendem igualmente a protecção dos meios de produção e a adaptação da ajuda aos movimentos e regressos domésticos.

Um declínio relativo que não significa recuperação

Em seuscomunicado de imprensa de 11 de novembroAs instituições alertam contra a leitura excessivamente otimista do declínio em relação aos 24% previstos na atualização de abril de 2026. A evolução das condições de deslocamento e conflito explica essa diferença, sem demonstrar uma melhoria duradoura na situação das famílias.

O PAM descreve os orçamentos para alimentos e combustível, dívida e poupança. Algumas famílias preservam seu consumo por meio de assistência e arbitragens cada vez mais difíceis. No Sul, Akkar e Baalbek-Hermel, as dificuldades agrícolas e as restrições ao acesso à terra também enfraquecem a renda. As agências defendem a ligação da emergência alimentar à recuperação agrícola e económica.

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