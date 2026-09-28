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O Estreito de Ormuz tornou-se cenário de um segundo confronto, menos espetacular do que as operações militares, mas quase como estratégico: uma guerra de números. Washington afirma que os fluxos de petróleo retomaram fortemente. O presidente Donald Trump até garantiu que uma quantidade recorde de petróleo havia passado recentemente o Estreito, segundo ele, excedendo os volumes observados antes da guerra. Seu Secretário de Energia, Chris Wright, avançou em média cerca de 13 milhões de barris por dia e mais de 20 milhões em um dos últimos dias. Por trás dessas afirmações, porém, é uma dificuldade raramente explicada: contar em tempo real os barris que cruzam Ormuz tornou-se extremamente complicado.

A guerra interrompeu o comportamento dos navios, interrompeu os portos e aumentou o número de cargas cujos movimentos só são conhecidos tardiamente. Os petroleiros podem desligar seu sistema de identificação automática e desaparecer temporariamente das telas usadas para rastrear o tráfego marítimo. Mas eles não param de navegar. Alguns dias ou semanas depois, seus movimentos podem ser reconstruídos por meio de dados do porto, imagens de satélite, reaparecimento no mar ou chegada em um terminal de destino. As estatísticas históricas são então corrigidas. Um barril invisível no dia de sua passagem pode assim reaparecer várias semanas mais tarde nos relatos do dia em que tinha realmente atravessado o estreito.

Essa mecânica faz declarações triunfais tão frágeis quanto anúncios catastrofísticos. Uma figura diária espetacular pode refletir uma recuperação real, mas também a evacuação da carga acumulada por vários dias. Uma média calculada em navios imediatamente visíveis pode subestimar o tráfego antes da revisão. E uma abertura política do estreito não significa que as exportações do Golfo possam regressar imediatamente ao seu nível anterior. Em Ormuz, o petróleo é agora seguido como inteligência.

O número de Washington: 13 milhões de barris por dia

A administração dos EUA quer demonstrar que o bloqueio iraniano em Ormuz já não produz os efeitos desejados de Teerão. Chris Wright afirma que as saídas agora são em média cerca de 13 milhões de barris por dia. Ele também afirma que ultrapassaram 20 milhões em um dia recente, o que, segundo sua interpretação, é mais do que antes do início do conflito. Donald Trump assume a mesma ideia quando diz que uma quantidade recorde de petróleo atravessou o estreito durante o fim de semana.

A mensagem política é transparente. Se o petróleo flui novamente em grandes quantidades, o Irã perde parte do instrumento de pressão de fechar ou restringir a passagem. O aumento dos preços da energia poderia então ser atribuído a outros factores. Chris Wright insiste precisamente em capacidades de refino, que ele apresenta como um problema agora maior do que o volume de bruto através do Estreito.

Esta apresentação serve também o discurso americano sobre a eficácia da pressão contra Teerã. Washington afirma que sua campanha de isolamento econômico está começando a produzir seus efeitos, enquanto Donald Trump continua evocando uma possível retomada das negociações e não exclui novas greves. Mostrar que o comércio de petróleo do Golfo pode retomar apesar do confronto é, portanto, reduzir o alcance estratégico da arma iraniana.

Mas a medição do tráfego marítimo não funciona como um metro instalado em um oleoduto. Não há nenhum dispositivo na entrada de Ormuz adicionando instantaneamente cada barril transportado sob o casco dos petroleiros. Os dados provêm do controlo dos navios, da estimativa das suas cargas e da reconstrução dos seus movimentos. Quando a visibilidade se deteriora, a margem de incerteza aumenta.

Ormuz antes da crise: cerca de 15 milhões de barris como referência

Os dados utilizados nas análises de tráfego colocam o nível de petróleo de referência antes da crise em cerca de 15 milhões de barris por dia. Esta é a base para medir a magnitude do choque causado pela guerra e restrições de navegação. Também nos permite entender por que as declarações americanas sobre um retorno acima dos níveis anteriores são de tal importância política.

Se os 13 milhões de barris por dia anunciados pelo Secretário de Energia dos EUA correspondessem a uma média sustentável e directamente comparável, o fosso com o nível pré-crise teria, de facto, diminuído consideravelmente. Um dia de mais de 20 milhões poderia até dar a impressão de que a crise de rigor já está no passado.

O problema reside na palavra « sustentável ». O tráfego de petróleo é naturalmente irregular. Vários grandes petroleiros podem atravessar um ponto de passagem no mesmo dia, seguido por um dia muito mais fraco. Em tempos de guerra, este efeito é amplificado. Navios esperam, carga acumula, uma janela de navegação abre e várias partidas são feitas ao mesmo tempo. O volume diário então saltou sem alterar a capacidade estrutural do estreito.

É precisamente isso que torna os picos difíceis de interpretar. Mostram que o petróleo pode passar. Não provam necessariamente que o tráfego voltou ao normal.

Os 55 milhões de barris anteriores

Um episódio no início de julho ilustra perfeitamente esta armadilha estatística. Entre 1 e 6 de julho, mais de 55 milhões de barris teriam atravessado o estreito. Em comparação com alguns dias, a figura dá a imagem de uma reinicialização espetacular do tráfego. Tomado isoladamente, pode até sugerir que o mercado recuperou uma capacidade próxima do normal.

No entanto, uma parte significativa destes volumes foi previamente acumulada. A retomada da navegação havia libertado um estoque flutuante ou atrasado. Os petroleiros não só ilustraram a produção e exportação destes seis dias; Eles também evacuaram as consequências do bloqueio anterior.

Essa distinção é fundamental para entender a guerra de figuras em torno de Ormuz. Um estreito pode ter um fluxo muito alto por alguns dias precisamente porque já trabalhou em ocioso antes. O pico é então a consequência do bloqueio tanto quanto a prova de seu relaxamento.

Para conhecer a situação real, o período de observação deve, portanto, ser prorrogado. Uma média ao longo de várias semanas é mais instrutiva do que um registro diário. É igualmente necessário saber se os volumes exportados correspondem a uma nova produção ou carga já à sua saída. Por último, a passagem física de um navio deve distinguir-se da identificação imediata da sua carga.

É neste terceiro nível que aparecem as « naves fantasma ».

Quando um petroleiro desaparece das telas

O transporte comercial moderno baseia-se em grande parte no sistema de identificação automática de navios. Em particular, transmite sua identidade, posição e trajetória. Esta informação ajuda a evitar colisões, mas também criou um enorme mercado de dados marítimos. Empresas especializadas monitoram continuamente petroleiros, graneleiros e porta-contêineres para estimar o movimento de mercadorias em todo o mundo.

Quando uma nave desliga o seu farol, desaparece desta leitura imediata. Obviamente, ele não se tornou invisível no sentido físico. Os satélites ainda o podem fotografar. O radar pode detectá-lo. As autoridades militares têm recursos adicionais. Mas para as bases comerciais usadas para estabelecer rapidamente os fluxos de petróleo, parte de sua jornada torna-se mais difícil de seguir.

Este comportamento não nasceu com a guerra atual. As cargas transportadas em ambientes sujeitos a sanções têm usado práticas há muito tempo para complicar sua rastreabilidade. A remoção temporária de faróis, as alterações de bandeira, a transferência de carga entre navios ou as alterações na identidade comercial podem criar áreas de sombra nas bases de dados.

A crise de Ormuz, no entanto, dá nova importância a esses fenômenos. Já não se trata apenas de saber se uma carga sancionada mudou de propriedade. É necessário medir quase em tempo real quanto petróleo está realmente a sair do Golfo, enquanto estes dados influenciam os preços mundiais e o rácio de potência entre Washington e Teerão.

Como encontrar uma nave que se tornou um fantasma

O desaparecimento de um petroleiro dos sistemas de monitorização é muitas vezes apenas temporário. Os analistas podem reconstruir sua viagem depois do fato. Uma imagem de satélite pode revelar sua presença em uma determinada área. Um registo portuário pode confirmar o seu carregamento. Seu reaparecimento no sistema de identificação automática pode ajudar a reconstruir sua trajetória. Sua chegada em um porto estrangeiro finalmente fornece informações adicionais sobre a origem e destino da carga.

O trabalho então parece mais uma pesquisa do que apenas uma leitura estatística. Os especialistas atravessam as horas, posições, características da embarcação, sua corrente de ar, os terminais movimentados e os movimentos observados antes e depois do período de silêncio. Uma vez que a viagem foi reconstruída, o volume transportado pode ser realocado para o dia em que o petroleiro realmente cruzou o estreito.

Essa correção retrospectiva produz um fenômeno confuso: as mudanças passadas. O número de barris atribuídos a um dia do mês anterior pode aumentar várias semanas depois, não porque novos barris tenham viajado no passado, mas porque os analistas apenas encontraram seu rastro.

Por conseguinte, as estatísticas marítimas recentes devem ser entendidas como uma estimativa que possa ser revista. Quanto mais os vasos tentam mascarar seus movimentos, mais importante pode ser esta revisão.

Isto torna difícil qualquer comparação entre uma figura política anunciada hoje e uma média histórica recalculada várias semanas após os fatos.

Uma média ajustada muito mais baixa

Os dados relatados pelo monitoramento especializado levam a uma leitura muito mais conservadora da recuperação. Uma vez corrigidos os movimentos e episódios excepcionais em seu contexto, o fluxo médio recente seria de cerca de 4 milhões de barris por dia, longe dos 15 milhões observados antes da crise.

O fosso é considerável. Neste nível, a Ormuz não operaria em quase 90% de sua capacidade anterior, mas em torno de um quarto de seu tráfego de petróleo de referência. A diferença altera completamente a interpretação económica e política da situação.

Não significa necessariamente que o número de 13 milhões de dólares americanos seja falso. Ambos os valores podem corresponder a períodos, definições ou métodos diferentes. A figura dos EUA diz respeito a saídas recentes. A menor média relatada pelas análises de peritos procura medir um período mais amplo e corrigir os efeitos de dias excepcionais. Sem acesso à série bruta e a uma metodologia estritamente idêntica, os dois valores não podem ser comparados como se um tivesse cancelado mecanicamente o outro.

Mas sua divergência é suficiente para mostrar que a expressão « voltar ao normal » é prematura. A realidade do Estreito não pode ser resumida pelo melhor dia da semana.

A abertura da Ormuz não seria suficiente para restaurar as exportações

Outro erro seria assimilar a abertura da transição para a restauração imediata de todo o aparelho de energia do Golfo. A guerra não só afectou o tráfego marítimo. As infra-estruturas de petróleo e gás também foram afectadas. A restauração deles leva tempo.

Mesmo em caso de um acordo político que restabeleça plenamente a liberdade de navegação, os exportadores não poderão, necessariamente, regressar durante a noite aos seus volumes anteriores. As instalações danificadas devem ser reparadas, certas cadeias de abastecimento devem ser restauradas e o equipamento necessário para o carregamento deve ser devolvido ao serviço.

Outro obstáculo é o comportamento dos armadores. Uma empresa não decide trazer um petroleiro para uma área de risco apenas porque um comunicado diplomático anuncia uma descalação. Examina o risco militar, o preço do seguro, a disponibilidade de tripulações e a possibilidade de uma retoma súbita das hostilidades.

Os segurados fazem o mesmo cálculo. Quanto maior a probabilidade de perda de um navio ou carga, maior o prêmio. Estes custos afectam então o preço dos transportes e, indirectamente, da energia.

Por conseguinte, o regresso à normalidade implica várias etapas: abertura do estreito, restauração das instalações, regresso dos armadores, redução dos prémios de seguro e restabelecimento dos fluxos regulares. Apenas um destes elementos não é suficiente.

Catar preso na geografia

A crise recorda também que o Estreito não é apenas um problema iraniano ou americano. Os Estados do Golfo também dependem desta rota marítima. O Catar insiste nesse fato: quando a passagem se torna perigosa, as restrições também afetam os países que procuram exportar seus próprios hidrocarbonetos.

Por conseguinte, Doha tem interesse em conseguir uma reabertura duradoura através de negociações. Ao contrário de alguns vizinhos, o Qatar não tem a mesma arquitetura de gasodutos terrestres para contornar parcialmente o Estreito. Sua geografia energética o torna particularmente dependente da liberdade de navegação.

Isso explica em parte seu papel como mediador entre Washington e Teerã. O governo do Catar não está apenas defendendo um princípio abstrato da livre circulação marítima. Protege directamente um interesse económico vital.

Ao mesmo tempo, outros países procuram reforçar as rotas terrestres. A crise reavivou os projectos de gasodutos para transportar mais hidrocarbonetos para o Mar Vermelho, o Mediterrâneo ou outros terminais. Projetos são planejados ou desenvolvidos na Arábia Saudita, Iraque e Emirados Árabes Unidos.

Mas os gasodutos não são seguros absolutos. Eles mesmos podem ser atingidos, bem como as refinarias e terminais aos quais estão conectados. A guerra mostrou uma realidade desconfortável: diversificar estradas reduz a vulnerabilidade sem removê-la.

Atrás dos barris, uma batalha sobre os preços

A batalha estatística em torno de Ormuz tem uma consequência imediata: influencia as expectativas do mercado. Se os operadores acreditarem que o tráfego está a regressar ao seu nível pré-guerra numa base sustentável, o prémio de risco integrado aos preços do petróleo pode diminuir. Pelo contrário, se considerarem que os volumes permanecem baixos e vulneráveis a um novo encerramento, este prémio persiste.

Então é melhor Washington mostrar que a passagem está funcionando. Teerão tem interesse em demonstrar que mantém a capacidade de romper uma artéria essencial no comércio mundial de energia. Os países do Golfo querem convencer-se de que as suas exportações podem continuar, enquanto procuram uma solução diplomática.

Neste confronto, o número se torna uma arma. O anúncio de 20 milhões de barris em um dia conta uma história: a de um estreito que o Irã não teria sido capaz de sufocar. Apresentar uma média de cerca de 4 milhões diz a outra: a de uma artéria ainda longe de seu funcionamento normal.

Ambas as histórias podem ser baseadas em observações reais ao selecionar períodos diferentes.

Portanto, a média, a duração da observação e a metodologia contam tanto quanto o valor final.

Satélites contra nevoeiro de guerra

A crise de Ormuz mostra finalmente como os dados comerciais se tornaram um componente da inteligência contemporânea. Há algumas décadas atrás, era principalmente da responsabilidade das autoridades portuárias, das empresas e dos serviços de inteligência conhecer precisamente o movimento dos petroleiros. Hoje, empresas privadas estão atravessando bilhões de pontos de localização, imagens de satélite e informações comerciais para quase reconstruir cadeias de suprimentos globais ao vivo.

A guerra, no entanto, coloca certa incerteza neste sistema, que é considerado transparente. Uma nave pode desligar o sinal. Uma carga pode esperar no mar. A transferência pode ocorrer entre dois petroleiros. Um destino anunciado pode mudar. A monitorização automatizada deve então dar lugar à análise e reconstituição humana.

Assim, « navios fantasmas » não são apenas uma curiosidade da guerra marítima. Eles revelam o limite de estatísticas instantâneas em um ambiente onde os atores estão tentando enganar as ferramentas que as observam.

Este limite deve encorajar a prudência quando os políticos transformarem um dia de tráfego num veredicto sobre o estado do Estreito.

Ormuz pode ser mais aberto do que algumas semanas antes, sem recuperar o funcionamento normal. Os volumes podem aumentar sem reparar a infra-estrutura. Os petroleiros podem cruzar o caminho enquanto permanecem invisíveis nas primeiras estimativas. E um registro diário pode ser seguido por uma nova queda.

Nesta guerra, portanto, a questão já não é apenas se os navios estão a passar. É importante saber quanto realmente gastam, quanto petróleo transportam, quanto tempo esperam as suas cargas e quantos outros petroleiros ainda navegam à sombra das estatísticas. Enquanto estas respostas permanecerem em movimento, as figuras de Ormuz terão de ser lidas como imagens de um radar em tempo de guerra: indispensável para compreender a situação, mas nunca suficiente, sozinha, para declarar o estreito de volta ao normal.

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