ISO 20022: BDL moderniza os pagamentos

O Banco do Líbano informa que completou a migração dos seus sistemas de liquidação e compensação para a ISO 20022 em 2025. Esta norma estrutura as informações trocadas entre instituições financeiras. Deve distinguir-se dos serviços oferecidos aos clientes. O relatório anual também apresenta pagamentos instantâneos, serviços móveis e a desmaterialização de cheques e canteiros de obras. As utilizações administrativas e as condições práticas devem também ser verificadas separadamente. A modernização técnica não garante automaticamente uma transferência gratuita ou imediatamente disponível.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Banco do Líbano informa que completou a actualização dos seus sistemas de liquidação e compensação para a ISO 20022 em 2025. Esta norma organiza as informações que acompanham as transacções financeiras. Prepara intercâmbios mais estruturados entre instituições. Não significa que todos os libaneses já tenham transferências instantâneas ou serviços bancários gratuitos.

O relatório anual 2025 da BDL, referido em Novembro de 2026 no seu catálogo, distingue uma transformação realizada e vários projectos ainda por desenvolver. A migração diz respeito à BdL-RTGS, um sistema de liquidação bruta em tempo real, e à BdL-CLEAR, um sistema de pagamento de retalho e compensação. Pagamentos instantâneos, bancos móveis e a desmaterialização do processamento de cheques permanecem como projetos estratégicos.

Esta distinção constitui o ponto de partida para uma análise concreta da modernização. Uma infra-estrutura pode adoptar uma linguagem comum sem que cada serviço destinado ao público já esteja aberto. Os prazos, taxas e condições de acesso estão sujeitos a outras opções técnicas, comerciais e regulamentares.

Dados de pagamento da estrutura ISO 20022

A ISO 20022 é uma família de normas internacionais para o intercâmbio electrónico de dados financeiros. Define conceitos comuns e como organizar mensagens entre bancos, sistemas de pagamento e outras instituições. O seu campo é mais do que apenas transferências: inclui títulos, cartões e transacções cambiais.

A alteração diz respeito às informações transmitidas com a transacção. Uma estrutura compartilhada facilita a identificação e o processamento de elementos úteis por diferentes sistemas. O objetivo é reduzir ambiguidades e intervenções manuais, melhorando a qualidade dos dados. No entanto, esses benefícios dependem de como cada participante utiliza o padrão.

A BDL descreve sua migração como a transição de mensagens SWIFT MT para mensagens MX. O relatório destaca uma linguagem financeira unificada, um fluxo mais preciso de informações e melhores capacidades de controle. Não publica nenhuma medida destinada a quantificar uma redução efectiva do tempo médio ou do custo de uma transferência para o Líbano.

Dois sistemas centrais, várias funções

BdL-RTGS e BdL-CLEAR têm posições diferentes na organização dos pagamentos. A primeira diz respeito à liquidação bruta em tempo real; a segunda diz respeito aos pagamentos a retalho e à compensação. A sua modernização diz respeito ao intercâmbio entre os participantes e a infra-estrutura central. Não se confunde com a interface de uma aplicação utilizada por um indivíduo.

Elemento Estado descrito no relatório BDL 2025 O que isto torna possível BdL-RTGS e BdL-CLEAR Atualização para ISO 20022 concluída Migração de infra-estruturas e mensagens Sistema de pagamento instantâneo Estudo e desenvolvimento Um projecto, não uma disponibilidade geral demonstrada Banca móvel Construção estratégica Um eixo de desenvolvimento Processamento de Cheque Eletrônico Projecto de desmaterialização Evolução a distinguir do serviço operacional Pagamentos governamentais Coordenação e lançamento em preparação Um dispositivo cuja implantação deve ser verificada separadamente

O quadro descreve a declaração apresentada no relatório anual. Não substitui um calendário de implementação actualizado. Um anúncio posterior poderá alterar alguns projectos; deverá então ser examinado quanto ao seu âmbito, aos participantes e à data de aplicação.

Para o público, a diferença é importante. Uma mensagem melhor estruturada pode facilitar o processamento de uma operação sem remover os controles necessários. A disponibilidade de uma transferência depende também do funcionamento das instituições em causa, das horas de serviço, da liquidação e das condições da conta.

O pagamento instantâneo continua a ser um projecto separado

Um sistema de pagamento instantâneo não é definido apenas pelo formato da mensagem. Envolve uma organização que permite que o serviço anunciado funcione com as características esperadas. A migração ISO 20022 é um elemento técnico útil; Não é suficiente provar que este sistema já está disponível para todos os usuários.

O relatório BDL utiliza especificamente o registo de estudo e desenvolvimento para pagamentos instantâneos. Apresentar esta frase como anúncio de um lançamento nacional eliminaria uma diferença essencial entre objectivo e realização. O documento não prevê, nesta secção, uma data única para a abertura ao público ou uma lista completa das instituições participantes.

A mesma precaução deve ser aplicada aos serviços móveis e aos cheques. Uma operação iniciada num telefone não requer necessariamente um circuito instantâneo. A desmaterialização de um documento também não estabelece que sua solução se torne imediata. Cada serviço deve ser avaliado de acordo com suas próprias regras.

As administrações são outra parte do projecto

A BDL descreve a coordenação com as administrações públicas e instituições para modernizar a gestão de suas contas. O relatório refere-se a um sistema de pagamento do governo e ao aumento do uso de cartões para coletar impostos e taxas. Menciona terminais nos centros e instalações do Ministério das Finanças, com uma extensão prevista às outras administrações.

Estas orientações dizem respeito tanto à administração pública como à experiência do utilizador. O acompanhamento das receitas, despesas e saldos poderia ser facilitado por dados mais bem organizados. No entanto, o relatório não permite uma lista actualizada de todas as janelas onde um cartão é aceite, nem permite que todos os impostos sejam pagos desta forma.

Por conseguinte, a implantação deve ser verificada pela administração. Para um contribuinte, os elementos decisivos continuam a ser o serviço efectivamente disponível, os meios de pagamento aceites e as condições aplicáveis. Uma modernização central não substitui esta informação prática.

Uma norma comum também deve ser utilizada de forma consistente

Na sua actualização de 26 de Fevereiro de 2026, o Comité dos Pagamentos e das Infra-estruturas de Mercado salienta a importância de uma aplicação harmonizada da ISO 20022. As instituições podem adotar o mesmo padrão ao usá-lo de forma diferente, limitando os benefícios esperados. O Comité e os profissionais interessados propõem requisitos comuns para os pagamentos transfronteiras, com um período de adopção até ao final de 2027.

Estas recomendações internacionais não constituem, por si só, uma nova obrigação imposta a todos os clientes libaneses. Mostram por que motivo a migração técnica deve ser acompanhada de trabalho sobre a qualidade e consistência dos dados. O próximo indicador útil será a tradução desta infraestrutura para serviços documentados: escopo dos participantes, disponibilidade, timelines medidos e condições de uso publicadas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews