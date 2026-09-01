HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

Porto, bancos, moeda: Líbano entrou em colapso três vezes

Notícias
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
Moins d'une minute min.de lecture
Date de modification:
24 lecteurs
Libnanews
- Advertisement -
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

4 de agosto de 2020. Há um incêndio num armazém no porto de Beirute, contendo mais de 2.000 toneladas de nitrato de amónio armazenadas ali durante seis anos, sem medidas de segurança. A explosão mata mais de 200 pessoas, magoa mais de 7.000, destrói bairros inteiros

Cinco anos depois, nenhum funcionário sênior foi condenado. A investigação judicial foi bloqueada, em várias ocasiões, pelas próprias pessoas que pretendia entrevistar.

Um ano antes da explosão, em 2019, a economia libanesa entrou em colapso. O livro perde mais de 90% do seu valor. Os bancos fecham e depois reabrem bloqueando o acesso às contas — depósitos ao longo da vida, congelados durante a noite. Mais de metade da população está abaixo do limiar de pobreza

O porto. Banks. Mudar. Três colapsos. Zero responsável. Desde 1991, é o mesmo cenário: a anistia primeiro, nunca explicar. Um país não entra em colapso três vezes por acidente.

Todas as notícias libanesas sobre LIBNAWS.COM

Assista ao vídeo original no YouTube

- Advertisement -
Article précédent
1 de setembro de 1920: a festa esquecida do Líbano Maior
1 de setembro de 1920: a festa esquecida do Líbano Maior
Article suivant
Recessão 2026: Por que o Líbano perderá -6,4% do PIB
Recessão 2026: Por que o Líbano perderá -6,4% do PIB
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A lire aussi