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1 de setembro de 1920: a festa esquecida do Líbano Maior

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Libnanews Translation Bot
L'auteur: Libnanews Translation Bot
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É 1 de Setembro, 106 anos atrás, o General Gouraud proclamou o nascimento do Grande Líbano a partir do alpendre da Residência Pine em Beirute.

Desde o colapso do Império Otomano até aos Acordos Sykes-Picot, até à ligação dos portos de Bekaa, Akkar e costeiros — como o Líbano nasceu como o conhecemos hoje.
Uma festa celebrada fervorosamente durante décadas… antes de desaparecer pouco depois da guerra civil.

Arquivos: Albert Kahn Museum (1919-1920)

Assista ao vídeo original no YouTube

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