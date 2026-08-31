Berri: Israel procura discórdia no Líbano

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O Presidente do Parlamento libanês, Nabih Berri, acusou Israel na segunda-feira 31 de Agosto de procurar provocar discórdia interna no Líbano em vez de atacar apenas o Hezbollah e o seu arsenal. Em um discurso por ocasião do 48o aniversário do desaparecimento do Imam Moussa Sadr, o líder do movimento Amal ligou esta ameaça às tensões políticas internas, às negociações com Israel e aos debates sobre o futuro institucional do país. Ele também defendeu o exército libanês e rejeitou qualquer questionamento sobre o acordo de Taif.

O Presidente do Parlamento, Nabih Berri, coloca agora o risco de conflitos internos no centro do seu diagnóstico da estratégia israelita no Líbano. Em seu discurso na segunda-feira, 31 de agosto, ele disse que Israel não estava apenas tentando enfraquecer o Hezbollah militarmente ou alcançar seu desarmamento. Dá-lhe um objetivo mais amplo: provocar « discórdia » dentro do país.

« Israel não ataca Hezbollah e suas armas, nem o movimento Amal, nem a comunidade xiita. O que ele busca é discórdia », disse Nabih Berri. Esta é uma das principais mensagens políticas do seu discurso sobre o aniversário do desaparecimento de Moussa Sadr.

O termo utilizado refere-se, em vocabulário político libanês, ao risco de confrontos entre comunidades ou grupos políticos. Num país marcado pela guerra civil de 1975 a 1990, esta referência é particularmente relevante. Nabih Berri, portanto, consagra as tensões atuais com Israel em uma questão interna direta: a preservação da estabilidade política e institucional do Líbano.

Berri acusa Israel de buscar discórdia

O Presidente da Câmara não descreveu, portanto, o conflito atual como um confronto limitado entre Israel e Hezbollah. Ele rejeitou explicitamente essa leitura.

Sua mensagem vem como a questão das armas do Hezbollah permanece no centro das relações de poder político e diplomático. Em particular, Israel condiciona a sua retirada às medidas relativas ao arsenal do movimento xiita. Ao mesmo tempo, as autoridades libanesas estão sob pressão para restaurar o monopólio de armas do Estado e estender a plena autoridade do exército.

Berri considera, no entanto, que a pressão israelita não pode ser isolada das suas consequências para o equilíbrio interno do Líbano. Ao afirmar que nem o Hezbollah, Amal nem mesmo a comunidade xiita são o verdadeiro objectivo da estratégia israelita, desloca o debate para o risco de confronto entre os libaneses.

Esta posição estende os avisos que ele já havia emitido contra as tensões denominacionais. Em 27 de Junho, o Presidente do Parlamento Europeu apelou aos libaneses para que não caíssem na armadilha da discórdia sectária.

O discurso de 31 de agosto vai mais longe. Associa directamente esta ameaça aos objectivos que concede a Israel.

Esta leitura também se realiza num contexto de profundo desacordo sobre como lidar com a questão das armas. Parte da liderança libanesa pede ao Estado que imponha sem demora o seu monopólio militar. Pelo contrário, o Hezbollah e os seus aliados defendem que esta questão deve ser tratada num quadro nacional e que não pode ser separada das operações israelitas e da manutenção das posições israelitas no território libanês.

Sete rodadas de intermináveis negociações de guerra

Nabih Berri também usou o registro de negociações para apoiar sua acusação. Segundo ele, as discussões iniciadas não reduziram a presença israelense no Líbano.

« Depois de sete rodadas de negociações, a área ocupada se expandiu e Israel continuou sua guerra », disse.

Esta declaração visa directamente a eficácia do processo de negociação sobre a situação no Sul do Líbano. Berri já havia avisado contra o princípio das negociações à medida que as operações militares israelenses continuavam.

O Presidente do Parlamento mantém esta posição. Ele afirma ter exercido seu « direito democrático » rejeitando o acordo-quadro e recorda que advertiu contra negociações com Israel « sob fogo ».

A questão é central para o atual equilíbrio de poder. As discussões deverão contribuir teoricamente para estabelecer disposições de segurança para a retirada de Israel e para o restabelecimento da autoridade do Estado libanês no Sul. Mas ainda existem profundas diferenças na ordem em que estas medidas devem ser tomadas.

Berri defende há várias semanas uma sequência em que a cessação das operações israelitas e a retirada das forças israelitas ocupam um lugar preemptivo ou decisivo. Tendo isto em mente, pedir ao Líbano que resolva unilateralmente a questão das armas do Hezbollah, à medida que as operações e a presença de Israel continuam, mudaria o equilíbrio das obrigações.

O seu discurso de 31 de Agosto coloca agora este desacordo num quadro ainda mais sensível: qualquer pressão externa que acentuasse as divisões internas poderia, segundo o seu raciocínio, alimentar a discórdia procurada por Israel.

Exército libanês no centro da linha de Berri

Ao mesmo tempo, Nabih Berri prestou apoio explícito ao exército libanês. Ele rejeitou qualquer questionamento sobre seu papel enquanto a instituição militar ocupava uma posição central nos arranjos de segurança discutidos para o Sul.

« Rejeitamos categoricamente qualquer questionamento sobre o papel do exército como instituição nacional », disse ele. Ele o descreveu como o protetor das esperanças e aspirações dos libaneses.

Esta defesa do exército complementa o seu aviso sobre divisões internas. Assim, Berri procura distinguir duas questões que tendem a sobrepor-se no debate político: apoio à instituição militar e desacordo sobre as condições políticas ou diplomáticas em que deve desempenhar as suas funções.

O exército é chamado a reforçar a sua autoridade nas áreas do Sul afectadas pelos acordos de segurança. No entanto, esta missão continua particularmente sensível quando as forças israelitas continuam a operar ou a manter a sua presença em determinadas áreas.

O papel confiado ao exército excede, portanto, apenas a dimensão militar. Afecta directamente o princípio do monopólio estatal em vigor, mas também a capacidade das instituições libanesas de implementarem acordos sem serem arrastadas para o confronto interno.

É precisamente essa hipótese que o discurso de Berri procura descartar.

Taif se opõe a cenários de partição e federalismo

O Presidente do Parlamento associou a sua advertência contra a discórdia à defesa da arquitectura institucional do Líbano. Reafirmou o seu empenho no Acordo de Taif, que serviu de base para o acordo político que pôs termo à guerra civil.

» Confirmamos nosso compromisso com o acordo de Taif e rejeitamos qualquer outro projeto », disse Berri.

Focou-se em propostas de divisão ou federalismo. Segundo ele, « qualquer apelo à divisão ou federalismo é incompatível com o acordo de Taif » e constitui « uma aventura que ameaça a existência do Líbano ».

Estas declarações dão uma dimensão interna precisa à sua acusação contra Israel. O risco mencionado não é apenas o de confrontos ad hoc entre partidos políticos ou comunidades. Berri também adverte contra a fragmentação política ou territorial do país.

O federalismo é regularmente debatido no Líbano, especialmente em alguns setores que consideram o atual sistema político incapaz de resolver crises institucionais e comunitárias. Berri rejeita esta opção colocando-a no mesmo conjunto de riscos que a partição.

Assim, manteve Taëf como referência política. O acordo de 1989 reorganizou a partilha do poder e abriu o caminho para o fim da guerra civil. Para Berri, deixar este quadro no período atual criaria um risco adicional em um momento em que as tensões militares e diplomáticas já estão enfraquecendo o país.

Berri recusa acordos de soberania

O Presidente do Parlamento também emitiu um aviso sobre acordos ou acordos que podem afectar as prerrogativas soberanas do Líbano.

« A fase atual, com seus riscos existenciais, não dá a ninguém o direito de agir sob qualquer pretexto soberano », disse.

Berri mencionou explicitamente a hipótese de um acordo-quadro, mas também de « anexos secretos » ou outros dispositivos.

Esta declaração surge num contexto em que as modalidades de acordos de segurança com Israel são objecto de considerável controvérsia. As discussões incluíram as garantias exigidas no Líbano, o papel do exército, a retirada de Israel e o mecanismo de supervisão da execução dos compromissos.

Por conseguinte, o Presidente do Parlamento estabelece um limite: nenhum mecanismo negociado pode, na sua opinião, permitir decidir questões soberanas sem respeitar as instituições e os equilíbrios políticos libaneses.

Esta posição junta-se ao seu argumento principal. Se as próprias decisões de segurança do país se tornarem uma fonte de fratura entre os libaneses, poderiam agravar as tensões que Berri diz querer evitar.

O Sul como responsabilidade do Estado

O líder de Amal finalmente insistiu no status do sul do Líbano. Ele afirmou que esta região é « parte integrante do Líbano » e que sua proteção não é apenas da responsabilidade de seus habitantes ou dos grupos políticos que têm uma forte presença lá.

Para Berri, a responsabilidade é do Estado.

Esta responsabilidade diz respeito à preservação do território e da sua população, mas também à reconstrução das zonas afectadas pela luta e destruição.

Este é um ponto importante na sua intervenção. Ao fazer da reconstrução uma responsabilidade nacional, Berri implicitamente recusa que o Sul deve ser tratado como uma questão específica para a comunidade xiita, Hezbollah ou o movimento Amal.

Esta abordagem junta-se directamente ao seu aviso contra a discórdia. O Presidente do Parlamento pretende apresentar o destino do Sul como uma questão nacional para evitar uma leitura comunitária do conflito com Israel.

A destruição, deslocamento e dificuldades de retorno dos habitantes continuam exercendo grande pressão sobre esta região. A restauração das infra-estruturas e da habitação também condiciona a possibilidade de um regresso sustentável a várias localidades.

O aniversário de Moussa Sadr como um quadro político

A escolha de 31 de agosto dá um foco especial ao discurso. Nabih Berri falou por ocasião do 48o aniversário do desaparecimento de Imam Moussa Sadr e seus dois companheiros em uma viagem à Líbia em 1978.

Moussa Sadr, fundador do movimento Amal e principal figura da comunidade xiita libanesa, também tinha incluído sua ação política na defesa do povo do Sul e na participação do Estado em seu desenvolvimento e proteção.

Quarenta e oito anos após o seu desaparecimento, o seu destino continua por resolver.

Berri usou esta comemoração para enviar uma mensagem que assim excede as fileiras de Amal. O seu discurso relaciona a defesa do Sul, o papel do exército, o acordo de Taif e a recusa de divisão em torno da mesma prioridade: impedir que o confronto com Israel se transforme em confronto entre libaneses.

Neste sentido, a abordagem « discórdia » de Israel é o coração político da sua intervenção. Isso equivale a considerar que a gestão das tensões internas é agora parte integrante do confronto em curso.

O próximo passo será no campo diplomático. As discussões sobre as medidas de segurança devem continuar, enquanto ainda há um desacordo completo sobre a retirada de Israel, as operações militares e o ficheiro de armas do Hezbollah. Berri colocou o seu rumo à frente dos próximos prazos: recusou-se a negociar o que, na sua opinião, afectaria a soberania ou exporia o Líbano a uma divisão interna.