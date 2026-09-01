Recessão 2026: Por que o Líbano perderá -6,4% do PIB
-6,4% de crescimento esperado em 2026, após +4,2% em 2025. A guerra só explica parte do choque.
Nessa realidade: a política monetária restritiva das BDL, o colapso do crédito bancário (apenas 5,86% dos depósitos emprestados ao setor privado), a disciplina orçamental que não revive nada, e o aumento do IVA + a essência que impulsiona a inflação para 17,5%.
Quatro políticas coerentes tomadas separadamente, que se tornaram altamente restritivas em conjunto.
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